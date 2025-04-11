Заглянем на пёстрые и ароматные базары, прокатимся по морю и сможем ощутить гармоничное соседство мистики Востока и современности Запада.
Вас ждут живописные набережные Босфора, главный дворец Османской империи, стамбульский Арбат и многое другое.
апр
Описание тура
Организационные детали
Перемещаемся пешком по улицам Стамбула, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на такси.
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы либо погодными условиями.
Проживание. В отеле 4*, размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Микроавтобус, такси.
Уровень сложности. Пешие прогулки несложные, но в течение 1-2 часов каждый день. Есть некрутые подъёмы вверх около 1 км. Просьба это учесть, если у вас есть противопоказания.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встречаемся и едем в отель. Отдых после перелёта.
Мечеть Сулеймание, парк с тюльпанами, дворец 19 века, Таксим и Истикляль
Начнём день с посещения мечети Сулеймание. Посмотрим на гробницы султана Сулеймана и его жены Хюррем (Роксоланы). После переедем в северную часть города к ещё одной мечети в стиле османского барокко и насладимся видами Босфорского пролива.
Погуляем по парку с цветущими тюльпанами, сделаем яркие кадры, а затем по километровому мосту доедем до азиатской стороны. Здесь побываем в элегантном дворце 19 века на берегу Босфора, внутреннее убранство которого поражает своим размахом под стать мощи Османской империи.
Пообедаем и издалека сделаем несколько фото знаменитой Девичьей башни. После вернёмся в европейскую часть. Пройдёмся по площади Таксим и знаменитой улице Истикляль до Галатской башни, спустимся к Галатскому мосту. Вечером вернёмся в отель.
Египетский рынок, Принцевы острова
С утра побываем на знаменитом Египетском рынке, пахнущем специями и деликатесами: вяленые колбасы, помидоры, перцы и баклажаны свисают прямо с потолков и фасадов магазинов, повсюду развешены разноцветные мозаичные фонари.
Затем, разместившись на корабле, дойдём до Принцевых островов (морская прогулка продлится около 1,5 часов до первого острова). В прошлом они использовались для заточения сыновей византийских королей, а сегодня известны своими песчаными пляжами, старыми деревянными строениями и чистым воздухом — автомобильный транспорт тут запрещён. Поднимаемся электротранспортом на вершину острова, последний километр до монастыря и смотровой площадки прогуляемся пешком. Вернувшись к пристани, пообедаем в ресторане с большим выбором морепродуктов (за доплату).
Во второй половине дня вернёмся в Стамбул, и вы сможете отправиться на шопинг или погулять по старинному центру города.
Ипподром, дворец Топкапы, мечети Голубая и Айя-София
В этот день исследуем площадь Ипподром с её античными артефактами. После, более чем на 2 часа, идём во дворец Топкапы, когда-то одну из главных резиденций султанов Османской империи на протяжении почти 400 лет. Прогуляемся по дворам дворцового комплекса и рассмотрим несколько небольших зданий, мечети, бывшую больницу, пекарню и монетный двор. Полюбуемся великолепным видом на Босфорский пролив.
Здесь посетим две самых знаменитых мечети Стамбула, поражающие своим размахом и архитектурой: Голубую и Айя-София. После — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€620
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Вся наземная транспортировка и трансферы, включая топливо
- Экскурсии и входные билеты к достопримечательностям по программе
- Сопровождение организатором тура
- Фото - и видеоотчёты о поездке
- Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города до Стамбула и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 21 000 ₽