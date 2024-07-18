Затем отправимся в инопланетную Каппадокию, поражающую своими
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.
Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше надевать не маркую и удобную для подъёмов и спусков в долинах.
В случае прогнозной скорости ветра более 10 метров в секунду полёты на шарах отменяют (это становится ясно лишь за сутки до полёта), по этой причине лучше стараться улететь в первое же утро пребывания в Каппадокии.
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы либо погодными условиями.
Проживание. В отелях 4*, размещение 2-местное. Возможно одноместное проживание за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Уровень сложности. Это не треккинг, но в турах есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъёмы вверх около 1 км. Перемещаемся пешком в долинах Каппадокии, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на автомобиле.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение, отдых
Сегодня вы прилетите в Стамбул дневным или вечерним рейсом. Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После размещения — свободное время и отдых.
Прогулка по центру города, мечети Голубая и Айя-София
В этот день исследуем центр города. Побываем на площади Таксим, пройдёмся по знаменитой улице Истикляль и пообедаем в ресторанчике в одной из её галерей.
Заглянем в христианскую церковь — настоящий кусочек Италии — и поднимемся на Галатскую башню. Вы полюбуетесь завораживающим видом, а после по Галатскому мосту переместимся в историческую часть бывшего Константинополя. Здесь посетим две самых знаменитых мечети Стамбула, поражающие своим размахом и архитектурой: Голубую и Айя-София.
Дворец Топкапы и Принцевы острова
После завтрака отправимся изучать дворец Топкапы, бывший одной из главных резиденций султанов Османской империи на протяжении почти 400 лет. Прогуляемся по дворам дворцового комплекса и рассмотрим несколько небольших зданий, мечети, бывшую больницу, пекарню и монетный двор. Полюбуемся великолепным видом на Босфорский пролив.
Затем, разместившись на корабле, дойдём до Принцевых островов (морская прогулка продлится около часа). В прошлом они использовались для заточения сыновей византийских королей, а сегодня известны своими песчаными пляжами, старыми деревянными строениями и чистым воздухом — автомобильный транспорт тут запрещён.
После обеда в ресторане с большим выбором морепродуктов у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться. Во второй половине дня вернёмся в Стамбул, и вы сможете заглянуть на колоритные местные рынки.
Египетский базар, мечеть Сулеймание и дворец Бейлрбейи, перелёт в Каппадокию
С утра побываем на знаменитом Египетском рынке, пахнущем специями и деликатесами: вяленые колбасы, помидоры, перцы и баклажаны свисают прямо с потолков и фасадов магазинов, повсюду развешены разноцветные мозаичные фонари.
Посетим великолепную мечеть Сулеймание и ещё один элегантный дворец на азиатском берегу Босфора — Бейлербейи — летнюю резиденцию султанов Османской империи.
Вечером совершим прямой перелёт из Стамбула в Каппадокию и разместимся в отеле.
Долина Голубей, винодельня и гончарная мастерская, треккинг вокруг Гёреме
Утром вас ждёт часовая прогулка в долине Голубей, похожей на огромную голубятню. Здесь разводили этих птиц — вы увидите окошки, вырубленные в скалах. и рисунки на камнях белого цвета, которые наносили, чтобы голуби легче могли найти свой дом. После поднимемся на вершину самой высокой крепости Каппадокии, откуда открывается завораживающая панорама, и посетим дегустационный зал одной из двух главных местных виноделен.
Затем отправимся в городок, знаменитый множеством семейных гончарных мастерских. Побываем в одной из них и заглянем в этнографический музей в старом османском особняке. Пообедаем в ресторане, предлагающем всевозможные супы из потрошков и даже суп с бараньими мозгами, и продолжим гулять по долинам вокруг Гёреме. Полюбуемся закатом со смотровой площадки.
Долины Монахов, Любви и Воображения, пещерный монастырский комплекс
После завтрака побываем в долине Монахов, получившей такое название по соответствующему сходству очертаний каменных образований. Полюбуемся необычными «дымоходами фей», похожими на грибы, с двойными и тройными крышами. Ещё более причудливые скальные формы увидим в долине Воображения.
Затем вас ждёт настоящий музей под открытым небом — монастырский комплекс Зельве 9-го века, вырезанный в скалах, в котором когда-то находилась одна из крупнейших общин в регионе. Всего в долине насчитывается 15 церквей. Вы заглянете в некоторые из них и рассмотрите сохранившиеся фрески и помещения, приспособленные под различные нужды.
