Стамбул с профессиональным фотографом! Мини-группа 2-6 человек

Описание тура

Запечатлейте магию Стамбула не только в памяти, но и на снимках! Этот тур - лучшее решение, если вы хотите посмотреть в Стамбуле Почти Все!

Посетим самые топовые локации города!

Атмосферные фотосессии у легендарных локаций!

Готовый фотоальбом — лучший сувенир из путешествия!

Идеально для:

Пар, мечтающих о романтических кадрах

Инстаграм-путешественников

Ценителей эстетики и красивых моментов

Самое приятное, что всю организацию и заботы по поиску билетов, подбору гостиниц, трансфера, я беру на себя! Ваша главная задача наслаждаться поездкой по красивейшим местам Турции.

Если вы хотите посетить определенные достопримечательности, дворцы, музеи или другие локации - сообщите мне об этом и я впишу их в нашу программумини-группа до 7 человек

Программа тура по дням

1 день

Прилетаем в Стамбул, знакомство

Прилет в аэропорт Стамбула
Из аэропорта Вас доставит индивидуальный трансфер в отель
Далее - заселение в отель
Приветственный ужин в панорамном ресторане с видом на Босфор

2 день

Султанахмет, Сулеймание и морская прогулка

8.00-8.30 Завтрак в отеле

9.00-10.30 Главная мечеть Стамбула - Султанахмет (Голубая мечеть), гуляем и фотографируемся на одноименной площади; мечеть Айя-София

10:30-11:00 - ресторан Севен Хилс - с прекрасным видом на Босфор и на мечети Султанахмет и Святой Софии

11.30-12.30 Мечеть Сулеймание, обзорная площадка с видом на Босфор

также при вашем желании зайдем в усыпальницы Султана Сулеймана Великого и Хюррем Султан!

фотосессия в панорамной студии с видом на Босфор (по желанию, доплата)

13.00-14.00 - обед в рыбном ресторане с потрясающим видом на Золотой Рог

14.00-16.00 -прогулка на кораблике по Босфору

Свободное время

3 день

Фотосесиия на фоне мечети Ортакей, Галатской башни

8.00 - 10.00 - фотосессия на фоне мечети Ортакёй, фотосессия на фоне Галатской башни

10:00-11:00 - завтрак в кафе с видом на Галатскую башню. Именно там можно попробовать самый лучший чизкейк Сан Себастьян!

после прогуляемся по пешеходной улице Истикляль и сделаем фото с тем самым красным трамвайчиком

12:00-14:00 - далее мы отправляемся в один из самых колоритных районов Стамбула -Балат. прогуляемся по самым красочным локациям.

Свободное время

4 день

Возвращаемся домой

8.00-9.00 завтрак в отеле

11.00-12.00 выселение из отеля, трансфер в аэропорт, возвращаемся домой

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта Стамбула и обратно
  • Оплата проезда (в рамках программы)
  • Проживание в отеле в Стамбуле (2х местноре размещение)
  • Завтраки в отелях
  • Фото-прогулка в Стамбуле (3 локации)
  • Фотосессия на фоне мечети Ортакёй и Галатской башни
  • Не менее 250 фото из поездки с цветокоррекцией
  • 20 фото с детальной ретушью
  • Полная готовность фото до 3х недель
  • Полное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Стамбул из вашего города и обратно
  • Обеды и ужины (15-20 евро)
  • Мед страховка (от 800 руб)
О чём нужно знать до поездки
  • Гражданам России виза в Турцию не нужна
  • Программа тура может быть скорректирована в случае непредвиденных обстоятельств и погоды, а также с учетом ваших пожеланий посетить определенные места, которых нет в программе
  • Наша группа 2-6 человек
  • Какую валюту лучше взять с собой: в Турции принимают все: и евро, и доллары. Я советую взять с собой евро и поменять их на турецкую лиру
  • если вы полетите в Стамбул не из Москвы лучше планировать рейс с прибытием в Стамбул до 14.00 и вылет из Стамбула в 14.00-15.00; я всегда вам помогу с бронированием билета, если возникнут проблемы или вопросы
  • ретушь дополнительных фото 500ршт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга
Ольга — Тревел-эксперт
Профессиональный фотограф с 2017 года. Организовываю туры с 2021 года! И уже 3 года живу в Каппадокии! Индивидуальный подход к каждой фотоссесии и туру! Окутаю Вас заботой! Вам предстоит только расслабиться и наслаждаться Вашим путешествием!

