Статья обязательна для прочтения перед покупкой тура в Турцию 🇹🇷 на отдых. Вы узнаете о самых популярных курортах, красивых 🤩 местах, столице, климате, турецкой истории 📖, местной кухни 🥧, традиционных праздниках, достопримечательностях 🏛️, о морях которые омывают Турцию и вообще, где она находится на карте мира

Стамбул

Современная Турция образовалась в 1923 году в результате распада Османской Империи, включавшей в себя множество народов. После поражения государства в Первой мировой войне и национально-освободительной борьбы турецкого народа, на месте монархии была образована президентская республика. Далее ХорошоТАМ подробно расскажет об основных особенностях Турции и чем может быть привлекательна эта страна для туристов.

Интересный факт: известно ли Вам, что единственной заграничной поездкой А. С. Пушкина была именно Турция, куда он попал в 1829 году вместе с действующей армией генерала Паскевича в период очередной русско-турецкой войны (1828-1829)?

Основная информация

Туристическая карта Турции

Далее приводим общие сведения списком:

столица: Анкара получила данный статус только в 1923 году, в настоящее время является вторым по численности населения городом страны. Дата основания относится к 7-му веку до н.э. Тогда это был населенный пункт на пересечение значимых торговых путей, носивший греческое название – Анкира;

Анкара получила данный статус только в 1923 году, в настоящее время является вторым по численности населения городом страны. Дата основания относится к 7-му веку до н.э. Тогда это был населенный пункт на пересечение значимых торговых путей, носивший греческое название – Анкира; о населении: по предварительным оценкам специалистов на 2021 численность населения страны составила 83, 614 362 млн чел. (значительный рост, в сравнении с показателями переписи 2000 года – 67, 803 927), при средней плотности 104 чел. на км. Жителей Турции называют соответственно Турки, мужчину: Турок, женщину: Турчанка;

по предварительным оценкам специалистов на 2021 численность населения страны составила 83, 614 362 млн чел. (значительный рост, в сравнении с показателями переписи 2000 года – 67, 803 927), при средней плотности 104 чел. на км. Жителей Турции называют соответственно Турки, мужчину: Турок, женщину: Турчанка; площадь страны: 783 562 км. из которых около 2% относится к водному пространству (территориальные воды);

783 562 км. из которых около 2% относится к водному пространству (территориальные воды); валюта: национальной валютой является турецкая лира. На июль 2021 курс составляет 0,116 доллара за единицу нац. валюты, к рублю 8,65 руб. за единицу и евро 0,099 соответственно. К оплате во многих отелях на территории страны также принимают американские доллары и евро (в относящихся к туристической зоне – так можно и получить сдачу в лирах для последующей выдачи чаевых). Обменивать валюту выгоднее всего в офисах крупных банков, в некоторых городах Анталии, Алании возможен и обмен рублей. Наиболее простым способом оплаты, принятым повсеместно, является банковская карта. Лучше всего совершать именно безналичный платеж, так как обналичивание в банкомате обойдется от 4% до 8% комиссии;

национальной валютой является турецкая лира. На июль 2021 курс составляет 0,116 доллара за единицу нац. валюты, к рублю 8,65 руб. за единицу и евро 0,099 соответственно. К оплате во многих отелях на территории страны также принимают американские доллары и евро (в относящихся к туристической зоне – так можно и получить сдачу в лирах для последующей выдачи чаевых). Обменивать валюту выгоднее всего в офисах крупных банков, в некоторых городах Анталии, Алании возможен и обмен рублей. Наиболее простым способом оплаты, принятым повсеместно, является банковская карта. Лучше всего совершать именно безналичный платеж, так как обналичивание в банкомате обойдется от 4% до 8% комиссии; форма правления: президентская республика ; ;

президентская республика ; государственным языком является турецкий, при этом, на территории страны исторически проживали и многие другие народы, которые были в значительной степени ассимилированы (кавказцы, татары, греки, армяне, грузины, курды, ассирийцы, азербайджанцы). Государственная политика Османской империи предполагала сохранение национальных культур, но с какого-то момента вектор кардинально изменился, большинство малых народов подверглись геноциду, за основу для всех была взята именно турецкие культура и язык;

