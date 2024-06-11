Вы сможете прочувствовать колорит каждой эпохи, полюбуетесь красочными видами и архитектурой, узнаете,
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Проживание. В отеле Sultan süleyman palace hotel & hamam 3* или другом аналогичном, размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, первое знакомство со Стамбулом
Встречаемся и едем в отель. (Если вы прилетите раньше или позже указанного времени, я максимально подробно расскажу, как добраться до отеля самостоятельно). После размещения пойдём гулять по колоритному Стамбулу, в котором смешались отголоски различных культур и эпох. Вы увидите основные достопримечательности и самые фотогеничные места бывшего Константинополя, а я поведаю вам интересные факты из богатой истории многовекового города трёх империй.
Вы также попробуете турецкий чай и легендарные бублики — симиты. Узнаете, на что похожи по вкусу жареные каштаны, которые продают здесь почти на каждом углу. Вечер проведём за ужином в уютном кафе с красивыми видами (за доплату).
Продолжаем знакомство с городом
Сегодня продолжим знакомиться с достопримечательностями города и наслаждаться его атмосферой. Побываем на площади Ипподром, где во времена византийского Константинополя проходили лошадиные бега, откуда и название. Здесь же увидим величественный Софийский собор и Голубую мечеть, расположенную напротив. Посетим аристократический район Ортакёй со множеством дворцов и мечетей.
Вы попробуете лучший в городе кумпир — турецкий вариант запечёного картофеля с разными начинками. Прогуляетесь по набережной и покормите чаек, пройдётесь по живописным улочкам Таксима и прокатитесь на ретротрамвае. В старинной кофейне выпьете ароматный кофе.
Вы посмотрите на знаменитые Галатские башню и мост, где собираются сотни рыбаков. Заглянете в один из самых крупных крытых рынков в мире — Гранд-базар, полный хаотично сплетённых улиц. Посетите мечеть Сулеймание — архитектурный шедевр 16 века, построенный в период правления султана Сулеймана. Вечером я предложу вам ужин в уютном кафе.
Морская прогулка и азиатская часть Стамбула
В этот день исследуем азиатскую часть Стамбула. Вас ждёт прогулка по Босфорскому проливу: вы увидите дворцы, не доступные местным обывателям. На мягких сидушках, расположенных вдоль набережной в историческом районе Ускюдар, устроим чаепитие с симитами. Насладимся контрастами колоритного района Кузунджук, где можно встретить как древние мечети, так и домики, похожие на пряничные.
Поднимемся на холм Чамлыджа — самую высокую точку города — и полюбуемся панорамой в 360 градусов и одноимённой величественной мечетью. Я предложу вам ужин в старинном районе с фонтанами и особняками — вы сможете отведать только что выловленную рыбу и свежие морепродукты, а также попробовать знаменитый йогурт, который делают только в этом районе. Затем на пароме вернёмся в европейскую часть бывшей столицы и попрощаемся. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$680
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки отеле
- Трансфер от аэропорта
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Стамбула и обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты в музеи
- Трансфер в аэропорт
- Расходы на транспорт по городу
- Страховка