Описание тура
Стамбул за 3 дня — как приватный девичник по-взрослому: только ваша компания подруг, без присоединений и случайных людей. Вы прилетаете и сразу выдыхаете: люкс-трансфер, отель в центре, один контакт 24/7 и невидимый сервис, который держит тайминг, безопасность и план Б — так, чтобы никто из вас не превращался в организатора и не терял удовольствие от момента.
Внутри — не гонка по достопримечательностям, а собранный сценарий эмоций: закат на яхте по Босфору с напитками и огнями города, классический Стамбул с Голубой мечетью и Цистерной Базилика, особенное шоуLegends of Istanbul в историческом особняке и та самая Святая София — спокойно и без лишнего стресса. Финальный день — Долмабахче, Истикляль с красным трамвайчиком, Цветочный пассаж и Галата с панорамой, плюс свободные окна, чтобы каждая могла быть в своём ритме. Дальше — подробная программа и все детали, которые делают этот девичник действительно без нервов.
Кому подойдет этот тур в Стамбул:
Едете своей компанией подруг и хотите, чтобы в туре были только вы — без присоединений и случайной атмосферы.
Хотите девичник как в кино, но взросло: со вкусом, без пошлости и кринжа, с красивыми местами и правильной подачей.
Устали от планирования и собирать всех — хотите просто прилететь и прожить: один контакт 24/7, всё подтверждено, всё работает.
Цените комфорт и безопасность: люкс-трансферы, лучший отель в центре, спокойные вечерние перемещения, продуманный тайминг без гонки.
Любите эстетику и вау-моменты: закат на приватной яхте по Босфору, фотогеничный обед с чайками, легенды города и впечатления, которые хочется пересказывать.
Нуждаетесь в перезагрузке: мягкий ритм + ежедневные окна свободы, где можно замедлиться, побыть в тишине или исчезнуть без объяснений.
Кому точно не подойдёт этот тур:
Если вы ищете самый дешёвый вариант и готовы мириться с неудобствами ради цены — здесь ставка на комфорт, безопасность и собранный сервис, а не на подешевле.
Если вам нужен марафон 15 локаций в день и формат быстро посмотрели — побежали дальше — у нас другой ритм: прожить красиво, а не пробежать.
Если вы едете за шумными тусовками, алко-движем и бессонными ночами — этот сценарий про вкус, атмосферу и спокойные вечера, без трэша.
Если вам важно рулить каждым шагом и постоянно менять план по ходу — маршрут выстроен так, чтобы вы расслабились, а не занимались управлением.
Если вы хотите присоединиться к сборной группе и познакомиться с незнакомыми людьми — это приватный формат: только ваша компания, без присоединений.
Если вам нужен экстрим/выживание и пожёстче — здесь будет слишком комфортно и бережно.
Программа может быть именно такой — как готовый сценарий приватного путешествия для вашей компании подруг, собранный в нашем фирменном ритме: комфортно, эстетично и без суеты. Но это не жёсткий тур: мы легко адаптируем сценарий под ваш запрос— по длительности, темпу, интересам, уровню активности, бюджету и настроению (больше эстетики и гастро, больше перезагрузки и тишины или больше вау-моментов). Чтобы это было ваше путешествие-событие, а не как у всех.
Это программа приватного индивидуального тура. Если вам нужен групповой тур - напишите нам и мы подберем для вас программу.
Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам.
Осталось выбрать даты и нажать Забронировать.
Программа тура по дням
Встреча, отдых и Закат на Босфоре на частной яхте
Встречаем вас в аэропорту — приватно и спокойно. Вы прилетели отдыхать, а не решать логистику: люксовый трансфер уже ждёт, всё подтверждено, маршрут выстроен.
Заселяемся в красивый отель в самом центре — там, где удобно и безопасно: можно выйти погулять, вернуться пешком и не зависеть от такси и пробок. Важная роскошь первого вечера — возможность выдохнуть.
Обедаем в хорошем месте — без компромиссов лишь бы рядом. Начинаем на правильной ноте: вкусно, эстетично, в вашем темпе.
Первое знакомство со Стамбулом — лёгкая прогулка по набережной и история города контрастов. Без перегруза, без галопом по достопримечательностям: просто красивый вход в атмосферу, чтобы у каждой было время настроиться, оглядеться и почувствовать себя в путешествии.
19:00 — вечерний круиз по Босфору на приватной яхте. Это ваш главный вау-момент дня: закат, огни, вода, город как кино. На борту — закуски и напитки, мягкая музыка, ощущение приватности и того самого мы здесь вместе.
Ужин — в одном из колоритных ресторанов города (по вашему настроению: уютно локально или красиво с видом). Здесь вы не выбираете между всем угодить и поссориться: мы заранее держим рамку вкуса и комфорта.
Около 23:00 — возвращение в отель. И дальше — свобода. Хотите продолжить вечер — продолжаете. Хотите тишину и сон — выспитесь. Отель в центре позволяет не напрягаться: всё рядом, безопасно и удобно.
Итог дня: вы не организовали девичник, вы вошли в него — красиво, легко и без нервов.
Символы Стамбула в спокойном темпе и безопасности
Завтрак — и выходим в город без спешки. Сегодня — визитные карточки Стамбула, но собранные по-взрослому: с комфортным ритмом, понятным таймингом и окнами, чтобы не устать и не перегореть.
