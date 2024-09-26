Из Стамбула в Каппадокию: Долину тысячи чудес

Из Стамбула в Каппадокию
Откройте для себя незабываемые пейзажи, причудливые долины и сюрреалистические виды в нашем двухдневном туре по Каппадокии. Вы побываете в самых живописных локациях, сделаете множество фотографий и получите яркие эмоции.
Из Стамбула в Каппадокию: Долину тысячи чудес
Из Стамбула в Каппадокию: Долину тысячи чудес
Из Стамбула в Каппадокию: Долину тысячи чудес

Описание тура

Причудливые пейзажи Каппадокии

Двухдневный автобусный тур в Каппадокию из Стамбула — это отличный и доступный способ посетить одни из самых удивительных мест в Турции. Мы приглашаем вас открыть для себя этот необычный и волшебный регион, который поражает своим разнообразием и красотой.

Уникальные природные образования

Каппадокия — это настоящий природный музей под открытым небом. Более 60 миллионов лет назад лава, застывшая после извержений вулканов, вместе с другими природными процессами, сформировала уникальный ландшафт, который напоминает инопланетный мир. Здесь вы сможете увидеть:

  • Тысячи каменных грибов
  • Причудливые скульптуры из камня
  • Остатки древних монастырей
  • Подземные города и тайные туннели
  • Волшебные долины с удивительными формами

Дополнительные возможности

По желанию вы можете добавить к своему туру экскурсию на воздушном шаре, чтобы насладиться живописными видами Каппадокии с высоты. Если вас интересует этот захватывающий опыт, не забудьте запросить информацию о наличии свободных мест во время бронирования тура. Мы с радостью поможем вам организовать эту экскурсию!

Каппадокия ждет вас с открытыми объятиями, и этот тур станет незабываемым приключением, полным ярких впечатлений и новых открытий!

Вторник, пятница, воскресенье в 21:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Подземный город Саратлы
  • Монастырь Халлак
  • Замок Ортахисар
  • Долина Голубей
  • Деревня Чавушин и церковь святого Иоанна
  • Долина любви
  • Долина воображений
  • Гончарная фабрика
Что включено
  • Услуги сопровождающего гида
  • Ужин и завтрак в отеле
  • Проживание в отеле (1 ночь)
Что не входит в цену
  • Завтрак по дороге в Каппадокию
  • Обед по пути в Стамбул
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В вашем отеле
Завершение: В вашем отеле в Стамбуле
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница, воскресенье в 21:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Этот тур доступен круглый год
  • Трансфер из вашего отеля в Стамбуле и обратно. Мы будем передвигаться на комфортабельном автобусе
  • Завтрак по пути в Каппадокию и обед на обратном пути в стоимость не включены
  • Убедительная просьба, оставьте пожалуйста свой контактный номер телефона с What’sApp
  • Организационные детали
  • Принимается оплата с карты любого банка РФ либо иностранного банка. Вы оплачиваете предоплату на сайте, так как места в автобусе выкупаются для вас заранее. Оставшаяся часть стоимости оплачивается не позднее, чем за сутки до поездки (наличными или переводом на карту)
  • Полная стоимость возвращается только в случае отмены тура. Время выезда Вы узнаете за несколько дней до выезда, поэтому, пожалуйста, предоставьте нам номер телефона с What’sApp для удобства связи
  • Предоплата за экскурсию 100%
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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