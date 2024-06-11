Встречаемся и едем в отель. (Если вы прилетите раньше или позже указанного времени, я максимально подробно расскажу, как добраться до отеля самостоятельно). После размещения пойдём гулять по колоритному Стамбулу, в котором смешались отголоски различных культур и эпох. Вы увидите основные достопримечательности и самые фотогеничные места бывшего Константинополя, а я поведаю вам интересные факты из богатой истории многовекового города трёх империй.

Вы также попробуете турецкий чай и легендарные бублики — симиты. Узнаете, на что похожи по вкусу жареные каштаны, которые продают здесь почти на каждом углу. Вечер проведём за ужином в уютном кафе с красивыми видами (за доплату).