является турецкий, при этом, на территории страны исторически проживали и многие другие народы, которые были в значительной степени ассимилированы (кавказцы, татары, греки, армяне, грузины, курды, ассирийцы, азербайджанцы). Государственная политика Османской империи предполагала сохранение национальных культур, но с какого-то момента вектор кардинально изменился, большинство малых народов подверглись геноциду, за основу для всех была взята именно турецкие культура и язык; религия: в этом отношение Турция сегодня, это светское государство. Но, официально большая часть населения исповедует ислам суннитского толка. Также зарегистрировано более 320 христианских общин разной направленности (90 из них относятся к православному Константинопольскому приходу), есть иудейские синагоги;

в этом отношение Турция сегодня, это светское государство. Но, официально большая часть населения исповедует ислам суннитского толка. Также зарегистрировано более 320 христианских общин разной направленности (90 из них относятся к православному Константинопольскому приходу), есть иудейские синагоги; телефонный код: + 90;

+ 90; важные номера: к основным экстренным службам, телефоны которых необходимо знать туристами относятся: муниципальная полиция (153), дорожная информация (154), береговая охрана (158), служба спасения на водах (185).

к основным экстренным службам, телефоны которых необходимо знать туристами относятся: муниципальная полиция (153), дорожная информация (154), береговая охрана (158), служба спасения на водах (185). адрес главного посольства РФ и его контакты: Andrey Karlov sokağı, No 5, 06692, Çankaya (P.K. 35 Kavaklıdere), Ankara, Türkiye, тел. +90-312-439-21-83.

Где находится Турция

Где находится Турция на карте мира

большая часть территории страны располагается на азиатском континенте (97%) и только 3% в Европе. Основой является Малая Азия, историческое пересечение торговых путей между востоком и западом. Указанные факторы вызывают споры по поводу вступления Турции в Европейский союз, в рамках интеграции. В настоящее время, сохраняется статус «кандидат на вступление»;

располагается на азиатском континенте (97%) и только 3% в Европе. Основой является Малая Азия, историческое пересечение торговых путей между востоком и западом. Указанные факторы вызывают споры по поводу вступления Турции в Европейский союз, в рамках интеграции. В настоящее время, сохраняется статус «кандидат на вступление»; основными соседями по границе являются : Болгария, Грузия, Армения, Азербайджан, Иран, Ирак, Сирия и Греция по суше. По морю также граничит с Румынией, Россией, Украиной, Кипром, Северным Кипром, Абхазией;

: Болгария, Грузия, Армения, Азербайджан, Иран, Ирак, Сирия и Греция по суше. По морю также граничит с Румынией, Россией, Украиной, Кипром, Северным Кипром, Абхазией; Турция омывается тремя морями: Черным на севере, Эгейским с запада и Средиземным в восточной части. В качестве локального можно выделить и Мраморное море, расположенное между восточной и западной частями страны. Значительная часть территории приходится на горную местность. Основа здесь – Понтийские горы, Анатолийское плоскогорье и Армянское нагорье, самой высокой точкой является Арарат (5137 м. над уровнем моря). Интерес представляет и гор. Улудаг– так называемый «Малый Олимп», расположенная в 150 км от Стамбула. Главными реками можно считать Евфрат и Тигр, также имеются крупные озера, в числе которых Туз и Ван.

Города и курорты Турции

Улочки Стамбула Крепость в Анкаре Измирская часовая башня Бурса Мечеть Сабанчи в Адане Конья

Крупнейшие города по численности населения:

Стамбул (13,7 млн);

Анкара (4,6 млн);

затем Измир (3,4 млн);

Бурса (2,1 млн);

Адана (1,6 млн);

Газиантеп (1,4 млн);

Конья (1,1 млн);

Анталья (1 млн);

Кайсери(1 млн);

Диярбакыр (0,9 млн);

Мерсин (0,9 млн);

Эскишехир (0,65 млн).

Основные курорты:

* Информация по состоянии на 2021 год.

