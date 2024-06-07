1 чел.
По популярности
Билеты
4 часа
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
«Входные билеты не включены в стоимость: дворец Топкапы — 1500 лир, дети до 12 лет — 70 лир (необходимо показать документ, подтверждающий возраст), Цистерна Базилика — 800 лир, дети до 7 лет проходят бесплатно»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Билеты
4 часа
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы
«Билеты во дворец Долмабахче: 1050 лир/взрослые, 325 лир/дети 7–12 лет, детям до 6 лет вкл»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
€65 за билет
Билеты
3.5 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
«Доплата — 50 евро за группу + билеты 1500 лир/чел»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
«Билеты на башню Галата — 30 евро/чел»
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€39 за билет
Билеты
3 часа
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле
Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор
Начало: Напротив дворец Топкапы
«Минуя очередь за билетами, мы пройдем на территорию дворца Топкапы»
Сегодня в 09:00
13 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Билеты
4 часа
Роскошь и краски Стамбула
Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка
Начало: В районе Бешикташ
«Отдельно оплачивается проезд на транспорте и билеты в Долмабахче — 1050 лир/взрослые, 352 лир/дети 7-12 лет»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Билеты
1 час
Шоу дервишей в зале старинного хамама
Увидеть головокружительный ритуальный танец под сводами театра Ходжапаша
Начало: В районе Сиркеджи
«Это не экскурсия, а билет на шоу»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€39 за билет
Билеты
1 час
Шоу танцующих дервишей Мевлеви: билет на незабываемое представление
Искусство дервишей оживает в Стамбуле. Наследие ЮНЕСКО и духовное великолепие в каждом движении
Начало: HOCAPAŞA MAH. Ebusuud Cd. No 14 Fatih
Расписание: вторник, четверг, суббота и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от €25 за билет
Билеты
3.5 часа
Все дороги ведут в Стамбул
Без очередей посетить дворец Топкапы, подземную цистерну и Айя Софию, слушая удивительные истории
Начало: На площади Султанахмет
«Билеты в них приобретаются отдельно»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Билеты
1 день
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
Начало: Cankurtaran, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih
«Вы сможете самостоятельно исследовать впечатляющий собор Святой Софии — архитектурное чудо и свидетельство многовековой истории, с билетом для прохода без очереди и аудиогидом на вашем смартфоне»
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за билет
Билеты
1 день
Дворец Топкапы и музей-гарем: входной билет и аудиогид
Начало: Cankurtaran, Soğuk Çeşme Sk. No:4, 34122 Fatih
«Откройте для себя чудеса дворца Топкапы и музея Гарем в Стамбуле, воспользовавшись входными билетами без очереди и личным аудиогидом в приложении для смартфона»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€52 за билет
Билеты
1 час
Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
Завораживающее зрелище в зале музея Исмаил Деде Эфенди
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 и 20:15
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€25 за билет
скидка
20%
Билеты
3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park)
«Билет в Археологический музей (200 лир с человека, детям до 14 лет бесплатно)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
179€144 за всё до 4 чел.
Билеты
1 день
Билет во дворец Долмабахче без очереди с аудиогидом
Начало: Meclis-i Mebusan Cd. 38 A, 34357 Beşiktaş/İstanbul
«Попрощайтесь с длинными очередями за билетами: вас беспрепятственно проведутво дворец»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€43 за билет
Билеты
3.5 часа
Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь» (трансфер включен)
Начало: Ваш отель
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€135 за билет
Билеты
1 час
Билет в Музей истории собора Святой Софии
Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih
«С единым билетом вы можете легко перейти в наш сопутствующий музей, где представлены уникальные артефакты из собора Святой Софии»
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€25 за билет
Билеты
1.5 часа
Айя-София и Музей истории собора: входные билеты
Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih
«Начните свой визит с посещения Музея истории Святой Софии, где вы получите билет без очереди в собор Святой Софии»
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за билет
Билеты
1 день
Входной билет в Цистерну Базилика с аудиогидом
Начало: Alemdar, Yerebatan Cd. 1/3, 34110 Fatih
«Откройте для себя скрытую жемчужину Стамбула — Цистерну Базилика, шедевр византийской инженерной мысли, с билетом для прохода без очереди и аудиогидом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€34.90 за билет
Билеты
3 часа
Башня Чамлыджа: билет, еда и трансфер на выбор (сопровождение на англ.)
«• Это не экскурсия, гид будет сопровождать вас до тех пор, пока не сканируют билеты, а затем вы самостоятельно подниметесь на вершину»
Расписание: Время работы: 10:00 - 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €32 за билет
Билеты
1 час
Билет на шоу танцующих дервишей
Начало: HOCAPAŞA MAH. Ebusuud Cd. No 14 Fatih
Расписание: Каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€39 за билет
Билеты
3.5 часа
Экскурсия «Стамбул для новичков»: путешествие по эпохам
Погрузитесь в уникальный мир Стамбула: от древних храмов до живописных улиц. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Султанахмет
«Дополнительно оплачиваются входные билеты: в Цистерну Базилику — 800 лир с человека, в Айя-Софию — 850 лир с человека»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
€154 за всё до 4 чел.
