Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй

Посетить три самых впечатляющих локации Стамбула за 4 часа в мини-группе

5
1 отзыв
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Вы прогуляетесь по уютным улочкам города и посетите знаменитый дворец Долмабахче, престижный район Арнавуткёй и мечеть Ортакёй — один из символов города.

Мы будем передвигаться на кораблике по Босфору, то есть пробки нам не страшны! Вы полюбуетесь шикарными видами с борта и сделаете атмосферные фотографии.
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дворец Долмабахче — роскошный дом султанов

Это место восхищает своей роскошью. На территории — красивый сад, а внутри — бесподобные богатые интерьеры. Вы осмотрите дворец, гарем, ворота на Босфор, деревья магнолии, искусственные водоёмы, кафе и ещё много красоты.

Мечеть Ортакёй — визитная карточка города

Это один из символов Стамбула, похожий на султанский дворец — хрустальные люстры, розовая мозаика и мраморный интерьер. В 19 веке мечеть настолько поражала мир своей ослепительной красотой, что султаны с другого побережья специально приплывали сюда на молитву.

Арнавуткёй — албанская деревня и город ангелов

Я расскажу об албанской деревне — так дословно переводится название престижного и малоизвестного для туристов района Стамбула Арнавуткёй. А до 19 века он назывался Хорасмото, что означает город ангелов.

Вы увидите набережную с белоснежными яхтами, красочные домики, стильные кофейни, художественные галереи и магазинчики с изделиями ручной работы. А ещё я покажу вам лестницу, с которой открывается великолепный вид на самую большую мечеть Турции.

Организационные детали

  • В стоимость включено: услуги гида, поездки на корабле
  • Дополнительные расходы: вход во дворец Долмабахче и гарем — 650 лир/взрослый, дети до 6 лет проходят бесплатно
  • Путешествие начинается и заканчивается в одной точке
  • Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Кабаташ
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1 окт 2023
Отлично спланированная и организованная экскурсия.
Во двореце Долмабахче посмотрели гарем и сам дворец, прогулявшись по территории, а также точечно сходили в зал Айвазовского в Художественном музее (этот музей мы отдельно посетим в следующий раз).
Далее была Сутлтанская мечеть в Ортакей и совершенно нереальный по уютности и красоте район Арнавуткей, в который мы тоже обязательно отдельно сгоняем в следующий раз.
Благодаря Айдыну теперь уже европейская часть от Кабаташа и выше) раскрылась по новому и стала максимально понятной.
Отлично спланированная и организованная экскурсия.Отлично спланированная и организованная экскурсия.Отлично спланированная и организованная экскурсия.Отлично спланированная и организованная экскурсия.Отлично спланированная и организованная экскурсия.Отлично спланированная и организованная экскурсия.Отлично спланированная и организованная экскурсия.Отлично спланированная и организованная экскурсия.Отлично спланированная и организованная экскурсия.Отлично спланированная и организованная экскурсия.

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