Туры на автобусе в Стамбуле

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Стамбуле, цены от €65. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Космическая Каппадокия из Стамбула
На автобусе
8 отзывов
2 дня
Космическая Каппадокия из Стамбула
Начало: Турция, Невшехир, Невшехир Меркез, Балджин
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
18 июля в 11:00
20 июля в 11:00
65 за человека
По следам сериала «Ветренный»
На автобусе
5 дней
По следам сериала «Ветренный»
Начало: Аэропорт города Диярбакыр
23 июля в 09:00
24 июля в 09:00
599 за человека
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
На автобусе
На квадроциклах
На кабриолете
7 дней
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
Отправиться в круиз по Босфору и сафари на квадроциклах и устроить фотосессию с кабриолетом
Начало: Новый аэропорт Стамбула, 15:30
24 сен в 15:30
$1 050 за человека

Последние отзывы на туры

  • M
    Malova290902
    9 октября 2023
    Космическая Каппадокия из Стамбула
    Все очень понравилось, безумно красивые локации, отличный гид, но, к огромному сожалению, проживание было не в скале, как заявлено, а
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    в обыкновенном отеле, откуда за доп стоимость отправились на панораму. Еще неприятно было узнать, что остальная часть группы, которых, к слову, забрали с отеля с разных городов, заплатила 50$ с человека. а у нас 65€ + автобус 1800£. а ведь название тура «Каппадокия из Стамбула»

  • И
    Ирина
    12 сентября 2023
    Билет на автобус Hop-On Hop-Off и круиз по живописным местам
    очень понравился круиз. автобус был вовремя
  • А
    Андрей
    29 июля 2023
    Билет на автобус Hop-On Hop-Off и круиз по живописным местам
    Маршрут хороший. Трафик очень большой и очень медленный. У меня была комбинированная поездка на автобусе и лодке, последняя того стоит.
  • D
    Dgudvin
    5 сентября 2022
    Тур в в Каппадокию с англоязычным гидом
    Понравилось все. Питание как на убой. Отель гораздо лучше чем мы ожидали
  • Г
    Гузель
    27 августа 2022
    Тур в в Каппадокию с англоязычным гидом
    Я провела 2 дня а Каподокье. Тур нашла в интернете. Мне дали контакты туристического агентства, где я и связалась с
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    Вероникой. Вероника - гид, но именно она организовала эту поездку для меня вместе со своими коллегами. Я осталась очень довольна туром…. Добралась на автобусе, конечно, дорога 10-12 часов, но т. к. ехать ночью можно поспать. Этот тур стоит 149 евро, что не очень напрягает кошелёк…. Номер в отеле отличный, завтрак почти как обед…. Гиды очень доброжелательны. Молодцы!!

  • Е
    Елена
    25 апреля 2022
    Космическая Каппадокия из Стамбула
    Вся поездка в рамках экскурсии мне в целом понравилась. Посетила много красивейших мест, полетала на воздушных шарах и зарядилась положительными эмоциями)
  • A
    Alfred
    2 декабря 2019
    Стамбул: городская карта на автобус, метро, трамвай и паромы
    Must Have! Отличное соотношение цены и качества

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На автобусе»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Космическая Каппадокия из Стамбула
  2. По следам сериала «Ветренный»
  3. Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Босфор
  2. Истикляль
  3. Сулеймание
  4. Голубая мечеть
  5. Айя-София
  6. Галатская башня
  7. Цистерна Базилика
  8. Принцевы острова
  9. Дворец Топкапы
  10. Памуккале
Сколько стоит тур в Стамбуле в июле 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 65 до 1 050. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Стамбуле на 2024 год на автобусе, 8 ⭐ отзывов, цены от €65. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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