Популярные направления

Среди современных туристов популярностью пользуются такие направления, как:

Анталья Белек Кемер Сиде Бодрум Аланья

наиболее известным местом является Анталия : отличается теплым климатом в любое время года, территория прилегает к Средиземному морю, находясь на возвышенностях. Туристы здесь могут наблюдать снежные вершины гор Тавр. Инфраструктура одна из наиболее развитых в стране и способна выдержать двух кратное увеличение численности населения в период туристического сезона. Кроме того, район имеет важное сельскохозяйственное значение, на местных рынках можно встретить изобилие овощей и фруктов по вполне доступным ценам;

: отличается теплым климатом в любое время года, территория прилегает к Средиземному морю, находясь на возвышенностях. Туристы здесь могут наблюдать снежные вершины гор Тавр. Инфраструктура одна из наиболее развитых в стране и способна выдержать двух кратное увеличение численности населения в период туристического сезона. Кроме того, район имеет важное сельскохозяйственное значение, на местных рынках можно встретить изобилие овощей и фруктов по вполне доступным ценам; Белек – относится к VIP классу курортов, на территории расположены гостинцы с высоким уровнем обслуживания, большое количество песчаных пляжей. «Изюминка»: поля для гольфа – этот вид спорта здесь хорошо развит;

– относится к VIP классу курортов, на территории расположены гостинцы с высоким уровнем обслуживания, большое количество песчаных пляжей. «Изюминка»: поля для гольфа – этот вид спорта здесь хорошо развит; к другим популярным местам относятся: Кемер (отличается наличием густых сосновых лесов, есть дельфинарий и аквапарки), Сиде (древний город, основанный еще в 7-м веке до н.э. колонистами-греками, богат различными историческими памятниками), Аланья (достаточно удаленное от Анталии место, инфраструктура хорошо развита, есть целебные источники и сеть пещер: «сталактитовая», «влюбленных», «пиратов», «фосфорная»), Бодрум (к территории прилегает сразу два моря – Средиземное и Эгейское, много тихих, уединенных мест – бухт, морских рифов и т.п. популярным экскурсионным объектом является римский амфитеатр, построенный еще в 3-м веке до н.э).

ТОП достопримечательностей Турции:

Храм Софии Дворец Топканы Музей археологии в Стамбуле Каппадокия Памуккале Эфес

Храм Софии в старой части Стамбула Султанахмет: начал функционировать в 537 году н.э, стал прообразом Соборов с аналогичным названием в России и Украине (В. Новгород и Киев). В настоящее время является мечетью и носит название Айя-София;

в старой части Стамбула Султанахмет: начал функционировать в 537 году н.э, стал прообразом Соборов с аналогичным названием в России и Украине (В. Новгород и Киев). В настоящее время является мечетью и носит название Айя-София; практически все экскурсионные программы по Стамбулу включают в себя посещение старинного дворца султанов в Топканы . Комплекс был возведен в 15 веке для Мехмеда 2-го, позже, в середине 16-го века получил ряд пристроек по приказу Сулеймана Великого. На протяжении 4-х веков данное сооружение служило постоянным пристанищем для представителей правящей династии (вплоть до середины 19-го столетия);

. Комплекс был возведен в 15 веке для Мехмеда 2-го, позже, в середине 16-го века получил ряд пристроек по приказу Сулеймана Великого. На протяжении 4-х веков данное сооружение служило постоянным пристанищем для представителей правящей династии (вплоть до середины 19-го столетия); музей археологии в Стамбуле : здесь представлено около 1 млн экспонатов, относящихся к различным историческим эпохам турецкого государства и народа. Кроме того, экспозиции включают в себя и древности византийского, античного периодов. Комплекс состоит из трех отдельно стоящих друг от друга здания;

: здесь представлено около 1 млн экспонатов, относящихся к различным историческим эпохам турецкого государства и народа. Кроме того, экспозиции включают в себя и древности византийского, античного периодов. Комплекс состоит из трех отдельно стоящих друг от друга здания; знаменитый Гранд-базар : этот огромный восточный рынок функционирует на территории Стамбула с 1461 года, включает в себя не только торговые площади, но и 24 гостиницы, рестораны, баню, декоративные сооружения (фонтаны, арки и т.п). Полезно знать интересную традицию – торговаться, так можно сделать покупку по стоимости, значительно ниже изначально заявленной продавцом;