Билеты
1 час
Экскурсия в Айя-Софию (без очереди)
Разобраться в истории, архитектуре и мозаиках символа Стамбула
Начало: Возле Айя-Софии
«На правах лицензированного гида я помогу вам приобрести входные билеты без очереди и проведу внутрь»
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€129 за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
О Стамбуле с любовью
Проникнуться историческим колоритом города и пройти в музеи без очередей
Начало: На центральной площади Султанахмет
«Входные билеты не включены в стоимость: дворец Топкапы — 1500 лир с человека»
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
€161 за всё до 4 чел.
Билеты
5 часов
По следам Султана
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: Трансфер вас заберет в 08:30-09:00 и привезет в начальную точку экскурсии.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€75 за билет
Билеты
6 часов
Дворец Долмабахче. Входной билет и аудиогид
«В силу технических и организационных причин забронировать этот билет можно не ранее, чем за 21 день до планируемого посещения»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€39 за билет
Билет на борт
4 часа
Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)
Круиз по Босфору с ужином на комфортабельной яхте Pereme
Расписание: Ежедневно в 19:30
€50 за человека
Билеты
1 час
Цистерна Базилика. Входной билет
«Данный билет дает право входа Цистерну Базилика без необходимости обращаться в кассу»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€32 за билет
Билеты
2 часа
Собор Святой Софии. Входной билет
«Данный билет дает право входа в зону для посетителей и на верхнюю галлерею собора без необходимости обращаться в кассу»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€33 за билет
Билеты
1 час
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:00
€33 за билет
Билет на борт
4 часа
Расписание: Ежедневно в 19:30
€63 за человека
Билеты
10 часов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€130 за билет
Билеты
4.5 часа
Султаны и султанши Османской империи
Зайти во дворец Топкапы без очереди и погрузиться в турецкую культуру
«Дополнительные расходы: билет во дворец Топкапы — $50/чел»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Билеты
1 день
Билет в Девичью башню с трансфером на лодке и аудиогидом
Начало: Rıhtım Cd. No:5,Rıhtım Cd., 34425 Beyoğlu/İstanbul
«Погрузитесь в мифы и легенды Девичьей башни с входным билетом, трансфером на лодке и аудиогидом»
Расписание: Время работы: 09:30 - 17:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€33 за билет
скидка
30%
Билеты
1 час
Айя-София без очередей
С комфортом посетить знаменитый храм, прикоснуться к его истории и расшифровать мозаики
Начало: у Айя-Софии
«Входные билеты оплачиваются дополнительно — 27€ с человека»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150€105 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 июня 2024Спасибо большое Айдыну за время проведённое в Стамбуле. Экскурсия не перегружена историческим фактами, все очень интересно и доступно. Ну а качестве бонусов от Айдына - куча фоток для запещеннограмма.
- ИИгорь3 июня 2024Экскурсия очень понравилась, за короткое время смогли посетить и узнать историю основных достопримечательностей Стамбула. Месут очень интересно рассказывает, хорошо знает
- ООльга2 июня 2024Нашу экскурсию проводил, Рашид. Гид очень интересно рассказывал, видно, что для него это не только работа, а его любимое дело.
- ННаталья29 мая 2024Нам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленных 4 часов. Получили много
- ААнтон28 мая 2024Прекрасная экскурсия! Ной очень знающий и интересный гид!
- ЕЕвгения26 мая 2024Я очень хорошо чувствовала движение энергии, как она закручивается. Исполнители читали молитву и погружали в транс, теряешь чувство времени. Рекомендую практикующим людям, точно оценят!
- ММадина25 мая 2024Гид, по имени Рашид, пожалуй, один из лучших в своём деле, за годы путешествий, он действительно на своём месте и
- ИИгорь24 мая 2024Вчера у нас была пешеходная экскурсия по центру Стамбула, которую нам провел Месут. Остались очень довольны. Интеллигентный, доброжелательный грамотный экскурсовод.
- ННаталья21 мая 2024Мы в восторге от экскурсии и от гида Айдына. Маршрут интереснейший, и незнакомые виды транспорта, и кварталы, куда мы вряд-ли
- ААида19 мая 2024Все очень понравилось, Рузиэ очень интересно рассказывает, мы узнали много всего. Экскурсия длительная, но это того стоит. Также, после экскурсии Рузиэ была на связи и помогала по некоторым вопросам, дала полезные рекомендации. Однозначно рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Билеты»
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