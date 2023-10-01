Вы прогуляетесь по уютным улочкам города и посетите знаменитый дворец Долмабахче, престижный район Арнавуткёй и мечеть Ортакёй — один из символов города. Мы будем передвигаться на кораблике по Босфору, то есть пробки нам не страшны! Вы полюбуетесь шикарными видами с борта и сделаете атмосферные фотографии.

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Описание

Что вас ожидает

Дворец Долмабахче — роскошный дом султанов

Это место восхищает своей роскошью. На территории — красивый сад, а внутри — бесподобные богатые интерьеры. Вы осмотрите дворец, гарем, ворота на Босфор, деревья магнолии, искусственные водоёмы, кафе и ещё много красоты.

Мечеть Ортакёй — визитная карточка города

Это один из символов Стамбула, похожий на султанский дворец — хрустальные люстры, розовая мозаика и мраморный интерьер. В 19 веке мечеть настолько поражала мир своей ослепительной красотой, что султаны с другого побережья специально приплывали сюда на молитву.

Арнавуткёй — албанская деревня и город ангелов

Я расскажу об албанской деревне — так дословно переводится название престижного и малоизвестного для туристов района Стамбула Арнавуткёй. А до 19 века он назывался Хорасмото, что означает город ангелов.

Вы увидите набережную с белоснежными яхтами, красочные домики, стильные кофейни, художественные галереи и магазинчики с изделиями ручной работы. А ещё я покажу вам лестницу, с которой открывается великолепный вид на самую большую мечеть Турции.

Организационные детали