По желанию — Гранд Базар до экскурсии. Это не обязательная галочка, а аккуратная опция: хотите — идём за сувенирами и красивыми находками, не хотите — оставляем энергию на главные впечатления. Никакого давления и гонки.
Голубая мечеть (17 век) — та самая архитектура, от которой внутри становится тихо. Здесь важно не успеть всё, а почувствовать: масштаб, свет, узоры, историю.
Цистерна Базилика — подземный Стамбул, который выглядит как сцена из фильма: прохлада, вода, колонны и ощущение, что вы попали в другой слой города. Эффектно, атмосферно, без толпы по возможности — мы выстраиваем посещение так, чтобы было максимально комфортно.
Обед в одном из самых фотогеничных мест города — на веранде, где можно покормить чаек. Это тот самый момент я снова нравлюсь себе: красивые кадры без постановки, вкусная еда, лёгкость и ощущение праздника без пошлости.
Шоу Legends of Istanbul — не туристический аттракцион, а маленькая история, собранная со вкусом. 45 минут мифов, героев и событий, которые сформировали Стамбул — в историческом особняке Абуда Эфенди 19 века. Это про эмоции и атмосферу: вау-эффект, когда хочется потом обсуждать и вспоминать.
Собор Святой Софии — одно из самых посещаемых мест мира, и мы идём туда подготовленно: с пониманием очередей и с тем самым спокойствием, которое даёт продюсерский подход. Вы смотрите — мы держим организацию.
Ужин — по вашему настроению и уровню: уютное локальное место для своих или красивый ресторан, где хочется задержаться. Мы подберем варианты так, чтобы всем было комфортно — и любительницам гастро, и тем, кто хочет просто вкусно и без лишнего пафоса.
Возвращение в отель и отдых. Вечер без обязательств: хотите — тихий чай в номере и ранний сон, хотите — короткая прогулка по центру. У каждой остаётся право на своё пространство.
Итог дня: вы увидели тот самый Стамбул — величественный, фотогеничный и собранный, без перегруза и без ситуации, когда кто-то из вас становится организатором.
Мультикультурный Стамбул и красивое завершение
После завтрака выселяемся, вещи спокойно остаются на ресепшене — вы не таскаете чемоданы и не думаете о логистике. День собран так, чтобы вы успели прожить ещё одну главу Стамбула и уехать без суеты.
Дворец Долмабахче — самый эффектный старт финального дня. Это тот Стамбул, который поражает с порога: мрамор, залы, детали, свет, ощущение масштаба. Здесь хочется замедлиться, рассматривать и ловить то самое чувство как в кино — без толпы мыслей в голове.
Дальше — площадь Таксим и улица Истикляль. Пройдёмся по главной артерии города, увидим легендарный красный трамвайчик, почувствуем энергетику современного Стамбула — живую, многоголосую, но всё равно комфортную для вашей компании: маршрут выстроен так, чтобы не устать.
Цветочный пассаж — маленькая остановка-история. Заглянем внутрь и поговорим о белогвардейцах, которые нашли здесь убежище в 1920-х. Такие детали превращают прогулку в настоящее путешествие — не посмотрели и пошли, а поняли город глубже.
Базилика Сан-Антуан (католическая церковь) — нарядная, светлая, неожиданная. Здесь звучит другой Стамбул — про многокультурность и переплетение миров. Очень чистый по ощущениям момент: спокойно, красиво, с правильным настроением.
Обед в уютном ресторанчике — чтобы выдохнуть, обсудить впечатления и не бежать дальше на голодный адреналин.
Галатская башня — финальный акцент дня. По пути пройдём мимо одной из старейших станций метро в мире, а дальше — символ Стамбула и лучшие виды. Подниматься на башню — по желанию: кто хочет — идёт за панорамой и кадрами, кто хочет — остаётся внизу в своём темпе. Это и есть наша анти-конфликтная сборка: общий маршрут + свобода выбора.
Возвращаемся в отель, ужинаем, забираем вещи — и едем в аэропорт. Финал получается взрослым и красивым: без паники успеем/не успеем, без лишних пересадок и нервов. Вы уезжаете с ощущением, что всё было собрано, безопасно и по-настоящему ваше.
Итог дня: вы увидели другой Стамбул — многокультурный и живой — и завершили путешествие так, как и должно быть у девичника без нервов: спокойно, стильно и с заботой о каждой.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 2 ночи в 4 отеле в центре Стамбула. Завтраки в отеле (2 дня)
- Встреча и проводы в аэропорт на комфортном трансфере класса люкс
- Вечерний круиз по Босфору на частной яхте (2 часа) с закусками и напитками
- Сопровождение турлидера на протяжении всей поездки + организационная поддержка 24/7
- Экскурсионное сопровождение гида по программе (классический и мультикультурный Стамбул)
- Входные билеты в музеи/дворцы/объекты по программе (например, Цистерна Базилика, Долмабахче, Галатская башня и др.)
- Проезд по городу (метро/трамвай по маршруту экскурсий)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до/из Стамбула
- Обеды и ужины (ходим в хорошие рестораны, оплачиваем по меню)
Визы
Виза для граждан Рф не нужна.