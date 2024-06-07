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Во время его рассказа представлялась четкая картинка. Все понятно и очень интересно. Экскурсия должна была длиться 4 часа, но мы только около 4 часов были в Топкапы, Рашид не спешил заканчивать экскурсию потому что пришло время и надо закругляться, еще раз говорит о том, что человек занимается любимы делом. Спасибо огромное за прекрасно проведенное время, обязательно буду рекомендовать друзьям!!!