Двухдневный тур в Каппадокию из Стамбула на автобусе с проживанием в отеле
Каппадокия — это то место, которое перевернет ваше представление с ног на голову.
Каппадокия — это то место, куда приезжают любоваться сюрреалистическими пейзажами и познакомиться с историей. В нашем распоряжении 2 дня — вы увидите парк Гёреме, замок Учхисар, долину Пашаба и город Ургюп. В конце путешествия вы влюбитесь в это место и захотите вернуться снова.
Каппадокия — это то место, куда приезжают любоваться сюрреалистическими пейзажами и познакомиться с историей. В нашем распоряжении 2 дня — вы увидите парк Гёреме, замок Учхисар, долину Пашаба и город Ургюп. В конце путешествия вы влюбитесь в это место и захотите вернуться снова.
Ближайшие даты:
2
мая
мая
4
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6
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9
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11
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 8+
|€65
|Детский от 0 до 3 лет
|€0
|Детский от 4 до 7 лет
|€40
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Подземные города Каппадокии
- Национальный парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальная Крепость Ортахисар
- Скальная Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и церковь Иоанна Крестителя
- Знаменитая Долина Любви
- Великолепная Долина Голубей
- Долина Пашабаг, где находятся самые большие конусы в Каппадокии
- Полет воздушных шаров
- Лучший закат в мире в Долине Кызыл Чукур
Описание
Что вас ждет Турция – страна с богатейшей многовековой историей, многогранной архитектурой, самобытной восточной культурой, уникальными природными явлениями. На территории государства есть и снежные вершины, и хвойные леса, и чистейшие озера, и горные реки, и моря. Однако есть места, которые на слуху у каждого и являются визитной карточкой Турции. Один из них – Каппадокия. Услышав это слово, в нашем воображении возникают картинки сотен разноцветных воздушных шаров в ярко синем небе на фоне неповторимого и странного горного ландшафта, похожего на поверхность другой планеты. Каждый хоть раз в жизни должен побывать в этом волшебном, не похожем ни на что иное месте. Экскурсия в Каппадокию из Стамбула позволит Вам изучить древние церкви и монастыри, основанные еще в период становления христианства, посетить долину монахов Пашабаг, долины Ихлара и Белисырма, сказочную долину Воображений, пройти по подземному городу Каймалы, заглянуть в гончарную мастерскую и мастерскую по производству оникса. Дорога в Каппадокию из Стамбула Если Вы полны решимости воочию увидеть легендарные долины и древние города, экскурсию в Каппадокию из Стамбула можно совершить двумя путями – самолетом либо автобусом. Если Вы выбрали авиаперелет, утренним рейсом Вы прилетите в аэропорт Невшехира или Кайсери, весь день проведете в увлекательном путешествии, исследуя горные склоны и уникальные ландшафты, а вечером самолет доставит Вас обратно в аэропорт Стамбула. Тур в Каппадокию из Стамбула можно совершить также на комфортабельном автобусе. Ночной переезд занимает 10-12 часов, но существенно экономит бюджет и время, так что уже рано утром Вы сможете начать осмотр достопримечательностей. Наш автобус встретит Вас на вокзале Невшехира, и после насыщенного путешествия по волшебной Каппадокии доставит туда же. Приезд к месту встречи с экскурсионной группой Вы можете организовать самостоятельно, или же довериться нашим опытным сотрудникам, которые помогут забронировать удобные билеты и трансферы. Древний город Угрюп Экскурсия в Каппадокию из Стамбула начинается с древнего города Угрюп, расположенного в самом центре Турции в провинции Невшехир. Город местами сохранил свой первозданный облик, старинные интересные дома песочного цвета так органически вписываются в окружающий пейзаж, что их запросто можно принять за отвесные скалы и горные пещеры. Среди широких горных долин возвышаются каменные глыбы необычной формы, напоминающие огромные грибы – это «дымоходы фей». Высота этих высеченных ветром скал порой достигает 40 метров, и их фантастические формы больше напоминают инопланетные пейзажи. Долина Деврент Долина Деврент, более известна как Долина Воображения - наиболее посещаемое место в Каппадокии. Тут нет ни архитектурных построек, ни дворцов, ни мечетей, лишь уникальные творения дождя, ветра и солнца. Здесь каждый может убедиться, что именно природа – создатель всего самого прекрасного на Земле. Каменные скульптуры долины Деврент имеют самые причудливые формы, тут можно разглядеть фигуры животных, птиц, рептилий, сказочных существ – все зависит от Вашего воображения. А на закате солнце заливает светом скалы и они играют всеми оттенками розового, от чего это место также называют Розовой Долиной. Долина Пашаба Во время экскурсии в Каппадокию Вы также побываете в долине Пашаба или долине Монахов. Среди местных виноградников можно увидеть похожие по форме на гигантские грибы каменные столбы, но только здесь они могут быть двух и даже трехглавыми. А в одной из скал на высоте 15 метров находится одна из древних церквей – церковь св. Симеона. Легенда гласит, что в 4 веке жил в Каппадокии человек, наделенные чудодейственными способностями, и