: этот огромный восточный рынок функционирует на территории Стамбула с 1461 года, включает в себя не только торговые площади, но и 24 гостиницы, рестораны, баню, декоративные сооружения (фонтаны, арки и т.п). Полезно знать интересную традицию – торговаться, так можно сделать покупку по стоимости, значительно ниже изначально заявленной продавцом; местность Каппадокия : уникальный район в центральной части страны, характерный своей природой – широкие долины здесь сочетаются с горными массивами и скалами. Также здесь расположен знаменитый музей Гереме под открытым небом (30-ть пещерных церквей), подземные города Угрюп и Невшехир, Деринкуя, Каймаклы, а ущелье Ихлара изобилует древними храмами, обустроенными прямо в отвесных стенах;

: уникальный район в центральной части страны, характерный своей природой – широкие долины здесь сочетаются с горными массивами и скалами. Также здесь расположен знаменитый музей Гереме под открытым небом (30-ть пещерных церквей), подземные города Угрюп и Невшехир, Деринкуя, Каймаклы, а ущелье Ихлара изобилует древними храмами, обустроенными прямо в отвесных стенах; Памуккале : место, известное своими геотермальными источниками и окаменевшими белыми каскадами (известняк), напоминающими внешне ледник. Расположен курорт в 19 км от города Денизли, в южной части Эгейского региона страны, в долине Мендерес;

: место, известное своими геотермальными источниками и окаменевшими белыми каскадами (известняк), напоминающими внешне ледник. Расположен курорт в 19 км от города Денизли, в южной части Эгейского региона страны, в долине Мендерес; Эфес – древний город-музей под открытым небом. Здесь собраны древнейшие артефакты, начиная с эпохи неолита, много памятников античной и византийской культуры: храм им. Домициана, ворота Геркулеса, фрагменты храма Артемиды, библиотека Цельса, Большой театр и театральная гимназия, храмы Афины и Аполлона. Город был основан как торговый порт в 10-м веке до нашей эры ионийскими греками.

Другие особенности, история, природа, интересные факты

Немного фактов о Турции

территория современной Турции ранее была местом смешения и пересечения множества культур, начиная с периода неолита (хетты, минойцы, греки) . Связано это с высокой плодородностью и урожайностью почв: данный фактор стал причиной быстрого перехода от собирательства и кочевого образа жизни к земледелию и оседлому, возникновению ранних городов у местных племен. Первое, собственно турецкое государство, возникло на просторах Малой Азии и Армянского нагорья в 11 веке, после захвата указанных территорий сельджуками. Далее шло постепенное продвижение Турок на запад и восток с поглощением соседних государств, включая Византийскую империю и ее вассалов (падение Константинополя и его переименование в Стамбул – 1453 год). В 1299 году сформировалась Османская империя, которая достигла пика своего развития к середине 16-го века. В дальнейшем происходил постепенный упадок, связанный с отставанием экономики и военного дела от европейских стандартов того времени (ввиду чрезмерной консервативности политической системы, проведение необходимых реформ было затруднено и вызывало серьезные противоречия между различными сословиями). Старая империя перестала существовать официально в 1923 году, тогда же возникло государство Турция, в результате национально-освободительной борьбы, изгнания из страны греческих войск и ликвидации монархии.

