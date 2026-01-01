3 день

Босфор - где встречаются мечты

Завтрак в отеле

Утром мы сядем на паром, возьмем чай, симиты, и поплывем в Ортакей- одно из самых инстаграмных и красивых мест Стамбула Прекрасная мечеть на берегу Босфора, а над ней знаменитый Босфорский мост

Сделаем красивые кадры на причале, пройдемся по улочкам рядом и попробуем Кумпир который продают только здесь

После сядем на паром, вернемся в Европейскую часть, пройдемся по Галатскому мосту, попробуем знаменитый Балык Экмек и отправимся к Галатской башне

Затем погуляем по знаменитой улице Истикляль и сделаем знаменитые фото с красным трамвайчиком и насладимся шоппингом

ну и конечно сьедим знаменитый Сан Себастьян с видом на башню

