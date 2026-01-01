Мои заказы

Инстатур в Стамбул с Девочками

Каждый год Стамбул покрывается невероятным ковром тюльпанов, и я приглашаю вас увидеть эту красоту
Инстатур в Стамбул с ДевочкамиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Инстатур в Стамбул с ДевочкамиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Инстатур в Стамбул с ДевочкамиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

В этом туре всё чтобы увидеть настоящий Стамбул

Мы встречаемся с вами в самом красивом городе мира на берегу Босфора

Вас ждёт:

ужин в красивом ресторане с видом на Босфор

Настоящий турецкий завтрак с чайками на знаменитой террасе

Экскурсия с гидом по исторической части города

Прогулки на паромах по Босфору

Гастрономическое удовольствие и Самые атмосферные рестораны города

Мобильная фото и видео съемка в Летящем платье на красивой террасе

Вы увидите яркий Стамбул и он останется в вашем сердце навсегда!

Программа тура по дням

1 день

Welcome to Istanbul

Мы встречаемся в аэропорту Стамбула и на организованном трансфере отправляемся в самое сердце города!

Заселение в отель

Немного отдохнем после дороги, и отправляемся на приветственный ужин (входит в стоимость) в один из лучших ресторанов Стамбула с видом на Босфор

Знакомимся и наслаждаемся вкусной турецкой кухней

Welcome to IstanbulWelcome to IstanbulWelcome to Istanbul
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Столица трех империй - знакомство с историей

Утром мы отправимся на знаменитый турецкий завтрак (входит в стоимость) в самое инстаграмное место

Вкусно покушаем и наснимаем очень много контента!

Далее нас ждет прогулка по самым красивым и знаменитым местам с профессиональным гидом- узнаем историю города и самые интересные и удивительные факты

Вы увидите площадь Султанахмет, Аяй Софию, Ипподром, Голубую мечеть, парк Гюльхане, сад дворца Топкапы,

Прогуляетесь по Гранд базару,

затем отправимся в мечеть Сулеймание- невероятная мечеть, которая не оставит равнодушным никого

Здесь полюбуетесь прекрасным видом и почувствуете атмосферу этого города!

Далее обед в местном кафе где готовят по семейному рецепту и конечно же османский кофе

Столица трех империй - знакомство с историейСтолица трех империй - знакомство с историейСтолица трех империй - знакомство с историей
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Босфор - где встречаются мечты

Завтрак в отеле

Утром мы сядем на паром, возьмем чай, симиты, и поплывем в Ортакей- одно из самых инстаграмных и красивых мест Стамбула Прекрасная мечеть на берегу Босфора, а над ней знаменитый Босфорский мост

Сделаем красивые кадры на причале, пройдемся по улочкам рядом и попробуем Кумпир который продают только здесь

После сядем на паром, вернемся в Европейскую часть, пройдемся по Галатскому мосту, попробуем знаменитый Балык Экмек и отправимся к Галатской башне

Затем погуляем по знаменитой улице Истикляль и сделаем знаменитые фото с красным трамвайчиком и насладимся шоппингом

ну и конечно сьедим знаменитый Сан Себастьян с видом на башню

Босфор - где встречаются мечтыБосфор - где встречаются мечтыБосфор - где встречаются мечты
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Два континента или другой Стамбул

После завтрака мы пойдем гулять по яркому и красочному району Балат, тот самый район с цветными домиками и обязательно зайдем в антикварное и самое инстаграмное кафе!

Это очень интересный район, где каждый дом и кафе это произведение искусства, творчества местного жителя и это самый старинный район Стамбула, который таит в себе много интересного

После прогулки по Балату, мы сядем на паром и поплывем на Азиатскую часть- в самый сериальный район Стамбула. Прогуляемся по красивой улице с яркими домиками,попробуем десерты, заглянем в цветочный магазин Эды из сериала Постучись в мою дверь и увидим дом Кемаля из Черной любви

Далее обед в самом вкусном мясном ресторане)

Так же здесь особняк Корханов - можем заглянуть в гости к Фериту

Далее смотровая площадка с видом на Мост- вы не останетесь равнодушными))

Два континента или другой СтамбулДва континента или другой СтамбулДва континента или другой Стамбул
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Обнимаемся и едем в аэропорт

Утром мы отправимся на прощальный завтрак вместе, выпьем турецкого чая и отправимся в аэропорт