Пообедаем в ресторане каппадокийской кухни, где желающие продегустируют и местное вино, и продолжим прогулку. Посетим долину Любви, а ближе к вечеру совершим треккинг по долинам в окружении уникальных останцев и посмотрим на быт жителей и раннехристианские церкви. Проводим ещё один живописный закат на лучшей смотровой в окрестностях Гёреме.
Подземный город Деринкую, треккинг по каньону, посещение монастыря, переезд в Конью
Сегодня первым делом посетим самый большой и глубокий подземный город Каппадокии — Деринкую, где могло проживать 20 тысяч человек. Он состоит из 8 этажей, часть которых уходит вглубь земли, а для посещения сейчас открыты 4. На территории есть школа, церковь и жилые помещения.
Затем прогуляемся по каньону глубиной около 100 м, образованному рекой Мелендиз тысячи лет назад. Будем идти в окружении виноградников, тополей и фисташковых деревьев под журчащий шум воды. Пообедаем здесь же, в ресторане на воде. Подкрепившись, побываем в монументальном монастыре с кафедральным собором, в котором в христианский период находилась епархия всей Каппадокии.
Затем переедем в Конью (в пути — 2 часа). По приезде — размещение в гостинице, отдых.
Греческий город, озёра Бейшехир и Эгирдир, ночь в Испарте
Утром побываем в городке, основанном греками среди живописных гор и сохранившим первозданную красоту и шарм. Затем продолжим путь на запад и посетим озеро Бейшехир, третье по размеру пресноводное озеро страны. На его восточном берегу расположился одноимённый город, примечательный мечетью Эшрефоглу. построенной в конце 13 века. Рассмотрим колоннаду и крышу, выполненную в виде высокого конуса с плоскими гранями. Заедем в святилище хеттов неподалёку, стоящее на подземных источниках вот уже 4000 лет.
Преодолев перевал национального парка, спустимся со склона по другую сторону гор. Теперь приготовьтесь увидеть ещё одно горное озеро — Эгирдир. Оно окружено яблоневыми и персиковыми садами, а цвет воды в нём меняется в зависимости от времени суток. Пообедаем в одноимённом городке на берегу водоёма — рекомендуем попробовать озёрного окуня или местный специалитет — кебаб.
На ночь разместимся в отеле Испарты.
Античный город Сагалассос, озеро Салда, Памуккале
Этот день начнём с посещения античного города Сагалассос на склоне хребта Тавр. Здесь в разное время жили персы, римляне, арабы, византийцы и турки. Вы увидите найденные тут во время раскопок рыночную площадь и театр, вмещавший 9000 человек, бани и здание библиотеки, потрясающий нимфеон с фонтаном и статуями.
Затем побываем на озере Салда, самом глубоком в Турции, которое за сочетание цветов воды и берегов, покрытых белоснежным минералом, называют турецкими Мальдивами. Пообедать можно будет в ресторане на пляже.
После отправляемся в Памуккале, где вы прогуляетесь по знаменитым травертинам и поднимитесь к руинам древнего города Иераполис. Желающие примут термальные ванны в источниках Клеопатры (за доплату). Полюбуемся закатом в этом живописном месте и остановимся на ночь в термальном отеле неподалёку.
Треккинг по каньону, водопад, отъезд в аэропорт
Утром совершим 3-часовой переезд на юг к национальному парку у берегов Эгейского моря. Здесь вас ждёт треккинг по живописному каньону глубиной 300 м и длиной 18 км на максимально возможное в это время года расстояние. Это один из самых глубоких каньонов в мире, образовавшийся в результате стирания скал проточной водой на протяжении тысячелетий. Пройдём вброд к водопаду по соседству, чтобы сделать эффектные кадры на фоне его потоков. Если позволит время, искупаемся и пообедаем в посёлке Олюдениз в часе езды от аэропорта, чей пляж входит в тройку лучших пляжей Турции.
Затем — трансфер в аэропорт города Даламан.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 295
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все наземные трансферы по маршруту (более 1500 км)
- Обзорные экскурсии по Стамбулу и Каппадокии
- Входные билеты к достопримечательностям по программе
- Личное сопровождение организатором тура
- Фото - и видеоотчёты о поездке
- Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города до Стамбула и обратно из Даламана
- Авиабилеты Стамбул - Каппадокия - 50-70 $
- Билет в Айя-Софию - 27 $
- Вход на Галатскую башню - 32 $
- Обеды и ужины
- Термальные ванны в источниках Клеопатры
- Одноместное размещение - 450 $