Аудиогиды и аудиоэкскурсии Стамбула

Найдено 20 экскурсий в категории «Аудиогиды» в Стамбуле, цены от €9, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
13%
Аудиогид
2 часа
228 отзывов
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: На причале Каракёй
«Если захотите параллельно послушать аудиогид, то берите с собой наушники, а ссылку на приложение мы вам пришлём»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Завтра в 14:00
9 июня в 12:00
4539 за человека
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Аудиогид
2 часа
5 отзывов
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды
Начало: В порту Каракёй
«В стоимость включено: аудиогид на 5 языках (включая русский), закуски, фрукты, микс из орешков, чай, кофе и вода»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
38 за человека
Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
🚶 Пешая
Квест
3 часа
8 отзывов
Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
Путешествие по главным достопримечательностям европейской части города с элементами квеста
Начало: Около вокзала Сиркеджи
«Аудиопрогулка начнется у знаменитого вокзала, от которого отходил Восточный экспресс»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 за человека
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
166 отзывов
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
Начало: Каракой
«Вам будет доступен аудиогид, ссылку на который вам отправят организаторы»
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 4639 за человека
Must-visit: экскурсия по великому Босфору на пароме с аудиогидом
🚢 На пароме
скидка
20%
Аудиогид
2.5 часа
236 отзывов
Экскурсия с аудиогидом по Босфору: морское путешествие в Стамбуле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с уникальной морской прогулки по Босфору с профессиональным аудиогидом
Начало: Hocapaşa mahallesi, Ebusuud Caddesi, No 14 Fatih İ
«В пути вас вы услышите аудио гида с рассказами обо всем, что предстанет перед вашими глазами — на русском и английском языках»
Расписание: Каждый день в 12:15, 15:45, 17:45
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1512 за человека
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
Билеты
1 день
10 отзывов
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
Начало: Cankurtaran, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih
«Вы сможете самостоятельно исследовать впечатляющий собор Святой Софии — архитектурное чудо и свидетельство многовековой истории, с билетом для прохода без очереди и аудиогидом на вашем смартфоне»
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
35 за билет
Дворец Топкапы и музей-гарем: входной билет и аудиогид
Билеты
1 день
11 отзывов
Дворец Топкапы и музей-гарем: входной билет и аудиогид
Начало: Cankurtaran, Soğuk Çeşme Sk. No:4, 34122 Fatih
«Откройте для себя чудеса дворца Топкапы и музея Гарем в Стамбуле, воспользовавшись входными билетами без очереди и личным аудиогидом в приложении для смартфона»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
52 за билет
Билет во дворец Долмабахче без очереди с аудиогидом
Билеты
1 день
8 отзывов
Билет во дворец Долмабахче без очереди с аудиогидом
Начало: Meclis-i Mebusan Cd. 38 A, 34357 Beşiktaş/İstanbul
«Отправьтесь в увлекательное путешествие по дворцу Долмабахче с билетами без очереди и аудиогидом»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
43 за билет
Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
Фотопрогулка
1 день
10 отзывов
Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
Расписание: Время работы: 08:00 - 23:55
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 120 за человека
Айя-София и Музей истории собора: входные билеты
Билеты
1.5 часа
6 отзывов
Айя-София и Музей истории собора: входные билеты
Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih
«Получите более глубокое представление о соборе благодаря аудиогиду на 23 языках»
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
50 за билет
Входной билет в Цистерну Базилика с аудиогидом
Билеты
1 день
10 отзывов
Входной билет в Цистерну Базилика с аудиогидом
Начало: Alemdar, Yerebatan Cd. 1/3, 34110 Fatih
«Откройте для себя скрытую жемчужину Стамбула — Цистерну Базилика, шедевр византийской инженерной мысли, с билетом для прохода без очереди и аудиогидом»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
34.90 за билет
Аудиоэкскурсия по нетуристическому Стамбулу: яркий и таинственный Балат
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
6 отзывов
Аудиоэкскурсия по нетуристическому Стамбулу: яркий и таинственный Балат
Начало: Остановка «Фенер» (Balat, Mürselpaşa Cd. No:2)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 за всё до 5 чел.
Стамбул: аудиопрогулка по историческому центру Султанахмет
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Стамбул: аудиопрогулка по историческому центру Султанахмет
Начало: Hoca Paşa, Sirkeci İstasyon Cd. No:2, 34110 Fatih
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 за человека
Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
Начало: Площадь Каракёй (Karaköy İstasyonu)
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9.60 за человека
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
12 отзывов
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Исследовать аутентичный уголок города с необычной архитектурой и самобытными памятниками старины
Начало: Около автобусной остановки «Фенер»
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 за человека
Групповая экскурсия на кораблике по Босфору с аудиогидом
На яхте по Босфору
скидка
20%
Аудиогид
2 часа
326 отзывов
Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом в Стамбуле
Исследуйте красоты Стамбула с воды в комфортной групповой экскурсии на кораблике с аудиогидом
Начало: В районе Султанахмет
«Аудиогид на английском и на русском»
Расписание: ежедневно в 12:15, 15:45 и 18:45
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
1512 за человека
Дворец Долмабахче. Входной билет и аудиогид
Билеты
6 часов
2 отзыва
Дворец Долмабахче. Входной билет и аудиогид
«Данный билет дает право входа во дворец Долмабахче, сады и Гарем без необходимости обращаться в кассу, а также включает пользование аудиогидом по дворцу на русском и др»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
39 за билет
Стамбул: аудио-квест по главным достопримечательностям
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Стамбул: аудио-квест по главным достопримечательностям
Начало: Вокзал Сиркеджи (Sirkeci İstasyon Caddesi, No:2)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 за человека
Пять восхитительных мечетей Стамбула: аудиопрогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Аудиогид
4 часа
Пять восхитительных мечетей Стамбула: аудиопрогулка по Старому городу
Начало: Айя София (Ayasofya Meydanı, No:1)
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14.50 за человека
Билет в Девичью башню с трансфером на лодке и аудиогидом
Билеты
1 день
Билет в Девичью башню с трансфером на лодке и аудиогидом
Начало: Rıhtım Cd. No:5,Rıhtım Cd., 34425 Beyoğlu/İstanbul
«Наденьте наушники и воспользуйтесь аудиогидом, чтобы узнать историю и фольклор, связанные с этой башней, также известной как Башня Леандера»
Расписание: Время работы: 09:30 - 17:00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
33 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • э
    элина
    6 июня 2024
    Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
    OZI на прогулке мининруппы вчера в 19.00 был очень профессионален, приятен и общителен
  • А
    Алиса
    6 июня 2024
    Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
    Всё отлично, найти на пристани их легко или они сами Вас найдут). Инструкции высылают на What’sApp после оплаты. Остаток оплаты
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    берут наличными на берегу перед отправкой в евро. Встретили, покатали, доброжелательные ребята. Сервис на хорошем уровне. Закуски и фрукты свежие, выпивку можно взять с собой на борт. Все вежливые и позитивные. Само путешествие комфортное, яхта удобная. Сесть можно на носу, на корме, на верхней палубе или внутри. Всем места хватило. Спасательные жилеты не выдают. Движение на Босфоре интенсивное. Закат красивый.

