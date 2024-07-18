Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны

Побывать в мечетях и дворцах Стамбула, погулять по Каппадокии и Памуккале и увидеть античные города
Этот тур для вас, если вы хотите объехать все самые значимые места Турции. Несколько дней мы проведём в Стамбуле и исследуем его основные достопримечательности.

Затем отправимся в инопланетную Каппадокию, поражающую своими
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ландшафтами: вы увидите подземные города и скальные монастыри, долины с невероятными каменными образованиями, желающие смогут полетать на воздушном шаре.

Побываем в Памуккале и древних городах Сагалассосе и Иераполисе, полюбуемся озёрами, одно из которых называют турецкими Мальдивами. Прогуляемся по живописным каньонам, а завершим путешествие у берегов Эгейского моря. Турция способна удивлять — едем с нами, чтобы в этом убедиться!

5
1 отзыв
Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны
Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны
Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.

Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше надевать не маркую и удобную для подъёмов и спусков в долинах.
В случае прогнозной скорости ветра более 10 метров в секунду полёты на шарах отменяют (это становится ясно лишь за сутки до полёта), по этой причине лучше стараться улететь в первое же утро пребывания в Каппадокии.

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы либо погодными условиями.

Проживание. В отелях 4*, размещение 2-местное. Возможно одноместное проживание за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Уровень сложности. Это не треккинг, но в турах есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъёмы вверх около 1 км. Перемещаемся пешком в долинах Каппадокии, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на автомобиле.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт, размещение, отдых

Сегодня вы прилетите в Стамбул дневным или вечерним рейсом. Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После размещения — свободное время и отдых.

Прилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдых
2 день

Прогулка по центру города, мечети Голубая и Айя-София

В этот день исследуем центр города. Побываем на площади Таксим, пройдёмся по знаменитой улице Истикляль и пообедаем в ресторанчике в одной из её галерей.

Заглянем в христианскую церковь — настоящий кусочек Италии — и поднимемся на Галатскую башню. Вы полюбуетесь завораживающим видом, а после по Галатскому мосту переместимся в историческую часть бывшего Константинополя. Здесь посетим две самых знаменитых мечети Стамбула, поражающие своим размахом и архитектурой: Голубую и Айя-София.

Прогулка по центру города, мечети Голубая и Айя-СофияПрогулка по центру города, мечети Голубая и Айя-СофияПрогулка по центру города, мечети Голубая и Айя-СофияПрогулка по центру города, мечети Голубая и Айя-СофияПрогулка по центру города, мечети Голубая и Айя-София
3 день

Дворец Топкапы и Принцевы острова

После завтрака отправимся изучать дворец Топкапы, бывший одной из главных резиденций султанов Османской империи на протяжении почти 400 лет. Прогуляемся по дворам дворцового комплекса и рассмотрим несколько небольших зданий, мечети, бывшую больницу, пекарню и монетный двор. Полюбуемся великолепным видом на Босфорский пролив.

Затем, разместившись на корабле, дойдём до Принцевых островов (морская прогулка продлится около часа). В прошлом они использовались для заточения сыновей византийских королей, а сегодня известны своими песчаными пляжами, старыми деревянными строениями и чистым воздухом — автомобильный транспорт тут запрещён.

После обеда в ресторане с большим выбором морепродуктов у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться. Во второй половине дня вернёмся в Стамбул, и вы сможете заглянуть на колоритные местные рынки.

Дворец Топкапы и Принцевы островаДворец Топкапы и Принцевы островаДворец Топкапы и Принцевы островаДворец Топкапы и Принцевы островаДворец Топкапы и Принцевы островаДворец Топкапы и Принцевы островаДворец Топкапы и Принцевы острова
4 день

Египетский базар, мечеть Сулеймание и дворец Бейлрбейи, перелёт в Каппадокию

С утра побываем на знаменитом Египетском рынке, пахнущем специями и деликатесами: вяленые колбасы, помидоры, перцы и баклажаны свисают прямо с потолков и фасадов магазинов, повсюду развешены разноцветные мозаичные фонари.

Посетим великолепную мечеть Сулеймание и ещё один элегантный дворец на азиатском берегу Босфора — Бейлербейи — летнюю резиденцию султанов Османской империи.

Вечером совершим прямой перелёт из Стамбула в Каппадокию и разместимся в отеле.

