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2 дня
Космическая Каппадокия из Стамбула
Начало: Турция, Невшехир, Невшехир Меркез, Балджин
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
18 июля в 11:00
20 июля в 11:00
€65 за человека
5 дней
По следам сериала «Ветренный»
Начало: Аэропорт города Диярбакыр
23 июля в 09:00
24 июля в 09:00
€599 за человека
7 дней
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
Отправиться в круиз по Босфору и сафари на квадроциклах и устроить фотосессию с кабриолетом
Начало: Новый аэропорт Стамбула, 15:30
24 сен в 15:30
$1 050 за человека
Последние отзывы на туры
- MMalova2909029 октября 2023Все очень понравилось, безумно красивые локации, отличный гид, но, к огромному сожалению, проживание было не в скале, как заявлено, а
- ИИрина12 сентября 2023Билет на автобус Hop-On Hop-Off и круиз по живописным местамочень понравился круиз. автобус был вовремя
- ААндрей29 июля 2023Билет на автобус Hop-On Hop-Off и круиз по живописным местамМаршрут хороший. Трафик очень большой и очень медленный. У меня была комбинированная поездка на автобусе и лодке, последняя того стоит.
- DDgudvin5 сентября 2022Тур в в Каппадокию с англоязычным гидомПонравилось все. Питание как на убой. Отель гораздо лучше чем мы ожидали
- ГГузель27 августа 2022Тур в в Каппадокию с англоязычным гидомЯ провела 2 дня а Каподокье. Тур нашла в интернете. Мне дали контакты туристического агентства, где я и связалась с
- ЕЕлена25 апреля 2022Вся поездка в рамках экскурсии мне в целом понравилась. Посетила много красивейших мест, полетала на воздушных шарах и зарядилась положительными эмоциями)
- AAlfred2 декабря 2019Стамбул: городская карта на автобус, метро, трамвай и паромыMust Have! Отличное соотношение цены и качества
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На автобусе»
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