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
    Замечательная прогулка на замечательной яхте! Ребята старались изо всех сил: фрукты, выпечка, орешки, пледы, постоянно спрашивали хотим ли мы чай.
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    Замечательный сервис, красивые виды. Я бы доработала аудиогид, чтобы был живой голос в записи, а не гугловский роботизированный. Но даже и без аудиогида можно замечательно релакснуть

  • Д
    Дарья
    1 июня 2024
    На яхте - по Босфору: групповая прогулка
    Прекрасная прогулка, все понравилось
  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    На яхте - по Босфору: групповая прогулка
    Красивая и чистая яхта. Очень доброжелательная команда. Людей набирают немного, поэтому всем гостям просторно. Фруктовая тарелка и орешки входят в стоимость. Нам очень-очень понравилось!!!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
    Вовремя, фрукты свежие, состояние яхты очень хорошее. Приятно было провести время! Спасибо!
  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    На яхте - по Босфору: групповая прогулка
    Все супер!!! Очень понравилась экскурсия!!! Ребята молодцы, не навязчивый сервис. Были закуски, можно взять вина! Рекомендую!!!
    Все супер!!! Очень понравилась экскурсия!!! Ребята молодцы, не навязчивый сервис. Были закуски, можно взять вина! Рекомендую!!!Все супер!!! Очень понравилась экскурсия!!! Ребята молодцы, не навязчивый сервис. Были закуски, можно взять вина! Рекомендую!!!
  • О
    Олеся
    17 мая 2024
    Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
    Удобно для самостоятельной прогулки, не нужно самому продумывать маршрут. Есть небольшие недочёты. Например, рассказали о возможности погреться салепом, но не
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    сказали, что это только в холодное время. И я долго кружила в поисках ларька, так мне захотелось его попробовать))) В целом мне понравилось, но хотелось бы побольше информации.

  • О
    Олег
    26 апреля 2024
    Дворец Топкапы и музей-гарем: входной билет и аудиогид
    Гид бесполезен, он просто позволяет вам войти во дворец.
  • А
    Алексей
    25 апреля 2024
    Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
    Стоит приобрести билеты без очереди - очень быстрый вход в собор Святой Софии.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Аудиогиды»

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  1. Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
  2. На яхте - по Босфору: групповая прогулка
  3. Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
  4. Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
  5. Must-visit: экскурсия по великому Босфору на пароме с аудиогидом
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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