. Связано это с высокой плодородностью и урожайностью почв: данный фактор стал причиной быстрого перехода от собирательства и кочевого образа жизни к земледелию и оседлому, возникновению ранних городов у местных племен. Первое, собственно турецкое государство, возникло на просторах Малой Азии и Армянского нагорья в 11 веке, после захвата указанных территорий сельджуками. Далее шло постепенное продвижение Турок на запад и восток с поглощением соседних государств, включая Византийскую империю и ее вассалов (падение Константинополя и его переименование в Стамбул – 1453 год). В 1299 году сформировалась Османская империя, которая достигла пика своего развития к середине 16-го века. В дальнейшем происходил постепенный упадок, связанный с отставанием экономики и военного дела от европейских стандартов того времени (ввиду чрезмерной консервативности политической системы, проведение необходимых реформ было затруднено и вызывало серьезные противоречия между различными сословиями). Старая империя перестала существовать официально в 1923 году, тогда же возникло государство Турция, в результате национально-освободительной борьбы, изгнания из страны греческих войск и ликвидации монархии. особенности народа, менталитет : большая часть населения придерживается ислама и этические нормы, принятые в данной религии откладывают отпечаток на повседневный быт, культуру общения. При этом, Турция много десятилетий является светским государством, какая-то резкая религиозная нетерпимость здесь отсутствует. Нравы можно считать более свободными, близкими к европейским или светским странам Закавказья (Армения, Грузия), у туристов не возникает проблем с местным населением из-за распития спиртных напитков или одежды в западном стиле (абсолютное большинство турок сами одеты «по-западному», многие ездят работать вахтой в страны Европейского союза). Мужчины отличаются неспешностью в деловых вопросах, которая иногда может показаться медлительностью, для женщин характерен эмоциональный тип темперамента, склонность к продолжительным спорам, слегка завышенная самооценка.

: большая часть населения придерживается ислама и этические нормы, принятые в данной религии откладывают отпечаток на повседневный быт, культуру общения. При этом, Турция много десятилетий является светским государством, какая-то резкая религиозная нетерпимость здесь отсутствует. Нравы можно считать более свободными, близкими к европейским или светским странам Закавказья (Армения, Грузия), у туристов не возникает проблем с местным населением из-за распития спиртных напитков или одежды в западном стиле (абсолютное большинство турок сами одеты «по-западному», многие ездят работать вахтой в страны Европейского союза). Мужчины отличаются неспешностью в деловых вопросах, которая иногда может показаться медлительностью, для женщин характерен эмоциональный тип темперамента, склонность к продолжительным спорам, слегка завышенная самооценка. финансовый вопрос : отдых в этой стране можно считать недорогим и вполне доступным для людей со средним уровнем достатка. Уровень жизни ниже среднеевропейского и сопоставим с государствами Восточной Европы. По данным причинам Турция пользуется популярностью у жителей России и стран СНГ.

: отдых в этой стране можно считать недорогим и вполне доступным для людей со средним уровнем достатка. Уровень жизни ниже среднеевропейского и сопоставим с государствами Восточной Европы. По данным причинам Турция пользуется популярностью у жителей России и стран СНГ. безопасность : страну нельзя считать «дикой», при посещении следует придерживаться общепринятых мер безопасности: не заходить без надежных сопровождающих из числа местных в бедные кварталы, не распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми. Есть и некоторые национальные особенности: с женщинами не принято здороваться за руку, перед входом в мечеть необходимо снять обувь, следует избегать слишком откровенных нарядов, в разговоре принято перед именем человека употреблять приставку «бей».

: страну нельзя считать «дикой», при посещении следует придерживаться общепринятых мер безопасности: не заходить без надежных сопровождающих из числа местных в бедные кварталы, не распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми. Есть и некоторые национальные особенности: с женщинами не принято здороваться за руку, перед входом в мечеть необходимо снять обувь, следует избегать слишком откровенных нарядов, в разговоре принято перед именем человека употреблять приставку «бей». дикая природа: среди животных можно встретить многие европейские и азиатские виды – волка, оленя, медведя, кабана, шакала, рысь или леопарда. При этом, особым разнообразием отличается ареал птиц: часто попадаются как соловьи и ласточки, так и крупные хищники – орлы, соколы, ястребы.

Интересный факт: наибольшим природным, культурным и языковым разнообразием выделяется Каппадокия, территория включает в себя 5 регионов – Невшехир, Кайсери, Аксарай, Кирсехир и Нигде. Местность исторически располагалась на пути миграционных и торговых путей, была населена большим числом разнородных этнических групп.