люди со всей округи стремились попасть к нему. Чтоб уединиться от чрезмерного внимания и суеты, он стал вести затворнический образ жизни, поселился в горной пещере и спускался лишь за продовольствием. С тех пор это место также называют долиной Монахов. Древний город Аванос Известна Каппадокия также знаменитыми на всю Турцию гончарами. Красные глины Аваноса всегда отличались отличным качеством, а местные ремесленники оказались настоящими художниками и создавали из глины настоящие шедевры. Вам представится возможность не только посетить столицу гончарства в Каппадокии, но и познать все тонкости и секреты этого ремесла и своими руками сотворить изделие из глины. Национальный заповедник Гереме В Каппадокии находится один из 19-ти объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции – это национальный парк Гереме. Занимающий территорию 300 квадратных километров этот музей под открытым небом объединяет в себе множество скальных образований, пещерных построек, монастырей и церквей. С VI по IX век Гереме был одним из крупнейших центров христианства, более 400 церквей находилось в его окрестностях, многие из них сохранились до наших дней. Замок Учхисар Завершает экскурсию в Каппадокию посещение замка Учхисар. Ранее замок служил сторожевой башней, ведь расположен он на самой высокой точке региона. Невероятной красоты виды открываются с вершины Учхисара – отсюда вся долина видна как на ладони. Залитые солнцем камни, горные пещеры, нереалистичные лунные пейзажи поражают своей уникальной красотой. Экскурсия в Каппадокию из Стамбула откроет Вам совершенно новую Турцию, величественную и порой неземную, которую хочется познавать больше и больше, в которую хочется возвращаться снова и снова.
Понедельник, Четверг, Суббота
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземные города Каппадокии
- Национальный парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальная Крепость Ортахисар
- Скальная Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и церковь Иоанна Крестителя
- Знаменитая Долина Любви
- Великолепная Долина Голубей
- Долина Пашабаг, где находятся самые большие конусы в Каппадокии
- Полет воздушных шаров
- Лучший закат в мире в Долине Кызыл Чукур
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Комфортабельный автобус
- Вода, чай, кофе в автобусе
- Билет в Долину Пашабаг
- Билет в Подземный город
- Проживание в отеле (Duru Hotel Cappadocia)
- 1 х Завтрак (Шведский стол с чаем и кофе)
- 1 x Ужин (Шведский стол)
- Страховка
Что не входит в цену
- Билет Стамбул - Невшехир - 700 лир
- Трансфер
- Напитки
- Обед в 1-й день экскурсии (шведский стол) - (15 USD)
- Обед во 2-й день экскурсии (комплексный) - (15 USD)
- Полет на воздушном шаре - (1 час) (150 - 300 USD зависит от сезона)
- Посещение Панорамы воздушных шаров - ((1.5 часа) - 25 USD)
- Посещение Заката в Красной Долине - (10 USD)
- Одноместный номер (доплата 15 $ по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Турция, Невшехир, Невшехир Меркез, Балджин
Завершение: вокзал Невшехир
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Четверг, Суббота
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Наш автобус встретит Вас на вокзале Невшехира
- И после насыщенного путешествия по волшебной Каппадокии доставит туда же. Приезд к месту встречи с экскурсионной группой Вы можете организовать самостоятельно
- Или же довериться нашим опытным сотрудникам
- Которые помогут забронировать удобные билеты и трансферы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Malova290902
9 окт 2023
Все очень понравилось, безумно красивые локации, отличный гид, но, к огромному сожалению, проживание было не в скале, как заявлено, а в обыкновенном отеле, откуда за доп стоимость отправились на панораму. Еще неприятно было узнать, что остальная часть группы, которых, к слову, забрали с отеля с разных городов, заплатила 50$ с человека. а у нас 65€ + автобус 1800£. а ведь название тура «Каппадокия из Стамбула»
Е
Елена
25 апр 2022
Вся поездка в рамках экскурсии мне в целом понравилась. Посетила много красивейших мест, полетала на воздушных шарах и зарядилась положительными эмоциями)
А
Андрей
20 апр 2022
Каппадокию, безусловно, я рекомендую каждому, кто приезжает отдыхать в Турцию. Даже посетив ее несколько раз, всегда хочется возвращаться, и, кажется, что самое главное все равно осталось за кадром. Это то место, от которого невозможно устать, не смотря на утомительную дорогу, о ней забываешь, стоит только очутиться здесь.
Ю
Юлия
18 апр 2022
Каппадокия это для тех, кто хочет ощутить контраст между пляжным отдыхом и самобытностью Турции, наглядно увидеть историю центрального региона и навсегда оставить в памяти красивые пейзажи.
М
Милана
10 апр 2022
Поездку я рекомендую в любом случае. Каппадокия - это место, которое каждый должен увидеть хотя бы раз. Поэтому если будет возможность - обязательно езжайте!
С
Саша
2 апр 2022
Необычное место со сказочными рельефами.
И
Ирина
5 фев 2022
Место - супер! Просто космические ландшафы! НО, народ, учитывайте СЕЗОН/НЕ СЕЗОН. Были в феврале… дождь, глина размокла, ни пройти, ни проехать.
Тур входит в следующие категории Стамбула
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