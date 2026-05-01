Мои заказы

Вкусное путешествие с ароматами тюльпанов, турецких блюд, кальяна и кофе: гастроканикулы в Стамбуле

Попробовать кебабы и мезе, узнать интриги султанского гарема и пересечь Босфор на пароме
Аппетитные блюда и десерты, поданные на 1000 и 1 тарелочке, крепкий кофе, приготовленный на углях, расслабляющий кальян, который курят, развалившись на мягких подушках, — такой вкусный и колоритный Стамбул мы
читать дальшеуменьшить

вам откроем! Мы как следует насладимся национальной кухней: попробуем мороженое, которое режут ножом, устроим дымную паузу, поужинаем в формате «ракы-балык», увезём домой специи с Египетского базара.

Будем много гулять: погрузимся в историю Османской империи, изучая дворец Топкапы, мечети Айя-София и Сулеймание, Гранд-базар, а также под шум волн и крики чаек пересечём на пароме Босфор.

И всё это в окружении тысяч нежнейших тюльпанов, которые весной окутывают улицы всеми оттенками и едва уловимыми ароматами, — это невероятно красиво!

Вкусное путешествие с ароматами тюльпанов, турецких блюд, кальяна и кофе: гастроканикулы в Стамбуле
Вкусное путешествие с ароматами тюльпанов, турецких блюд, кальяна и кофе: гастроканикулы в Стамбуле
Вкусное путешествие с ароматами тюльпанов, турецких блюд, кальяна и кофе: гастроканикулы в Стамбуле

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 12+.

Проживание. 2-местное размещение в стильном отеле 3* в центре Стамбула. За доплату возможны 1-местное проживание и повышение категории отеля до 4-5*.

Питание. Трёхразовое. Будем завтракать в отеле турецкими блюдами, а обедать и ужинать — в лучших национальных ресторанах с традиционной кухней и уютной атмосферой, а также пробовать стритфуд, посещать кальянные и кофейни. Также включены алкогольные напитки.

Транспорт. Общественный — трамваи и паромы.

Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Первые шаги по Стамбулу: вокзал Сиркеджи, мечеть Айя-София

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Первым делом вы начнёте знакомиться с турецкой кухней: попробуете кебабы и узнаете, почему традиционные блюда страны входят в тройку лучших в мире.

Затем отправимся исследовать великолепный Стамбул. Посетим историческое здание вокзала Сиркеджи, полностью сохранившее первоначальный облик. Отсюда отправлялся знаменитый Восточный экспресс, а в местный ресторан заглядывали именитые пассажиры. Выпьем по чашечке кофе и продолжим прогулку.

Полюбуемся роскошным убранством величественной Айя-Софии. Ужинать будем в национальном ресторане, расположенном над руинами Византийского императорского дворца.

Первые шаги по Стамбулу: вокзал Сиркеджи, мечеть Айя-СофияПервые шаги по Стамбулу: вокзал Сиркеджи, мечеть Айя-СофияПервые шаги по Стамбулу: вокзал Сиркеджи, мечеть Айя-СофияПервые шаги по Стамбулу: вокзал Сиркеджи, мечеть Айя-СофияПервые шаги по Стамбулу: вокзал Сиркеджи, мечеть Айя-СофияПервые шаги по Стамбулу: вокзал Сиркеджи, мечеть Айя-СофияПервые шаги по Стамбулу: вокзал Сиркеджи, мечеть Айя-София
2 день

Продолжение знакомства: мечеть Сулеймание, гробницы, Гранд-базар, дворец Топкапы, исторические заведения

Традиционный турецкий завтрак нам подадут на 1000 и 1 тарелочке. За трапезой полюбуемся панорамой Стамбула и продолжим исследовать город. Посетим мечеть Сулеймание, гробницы Султана Сулеймана и Хюррем-Султан. Побываем на самом большом крытом рынке мира — шумном Гранд-базаре, где продают всё на свете: ковры ручной работы, ароматные специи, роскошные меха и золото.

Далее — экскурсия по дворцу Топкапы. Вы узнаете много интересного об Османской империи, а также услышите все тайны и интриги гарема. Увидите покои любимой жены султана и прочувствуете атмосферу сериала «Великолепный век».

Пообедаем на гастроулице, где каждое заведение наполнено историей. Сделаем дымную паузу в одной из старейших и самых колоритных кальянных, куда ходят только местные. Вы познакомитесь с древними традициями курения и легендой о том, как из-за отказа разделить кальян однажды едва не развязалась война.

Посетим ещё одно аутентичное местечко — кондитерскую, где вкуснейшие десерты готовят уже более 150 лет. Вы попробуете необычные сладости и мороженое, которое нужно резать ножом.

Продолжение знакомства: мечеть Сулеймание, гробницы, Гранд-базар, дворец Топкапы, исторические заведенияПродолжение знакомства: мечеть Сулеймание, гробницы, Гранд-базар, дворец Топкапы, исторические заведенияПродолжение знакомства: мечеть Сулеймание, гробницы, Гранд-базар, дворец Топкапы, исторические заведенияПродолжение знакомства: мечеть Сулеймание, гробницы, Гранд-базар, дворец Топкапы, исторические заведенияПродолжение знакомства: мечеть Сулеймание, гробницы, Гранд-базар, дворец Топкапы, исторические заведенияПродолжение знакомства: мечеть Сулеймание, гробницы, Гранд-базар, дворец Топкапы, исторические заведения
3 день

Заключительный променад: Египетский базар, прогулка по Босфору, районы Балат и Кадыкёй, прощальный ужин

После завтрака отправимся за покупками на Египетский базар, который издревле был главным центром Османской империи по торговле специями. Будет свободное время на шопинг, а после поедем в Балат — самый колоритный район мегаполиса с красочными граффити, хипстерскими кофейнями, разноцветными домиками и лесенками. Здесь запланированы обед и кофейная пауза.

