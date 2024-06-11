По Стамбулу с историком

Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Я познакомлю вас с городом с богатым прошлым, за который на протяжении нескольких тысячелетий боролись разные народы и империи.

Вы сможете прочувствовать колорит каждой эпохи, полюбуетесь красочными видами и архитектурой, узнаете,
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какие секреты хранят улочки и уголки Стамбула. Мы прокатимся на ретротрамвае и заглянем в один из самых крупных крытых рынков в мире — Гранд-базар. Вас также ждут знаменитые турецкие угощения и прогулки по набережной и на пароме под крики чаек. После вам захочется возвращаться сюда снова и снова!

По Стамбулу с историком
По Стамбулу с историком
По Стамбулу с историком

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Проживание. В отеле Sultan süleyman palace hotel & hamam 3* или другом аналогичном, размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, первое знакомство со Стамбулом

Встречаемся и едем в отель. (Если вы прилетите раньше или позже указанного времени, я максимально подробно расскажу, как добраться до отеля самостоятельно). После размещения пойдём гулять по колоритному Стамбулу, в котором смешались отголоски различных культур и эпох. Вы увидите основные достопримечательности и самые фотогеничные места бывшего Константинополя, а я поведаю вам интересные факты из богатой истории многовекового города трёх империй.

Вы также попробуете турецкий чай и легендарные бублики — симиты. Узнаете, на что похожи по вкусу жареные каштаны, которые продают здесь почти на каждом углу. Вечер проведём за ужином в уютном кафе с красивыми видами (за доплату).

Встреча, размещение в отеле, первое знакомство со СтамбуломВстреча, размещение в отеле, первое знакомство со СтамбуломВстреча, размещение в отеле, первое знакомство со СтамбуломВстреча, размещение в отеле, первое знакомство со Стамбулом
2 день

Продолжаем знакомство с городом

Сегодня продолжим знакомиться с достопримечательностями города и наслаждаться его атмосферой. Побываем на площади Ипподром, где во времена византийского Константинополя проходили лошадиные бега, откуда и название. Здесь же увидим величественный Софийский собор и Голубую мечеть, расположенную напротив. Посетим аристократический район Ортакёй со множеством дворцов и мечетей.

Вы попробуете лучший в городе кумпир — турецкий вариант запечёного картофеля с разными начинками. Прогуляетесь по набережной и покормите чаек, пройдётесь по живописным улочкам Таксима и прокатитесь на ретротрамвае. В старинной кофейне выпьете ароматный кофе.

Вы посмотрите на знаменитые Галатские башню и мост, где собираются сотни рыбаков. Заглянете в один из самых крупных крытых рынков в мире — Гранд-базар, полный хаотично сплетённых улиц. Посетите мечеть Сулеймание — архитектурный шедевр 16 века, построенный в период правления султана Сулеймана. Вечером я предложу вам ужин в уютном кафе.

Продолжаем знакомство с городомПродолжаем знакомство с городомПродолжаем знакомство с городомПродолжаем знакомство с городомПродолжаем знакомство с городомПродолжаем знакомство с городом
3 день

Морская прогулка и азиатская часть Стамбула

В этот день исследуем азиатскую часть Стамбула. Вас ждёт прогулка по Босфорскому проливу: вы увидите дворцы, не доступные местным обывателям. На мягких сидушках, расположенных вдоль набережной в историческом районе Ускюдар, устроим чаепитие с симитами. Насладимся контрастами колоритного района Кузунджук, где можно встретить как древние мечети, так и домики, похожие на пряничные.

Поднимемся на холм Чамлыджа — самую высокую точку города — и полюбуемся панорамой в 360 градусов и одноимённой величественной мечетью. Я предложу вам ужин в старинном районе с фонтанами и особняками — вы сможете отведать только что выловленную рыбу и свежие морепродукты, а также попробовать знаменитый йогурт, который делают только в этом районе. Затем на пароме вернёмся в европейскую часть бывшей столицы и попрощаемся. До новых встреч!

Морская прогулка и азиатская часть СтамбулаМорская прогулка и азиатская часть СтамбулаМорская прогулка и азиатская часть СтамбулаМорская прогулка и азиатская часть Стамбула

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$680
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки отеле
  • Трансфер от аэропорта
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Стамбула и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в музеи
  • Трансфер в аэропорт
  • Расходы на транспорт по городу
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
Завершение: Стамбул, после 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхСвятые местаОбзорныеГолубая мечетьПопулярные местаВсе турыГалатская башняГалатский мост3-дневные турыПерезагрузкаМифы и легенды

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