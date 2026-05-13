Вы прогуляетесь по уютным улочкам города и посетите знаменитый дворец Долмабахче и знаменитую розовую мечеть Ортакёй — один из символов города. Мы будем передвигаться на кораблике по Босфору, то есть пробки нам не страшны! Вы полюбуетесь шикарными видами с борта и сделаете атмосферные фотографии.

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Описание экскурсии

Дворец Долмабахче — роскошный дом султанов

Это место восхищает своей роскошью. На территории — красивый сад, а внутри — бесподобные богатые интерьеры. Вы осмотрите дворец, гарем, ворота на Босфор, деревья магнолии, искусственные водоёмы, кафе и ещё много красоты.

Мечеть Ортакёй — визитная карточка города

Это один из символов Стамбула, похожий на султанский дворец — хрустальные люстры, розовая мозаика и мраморный интерьер. В 19 веке мечеть настолько поражала мир своей ослепительной красотой, что султаны с другого побережья специально приплывали сюда на молитву.

Район Ортакёй

Один из самых уютных, оживлённых и привлекательных районов Бешикташа, расположенный прямо у Босфора. Во время прогулки можно посмотреть и купить различные изделия ручной работы, сувениры, подержанные книги и многое другое.

Организационные детали