Обнимаемся и едем в аэропортОбнимаемся и едем в аэропортОбнимаемся и едем в аэропорт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в/из аэропорта
  • Проживание в отеле 3 в историческом центре
  • Размещение двух - или трехместное
  • Завтраки входят в стоимость
  • Приветственный Ужин
  • Посещение достопримечательностей по программе
  • Экскурсия с лицензированным гидом
  • Знаменитый Турецкий завтрак на крыше с видом на Айю Софию
  • Истанбул карта с необходимым балансом для поездок по программе (трамвай, паром) выдаётся каждому участнику
  • Фото и видео в Летящем платье на телефон
  • Сопровождение организаторов тура на протяжении всего путешествия
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды/ужины в Стамбуле
  • Сувениры по вашему желанию
О чём нужно знать до поездки

! Срок действия загранпаспорта для въезда в Турцию должен быть не менее 4 месяцев с момента въезда

! Тур очень активный, мы много ходим- нужна удобная обувь и память в телефоне)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я Организатор авторских туров, турагент, тревел эксперт Концепция моих туров - это туры-девичники, потому что я точно знаю, чего хочет каждая девушка в путешествии - Ярких впечатлений и много много красивых
читать дальшеуменьшить

фото) Стамбул- это город, который изменил мою жизнь и я знаю, что он изменит и вашу! Я очень люблю этот город, живу в нем, дышу им и являюсь признанным экспертом этого города, знаю каждую улочку и самые красивые локации и готова познакомить каждую с этим удивительным городом так, чтобы вы его прочувствовали… Я жду вас в Стамбуле! В городе на берегу Босфора, в столице трех империй и в самом центре мира Я буду рада познакомить вас с ним лично, показать самые красивые места, тихие улочки, два континента и конечно же Босфор Стамбул не посещают - в него влюбляются. И однажды, увидев его, оставляешь там часть души… потому что он забирает её тихо - под звуки азана и шёпот волн, разделяющих миры Если готовы разделить со мной эту любовь - то буду очень рада Так же у нас есть локальное туристическое агентство и мы организуем туры в сказочную Каппадокию и Мардин и готовы открывать для вас новые города и страны. Так как у нас местное агентство мы работаем законно и наше цены без наценок и посредников. Выбирая путешествие- доверяйте профессионалам и людям которые сами знают страну) "Авторский тур - это как блюдо от шеф-повара- невозможно повторить, нужно просто наслаждаться."

Тур входит в следующие категории Стамбула

Похожие туры на «Инстатур в Стамбул с Девочками»

Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул в мини-группе
7 дней
11 отзывов
Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул в мини-группе
Погулять по топовым локациям с местной жительницей и устроить фотосессию на фоне шаров
Начало: Стамбул, аэропорт, 14:00
11 июн в 14:00
22 июн в 14:00
€950 за человека
Увидеть всё самое интересное в Стамбуле в мини-группе с путешествием на Принцевы острова
На машине
4 дня
6 отзывов
Увидеть всё самое интересное в Стамбуле в мини-группе с путешествием на Принцевы острова
Посетить мечеть Айя-София, полюбоваться дворцом Топкапы, погулять по красочному району Балат
Начало: Стамбул, ваш отель, 12:00
19 окт в 12:00
2 ноя в 12:00
60 600 ₽ за человека
Из Стамбула в Каппадокию. Экспресс-путешествие с включёнными перелётами
Конные прогулки
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
2 дня
Из Стамбула в Каппадокию. Экспресс-путешествие с включёнными перелётами
Осмотреть Южную или Северную части Каппадокии на выбор и прокатиться на квадроциклах или лошадях
Начало: Стамбул, ваш отель, 4:00
30 мая в 04:00
6 июн в 04:00
50 000 ₽ за человека
Море тюльпанов и главные достопримечательности Стамбула (с комфортом и съёмкой)
На автобусе
4 дня
4 отзыва
Море тюльпанов и главные достопримечательности Стамбула (с комфортом и съёмкой)
Погулять по Принцевым островам, осмотреть дворцы и мечети и прокатиться по Босфору на корабле
Начало: Стамбул, аэропорт, дневное или вечернее время
16 апр в 08:00
€849 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Стамбуле
Все туры из Стамбула
от 68 126 ₽ за человека