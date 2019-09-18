Всё, что нужно знать туристу о городе-курорте Аланья. Где находится на карте мира, какая погода там преобладает сейчас, в какие отели лучше заселяться. Немного о достопримечательностях 🏛️ и интересных местах с фото и описанием. Так же рассказываем о местной кухне 🥧, людях, пляжах, праздниках, плюсах и минусах курорта Алании

Вид на Аланию с высоты птичьего полета

Если вы давно хотите побывать в Алании, либо раздумываете куда именно поехать в Турцию, на ХорошоТАМ вы найдете настолько доступную и исчерпывающую информацию, что вы точно будете уверены в правильности вашего выбора. Ответы на все самые важные вопросы, опыт туристов, а также необходимые советы, ­— все это собрано в статье для детального ознакомления с этим прекрасным городом.

Многие туристы едут в Аланию с мягко говоря скептическим настроением «еще один турецкий курорт», однако после посещения все достопримечательностей и знакомства с городом, остаются в восторге. Да, этот город уникален. Именно, здесь отдыхающих ожидают приятные песчаные пляжи, для кого галька кажется грубоватой и неприемлемой. С какой точки вы бы не смотрели город, каждый раз Алания открывается вам в новом ракурсе. Дело в том, что сам город находится на равнине между гор, а почти все достопримечательности по уровню намного выше. Часто город можно наблюдать свысока, словно на блюдце. И перед взором предстают умопомрачительные виды, вот именно этим и цепляет туристов Алания, а также множеством других особенностей, о которых ниже.

Общая информация

Население

Алания — это курортный турецкий город, в котором проживают 100 тыс. человек. Жительницы города — аланийки, а представители мужского пола — аланийцы.

Язык

Разговаривают здесь на турецком языке.

Валюта

Местная валюта — турецкая лира. На август 2019 года, курс лир составляется 11.37 российских рубля и 0.17 доллара США.

Религия

Основная религия — ислам, также есть небольшой процент исповедующих христианство (до 1%), и еще меньше иудаизм.

Телефонный код Алании

+90 242

Важные номера

157 — телефон горячей линии представительства Международной организации по миграции в Турции, для выбора русского языка нажать 4.

+90-541-417-87-78 — генеральное консульство РФ в Анталье, распространяется на Аланию также.

+90-531-261-64-46 — консульский отдел Посольства РФ в Турции.

110 — пожарная служба;

112 — медицинская скорая помощь;

155 — полиция.

Где находится Алания

Где находится Алания на карте

Алания расположена на юге Турции, в границах региона Анталия, в зоне субтропического средиземноморского климата. Туристы запоминают ее скалистые мысы на побережье и живописные песчаные бухты. Находится город на небольшом полуострове, на север от которого возвышаются горы Тавр, а на юге омывается водами Средиземного моря. Высота гор считается средней для Турции — около 2000 м. Река Дим-чай тянется от г. Конья и впадает в Средиземное море на юго-востоке города Алания.

Из соседних городов — на западе античный курорт Сиде, а с восточной стороны — Газипаша. Именно в Газипаше находится ближайший аэропорт. Если посмотреть на турецкую карту, то внизу от города можно найти остров Кипр. Так вот Северный турецкий Кипр как раз и является соседом через море, между этими городами летом предусмотрено паромное сообщение.

Курорты и значимые места Алании

Пляж Клеопатры

Пляж Клеопатры, Алания, Турция

Находится на территории города, протяженностью 2 км. Отмечен знаком международного экологического сертификата «голубой флаг». Согласно легенде, в древние времена Клеопатра часто бывала на территории нынешней Алании. Позже Марк Антоний подарил ей город, а самый излюбленный пляж так и стали называть в честь Клеопатры.

Пляж Клеопатры, Алания, Турция

Крепость Alanya Kalesi

Крепость Alanya Kalesi, Алания, Турция

Это была надежная защита города в древние времена от нападения с города. Сейчас крепость считается главной достопримечательностью города и главной смотровой площадкой. Протяженность крепости 6 км, расположена на высоте 250 метров над уровнем моря.

Крепость Alanya Kalesi, Алания, Турция

Парк Ататюрка

Парк Ататюрка, Алания, Турция

Парк Ататюрка в центре Алании. Тянется вдоль пляжа Клеопатры. Самое красивое место в городе — много зелени, цветов и фонтанов.

