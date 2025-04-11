Море тюльпанов и главные достопримечательности Стамбула

Погулять по Принцевым островам, осмотреть дворцы и мечети и прокатиться по Босфору на корабле
Мы посетим все важнейшие дворцы, мечети и крепости Стамбула, проникнемся ритмом турецкой жизни на городских улочках и застанем пик цветения тюльпанов.

Заглянем на пёстрые и ароматные базары, прокатимся по морю и сможем ощутить гармоничное соседство мистики Востока и современности Запада.

Вас ждут живописные набережные Босфора, главный дворец Османской империи, стамбульский Арбат и многое другое.
Море тюльпанов и главные достопримечательности Стамбула
Море тюльпанов и главные достопримечательности Стамбула
Море тюльпанов и главные достопримечательности Стамбула
Ближайшие даты:
11
апр
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Перемещаемся пешком по улицам Стамбула, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на такси.
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы либо погодными условиями.

Проживание. В отеле 4*, размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Микроавтобус, такси.

Уровень сложности. Пешие прогулки несложные, но в течение 1-2 часов каждый день. Есть некрутые подъёмы вверх около 1 км. Просьба это учесть, если у вас есть противопоказания.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встречаемся и едем в отель. Отдых после перелёта.

Встреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Мечеть Сулеймание, парк с тюльпанами, дворец 19 века, Таксим и Истикляль

Начнём день с посещения мечети Сулеймание. Посмотрим на гробницы султана Сулеймана и его жены Хюррем (Роксоланы). После переедем в северную часть города к ещё одной мечети в стиле османского барокко и насладимся видами Босфорского пролива.

Погуляем по парку с цветущими тюльпанами, сделаем яркие кадры, а затем по километровому мосту доедем до азиатской стороны. Здесь побываем в элегантном дворце 19 века на берегу Босфора, внутреннее убранство которого поражает своим размахом под стать мощи Османской империи.

Пообедаем и издалека сделаем несколько фото знаменитой Девичьей башни. После вернёмся в европейскую часть. Пройдёмся по площади Таксим и знаменитой улице Истикляль до Галатской башни, спустимся к Галатскому мосту. Вечером вернёмся в отель.

Мечеть Сулеймание, парк с тюльпанами, дворец 19 века, Таксим и ИстикляльМечеть Сулеймание, парк с тюльпанами, дворец 19 века, Таксим и ИстикляльМечеть Сулеймание, парк с тюльпанами, дворец 19 века, Таксим и ИстикляльМечеть Сулеймание, парк с тюльпанами, дворец 19 века, Таксим и ИстикляльМечеть Сулеймание, парк с тюльпанами, дворец 19 века, Таксим и ИстикляльМечеть Сулеймание, парк с тюльпанами, дворец 19 века, Таксим и ИстикляльМечеть Сулеймание, парк с тюльпанами, дворец 19 века, Таксим и Истикляль
3 день

Египетский рынок, Принцевы острова

С утра побываем на знаменитом Египетском рынке, пахнущем специями и деликатесами: вяленые колбасы, помидоры, перцы и баклажаны свисают прямо с потолков и фасадов магазинов, повсюду развешены разноцветные мозаичные фонари.

Затем, разместившись на корабле, дойдём до Принцевых островов (морская прогулка продлится около 1,5 часов до первого острова). В прошлом они использовались для заточения сыновей византийских королей, а сегодня известны своими песчаными пляжами, старыми деревянными строениями и чистым воздухом — автомобильный транспорт тут запрещён. Поднимаемся электротранспортом на вершину острова, последний километр до монастыря и смотровой площадки прогуляемся пешком. Вернувшись к пристани, пообедаем в ресторане с большим выбором морепродуктов (за доплату).

Во второй половине дня вернёмся в Стамбул, и вы сможете отправиться на шопинг или погулять по старинному центру города.

Египетский рынок, Принцевы островаЕгипетский рынок, Принцевы островаЕгипетский рынок, Принцевы островаЕгипетский рынок, Принцевы островаЕгипетский рынок, Принцевы острова
4 день

Ипподром, дворец Топкапы, мечети Голубая и Айя-София

В этот день исследуем площадь Ипподром с её античными артефактами. После, более чем на 2 часа, идём во дворец Топкапы, когда-то одну из главных резиденций султанов Османской империи на протяжении почти 400 лет. Прогуляемся по дворам дворцового комплекса и рассмотрим несколько небольших зданий, мечети, бывшую больницу, пекарню и монетный двор. Полюбуемся великолепным видом на Босфорский пролив.

Здесь посетим две самых знаменитых мечети Стамбула, поражающие своим размахом и архитектурой: Голубую и Айя-София. После — трансфер в аэропорт.

Ипподром, дворец Топкапы, мечети Голубая и Айя-СофияИпподром, дворец Топкапы, мечети Голубая и Айя-СофияИпподром, дворец Топкапы, мечети Голубая и Айя-СофияИпподром, дворец Топкапы, мечети Голубая и Айя-София

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€620
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Вся наземная транспортировка и трансферы, включая топливо
  • Экскурсии и входные билеты к достопримечательностям по программе
  • Сопровождение организатором тура
  • Фото - и видеоотчёты о поездке
  • Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города до Стамбула и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 21 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт, дневное или вечернее время
Завершение: Стамбул, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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