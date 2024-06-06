1 чел.
По популярности
скидка
13%
Аудиогид
2 часа
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: На причале Каракёй
«Если захотите параллельно послушать аудиогид, то берите с собой наушники, а ссылку на приложение мы вам пришлём»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Завтра в 14:00
9 июня в 12:00
45€39 за человека
Аудиогид
2 часа
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды
Начало: В порту Каракёй
«В стоимость включено: аудиогид на 5 языках (включая русский), закуски, фрукты, микс из орешков, чай, кофе и вода»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
€38 за человека
Квест
3 часа
Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
Путешествие по главным достопримечательностям европейской части города с элементами квеста
Начало: Около вокзала Сиркеджи
«Аудиопрогулка начнется у знаменитого вокзала, от которого отходил Восточный экспресс»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€17 за человека
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
Начало: Каракой
«Вам будет доступен аудиогид, ссылку на который вам отправят организаторы»
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 46€39 за человека
скидка
20%
Аудиогид
2.5 часа
Экскурсия с аудиогидом по Босфору: морское путешествие в Стамбуле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с уникальной морской прогулки по Босфору с профессиональным аудиогидом
Начало: Hocapaşa mahallesi, Ebusuud Caddesi, No 14 Fatih İ
«В пути вас вы услышите аудио гида с рассказами обо всем, что предстанет перед вашими глазами — на русском и английском языках»
Расписание: Каждый день в 12:15, 15:45, 17:45
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
15€12 за человека
Билеты
1 день
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
Начало: Cankurtaran, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih
«Вы сможете самостоятельно исследовать впечатляющий собор Святой Софии — архитектурное чудо и свидетельство многовековой истории, с билетом для прохода без очереди и аудиогидом на вашем смартфоне»
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€35 за билет
Билеты
1 день
Дворец Топкапы и музей-гарем: входной билет и аудиогид
Начало: Cankurtaran, Soğuk Çeşme Sk. No:4, 34122 Fatih
«Откройте для себя чудеса дворца Топкапы и музея Гарем в Стамбуле, воспользовавшись входными билетами без очереди и личным аудиогидом в приложении для смартфона»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€52 за билет
Билеты
1 день
Билет во дворец Долмабахче без очереди с аудиогидом
Начало: Meclis-i Mebusan Cd. 38 A, 34357 Beşiktaş/İstanbul
«Отправьтесь в увлекательное путешествие по дворцу Долмабахче с билетами без очереди и аудиогидом»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€43 за билет
Фотопрогулка
1 день
Расписание: Время работы: 08:00 - 23:55
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от €120 за человека
Билеты
1.5 часа
Айя-София и Музей истории собора: входные билеты
Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih
«Получите более глубокое представление о соборе благодаря аудиогиду на 23 языках»
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€50 за билет
Билеты
1 день
Входной билет в Цистерну Базилика с аудиогидом
Начало: Alemdar, Yerebatan Cd. 1/3, 34110 Fatih
«Откройте для себя скрытую жемчужину Стамбула — Цистерну Базилика, шедевр византийской инженерной мысли, с билетом для прохода без очереди и аудиогидом»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€34.90 за билет
Аудиогид
3 часа
Аудиоэкскурсия по нетуристическому Стамбулу: яркий и таинственный Балат
Начало: Остановка «Фенер» (Balat, Mürselpaşa Cd. No:2)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€12 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Стамбул: аудиопрогулка по историческому центру Султанахмет
Начало: Hoca Paşa, Sirkeci İstasyon Cd. No:2, 34110 Fatih
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€11 за человека
Аудиогид
2 часа
Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
Начало: Площадь Каракёй (Karaköy İstasyonu)
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€9.60 за человека
Аудиогид
3 часа
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Исследовать аутентичный уголок города с необычной архитектурой и самобытными памятниками старины
Начало: Около автобусной остановки «Фенер»
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€12 за человека
скидка
20%
Аудиогид
2 часа
Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом в Стамбуле
Исследуйте красоты Стамбула с воды в комфортной групповой экскурсии на кораблике с аудиогидом
Начало: В районе Султанахмет
«Аудиогид на английском и на русском»
Расписание: ежедневно в 12:15, 15:45 и 18:45
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
15€12 за человека
Билеты
6 часов
Дворец Долмабахче. Входной билет и аудиогид
«Данный билет дает право входа во дворец Долмабахче, сады и Гарем без необходимости обращаться в кассу, а также включает пользование аудиогидом по дворцу на русском и др»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€39 за билет
Квест
2 часа
Стамбул: аудио-квест по главным достопримечательностям
Начало: Вокзал Сиркеджи (Sirkeci İstasyon Caddesi, No:2)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€12 за человека
Аудиогид
4 часа
Пять восхитительных мечетей Стамбула: аудиопрогулка по Старому городу
Начало: Айя София (Ayasofya Meydanı, No:1)
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€14.50 за человека
Билеты
1 день
Билет в Девичью башню с трансфером на лодке и аудиогидом
Начало: Rıhtım Cd. No:5,Rıhtım Cd., 34425 Beyoğlu/İstanbul
«Наденьте наушники и воспользуйтесь аудиогидом, чтобы узнать историю и фольклор, связанные с этой башней, также известной как Башня Леандера»
Расписание: Время работы: 09:30 - 17:00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€33 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ээлина6 июня 2024OZI на прогулке мининруппы вчера в 19.00 был очень профессионален, приятен и общителен
- ААлиса6 июня 2024Всё отлично, найти на пристани их легко или они сами Вас найдут). Инструкции высылают на What’sApp после оплаты. Остаток оплаты
- ММария6 июня 2024Замечательная прогулка на замечательной яхте! Ребята старались изо всех сил: фрукты, выпечка, орешки, пледы, постоянно спрашивали хотим ли мы чай.
- ДДарья1 июня 2024Прекрасная прогулка, все понравилось
- ДДмитрий30 мая 2024Красивая и чистая яхта. Очень доброжелательная команда. Людей набирают немного, поэтому всем гостям просторно. Фруктовая тарелка и орешки входят в стоимость. Нам очень-очень понравилось!!!
- ООльга26 мая 2024Вовремя, фрукты свежие, состояние яхты очень хорошее. Приятно было провести время! Спасибо!
- ССергей24 мая 2024Все супер!!! Очень понравилась экскурсия!!! Ребята молодцы, не навязчивый сервис. Были закуски, можно взять вина! Рекомендую!!!
- ООлеся17 мая 2024Удобно для самостоятельной прогулки, не нужно самому продумывать маршрут. Есть небольшие недочёты. Например, рассказали о возможности погреться салепом, но не
- ООлег26 апреля 2024Гид бесполезен, он просто позволяет вам войти во дворец.
- ААлексей25 апреля 2024Стоит приобрести билеты без очереди - очень быстрый вход в собор Святой Софии.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Аудиогиды»
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