Парк Ататюрка, Алания, Турция

Пещера Дамлаташ

Пещера Дамлаташ, Алания, Турция

Пещера Дамлаташ является уникальной природной достопримечательностью. По причине того, что внутри пещеры большая концентрация углекислого газа, ее посещение рекомендовано людям с сердечно-сосудистым заболеваниями и астмой. Хоть пещера и небольшая, но торопиться осматривать не стоит, можно посидеть на лавочках подышать этим целебным воздухом.

Пещера Дамлаташ, Алания, Турция

Археологический музей

Экспонаты в Археологическом музее, Алания, Турция

Рекомендован для посещения всем любителям истории. Здесь можно найти два тематических отделения: археологических находок и этнографического искусства. Музей регулярно пополняется новыми экспонатами, поскольку раскопки на территории Турции ведутся все время.

Археологический музей, Алания, Турция

Аквапарк Дамлаташ и Water Planet

Аквапарк Дамлаташ и Water Planet, Алания, Турция

Находится рядом с одноименной пещерой. Площадь аквапарка составляет всего 17 000 квадратных метров. В аквапарке девять горок для взрослых и детей, пара бассейнов и симпатичный водопад. Работает с 9 до 18.00, цена на входной билет — 50 лир.

Аквапарк Дамлаташ и Water Planet, Алания, Турция

Кызыл Куле

Кызыл Куле, Алания, Турция

Кызыл Куле — красная башня. Много веков назад башня подобно крепости выполняла оборонительную функцию. Чтобы добраться до самого верха, нужно преодолеть 85 ступеней. На самом верху башни перед туристами открывается прекрасный вид на Аланию и Средиземное море.

Кызыл Куле, Алания, Турция

Пляж Улаш

Пляж Улаш, Алания, Турция

Пляж Улаш, хоть и не в самом городе, в 5 км на запад, но это настолько живописное место, что его обязательно нужно посетить, будучи в Алании. Протяженность береговой линии — 1км, пляж галечный, вода чистейшая сине-зеленого оттенка.

Пляж Улаш, Алания, Турция

Особенности города

Немного истории

Этот турецкий курорт известен не только живописными пляжами, роскошными отелями, но и своей многовековой историей. Основание города датируется 1872 годом. Римляне, византийцы, арабы, греки оставили свой след в становлении и развитии города-крепости. Даже историки не берутся с уверенностью утверждать когда и кем был основана Алания. Более точные исторические факты датированы 13-м веком, когда крепость была завоевана Сельджукским султаном, который сменил старовизантийское название Каланорос на Алайя. Нынешнее название город получил, благодаря Ататюрку, который в 1935 году посещал данный курорт.

Финансовая сторона отдыха

Город привлекателен для туристов своей доступностью и тем, что отдохнуть здесь могут туристы с самым разным бюджетом. По словам россиян, отдохнуть в Алании дешевле не только, чем в Испании или Италии, но и даже выгоднее, чем в Сочи и Крыму. Тоже самое и долгосрочным проживанием – часто получается дешевле, чем в родной стране. По этой причине многие едут в Аланию на месяц-два. Единственно стоит отметить, что большие изменения в экономической сфере пошли в 2018 году после резкого падения лиры относительно доллара. В настоящий момент в стране экономический кризис, поэтому большие надежды возлагаются на туризм. Рассчитываются во всех заведениях исключительно местной валютой, поэтому нужно по приезду обменять доллары на лиры. В туристических местах часто предлагается к обмену на лиры и рубли.

Менталитет турков

Что касается самого народа, то не может не очаровывать их гостеприимство. Все турки любят принимать гостей, они необычайно гостеприимны и не отпустят своего гостя, не угостив его чаем или турецким кофе. Отказ зайти в гости может расцениваться, как оскорбление. Из других особенностей народа – почтительное отношение к старшим и безграничная любовь к родине. Эти качества туркам прививают с самого детства.

Нормы безопасности в Алании

В Алании, как и во всей Турции нужно соблюдать определенные нормы поведения, чтобы отдых запомнился исключительно с положительной стороны:

Запрещается распитие алкогольных напитков на улице и в общественном месте;

Не следует выходить в город в открытой пляжной одежде. Хоть местное население и привыкло видеть подобную одежду, но лучше девушкам воздержаться от прогулок в коротеньких шортах. Турки это могут расценивать, как легкодоступность и вести с вами соответственно;

При посещении мечетей одежда женщин должны полностью закрывать руки и ноги, на голове обязательно платок. К мужчинам нет таких требований, однако в шортах появляться в таких местах неприемлемо. При входе в мечеть обувь нужно снять;

В городе хоть и нечасто, но могут встречаться места, где фотографировать нельзя. В таких случаях в зоне видимости можно увидеть табличку с предупреждением;

Воровать целенаправленно деньги или кошелек вряд ли будут, но если оставить свои личные вещи без присмотра, их можно не обнаружить. Поэтому кошелек не нести в руках, а сумкой не размахивать по сторонам. Лишние соблазны ни к чему.

