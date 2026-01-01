Топовые места Стамбула
Подняться на Галатскую башню, погулять по Принцевым островам и научиться торговаться на Гранд-базаре
Начало: Стамбул, Международный аэропорт (Новый), 14:00
«После возвращения в город останется время на шопинг»
6 мар в 08:00
16 апр в 08:00
$550 за человека
-
4%
Твой красивый девичник в Стамбуле. Мини-группа
Твоя мечта сбудется! Ты увидишь самый красивый город на берегу Босфора
8 апр в 10:00
30 апр в 10:00
от 62 844 ₽
65 292 ₽ за человека
-
3%
Девичник в Стамбуле
Девичник в Стамбуле
«Посетить дворцы, мечети и базары»
10 июн в 10:00
30 апр в 10:00
от 71 005 ₽
73 454 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Шопинг»
Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Стамбуле в феврале 2026
Сейчас в Стамбуле в категории "Шопинг" можно забронировать 3 тура от 550 до 71 005 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур в Стамбуле на 2026 год по теме «Шопинг», 2 ⭐ отзыва, цены от $550. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель