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берут наличными на берегу перед отправкой в евро. Встретили, покатали, доброжелательные ребята. Сервис на хорошем уровне. Закуски и фрукты свежие, выпивку можно взять с собой на борт. Все вежливые и позитивные. Само путешествие комфортное, яхта удобная. Сесть можно на носу, на корме, на верхней палубе или внутри. Всем места хватило. Спасательные жилеты не выдают. Движение на Босфоре интенсивное. Закат красивый.