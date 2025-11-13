Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Запечатлейте магию Стамбула не только в памяти, но и на снимках! Этот тур - лучшее решение, если вы хотите посмотреть в Стамбуле Почти Все!

Посетим самые топовые локации города!

Атмосферные фотосессии у легендарных локаций!

Готовый фотоальбом — лучший сувенир из путешествия!

Идеально для:

Пар, мечтающих о романтических кадрах

Инстаграм-путешественников

Ценителей эстетики и красивых моментов

Самое приятное, что всю организацию и заботы по поиску билетов, подбору гостиниц, трансфера, я беру на себя! Ваша главная задача наслаждаться поездкой по красивейшим местам Турции.

Если вы хотите посетить определенные достопримечательности, дворцы, музеи или другие локации - сообщите мне об этом и я впишу их в нашу программумини-группа до 7 человек