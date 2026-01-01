Описание тура
Самый красивый Девичник в Стамбуле
Если вы давно мечтали увидеть Стамбул
Погулять по ярким улочкам
Попробовать знаменитый турецкий завтрак и покормить чаек на крыше
Покататься на закате на паромах по Босфору с невероятными видами
Посетить дворцы, мечети и базары
Посетить самые атмосферные кафе
Найти Серкана Болата
Сделать фото и видео в Летящих платьях в самом сердце города
Поехали с нами
Мини - группы - берём только 6 -8 девочек
Чтобы было максимально комфортно и атмосферно
Программа тура по дням
Встреча В Стамбуле
Мы встречаемся в аэропорту Стамбула и на организованном трансфере отправляемся в самое сердце города!
Заселение в отель в самом центре Султанахмет
Немного отдохнем после дороги, приведем себя в порядок и отправляемся на приветственный ужин с видом на Босфор
Знакомимся и поднимаем бокалы за наш прекрасный отдых!
Знакомство с городом - невероятные впечатления
Утром мы отправимся пробовать знаменитый турецкий завтрак-сотни маленьких тарелочек это то, что обязательно нужно увидеть в Турции.
А еще, здесь мы сделаем те самые легендарные фото и видео с чайками на фоне мечети
Далее нас ждет прогулка по самым красивым и знаменитым местам Старого города с лицензированным гидом - Вы увидите площадь Султанахмет, Голубую мечеть, Айя Софию, сады дворца Топкапы, Парк Гюльхане
Гранд Базар с его невероятным колоритом
После поднимемся к мечети Сулеймание и здесь вы увидите самые красивые виды на город
А также, здесь невероятная атмосфера Великолепного века, ведь именно эту мечеть построил Султан Сулейман и здесь же он покоится с Хюррем
А еще, именно отсюда безумно красивый вид на город!
Далее вас ждет настоящий турецкий обед и османский кофе)
Вечером на закате вас ждет атмосферная фотосессия в летящих платьях а после знаменитые турецкие десерты!)
Самые инстаграмные локации
Утром, Сядем на паром и уплывём к самой красивой мечети города- Жемчужина Босфора- Ортакей
Самые красивые фото с мостом - здесь
а еще, здесь самый вкусный кумпир который мы обязательно попробуем!
Далее зайдем в тот самый знаменитый сад Долмабахче, чтобы сделать фото у белоснежных ворот и увидеть красоту этого места
А потом Галатский мост, рыбаки, прекрасные виды и конечно же обед вкуснейшей шаурмой с рыбой
После обеда отправимся к Галатской башне и самой любимой улицей у девочек в Стамбуле-
Истикляль- где много классных магазинов и у вас будет время на шоппинг
вообщем, Нагуляемся, сделаем знаменитые фото с красным трамваем, попробуем самый вкусный Сан Себастьян с видом на Галатскую башню
Самый яркий Стамбул
Сегодня мы отправимся гулять по яркому и красочному району- Балат, тот самый район с цветными домиками и обязательно зайдем в антикварное и самое инстаграмное кафе
погуляем по улочкам, сделаем много ярких кадров (для любитей сериалов- здесь снимали Чукур)
После прогулки по Балату, мы сядем на паром и поплывем на Азиатскую часть- в самый сериальный район Стамбула, прогуляемся по красивой улице с яркими домиками, попробуем десерты, заглянем в цветочный магазин Эды из сериала Постучись в мою дверь и увидим дом Кемаля из Черной любви
На обед отправимся в старинный семейный ресторан, где невероятно вкусно готовят)
После мы отправимся в сад дворца Бейлербейи летняя резиденция султанов- отсюда открываются прекрасные виды на Босфорский мост (по желанию можно зайти во дворец)
А после вас ждет невероятная смотровая с самым красивым видом на мост! Дух захватывает у всех!
Вылет домой
Утром можно отправиться в атмосферное кафе напоследок насладится турецким колоритом и загадать желание вернутся в этот невероятный город!
Трансфер в аэропорт
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в/из аэропорта
- Проживание в отеле 3 в историческом центре
- Размещение двухместное
- Завтраки входят в стоимость
- Экскурсия с гидом и посещение главных достопримечательностей
- Султанахмет, Ипподром, Голубая мечеть, Гранд базар, мечеть Сулеймание
- Знаменитый Турецкий завтрак вне отеля на крыше с чайками
- Вы увидите жемчужину Босфора - Ортакёй
- Галатскую башню, красный трамвайчик, знаменитую улицу Истикляль
- Яркий район Балат
- Самый сериальный Кузкунджук
- Увидите Стамбул с воды, катаясь на паромах
- Посетите самые лучшие кафе, старинные кондитерские и попробуете настоящую турецкую кухню
- Истанбул карта с необходимым балансом для поездок по программе (трамвай, паром) выдаётся каждому участнику
- Мобильная фото и видеосъемка в Летящем платье на крыше нашего отеля
- Сопровождение организаторов тура на протяжении всего путешествия
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды/ужины в Стамбуле
- Сувениры по вашему желанию
- Входные билеты во дворец Бейлербейи по желанию
- Хаммам - по желанию
- Медицинская страховка - обязательна
О чём нужно знать до поездки
Для въезда в Турцию срок действия загранпаспорта должен быть не менее 4 месяцев с момента въезда
Пожелания к путешественнику
Дорогие девочки, тур очень активный, мы будем очень много ходить и гулять) поэтому нужна удобная обувь и память телефона))