Описание тура
Запечатлейте магию Стамбула не только в памяти, но и на снимках! Этот тур - лучшее решение, если вы хотите посмотреть в Стамбуле Почти Все!
Посетим самые топовые локации города!
Атмосферные фотосессии у легендарных локаций!
Готовый фотоальбом — лучший сувенир из путешествия!
Идеально для:
Пар, мечтающих о романтических кадрах
Инстаграм-путешественников
Ценителей эстетики и красивых моментов
Самое приятное, что всю организацию и заботы по поиску билетов, подбору гостиниц, трансфера, я беру на себя! Ваша главная задача наслаждаться поездкой по красивейшим местам Турции.
Если вы хотите посетить определенные достопримечательности, дворцы, музеи или другие локации - сообщите мне об этом и я впишу их в нашу программумини-группа до 7 человек
Программа тура по дням
Прилетаем в Стамбул, знакомство
Прилет в аэропорт Стамбула
Из аэропорта Вас доставит индивидуальный трансфер в отель
Далее - заселение в отель
Приветственный ужин в панорамном ресторане с видом на Босфор
Султанахмет, Сулеймание и морская прогулка
8.00-8.30 Завтрак в отеле
9.00-10.30 Главная мечеть Стамбула - Султанахмет (Голубая мечеть), гуляем и фотографируемся на одноименной площади; мечеть Айя-София
10:30-11:00 - ресторан Севен Хилс - с прекрасным видом на Босфор и на мечети Султанахмет и Святой Софии
11.30-12.30 Мечеть Сулеймание, обзорная площадка с видом на Босфор
также при вашем желании зайдем в усыпальницы Султана Сулеймана Великого и Хюррем Султан!
фотосессия в панорамной студии с видом на Босфор (по желанию, доплата)
13.00-14.00 - обед в рыбном ресторане с потрясающим видом на Золотой Рог
14.00-16.00 -прогулка на кораблике по Босфору
Свободное время
Фотосесиия на фоне мечети Ортакей, Галатской башни
8.00 - 10.00 - фотосессия на фоне мечети Ортакёй, фотосессия на фоне Галатской башни
10:00-11:00 - завтрак в кафе с видом на Галатскую башню. Именно там можно попробовать самый лучший чизкейк Сан Себастьян!
после прогуляемся по пешеходной улице Истикляль и сделаем фото с тем самым красным трамвайчиком
12:00-14:00 - далее мы отправляемся в один из самых колоритных районов Стамбула -Балат. прогуляемся по самым красочным локациям.
Свободное время
Возвращаемся домой
8.00-9.00 завтрак в отеле
11.00-12.00 выселение из отеля, трансфер в аэропорт, возвращаемся домой
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер из аэропорта Стамбула и обратно
- Оплата проезда (в рамках программы)
- Проживание в отеле в Стамбуле (2х местноре размещение)
- Завтраки в отелях
- Фото-прогулка в Стамбуле (3 локации)
- Фотосессия на фоне мечети Ортакёй и Галатской башни
- Не менее 250 фото из поездки с цветокоррекцией
- 20 фото с детальной ретушью
- Полная готовность фото до 3х недель
- Полное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Стамбул из вашего города и обратно
- Обеды и ужины (15-20 евро)
- Мед страховка (от 800 руб)
О чём нужно знать до поездки
- Гражданам России виза в Турцию не нужна
- Программа тура может быть скорректирована в случае непредвиденных обстоятельств и погоды, а также с учетом ваших пожеланий посетить определенные места, которых нет в программе
- Наша группа 2-6 человек
- Какую валюту лучше взять с собой: в Турции принимают все: и евро, и доллары. Я советую взять с собой евро и поменять их на турецкую лиру
- если вы полетите в Стамбул не из Москвы лучше планировать рейс с прибытием в Стамбул до 14.00 и вылет из Стамбула в 14.00-15.00; я всегда вам помогу с бронированием билета, если возникнут проблемы или вопросы
- ретушь дополнительных фото 500ршт