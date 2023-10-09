Описание

Что вас ждет Турция – страна с богатейшей многовековой историей, многогранной архитектурой, самобытной восточной культурой, уникальными природными явлениями. На территории государства есть и снежные вершины, и хвойные леса, и чистейшие озера, и горные реки, и моря. Однако есть места, которые на слуху у каждого и являются визитной карточкой Турции. Один из них – Каппадокия. Услышав это слово, в нашем воображении возникают картинки сотен разноцветных воздушных шаров в ярко синем небе на фоне неповторимого и странного горного ландшафта, похожего на поверхность другой планеты. Каждый хоть раз в жизни должен побывать в этом волшебном, не похожем ни на что иное месте. Экскурсия в Каппадокию из Стамбула позволит Вам изучить древние церкви и монастыри, основанные еще в период становления христианства, посетить долину монахов Пашабаг, долины Ихлара и Белисырма, сказочную долину Воображений, пройти по подземному городу Каймалы, заглянуть в гончарную мастерскую и мастерскую по производству оникса. Дорога в Каппадокию из Стамбула Если Вы полны решимости воочию увидеть легендарные долины и древние города, экскурсию в Каппадокию из Стамбула можно совершить двумя путями – самолетом либо автобусом. Если Вы выбрали авиаперелет, утренним рейсом Вы прилетите в аэропорт Невшехира или Кайсери, весь день проведете в увлекательном путешествии, исследуя горные склоны и уникальные ландшафты, а вечером самолет доставит Вас обратно в аэропорт Стамбула. Тур в Каппадокию из Стамбула можно совершить также на комфортабельном автобусе. Ночной переезд занимает 10-12 часов, но существенно экономит бюджет и время, так что уже рано утром Вы сможете начать осмотр достопримечательностей. Наш автобус встретит Вас на вокзале Невшехира, и после насыщенного путешествия по волшебной Каппадокии доставит туда же. Приезд к месту встречи с экскурсионной группой Вы можете организовать самостоятельно, или же довериться нашим опытным сотрудникам, которые помогут забронировать удобные билеты и трансферы. Древний город Угрюп Экскурсия в Каппадокию из Стамбула начинается с древнего города Угрюп, расположенного в самом центре Турции в провинции Невшехир. Город местами сохранил свой первозданный облик, старинные интересные дома песочного цвета так органически вписываются в окружающий пейзаж, что их запросто можно принять за отвесные скалы и горные пещеры. Среди широких горных долин возвышаются каменные глыбы необычной формы, напоминающие огромные грибы – это «дымоходы фей». Высота этих высеченных ветром скал порой достигает 40 метров, и их фантастические формы больше напоминают инопланетные пейзажи. Долина Деврент Долина Деврент, более известна как Долина Воображения - наиболее посещаемое место в Каппадокии. Тут нет ни архитектурных построек, ни дворцов, ни мечетей, лишь уникальные творения дождя, ветра и солнца. Здесь каждый может убедиться, что именно природа – создатель всего самого прекрасного на Земле. Каменные скульптуры долины Деврент имеют самые причудливые формы, тут можно разглядеть фигуры животных, птиц, рептилий, сказочных существ – все зависит от Вашего воображения. А на закате солнце заливает светом скалы и они играют всеми оттенками розового, от чего это место также называют Розовой Долиной. Долина Пашаба Во время экскурсии в Каппадокию Вы также побываете в долине Пашаба или долине Монахов. Среди местных виноградников можно увидеть похожие по форме на гигантские грибы каменные столбы, но только здесь они могут быть двух и даже трехглавыми. А в одной из скал на высоте 15 метров находится одна из древних церквей – церковь св. Симеона. Легенда гласит, что в 4 веке жил в Каппадокии человек, наделенные чудодейственными способностями, и люди со всей округи стремились попасть к нему. Чтоб уединиться от чрезмерного внимания и суеты, он стал вести затворнический образ жизни, поселился в горной пещере и спускался лишь за продовольствием. С тех пор это место также называют долиной Монахов. Древний город Аванос Известна Каппадокия также знаменитыми на всю Турцию гончарами. Красные глины Аваноса всегда отличались отличным качеством, а местные ремесленники оказались настоящими художниками и создавали из глины настоящие шедевры. Вам представится возможность не только посетить столицу гончарства в Каппадокии, но и познать все тонкости и секреты этого ремесла и своими руками сотворить изделие из глины. Национальный заповедник Гереме В Каппадокии находится один из 19-ти объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции – это национальный парк Гереме. Занимающий территорию 300 квадратных километров этот музей под открытым небом объединяет в себе множество скальных образований, пещерных построек, монастырей и церквей. С VI по IX век Гереме был одним из крупнейших центров христианства, более 400 церквей находилось в его окрестностях, многие из них сохранились до наших дней. Замок Учхисар Завершает экскурсию в Каппадокию посещение замка Учхисар. Ранее замок служил сторожевой башней, ведь расположен он на самой высокой точке региона. Невероятной красоты виды открываются с вершины Учхисара – отсюда вся долина видна как на ладони. Залитые солнцем камни, горные пещеры, нереалистичные лунные пейзажи поражают своей уникальной красотой. Экскурсия в Каппадокию из Стамбула откроет Вам совершенно новую Турцию, величественную и порой неземную, которую хочется познавать больше и больше, в которую хочется возвращаться снова и снова.