Климат

Когда ехать в Турцию?

климатические зоны : большая часть территории Турции находится на нагорьях и данных фактор создает четкое разделение на зоны (возвышенности создают естественные препятствия для воздушных потоков): в центре страны климат умеренно-континентальный, лето жаркое и сухое, зима – холодная, побережья эгейского и средиземного моря отличаются мягкими зимами, на черном море для погоды характерны большое количество осадков и прохладная зимы, на юго-востоке лето очень жаркое и сухое, преобладает пустынный климат.

: большая часть территории Турции находится на нагорьях и данных фактор создает четкое разделение на зоны (возвышенности создают естественные препятствия для воздушных потоков): в центре страны климат умеренно-континентальный, лето жаркое и сухое, зима – холодная, побережья эгейского и средиземного моря отличаются мягкими зимами, на черном море для погоды характерны большое количество осадков и прохладная зимы, на юго-востоке лето очень жаркое и сухое, преобладает пустынный климат. с учетом вышеуказанных факторов, летом лучше выбрать для посещения центральные и приморские районы страны, зимой – юго-восток или побережья эгейского/средиземного моря;

центральные и приморские районы страны, зимой – юго-восток или побережья эгейского/средиземного моря; летом не следует ехать на юго-восток (слишком жарко), зимой на черноморское побережье Турции;

на юго-восток (слишком жарко), зимой на черноморское побережье Турции; разделение на сезоны стандартное для большей части территории страны: лето-осень-зима-весна, исключением являются юго-восточные территории, где стабильно высокие температуры сохраняются практически всегда.

Чем можно заняться в Турции

Пляжный отдых – развлечение №1 в Турции Посещение знаковых достопримечательностей Парки развлечений, отличный вариант для семей с детьми Дайвинг Арендуйте яхту и насладитесь прибрежными красотами

большинство туристов посещают Турцию ради пляжного отдыха на морских побережьях, другие виды досуга рассматриваются как побочные дополнения;

ради пляжного отдыха на морских побережьях, другие виды досуга рассматриваются как побочные дополнения; приоритетное направление каждый для себя выбирает сам: помимо развитой структуры пляжей, в стране имеется масса исторических достопримечательностей, памятников культурно-религиозного значения и оздоровительных природных центров;

каждый для себя выбирает сам: помимо развитой структуры пляжей, в стране имеется масса исторических достопримечательностей, памятников культурно-религиозного значения и оздоровительных природных центров; перечень наиболее популярных для просмотра объектов приведен в соответствующем разделе данной статьи. Всегда следует руководствоваться правилом «наименьшего сопротивления»: посетить места в непосредственной близости от гостиницы размещения (находящиеся в одном городе), затем расположенные на удалении, но доступные с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, для посещения «сложных» в плане транспорта территорий отведите отдельные, свободные ото всего остального дни (страховка от непредвиденных потерь времени), даже если фактическое расположение относительно близко от вашего отеля;

объектов приведен в соответствующем разделе данной статьи. Всегда следует руководствоваться правилом посетить места в непосредственной близости от гостиницы размещения (находящиеся в одном городе), затем расположенные на удалении, но доступные с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, для посещения «сложных» в плане транспорта территорий отведите отдельные, свободные ото всего остального дни (страховка от непредвиденных потерь времени), даже если фактическое расположение относительно близко от вашего отеля; наиболее популярен отдых на морских побережьях, страна изобилует песчаными пляжами с разным уровнем оснащения и дополнительными возможностями: аренда яхты, лодки, скутера, оборудования для дайвинга и т.п. К услугам туристов также предлагаются СПА-салоны, поля для игры в гольф, разнообразные аттракционы (включая детские);

отдых на морских побережьях, страна изобилует песчаными пляжами с разным уровнем оснащения и дополнительными возможностями: аренда яхты, лодки, скутера, оборудования для дайвинга и т.п. К услугам туристов также предлагаются СПА-салоны, поля для игры в гольф, разнообразные аттракционы (включая детские); близкими по специфике странами для туристов являются Египет и Таиланд. В первом случае присутствует тот же по насыщенности набор исторических достопримечательностей, но климат более жаркий, во втором – влажность значительно выше, присутствуют периоды тропических ливней. Турция сбалансирование в плане погодных условий.

