В Турцию в мае

Какой курорт лучше выбрать в майские праздники – погода для турецкого побережья уже подходит для пляжного отдыха, море 🌊 становится тёплым, воздух прогревается до комфортной температуры, туристы начинают заказывать туры, но цены ещё приятные и не такие дорогие

Турция

Если вы мечтали о сверкающих лазурных водах, захватывающих пейзажах, отправляйтесь в Турцию, чтобы насладиться ласковым солнцем и лазурным морем. Более того, нет лучшего времени, чем май, чтобы забронировать дешевый тур в Турцию по системе «все включено» на популярных курортах. Итак, если вы планируете отдых в Турции, вот лучшие курорты, куда можно полететь уже в мае.

7 курортов Турции, которые вы должны посетить уже в мае:

1. Даламан

Озеро Койджегиз Ликийские гробницы

Идеально для: активного отдыха на лазурном побережье.

Известный как часть лазурного побережья благодаря своей красивой голубой воде и сверкающему белому песку, Даламан может похвастаться множеством популярных курортов, таких как Мармарис , Ичмелер и великолепный Олу Дениз , а также некоторыми малоизвестными красотами, включая залив Саманлик, Оваджик и пляж Патара .

Отдых в Даламане предлагает отличное соотношение цены и качества, и это превосходное место для семей и пар, которые ищут обширные пляжи, отличные рестораны и расслабляющие вечера, проводимые с видом на красивые пристани для яхт. Вас ждут приключения: река Дальян протекает через густые леса – не пропустите грязевые ванны на озере Койджегиз и ликийские гробницы, вырезанные в скале. А если всего этого недостаточно, вы даже можете отправиться на лодке на потрясающий греческий остров Родос! Средняя температура в Даламане в мае составляет 25-27 градусов, что довольно комфортно для пляжного отдыха. Температура воды – 24 градуса.

Даламан, Мугла, Турция

2. Олу Дениз

Олу Дениз Полёт с парашютом с горы Бабадаг

Отлично подходит для: потрясающих пейзажей и любителей острых ощущений.

Безупречный Олу Дениз, безусловно, является жемчужиной в короне Турции – вы найдете его изображение на стендах для открыток по всей стране. Купить тур можно уже сейчас на https://vn-trip.ru/pogoda-v-turcii-v-mae/. Здесь красивый пляж, отмеченный Голубым флагом, но что действительно отличает его от остальной части страны, так это знаменитая Голубая лагуна, где самая яркая голубая вода, которую вы когда-либо видели. Это незабываемое место для купания!

Любители острых ощущений с удовольствием прыгают с горы Бабадаг (конечно, с парашютом), в то время как менее отважные искатели солнца могут развлечься в близлежащем Водном мире Олюдениза. Помимо потрясающих пейзажей, каникулы в Олу-Дениз – это фантастика для семейного отдыха, с аквапарками, где можно поплескаться в течение дня, и множеством баров и ресторанов, где можно приятно провести время вечером. Чего еще можно хотеть? Средняя температура в Олу Дениз в мае составляет 23-26 градусов, температура воды – 23 градуса.

Олюдениз, Фетхие/Мугла, Турция

3. Анталия

Анталия Сиде Аланья

Идеально для: пляжного отдыха в великолепных отелях с видом на море.

Признанный частью Турецкой Ривьеры, в этом регионе есть пляжи, которые тянутся на 600 км – так что можно с уверенностью сказать, что у вас не будет недостатка в песках. Отдых в Анталии наполнен шумными базарами, великолепным длинным пляжем, очаровательным Старым городом и древними руинами, которые стоит посетить.

В Аланье история встречается с ночной жизнью, шумными ночными клубами, а Сиде – красивое приморское место с римским амфитеатром и прохладной семейной атмосферой. Два специально построенных курорта дополняют предложение – Lara Beach, где впечатляющие тематические отели расположены вдоль побережья, и Kemer, с его шикарной пристанью для яхт, расположенной между двумя пляжами. Здесь средняя температура в мае 23-25 градусов, температура воды 22-23 градуса.