Климат в Алании

Летом в Алании очень жарко, дождей нет практически. Зима мягкая, теплая, дождливая, часто не ощущается, напоминая больше осень. Также характерна для этих мест повышенная влажность, что ощущается на коже, как мягкое обволакивание, прикосновение средиземноморского климата. Снег здесь воспринимается, как невозможное природное явление.

Самые благоприятные месяцы для поездки в Аланию – май, июнь, сентябрь, октябрь. В июле и августе стоит жара за 40 °С, не каждый может перенести ее, что уж говорит о походах по достопримечательностям.

Можно выделить два сезона – фактического лето с жаркой засушливой погодой — июнь –сентябрь и сезон дождей — ноябрь-январь. Именно сезон дождей и является здесь аналогом привычной русской зимы.

Декабрь, январь и февраль – месяцы с самой прохладной погодой. Также в эти месяцы идут затяжные дожди по 4-5 дней подряд. Поэтому данное время не считается благоприятным для поездок.

Зимой средняя температура воздуха составляет 14 ° C, а моря - 18 ° C, а летом - 29 ° C, а моря – около 25 ° C.

Какие виды отдыха выбрать

Направленность курорта — пляжный отдых. Отелями обеспечиваются все условия для комфортного отдыха всей семьей. Параллельно с этим можно насладиться историческими и природными достопримечательностями курорта.

Алания похожа на Анталью и другие турецкие туристические города, но при этом имеет свою изюминку, целый перечень особенностей, за что ее так любят туристы. Сюда можно отнести:

Наличие песчаных пляжей. При этом есть и галечные, но для отдыхающих по крайне мере есть выбор.

Береговая полоса с отелями находится очень близко к морю. Только в Алании можно спокойно жить в 50 метрах от моря.

Такого количества камер наблюдения, как в здесь нет нигде. Поэтому можно наблюдать за погодой или состоянием моря даже с самого отдаленного уголка планеты. Достаточно зайти на определенный сайт, чтобы наблюдать за Аланией онлайн. Никакие другие города этим пока похвастаться не могут.

Купальный сезон в Алании длится дольше на пару недель, чем в Кемере или Анталии.

Праздники

Все праздники в Турции можно разделить на государственные и религиозные:

Рамазан байрам. У мусульманских праздников точной даты нет, смотреть нужно в специальном календаре, рассчитывается исходя от положения месяца. Если в 2019 году Рамазан был в начале июне, то в следующем году может сместить на конец мая. Рамазан байрам также называют еще Шекер байрам, поскольку родственники ходят в гости и угощают друг друга сладостями;

Курбан байрам в 2019 году был 10 августа. Это праздник жертвоприношения, когда забивают барана и мясо раздают нуждающимся;

23 апреля – государственный праздник, день защиты детей. Проводятся массовые культурно-развлекательные мероприятия для детей;

19 мая – день памяти Ататюрка, а также день молодежи и спорта;

30 августа – день победы над греческими оккупантами, обретение независимости Турции в 1922 году.

Интересные факты:

На Курбан байрам каждый мужчина в семье старается принести в жертву хотя бы одного барана. Турки верят, что после смерти эти забитые барашки будут помогать переправляться через мост, ведущий в рай. Больше принесенных в жертву баранов за всю жизнь – больше шансов перейти через мост. Хотя жители не совсем серьезно относятся к этой идее, однако сама мысль греет душу.

Новый год, точно также как и дни рождения здесь не принято отмечать. Поэтому многие туристы, покупая туры на новый год, рискуют не ощутить Новый год совсем. Исключением являются большие отели и рестораны, которые устраивают шоу-программы специально для туристов. Местные же довольно равнодушно относятся к Новому году.

Традиционная кухня

Турецкая кухня весьма разнообразна и неповторима. Большой ее плюс заключается в том, что придется по вкусу даже самым искушенным. Даже, если вы не едите мяса, здесь можно найти целый список интересных блюд. Но в тоже время турецкая кухня – это рай для мясоедов, поскольку турки умеют готовить мясо. Причем очень тщательно следят за прожаркой мясо. Шашлык из крупных кусков – это не про Турцию. Все мелко режется и тщательно готовится. Для приготовления шашлыка чаще используют баранину. Свинина запрещена исламом, и эта особенность кухни любой мусульманской страны.

