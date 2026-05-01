Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Первым делом вы начнёте знакомиться с турецкой кухней: попробуете кебабы и узнаете, почему традиционные блюда страны входят в тройку лучших в мире.

Затем отправимся исследовать великолепный Стамбул. Посетим историческое здание вокзала Сиркеджи, полностью сохранившее первоначальный облик. Отсюда отправлялся знаменитый Восточный экспресс, а в местный ресторан заглядывали именитые пассажиры. Выпьем по чашечке кофе и продолжим прогулку.

Полюбуемся роскошным убранством величественной Айя-Софии. Ужинать будем в национальном ресторане, расположенном над руинами Византийского императорского дворца.