Продолжим променад и на пароме пересечём Босфор, чтобы попасть в азиатскую часть Стамбула. Шум волн, крики чаек, силуэты минаретов — этот город остаётся в сердцах навсегда.

А ещё вы узнаете, что Турция считается родиной тюльпанов. В это время года города расцветают всеми оттенками нежнейших бутонов и благоухают едва уловимыми ароматами. Мы отправимся в один из красивейших парков, чтобы вдоволь нагуляться среди усыпанных цветами клумб.

Переместимся в молодёжный квартал Кадыкёй. Попробуем кофе на углях и раскроем секреты его приготовления, чтобы повторить дома. Завершим прогулку ужином в формате «ракы-балык» в рыбном ресторане: в меню вечера — свежайшие дары моря на гриле, закуски мезе и анисовая водка ракы.

Заключительный променад: Египетский базар, прогулка по Босфору, районы Балат и Кадыкёй, прощальный ужинЗаключительный променад: Египетский базар, прогулка по Босфору, районы Балат и Кадыкёй, прощальный ужинЗаключительный променад: Египетский базар, прогулка по Босфору, районы Балат и Кадыкёй, прощальный ужинЗаключительный променад: Египетский базар, прогулка по Босфору, районы Балат и Кадыкёй, прощальный ужинЗаключительный променад: Египетский базар, прогулка по Босфору, районы Балат и Кадыкёй, прощальный ужинЗаключительный променад: Египетский базар, прогулка по Босфору, районы Балат и Кадыкёй, прощальный ужинЗаключительный променад: Египетский базар, прогулка по Босфору, районы Балат и Кадыкёй, прощальный ужинЗаключительный променад: Египетский базар, прогулка по Босфору, районы Балат и Кадыкёй, прощальный ужинЗаключительный променад: Египетский базар, прогулка по Босфору, районы Балат и Кадыкёй, прощальный ужинЗаключительный променад: Египетский базар, прогулка по Босфору, районы Балат и Кадыкёй, прощальный ужинЗаключительный променад: Египетский базар, прогулка по Босфору, районы Балат и Кадыкёй, прощальный ужин
4 день

Возвращение домой

После завтрака у вас будет время, чтобы заняться шопингом или ещё немного прогуляться. Затем доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса и попрощаемся.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€850
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание с алкогольными напитками
  • Билеты на общественный транспорт
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт в Стамбул и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Доплата за 1-местное размещение - €150
  • Стоимость тура при повышении уровня отеля (с включёнными трансферами от/до аэропорта):
  • Отель 4*: 2-местное размещение - €790, 1-местное - €990
  • Отель 5*: 2-местное размещение - €1720, 1-местное - €3120
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, до 14:00
Завершение: Аэропорт Стамбула, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Основатель авторских туров с подходом «всё под ключ». Всю организацию и расходы наша команда берёт на себя, а гости только наслаждаются путешествием. Грамотно спланировать маршрут, выбрать самые колоритные кафешки и
читать дальшеуменьшить

найти, что спрятано от глаз путешественников — это всё к нам. Можете быть уверены, что ваш отдых пройдёт идеально. Полное сопровождение в турах 24/7 — с нашей командой вы в безопасности.

Тур входит в следующие категории Стамбула

Похожие туры на «Вкусное путешествие с ароматами тюльпанов, турецких блюд, кальяна и кофе: гастроканикулы в Стамбуле»

Отпуск в Стамбуле: главное в Султанахмете и прогулки по Босфору
Пешая
На яхте
На яхте по Босфору
5 дней
5 отзывов
Отпуск в Стамбуле: главное в Султанахмете и прогулки по Босфору
Увидеть Голубую мечеть, Айя-Софию, Топкапы, дважды покататься на яхте, насладиться танцами и блюдами
Начало: Аэропорт Стамбула, по времени рейса
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
€322 за человека
Город-музей - великий Стамбул: история и современность
7 дней
7 отзывов
Город-музей - великий Стамбул: история и современность
Прокатиться по Босфору, погулять по Принцевым островам, погрузиться в атмосферу «Великолепного века»
Начало: Стамбул, аэропорт, до 18:00
2 июн в 18:00
12 сен в 18:00
€895 за человека
Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
9 дней
5 отзывов
Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
Изучить топовые локации бывшей столицы Византии и насладиться шармом курортных городов
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
11 июл в 08:00
13 сен в 08:00
119 000 ₽ за человека
Сокровищница османов: тур по достопримечательностям Стамбула с круизом по Босфору
На машине
Круизы
4 дня
Сокровищница османов: тур по достопримечательностям Стамбула с круизом по Босфору
Попробовать турецкие блюда, посетить Топкапы и Долмабахче и осмотреть мечеть Сулеймание
Начало: Аэропорт Стамбула, 17:55
30 мая в 17:55
11 июн в 17:55
75 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Стамбуле
Все туры из Стамбула
€850 за человека