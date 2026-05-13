Вы прогуляетесь по уютным улочкам города и посетите знаменитый дворец Долмабахче и знаменитую розовую мечеть Ортакёй — один из символов города.
Мы будем передвигаться на кораблике по Босфору, то есть пробки нам не страшны! Вы полюбуетесь шикарными видами с борта и сделаете атмосферные фотографии.
Мы будем передвигаться на кораблике по Босфору, то есть пробки нам не страшны! Вы полюбуетесь шикарными видами с борта и сделаете атмосферные фотографии.
Описание экскурсии
Дворец Долмабахче — роскошный дом султанов
Это место восхищает своей роскошью. На территории — красивый сад, а внутри — бесподобные богатые интерьеры. Вы осмотрите дворец, гарем, ворота на Босфор, деревья магнолии, искусственные водоёмы, кафе и ещё много красоты.
Мечеть Ортакёй — визитная карточка города
Это один из символов Стамбула, похожий на султанский дворец — хрустальные люстры, розовая мозаика и мраморный интерьер. В 19 веке мечеть настолько поражала мир своей ослепительной красотой, что султаны с другого побережья специально приплывали сюда на молитву.
Район Ортакёй
Один из самых уютных, оживлённых и привлекательных районов Бешикташа, расположенный прямо у Босфора. Во время прогулки можно посмотреть и купить различные изделия ручной работы, сувениры, подержанные книги и многое другое.
Организационные детали
- В стоимость включено: услуги гида, поездки на корабле
- Дополнительные расходы: комбинированный билет во дворец Долмабахче: Селамлык, гарем и картинную галерею — 2000 лир за чел.
- Путешествие начинается и заканчивается в одной точке
- С вами будет один из наших гидов
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€66
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 3958 туристов
Мы — агентство с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. И наша миссия — создавать для вас искренние, глубокие и запоминающиеся путешествия, в которых город раскрывается таким, каким его видят
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 94 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия, прекрасный гид Айдын, без лишней воды, интересный рассказчик, прекрасные интерьеры) Больше всего запомнился гарем, конечно, внутренний сад, на катере доехали до Ортакей, красивые локации, приятная дружеская атмосфера!
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Вернулись из Стамбула 2 дня назад. Хочу выразить огромную благодарность Айдыну за потрясающую экскурсию! Для нас она получилась индивидуальной, поскольку не набралась группа. Мы прекрасно общались с экскурсоводом, узнали для себя много нового, а еще прокатились на пароме. Айдын помогал нам с локациями для фото/видео и даже сделал некоторые удачные кадры. Однозначно всем рекомендую! Надеемся встретиться еще раз)
+1
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Всё очень понравилось.
Дворец шикарный. Виды на Босфор великолепные.
Почти запомнили имена последних султанов.
Посмотрели картины Айвазовского.
Интересно устройство гарема.
Спасибо огромное нашему гиду Айдыну.
Дворец шикарный. Виды на Босфор великолепные.
Почти запомнили имена последних султанов.
Посмотрели картины Айвазовского.
Интересно устройство гарема.
Спасибо огромное нашему гиду Айдыну.
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Л
Эта экскурсия стала маленьким приключением: тихие улочки, неспешная прогулка по набережной, завораживающие виды и истории, от которых замирает сердце. Будто прочитал увлекательную книгу, где сам стал героем.
Я полюбила этот город ещё сильнее.
Время пролетело незаметно, а эмоции останутся надолго. Огромное спасибо за такой душевный и познавательный опыт! Обязательно порекомендую друзьям!
Я полюбила этот город ещё сильнее.
Время пролетело незаметно, а эмоции останутся надолго. Огромное спасибо за такой душевный и познавательный опыт! Обязательно порекомендую друзьям!
+2
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Все прошло замечательно, спасибо огромное Айдыну за подробную экскурсию и неожиданные бонусы в виде посещения районов, которые не входили в программу. А еще он отличный фотограф!
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А
Спасибо за экскурсию. Красиво. Интересно. Понравилось.
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Входит в следующие категории Стамбула
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