Анталия, Турция

4. Алтынкум

Пляж в Алтынкум Дидим

Отлично подходит для: пляжей – три по цене одного!

Алтынкум переводится с английского как «золотые пески», что дает вам некоторое представление о главной достопримечательности курорта. Поскольку Алтынкум сливается с соседним Дидимом, он фактически предлагает два курорта (и три пляжа) по цене одного! Здесь невозможно пропустить пляжи – тем более, что они изобретательно названы Первым, Вторым и Третьим пляжами и простираются на километр вдоль береговой линии (хотя вам не обязательно посещать их в таком порядке!).

Его статус «купи один – получи три бесплатно» означает, что вы можете побываит в оживленном Алтинкуме с множеством туристических развлечений днем и ночью (особенно на оживленной площади Дельфинов), а также более аутентичным ощущением Дидима, которое даже имеет свой старинный храм. Не волнуйтесь, если вы с детьми – в Дидиме тоже есть свой аквапарк. В мае вода здесь уже достаточно прогрета – 21-22 градуса, температура воздуха достигает отметки в 25 градусов.

Altınkum, Altınkum Plajı, Дидим/Айдын, Турция

5. Ичмелер

Ичмелер

Отлично подходит для: расслабляющего отдыха возле Мармариса с супер-шопингом.

Ичмелер с красивым горным пейзажем расположен близко к Мармарису для однодневных поездок (15 минут). Береговая линия здесь очень привлекательна для семейного отдыха, благодаря ее спокойному мелководью, идеально подходящему для маленьких гребцов. Если вы любите делать покупки, еженедельный рынок по средам – отличное место, чтобы попрактиковать свои навыки торга и совершить отличные сделки. В городе также есть несколько ювелирных магазинов, если вы хотите побаловать себя чем-то блестящим (почему бы и нет, вы в отпуске). Погода в мае – 24-25 градусов, вода – 22-23 градуса.

Ичмелер, İçmeler, Мармарис/Мугла, Турция

6. Мармарис

Подходит для: оживленного отдыха на современном курорте.

Экскурсия в море Аквапарк Aqua Dream Старый город

Мармарисские праздники – это яркое столкновение старого и нового. Отправляйтесь на шумную улицу Баров, на которой проходят вечеринки. Модная пристань для яхт и пляжные бары здесь – идеальные места, чтобы выпить коктейль и полюбоваться видом. У этого популярного курорта есть и более традиционная сторона. Здесь есть собственный замок и очаровательный старый город с узкими улочками, ведущими вверх к зеленому склону холма. Центральная площадь – отличное место сбора, с захватывающим шоу фонтанов, чтобы развлечь тех, кто задерживается за напитком или едой. Прямо на пляже есть небольшой аквапарк (Atlantis), а поблизости – более крупный (Aqua Dream), где можно весело провести время на желобах. Погода в мае 24 градуса, вода – 22 градуса.

Мармарис, Мугла, Турция

7. Бодрум

Бодрум Уютные улочки Бодрума

Идеально для: аутентичного отдыха, оживленных ночей и секретных пляжей.

На полуострове, расположенном в центре изысканного города Бодрум с живописными песчаными пляжами, каждый найдет себе занятие по душе. Побеленные дома возвышаются на склоне холма за замком Святого Петра, а также с пристанями и пляжами. И в Бодруме, и в соседнем Гумбете кипит ночная жизнь с пабами, барами и клубами. Это не все морские закаты и светящиеся палочки – в Бодруме есть более тихая сторона на небольших курортах, таких как стильный Битез и крошечная Торба. Если вы хотите провести день вне дома, аренда деревянного гулета в порту Бодрума и плавание по полуострову – отличный способ открыть для себя самые тихие пляжи, традиционные деревни и скрытые бухты. Погода в мае – воздух прогревается до 27 градусов. Вода также достаточно теплая 24-25 градусов.

Захватывающие пляжи привлекают большинство любителей солнца. Обязательно отправляйтесь в Турицию в мае, чтобы полюбоваться захватывающими видами.