Фотосессии в Стамбуле с личным фотографом

Найдено 3 тура в категории «Фотопрогулки» в Стамбуле, цены от €690, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
В Турцию женской компанией: мини-тур в Стамбул с круизом по Босфору
Музыкальные теплоходы
1 отзыв
3 дня
В Турцию женской компанией: мини-тур в Стамбул с круизом по Босфору
Устроить фотосессию на фоне Золотого Рога, поужинать во дворце и увидеть знаковые локации
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего...
«Фотосессия на крыше с видом на Босфор, угощения султанской кухни, круиз по проливу на частной яхте и вечер во дворце подарят незабываемые впечатления»
7 мар в 12:00
1 мая в 08:00
690 за человека
Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
На автобусе
Конные прогулки
На воздушном шаре
На кабриолете
7 дней
Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
Покормить чаек у Босфора, полюбоваться воздушными шарами и покататься на лошади по Розовой долине
Начало: Аэропорт Стамбула, точное время - по договорённост...
«На их фоне вы устроите незабываемую фотосессию с ретрокабриолетом, а также покатаетесь верхом на лошадях по уникальным ландшафтам Розовой долины»
8 мая в 12:00
22 мая в 12:00
155 000 за человека
Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
На кабриолете
скидка
10%
7 дней
Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
Погулять по топовым локациям с местной жительницей и устроить фотосессию в кабриолете на фоне шаров
Начало: Стамбул, аэропорт, 14:00
«Вы можете провести его по своему усмотрению или отправиться на дополнительные экскурсии (за доплату): прогулку на квадроциклах или лошадях по долинам, фотосессию с ковбоем и табуном лошадей»
14 апр в 08:00
21 апр в 08:00
1000900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    10 февраля 2025
    В Турцию женской компанией: мини-тур в Стамбул с круизом по Босфору
    ур в Стамбул мне настолько понравился, что я еду уже в третий раз, именно с Олей. Организация, выбранные отели, яхты, рестораны.
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    . чувствуешь себя настоящей принцессой. Это не просто тур, это настоящий праздник! Особая благодарность за индивидуальный подход, заботу. Это правда очень приятно и ценно. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Фотопрогулки»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Турцию женской компанией: мини-тур в Стамбул с круизом по Босфору
  2. Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
  3. Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
  3. Сулеймание
  4. Дворец Топкапы
  5. Айя-София
  6. Истикляль
  7. Галатская башня
  8. Цистерна Базилика
  9. Памуккале
  10. Гранд базар
Сколько стоит тур в Стамбуле в феврале 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 тура от 690 до 155 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Стамбула, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсионные туры будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2025