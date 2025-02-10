3 дня
В Турцию женской компанией: мини-тур в Стамбул с круизом по Босфору
Устроить фотосессию на фоне Золотого Рога, поужинать во дворце и увидеть знаковые локации
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего...
«Фотосессия на крыше с видом на Босфор, угощения султанской кухни, круиз по проливу на частной яхте и вечер во дворце подарят незабываемые впечатления»
7 мар в 12:00
1 мая в 08:00
€690 за человека
7 дней
Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
Покормить чаек у Босфора, полюбоваться воздушными шарами и покататься на лошади по Розовой долине
Начало: Аэропорт Стамбула, точное время - по договорённост...
«На их фоне вы устроите незабываемую фотосессию с ретрокабриолетом, а также покатаетесь верхом на лошадях по уникальным ландшафтам Розовой долины»
8 мая в 12:00
22 мая в 12:00
155 000₽ за человека
скидка
10%
7 дней
Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
Погулять по топовым локациям с местной жительницей и устроить фотосессию в кабриолете на фоне шаров
Начало: Стамбул, аэропорт, 14:00
«Вы можете провести его по своему усмотрению или отправиться на дополнительные экскурсии (за доплату): прогулку на квадроциклах или лошадях по долинам, фотосессию с ковбоем и табуном лошадей»
14 апр в 08:00
21 апр в 08:00
1000€900 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра10 февраля 2025ур в Стамбул мне настолько понравился, что я еду уже в третий раз, именно с Олей. Организация, выбранные отели, яхты, рестораны.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Фотопрогулки»
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