Египетский базар, мечеть Сулеймание и дворец Бейлрбейи, перелёт в КаппадокиюЕгипетский базар, мечеть Сулеймание и дворец Бейлрбейи, перелёт в КаппадокиюЕгипетский базар, мечеть Сулеймание и дворец Бейлрбейи, перелёт в КаппадокиюЕгипетский базар, мечеть Сулеймание и дворец Бейлрбейи, перелёт в КаппадокиюЕгипетский базар, мечеть Сулеймание и дворец Бейлрбейи, перелёт в КаппадокиюЕгипетский базар, мечеть Сулеймание и дворец Бейлрбейи, перелёт в Каппадокию
5 день

Долина Голубей, винодельня и гончарная мастерская, треккинг вокруг Гёреме

Утром вас ждёт часовая прогулка в долине Голубей, похожей на огромную голубятню. Здесь разводили этих птиц — вы увидите окошки, вырубленные в скалах. и рисунки на камнях белого цвета, которые наносили, чтобы голуби легче могли найти свой дом. После поднимемся на вершину самой высокой крепости Каппадокии, откуда открывается завораживающая панорама, и посетим дегустационный зал одной из двух главных местных виноделен.

Затем отправимся в городок, знаменитый множеством семейных гончарных мастерских. Побываем в одной из них и заглянем в этнографический музей в старом османском особняке. Пообедаем в ресторане, предлагающем всевозможные супы из потрошков и даже суп с бараньими мозгами, и продолжим гулять по долинам вокруг Гёреме. Полюбуемся закатом со смотровой площадки.

Долина Голубей, винодельня и гончарная мастерская, треккинг вокруг ГёремеДолина Голубей, винодельня и гончарная мастерская, треккинг вокруг ГёремеДолина Голубей, винодельня и гончарная мастерская, треккинг вокруг ГёремеДолина Голубей, винодельня и гончарная мастерская, треккинг вокруг ГёремеДолина Голубей, винодельня и гончарная мастерская, треккинг вокруг Гёреме
6 день

Долины Монахов, Любви и Воображения, пещерный монастырский комплекс

После завтрака побываем в долине Монахов, получившей такое название по соответствующему сходству очертаний каменных образований. Полюбуемся необычными «дымоходами фей», похожими на грибы, с двойными и тройными крышами. Ещё более причудливые скальные формы увидим в долине Воображения.

Затем вас ждёт настоящий музей под открытым небом — монастырский комплекс Зельве 9-го века, вырезанный в скалах, в котором когда-то находилась одна из крупнейших общин в регионе. Всего в долине насчитывается 15 церквей. Вы заглянете в некоторые из них и рассмотрите сохранившиеся фрески и помещения, приспособленные под различные нужды.

Пообедаем в ресторане каппадокийской кухни, где желающие продегустируют и местное вино, и продолжим прогулку. Посетим долину Любви, а ближе к вечеру совершим треккинг по долинам в окружении уникальных останцев и посмотрим на быт жителей и раннехристианские церкви. Проводим ещё один живописный закат на лучшей смотровой в окрестностях Гёреме.

Долины Монахов, Любви и Воображения, пещерный монастырский комплексДолины Монахов, Любви и Воображения, пещерный монастырский комплексДолины Монахов, Любви и Воображения, пещерный монастырский комплексДолины Монахов, Любви и Воображения, пещерный монастырский комплексДолины Монахов, Любви и Воображения, пещерный монастырский комплексДолины Монахов, Любви и Воображения, пещерный монастырский комплекс
7 день

Подземный город Деринкую, треккинг по каньону, посещение монастыря, переезд в Конью

Сегодня первым делом посетим самый большой и глубокий подземный город Каппадокии — Деринкую, где могло проживать 20 тысяч человек. Он состоит из 8 этажей, часть которых уходит вглубь земли, а для посещения сейчас открыты 4. На территории есть школа, церковь и жилые помещения.

Затем прогуляемся по каньону глубиной около 100 м, образованному рекой Мелендиз тысячи лет назад. Будем идти в окружении виноградников, тополей и фисташковых деревьев под журчащий шум воды. Пообедаем здесь же, в ресторане на воде. Подкрепившись, побываем в монументальном монастыре с кафедральным собором, в котором в христианский период находилась епархия всей Каппадокии.

Затем переедем в Конью (в пути — 2 часа). По приезде — размещение в гостинице, отдых.

Подземный город Деринкую, треккинг по каньону, посещение монастыря, переезд в КоньюПодземный город Деринкую, треккинг по каньону, посещение монастыря, переезд в КоньюПодземный город Деринкую, треккинг по каньону, посещение монастыря, переезд в КоньюПодземный город Деринкую, треккинг по каньону, посещение монастыря, переезд в Конью
8 день

Греческий город, озёра Бейшехир и Эгирдир, ночь в Испарте

Утром побываем в городке, основанном греками среди живописных гор и сохранившим первозданную красоту и шарм. Затем продолжим путь на запад и посетим озеро Бейшехир, третье по размеру пресноводное озеро страны. На его восточном берегу расположился одноимённый город, примечательный мечетью Эшрефоглу. построенной в конце 13 века. Рассмотрим колоннаду и крышу, выполненную в виде высокого конуса с плоскими гранями. Заедем в святилище хеттов неподалёку, стоящее на подземных источниках вот уже 4000 лет.

