Посетить три самых впечатляющих локации Стамбула за 4 часа в мини-группе
Мы будем передвигаться на кораблике по Босфору, то есть пробки нам не страшны! Вы полюбуетесь шикарными видами с борта и сделаете атмосферные фотографии.
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Дворец Долмабахче — роскошный дом султанов
Это место восхищает своей роскошью. На территории — красивый сад, а внутри — бесподобные богатые интерьеры. Вы осмотрите дворец, гарем, ворота на Босфор, деревья магнолии, искусственные водоёмы, кафе и ещё много красоты.
Мечеть Ортакёй — визитная карточка города
Это один из символов Стамбула, похожий на султанский дворец — хрустальные люстры, розовая мозаика и мраморный интерьер. В 19 веке мечеть настолько поражала мир своей ослепительной красотой, что султаны с другого побережья специально приплывали сюда на молитву.
Арнавуткёй — албанская деревня и город ангелов
Я расскажу об албанской деревне — так дословно переводится название престижного и малоизвестного для туристов района Стамбула Арнавуткёй. А до 19 века он назывался Хорасмото, что означает город ангелов.
Вы увидите набережную с белоснежными яхтами, красочные домики, стильные кофейни, художественные галереи и магазинчики с изделиями ручной работы. А ещё я покажу вам лестницу, с которой открывается великолепный вид на самую большую мечеть Турции.
Организационные детали
- В стоимость включено: услуги гида, поездки на корабле
- Дополнительные расходы: вход во дворец Долмабахче и гарем — 650 лир/взрослый, дети до 6 лет проходят бесплатно
- Путешествие начинается и заканчивается в одной точке
- Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Кабаташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Во двореце Долмабахче посмотрели гарем и сам дворец, прогулявшись по территории, а также точечно сходили в зал Айвазовского в Художественном музее (этот музей мы отдельно посетим в следующий раз).
Далее была Сутлтанская мечеть в Ортакей и совершенно нереальный по уютности и красоте район Арнавуткей, в который мы тоже обязательно отдельно сгоняем в следующий раз.
Благодаря Айдыну теперь уже европейская часть от Кабаташа и выше) раскрылась по новому и стала максимально понятной.