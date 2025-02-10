читать дальше . чувствуешь себя настоящей принцессой. Это не просто тур, это настоящий праздник! Особая благодарность за индивидуальный подход, заботу. Это правда очень приятно и ценно. Спасибо!

ур в Стамбул мне настолько понравился, что я еду уже в третий раз, именно с Олей. Организация, выбранные отели, яхты, рестораны.