Преодолев перевал национального парка, спустимся со склона по другую сторону гор. Теперь приготовьтесь увидеть ещё одно горное озеро — Эгирдир. Оно окружено яблоневыми и персиковыми садами, а цвет воды в нём меняется в зависимости от времени суток. Пообедаем в одноимённом городке на берегу водоёма — рекомендуем попробовать озёрного окуня или местный специалитет — кебаб.

На ночь разместимся в отеле Испарты.

Греческий город, озёра Бейшехир и Эгирдир, ночь в ИспартеГреческий город, озёра Бейшехир и Эгирдир, ночь в ИспартеГреческий город, озёра Бейшехир и Эгирдир, ночь в ИспартеГреческий город, озёра Бейшехир и Эгирдир, ночь в ИспартеГреческий город, озёра Бейшехир и Эгирдир, ночь в ИспартеГреческий город, озёра Бейшехир и Эгирдир, ночь в Испарте
9 день

Античный город Сагалассос, озеро Салда, Памуккале

Этот день начнём с посещения античного города Сагалассос на склоне хребта Тавр. Здесь в разное время жили персы, римляне, арабы, византийцы и турки. Вы увидите найденные тут во время раскопок рыночную площадь и театр, вмещавший 9000 человек, бани и здание библиотеки, потрясающий нимфеон с фонтаном и статуями.

Затем побываем на озере Салда, самом глубоком в Турции, которое за сочетание цветов воды и берегов, покрытых белоснежным минералом, называют турецкими Мальдивами. Пообедать можно будет в ресторане на пляже.

После отправляемся в Памуккале, где вы прогуляетесь по знаменитым травертинам и поднимитесь к руинам древнего города Иераполис. Желающие примут термальные ванны в источниках Клеопатры (за доплату). Полюбуемся закатом в этом живописном месте и остановимся на ночь в термальном отеле неподалёку.

Античный город Сагалассос, озеро Салда, ПамуккалеАнтичный город Сагалассос, озеро Салда, ПамуккалеАнтичный город Сагалассос, озеро Салда, ПамуккалеАнтичный город Сагалассос, озеро Салда, ПамуккалеАнтичный город Сагалассос, озеро Салда, ПамуккалеАнтичный город Сагалассос, озеро Салда, ПамуккалеАнтичный город Сагалассос, озеро Салда, ПамуккалеАнтичный город Сагалассос, озеро Салда, Памуккале
10 день

Треккинг по каньону, водопад, отъезд в аэропорт

Утром совершим 3-часовой переезд на юг к национальному парку у берегов Эгейского моря. Здесь вас ждёт треккинг по живописному каньону глубиной 300 м и длиной 18 км на максимально возможное в это время года расстояние. Это один из самых глубоких каньонов в мире, образовавшийся в результате стирания скал проточной водой на протяжении тысячелетий. Пройдём вброд к водопаду по соседству, чтобы сделать эффектные кадры на фоне его потоков. Если позволит время, искупаемся и пообедаем в посёлке Олюдениз в часе езды от аэропорта, чей пляж входит в тройку лучших пляжей Турции.

Затем — трансфер в аэропорт города Даламан.

Треккинг по каньону, водопад, отъезд в аэропортТреккинг по каньону, водопад, отъезд в аэропортТреккинг по каньону, водопад, отъезд в аэропортТреккинг по каньону, водопад, отъезд в аэропорт

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 295
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все наземные трансферы по маршруту (более 1500 км)
  • Обзорные экскурсии по Стамбулу и Каппадокии
  • Входные билеты к достопримечательностям по программе
  • Личное сопровождение организатором тура
  • Фото - и видеоотчёты о поездке
  • Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
  • Авиабилеты из вашего города до Стамбула и обратно из Даламана
  • Авиабилеты Стамбул - Каппадокия - 50-70 $
  • Билет в Айя-Софию - 27 $
  • Вход на Галатскую башню - 32 $
  • Обеды и ужины
  • Термальные ванны в источниках Клеопатры
  • Одноместное размещение - 450 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт, день или вечер
Завершение: Даламан, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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18 июля 2024
Замечательный тур, замечательная организация, турция открылась совершенно по-новому, рекомендую выбирать именно такой такой отдых - это невероятные впечатления от природы, каньоны, пещеры, озера, горы, моря, комфортный способ передвижения и почти индивидуальный подход к пожеланиям). Тур - просто круть!

Тур входит в следующие категории Стамбула

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыТуры на 10 днейСвятые местаДворцы, замки и особнякиКаппадокияВыездныеПамуккалеПопулярные местаМечети и СоборыИз аэропорта

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