Девичник в Стамбуле
Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Самый красивый Девичник в Стамбуле

Если вы давно мечтали увидеть Стамбул

Погулять по ярким улочкам

Попробовать знаменитый турецкий завтрак и покормить чаек на крыше

Покататься на закате на паромах по Босфору с невероятными видами

Посетить дворцы, мечети и базары

Посетить самые атмосферные кафе

Найти Серкана Болата

Сделать фото и видео в Летящих платьях в самом сердце города

Поехали с нами

Мини - группы - берём только 6 -8 девочек

Чтобы было максимально комфортно и атмосферно

Программа тура по дням

1 день

Встреча В Стамбуле

Мы встречаемся в аэропорту Стамбула и на организованном трансфере отправляемся в самое сердце города!

Заселение в отель в самом центре Султанахмет

Немного отдохнем после дороги, приведем себя в порядок и отправляемся на приветственный ужин с видом на Босфор

Знакомимся и поднимаем бокалы за наш прекрасный отдых!

2 день

Знакомство с городом - невероятные впечатления

Утром мы отправимся пробовать знаменитый турецкий завтрак-сотни маленьких тарелочек это то, что обязательно нужно увидеть в Турции.

А еще, здесь мы сделаем те самые легендарные фото и видео с чайками на фоне мечети

Далее нас ждет прогулка по самым красивым и знаменитым местам Старого города с лицензированным гидом - Вы увидите площадь Султанахмет, Голубую мечеть, Айя Софию, сады дворца Топкапы, Парк Гюльхане

Гранд Базар с его невероятным колоритом

После поднимемся к мечети Сулеймание и здесь вы увидите самые красивые виды на город

А также, здесь невероятная атмосфера Великолепного века, ведь именно эту мечеть построил Султан Сулейман и здесь же он покоится с Хюррем

А еще, именно отсюда безумно красивый вид на город!

Далее вас ждет настоящий турецкий обед и османский кофе)

Вечером на закате вас ждет атмосферная фотосессия в летящих платьях а после знаменитые турецкие десерты!)

3 день

Самые инстаграмные локации

Утром, Сядем на паром и уплывём к самой красивой мечети города- Жемчужина Босфора- Ортакей

Самые красивые фото с мостом - здесь

а еще, здесь самый вкусный кумпир который мы обязательно попробуем!

Далее зайдем в тот самый знаменитый сад Долмабахче, чтобы сделать фото у белоснежных ворот и увидеть красоту этого места

А потом Галатский мост, рыбаки, прекрасные виды и конечно же обед вкуснейшей шаурмой с рыбой

После обеда отправимся к Галатской башне и самой любимой улицей у девочек в Стамбуле-

Истикляль- где много классных магазинов и у вас будет время на шоппинг

вообщем, Нагуляемся, сделаем знаменитые фото с красным трамваем, попробуем самый вкусный Сан Себастьян с видом на Галатскую башню

4 день

Самый яркий Стамбул

Сегодня мы отправимся гулять по яркому и красочному району- Балат, тот самый район с цветными домиками и обязательно зайдем в антикварное и самое инстаграмное кафе

погуляем по улочкам, сделаем много ярких кадров (для любитей сериалов- здесь снимали Чукур)

После прогулки по Балату, мы сядем на паром и поплывем на Азиатскую часть- в самый сериальный район Стамбула, прогуляемся по красивой улице с яркими домиками, попробуем десерты, заглянем в цветочный магазин Эды из сериала Постучись в мою дверь и увидим дом Кемаля из Черной любви

На обед отправимся в старинный семейный ресторан, где невероятно вкусно готовят)

После мы отправимся в сад дворца Бейлербейи летняя резиденция султанов- отсюда открываются прекрасные виды на Босфорский мост (по желанию можно зайти во дворец)

А после вас ждет невероятная смотровая с самым красивым видом на мост! Дух захватывает у всех!

5 день

Вылет домой

Утром можно отправиться в атмосферное кафе напоследок насладится турецким колоритом и загадать желание вернутся в этот невероятный город!

Трансфер в аэропорт

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в/из аэропорта
  • Проживание в отеле 3 в историческом центре
  • Размещение двухместное
  • Завтраки входят в стоимость
  • Экскурсия с гидом и посещение главных достопримечательностей
  • Султанахмет, Ипподром, Голубая мечеть, Гранд базар, мечеть Сулеймание
  • Знаменитый Турецкий завтрак вне отеля на крыше с чайками
  • Вы увидите жемчужину Босфора - Ортакёй
  • Галатскую башню, красный трамвайчик, знаменитую улицу Истикляль
  • Яркий район Балат
  • Самый сериальный Кузкунджук
  • Увидите Стамбул с воды, катаясь на паромах
  • Посетите самые лучшие кафе, старинные кондитерские и попробуете настоящую турецкую кухню
  • Истанбул карта с необходимым балансом для поездок по программе (трамвай, паром) выдаётся каждому участнику
  • Мобильная фото и видеосъемка в Летящем платье на крыше нашего отеля
  • Сопровождение организаторов тура на протяжении всего путешествия
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды/ужины в Стамбуле
  • Сувениры по вашему желанию
  • Входные билеты во дворец Бейлербейи по желанию
  • Хаммам - по желанию
  • Медицинская страховка - обязательна
О чём нужно знать до поездки

Для въезда в Турцию срок действия загранпаспорта должен быть не менее 4 месяцев с момента въезда

Пожелания к путешественнику

Дорогие девочки, тур очень активный, мы будем очень много ходить и гулять) поэтому нужна удобная обувь и память телефона))

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я Организатор авторских туров, турагент, тревел эксперт Концепция моих туров - это туры-девичники, потому что я точно знаю, чего хочет каждая девушка в путешествии - Ярких впечатлений и много много красивых
фото) Стамбул- это город, который изменил мою жизнь и я знаю, что он изменит и вашу! Я очень люблю этот город, живу в нем, дышу им и являюсь признанным экспертом этого города, знаю каждую улочку и самые красивые локации и готова познакомить каждую с этим удивительным городом так, чтобы вы его прочувствовали… Я жду вас в Стамбуле! В городе на берегу Босфора, в столице трех империй и в самом центре мира Я буду рада познакомить вас с ним лично, показать самые красивые места, тихие улочки, два континента и конечно же Босфор Стамбул не посещают - в него влюбляются. И однажды, увидев его, оставляешь там часть души… потому что он забирает её тихо - под звуки азана и шёпот волн, разделяющих миры Если готовы разделить со мной эту любовь - то буду очень рада Так же у нас есть локальное туристическое агентство и мы организуем туры в сказочную Каппадокию и Мардин и готовы открывать для вас новые города и страны. Так как у нас местное агентство мы работаем законно и наше цены без наценок и посредников. Выбирая путешествие- доверяйте профессионалам и людям которые сами знают страну) "Авторский тур - это как блюдо от шеф-повара- невозможно повторить, нужно просто наслаждаться."