Главные праздники и фестивали

Празднование нового года в Стамбуле День национальной независимости и детей

новый год отмечается по традиционному европейскому календарю – 1 января. На приморских территориях (за исключением Черного моря) отметить событие можно в условиях мягкой зимы, минимум снега все же позволит сохранить тематическую атмосферу;

отмечается по традиционному европейскому календарю – 1 января. На приморских территориях (за исключением Черного моря) отметить событие можно в условиях мягкой зимы, минимум снега все же позволит сохранить тематическую атмосферу; День национальной независимости и детей – 23 апреля и День провозглашения республики – 29 октября: в эти числа проводятся официальные государственные мероприятия.

Даты религиозных праздников определяются лунным календарем и потому носят переменный характер:

Курбан-Байрам – ключевой праздник для мусульман, приходится на июль, отмечается в течение 4 дней (официальные власти обычно объявляют выходную неделю), обязательным ритуалом является жертвоприношение (в этом качестве может быть выбран баран, верблюд или корова по одному животному на семью, но не более чем на 7-мь человек). В данный период многие местные жители выезжают в сельскую местность, что приводит к перегруженности транспортной инфраструктуры. Улицы городов, кафе и рестораны также традиционно заполнены людьми, цены часто завышены (к тому же, из-за совпадения с пиком туристического сезона);

– ключевой праздник для мусульман, приходится на июль, отмечается в течение 4 дней (официальные власти обычно объявляют выходную неделю), обязательным ритуалом является жертвоприношение (в этом качестве может быть выбран баран, верблюд или корова по одному животному на семью, но не более чем на 7-мь человек). В данный период многие местные жители выезжают в сельскую местность, что приводит к перегруженности транспортной инфраструктуры. Улицы городов, кафе и рестораны также традиционно заполнены людьми, цены часто завышены (к тому же, из-за совпадения с пиком туристического сезона); Шекер-Байрам – праздник сладостей, который проводится по окончании Рамодана – 30-ти дневного поста для мусульман. Длятся празднования от 4-х дней до недели (при совпадении с выходными). В это время не работают банки и государственные учреждения. Традиционными блюдами считаются пахлава, сладкие пирожки, калачи-берек, кексы в сиропе, баранина (приготовленная с использованием ароматных трав и пряностей). Начинать трапезу принято именно со сладостей.

Советуем подгадать даты и попасть на Шекер-Байрам в конце весны: праздник хорошо подойдет для семьи с детьми, является «добрым», без жертвоприношений.

Интересный факт: в Турции большинство населения исповедует ислам и чтит месяц Рамадан – в этот период местные рестораны до заката закрыты, в ряде провинций дурным тоном считается принимать пищу на глазах у окружающих (ориентировочные даты с середины апреля до середины мая). Кроме того, не стоит забывать и про национальный день траура – памяти первого президента республики Ататюрка 10 ноября, который начинается ежегодно с минуты молчания в 9.05 утра и объявляется по всей стране.

Традиционная кухня

Шиш-кебаб Турецкое пиде Пахлава Турецкая долма Турецкие манты Айран

при посещении Турции советуем попробовать мясные блюда : кулинарные традиции тесно связаны с животноводством и доведены в этой части до совершенства. Отдельно выделим ягненка на вертеле (шиш-кебаб) и йогурты (повсеместно распространены в качестве приправ, прежде всего к манты – традиционное мясное блюдо, схожее с пельменями);

: кулинарные традиции тесно связаны с животноводством и доведены в этой части до совершенства. Отдельно выделим ягненка на вертеле (шиш-кебаб) и йогурты (повсеместно распространены в качестве приправ, прежде всего к манты – традиционное мясное блюдо, схожее с пельменями); в стране соблюдаются все необходимые санитарные нормы для ресторанов и уличных точек общепита . Риск отравиться не выше, чем у себя дома. Для самостоятельного приготовления пищи продукты можно купить в любой из крупных торговых сетей за национальную валюту или за доллары/евро в магазинах, прилегающих к курортам. Внимательнее стоит отнестись к приобретению съестного в небольших лавках городков, удаленных от туристической зоны – контроль властей за соблюдением требований к качеству в таких местах может быть слабее.

