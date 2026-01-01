2 день

Знакомство с городом - невероятные впечатления

Утром мы отправимся пробовать знаменитый турецкий завтрак-сотни маленьких тарелочек это то, что обязательно нужно увидеть в Турции.

А еще, здесь мы сделаем те самые легендарные фото и видео с чайками на фоне мечети

Далее нас ждет прогулка по самым красивым и знаменитым местам Старого города с лицензированным гидом - Вы увидите площадь Султанахмет, Голубую мечеть, Айя Софию, сады дворца Топкапы, Парк Гюльхане

Гранд Базар с его невероятным колоритом

После поднимемся к мечети Сулеймание и здесь вы увидите самые красивые виды на город

А также, здесь невероятная атмосфера Великолепного века, ведь именно эту мечеть построил Султан Сулейман и здесь же он покоится с Хюррем

А еще, именно отсюда безумно красивый вид на город!

Далее вас ждет настоящий турецкий обед и османский кофе)

Вечером на закате вас ждет атмосферная фотосессия в летящих платьях а после знаменитые турецкие десерты!)

