Описание тура
В этом туре всё чтобы увидеть настоящий Стамбул
Мы встречаемся с вами в самом красивом городе мира на берегу Босфора
Вас ждёт:
ужин в красивом ресторане с видом на Босфор
Настоящий турецкий завтрак с чайками на знаменитой террасе
Экскурсия с гидом по исторической части города
Прогулки на паромах по Босфору
Гастрономическое удовольствие и Самые атмосферные рестораны города
Мобильная фото и видео съемка в Летящем платье на красивой террасе
Вы увидите яркий Стамбул и он останется в вашем сердце навсегда!
Программа тура по дням
Welcome to Istanbul
Мы встречаемся в аэропорту Стамбула и на организованном трансфере отправляемся в самое сердце города!
Заселение в отель
Немного отдохнем после дороги, и отправляемся на приветственный ужин (входит в стоимость) в один из лучших ресторанов Стамбула с видом на Босфор
Знакомимся и наслаждаемся вкусной турецкой кухней
Столица трех империй - знакомство с историей
Утром мы отправимся на знаменитый турецкий завтрак (входит в стоимость) в самое инстаграмное место
Вкусно покушаем и наснимаем очень много контента!
Далее нас ждет прогулка по самым красивым и знаменитым местам с профессиональным гидом- узнаем историю города и самые интересные и удивительные факты
Вы увидите площадь Султанахмет, Аяй Софию, Ипподром, Голубую мечеть, парк Гюльхане, сад дворца Топкапы,
Прогуляетесь по Гранд базару,
затем отправимся в мечеть Сулеймание- невероятная мечеть, которая не оставит равнодушным никого
Здесь полюбуетесь прекрасным видом и почувствуете атмосферу этого города!
Далее обед в местном кафе где готовят по семейному рецепту и конечно же османский кофе
Босфор - где встречаются мечты
Завтрак в отеле
Утром мы сядем на паром, возьмем чай, симиты, и поплывем в Ортакей- одно из самых инстаграмных и красивых мест Стамбула Прекрасная мечеть на берегу Босфора, а над ней знаменитый Босфорский мост
Сделаем красивые кадры на причале, пройдемся по улочкам рядом и попробуем Кумпир который продают только здесь
После сядем на паром, вернемся в Европейскую часть, пройдемся по Галатскому мосту, попробуем знаменитый Балык Экмек и отправимся к Галатской башне
Затем погуляем по знаменитой улице Истикляль и сделаем знаменитые фото с красным трамвайчиком и насладимся шоппингом
ну и конечно сьедим знаменитый Сан Себастьян с видом на башню
Два континента или другой Стамбул
После завтрака мы пойдем гулять по яркому и красочному району Балат, тот самый район с цветными домиками и обязательно зайдем в антикварное и самое инстаграмное кафе!
Это очень интересный район, где каждый дом и кафе это произведение искусства, творчества местного жителя и это самый старинный район Стамбула, который таит в себе много интересного
После прогулки по Балату, мы сядем на паром и поплывем на Азиатскую часть- в самый сериальный район Стамбула. Прогуляемся по красивой улице с яркими домиками,попробуем десерты, заглянем в цветочный магазин Эды из сериала Постучись в мою дверь и увидим дом Кемаля из Черной любви
Далее обед в самом вкусном мясном ресторане)
Так же здесь особняк Корханов - можем заглянуть в гости к Фериту
Далее смотровая площадка с видом на Мост- вы не останетесь равнодушными))
Обнимаемся и едем в аэропорт
Утром мы отправимся на прощальный завтрак вместе, выпьем турецкого чая и отправимся в аэропорт
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в/из аэропорта
- Проживание в отеле 3 в историческом центре
- Размещение двух - или трехместное
- Завтраки входят в стоимость
- Приветственный Ужин
- Посещение достопримечательностей по программе
- Экскурсия с лицензированным гидом
- Знаменитый Турецкий завтрак на крыше с видом на Айю Софию
- Истанбул карта с необходимым балансом для поездок по программе (трамвай, паром) выдаётся каждому участнику
- Фото и видео в Летящем платье на телефон
- Сопровождение организаторов тура на протяжении всего путешествия
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды/ужины в Стамбуле
- Сувениры по вашему желанию
О чём нужно знать до поездки
! Срок действия загранпаспорта для въезда в Турцию должен быть не менее 4 месяцев с момента въезда
! Тур очень активный, мы много ходим- нужна удобная обувь и память в телефоне)