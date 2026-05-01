Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 12+.
Проживание. 2-местное размещение в стильном отеле 3* в центре Стамбула. За доплату возможны 1-местное проживание и повышение категории отеля до 4-5*.
Питание. Трёхразовое. Будем завтракать в отеле турецкими блюдами, а обедать и ужинать — в лучших национальных ресторанах с традиционной кухней и уютной атмосферой, а также пробовать стритфуд, посещать кальянные и кофейни. Также включены алкогольные напитки.
Транспорт. Общественный — трамваи и паромы.
Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Первые шаги по Стамбулу: вокзал Сиркеджи, мечеть Айя-София
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Первым делом вы начнёте знакомиться с турецкой кухней: попробуете кебабы и узнаете, почему традиционные блюда страны входят в тройку лучших в мире.
Затем отправимся исследовать великолепный Стамбул. Посетим историческое здание вокзала Сиркеджи, полностью сохранившее первоначальный облик. Отсюда отправлялся знаменитый Восточный экспресс, а в местный ресторан заглядывали именитые пассажиры. Выпьем по чашечке кофе и продолжим прогулку.
Полюбуемся роскошным убранством величественной Айя-Софии. Ужинать будем в национальном ресторане, расположенном над руинами Византийского императорского дворца.
Продолжение знакомства: мечеть Сулеймание, гробницы, Гранд-базар, дворец Топкапы, исторические заведения
Традиционный турецкий завтрак нам подадут на 1000 и 1 тарелочке. За трапезой полюбуемся панорамой Стамбула и продолжим исследовать город. Посетим мечеть Сулеймание, гробницы Султана Сулеймана и Хюррем-Султан. Побываем на самом большом крытом рынке мира — шумном Гранд-базаре, где продают всё на свете: ковры ручной работы, ароматные специи, роскошные меха и золото.
Далее — экскурсия по дворцу Топкапы. Вы узнаете много интересного об Османской империи, а также услышите все тайны и интриги гарема. Увидите покои любимой жены султана и прочувствуете атмосферу сериала «Великолепный век».
Пообедаем на гастроулице, где каждое заведение наполнено историей. Сделаем дымную паузу в одной из старейших и самых колоритных кальянных, куда ходят только местные. Вы познакомитесь с древними традициями курения и легендой о том, как из-за отказа разделить кальян однажды едва не развязалась война.
Посетим ещё одно аутентичное местечко — кондитерскую, где вкуснейшие десерты готовят уже более 150 лет. Вы попробуете необычные сладости и мороженое, которое нужно резать ножом.
Заключительный променад: Египетский базар, прогулка по Босфору, районы Балат и Кадыкёй, прощальный ужин
После завтрака отправимся за покупками на Египетский базар, который издревле был главным центром Османской империи по торговле специями. Будет свободное время на шопинг, а после поедем в Балат — самый колоритный район мегаполиса с красочными граффити, хипстерскими кофейнями, разноцветными домиками и лесенками. Здесь запланированы обед и кофейная пауза.
Продолжим променад и на пароме пересечём Босфор, чтобы попасть в азиатскую часть Стамбула. Шум волн, крики чаек, силуэты минаретов — этот город остаётся в сердцах навсегда.
А ещё вы узнаете, что Турция считается родиной тюльпанов. В это время года города расцветают всеми оттенками нежнейших бутонов и благоухают едва уловимыми ароматами. Мы отправимся в один из красивейших парков, чтобы вдоволь нагуляться среди усыпанных цветами клумб.
Переместимся в молодёжный квартал Кадыкёй. Попробуем кофе на углях и раскроем секреты его приготовления, чтобы повторить дома. Завершим прогулку ужином в формате «ракы-балык» в рыбном ресторане: в меню вечера — свежайшие дары моря на гриле, закуски мезе и анисовая водка ракы.
Возвращение домой
После завтрака у вас будет время, чтобы заняться шопингом или ещё немного прогуляться. Затем доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€850
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание с алкогольными напитками
- Билеты на общественный транспорт
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Перелёт в Стамбул и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта
- Доплата за 1-местное размещение - €150
- Стоимость тура при повышении уровня отеля (с включёнными трансферами от/до аэропорта):
- Отель 4*: 2-местное размещение - €790, 1-местное - €990
- Отель 5*: 2-местное размещение - €1720, 1-местное - €3120