Описание тура
Причудливые пейзажи Каппадокии
Двухдневный автобусный тур в Каппадокию из Стамбула — это отличный и доступный способ посетить одни из самых удивительных мест в Турции. Мы приглашаем вас открыть для себя этот необычный и волшебный регион, который поражает своим разнообразием и красотой.
Уникальные природные образования
Каппадокия — это настоящий природный музей под открытым небом. Более 60 миллионов лет назад лава, застывшая после извержений вулканов, вместе с другими природными процессами, сформировала уникальный ландшафт, который напоминает инопланетный мир. Здесь вы сможете увидеть:
- Тысячи каменных грибов
- Причудливые скульптуры из камня
- Остатки древних монастырей
- Подземные города и тайные туннели
- Волшебные долины с удивительными формами
Дополнительные возможности
По желанию вы можете добавить к своему туру экскурсию на воздушном шаре, чтобы насладиться живописными видами Каппадокии с высоты. Если вас интересует этот захватывающий опыт, не забудьте запросить информацию о наличии свободных мест во время бронирования тура. Мы с радостью поможем вам организовать эту экскурсию!
Каппадокия ждет вас с открытыми объятиями, и этот тур станет незабываемым приключением, полным ярких впечатлений и новых открытий!
Вторник, пятница, воскресенье в 21:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город Саратлы
- Монастырь Халлак
- Замок Ортахисар
- Долина Голубей
- Деревня Чавушин и церковь святого Иоанна
- Долина любви
- Долина воображений
- Гончарная фабрика
Что включено
- Услуги сопровождающего гида
- Ужин и завтрак в отеле
- Проживание в отеле (1 ночь)
Что не входит в цену
- Завтрак по дороге в Каппадокию
- Обед по пути в Стамбул
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Этот тур доступен круглый год
- Трансфер из вашего отеля в Стамбуле и обратно. Мы будем передвигаться на комфортабельном автобусе
- Завтрак по пути в Каппадокию и обед на обратном пути в стоимость не включены
- Убедительная просьба, оставьте пожалуйста свой контактный номер телефона с What’sApp
- Организационные детали
- Принимается оплата с карты любого банка РФ либо иностранного банка. Вы оплачиваете предоплату на сайте, так как места в автобусе выкупаются для вас заранее. Оставшаяся часть стоимости оплачивается не позднее, чем за сутки до поездки (наличными или переводом на карту)
- Полная стоимость возвращается только в случае отмены тура. Время выезда Вы узнаете за несколько дней до выезда, поэтому, пожалуйста, предоставьте нам номер телефона с What’sApp для удобства связи
- Предоплата за экскурсию 100%