Туристам рекомендовано попробовать:

«Келле пача» - суп из бараньих ножек и головы;

«Мерджимек чорбасы» - чечевичный суп, по вкусу превосходящий любые ваши ожидания;

«Япрак долма», многие называют долму турецкими суши из-за сходства во вкусе. Это рис с приправами, завернутый в виноградный лист, потом долму тушат на медленном огне. Но это холодное блюдо;

«Джажик» - холодный суп из свежих огурцов с рисом, йогуртом и специями. приправами (напоминает нашу окрошку);

«Турецкий плов», причем здесь он бывает не только из риса, но и из булгура;

Турецкие сладости заслуживают особого внимания – пахвала, локма, рахат лукум, кюнефе.

Где лучше размещаться в Алании

В городе можно прекрасно отдохнуть в отеле, когда не нужно думать о бытовых вопросах, а только наслаждаться красотой города. Для тех, кто насытился отельной жизнью и предпочитает апартаменты, здесь их также огромное количество и по доступной цене. Апартаменты можно выбрать в интернете с адресами заранее, а потом просто пройтись, посмотреть и сравнить цены и условия. Никого не придется искать, вы приходите по указанному адресу, вас обязательно встретят или на ресепшн или администратор комплекса. То есть организация очень похожа на отельную.

Единственно найти отель гораздо проще, исходя даже из того, что таких предложений гораздо больше в процентном соотношении. На нашем сайте вы можете быстро найти тур или отель в Алании по доступной цене.

Как добраться

Самый удобный способ добраться до Алании из России – это чартерные рейсы. Регулярные – это только с пересадкой в Стамбуле, но это окажется долго и утомительно. Уж лучше поискать чартеры. Лететь нужно в аэропорт Газипаша, который находится в 45 км от Алании. Можно и до Анталии, особенно в месяцы, когда чартеры не актуальны. Но ехать дольше, поскольку до аэропорта Анталии 140 км.

Лететь чартерным рейсом:

из Москвы — 3 часа 35 мин;

из Санкт-Петербурга — 4 часа 35 мин;

из Казани — 3 часа 40 мин;

из Екатеринбурга — 3 часа 10 мин;

из Владивостока — 10 часов 30 мин.

Цена на чартерный рейс из Москвы в аэропорт Газипаша – около 200 долларов туда-обратно, 100-110 долларов – если в одну сторону.

Жителям России для въезда в Турцию виза не нужна, если планируемый срок пребывание не будет превышать 60 дней. По городу можно передвигаться на такси или долмушах (маршрутках). Цена за проезд на долмуше около 3 лир. Доехать от крепости до автовокзала обойдется в 25-30 лир. Важно обращать внимание на то, включил ли счетчик таксист. Если он этого не сделал, значит возьмет с вам большую сумму.

Сувениры / Что привезти из Алании

В качестве сувениров и подарков для друзей и родственников можно привести:

Турецкие сладости (продаются в хорошо упакованных коробках);

Чай и чайные сервизы;

Кофе и турки для заваривания (есть интересные в османском стиле);

Керамические изделия;

Домашний текстиль, одежда (хорошее качество);

Косметика – розовая и лавандовая вода, оливковое мыло турецкого производства;

Оливки в банках, коробках и на развес – таких в России точно не найти.

Но нужно помнить, что из страны запрещено вывозить:

Камни, ракушки, - все что могут принять за археологическую ценность;

Антиквариат и предметы, имеющие этнографическую ценность;

Лекарства с содержанием наркотиков;

Сигареты и табак (кальян можно);

Рассаду конопли и подобных растений.

Что нужно еще знать

По приезду обязательно поменяйте иностранную валюту на лиры, и если в конце отдыха лиры останутся в последний день их нужно не забыть обменять обратно. сделать в первый день и что нужно обязательно сделать в последний день.

Еще несколько советов по отдыху в Алании:

Если это самое начало сезона, и загар не успел проявиться, то обязательно нужно посетить хамам. Это не только место релакса, оздоровления, но и отличная подготовка кожи для загара. Он получится идеально ровным;

Если все интересные места посетили, а время остается. Обязательно отправляйтесь в рафтинг со сплавом по горной реке Кепрю-чай. Это захватывающее и незабываемое приключение, детей после 7 лет можно брать с собой. Сплав проводится в месте невероятной красоты – пейзажи горных долин, каньонов, буйство зелени.

Желаем вам приятного незабываемого отдыха, и чтобы сложилось самое приятное впечатление от посещения этого города. В случае, если что-то посмотреть или попробовать в Алании не успели, не стоит огорчаться. Пусть это будет поводом для вас еще раз посетить этот восхитительный город.

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