. Риск отравиться не выше, чем у себя дома. Для самостоятельного приготовления пищи продукты можно купить в любой из крупных торговых сетей за национальную валюту или за доллары/евро в магазинах, прилегающих к курортам. Внимательнее стоит отнестись к приобретению съестного в небольших лавках городков, удаленных от туристической зоны – контроль властей за соблюдением требований к качеству в таких местах может быть слабее. Турция – относительно недорогая страна: в туристических кварталах цены могут быть слегка завышены, но в обычных магазинах находятся на уровне восточноевропейских и по ряду наименований ниже российских (овощи, фрукты в сезон и т. п). Здесь главное не лениться, если есть желание сэкономить.

Интересный факт: турецкая пицца, имеющая широкое распространение, появилась под влиянием итальянской кухни, отличается от нее своей открытой, продолговатой формой. В качестве начинки используют овощи, рыбу, баранину, курицу.

Размещение в стране

Susesi Luxury Resort, Белек Номер в отеле The Land Of Legends Kingdom Hotel Xanadu Resort Hotel - High Class All Inclusiv, Белек Kempinski Hotel The Dome Belek Golf and Thalasso Bellis Deluxe Hotel

Гостиничный бизнес хорошо развит, сервис находится на высоком уровне, а здания комплексов проходят регулярную реновацию. Стоимость зависит от класса отеля, его удаленности от моря, основных узлов инфраструктуры и ряда других факторов. Данный тип размещения наиболее востребован у туристов и возможны варианты: номера в корпусах разной этажности или небольшие домики на семью;

Некоторые из наиболее популярных отелей:

Виза

виза для посещения Турции россиянам не нужна, как и жителям ряда стран СНГ, включая Украину, Казахстан и др. (но данный документ обязательно потребуется для въезда с территории Беларуси).

Страховка

страховка не является обязательным требованием для посещения страны, может проводиться добровольно, по желанию туриста;

может проводиться добровольно, по желанию туриста; основным является полис с минимальным покрытием 2 млн. рублей, включающий в себя «Несчастный случай» и «Багаж», сроком действия «на всю поездку»;

с минимальным покрытием 2 млн. рублей, включающий в себя «Несчастный случай» и «Багаж», сроком действия «на всю поездку»; последствия отсутствия страховки – дополнительные риски, связанные прежде всего с ДТП (Турция – один из лидеров по данному показателю среди стран Европы).

Как добраться до Турции

Международный аэропорт Стамбул Турецкие авиалинии Аэропорт Анталья

основные способом въехать на территорию Турции является авиаперелет;

въехать на территорию Турции является авиаперелет; регулярные рейсы осуществляются из столичных и некоторых региональных российских аэропортов. Пример https://www.svo.aero/ru/timetable/departure электронное табло в аэропорте Шереметьево.

Перелет будет иметь различную продолжительность, в зависимости от точки отправления из (время указано до Стамбула):

Москвы или Санкт-Петербурга примерно 3 часа 30 мин;

примерно 3 часа 30 мин; Казани 3 часа 50 мин;

3 часа 50 мин; Самары 3 часа 40 минут;

3 часа 40 минут; Екатеринбурга 4 часа 30 минут.

Всегда следует учитывать возможные потери времени при пересадках, так общая продолжительность пути может растянуться до 6-8 часов.

Ссылки на сайты некоторых аэропортов:

Передвижение по стране

Такси в аэропорту Стамбула Аренда авто – самый лучший вариант передвижения по Турции

наиболее распространенными вариантами для передвижения по стране являются такси или аренда авто. В первом случае лучше заранее обзавестись номерами местных таксопарков, так как взять машину в аэропорте или у отеля всегда обойдется дороже (стоимость будет варьироваться зависимо от региона пребывания и продолжительности маршрута, класса автомобиля, наличия свободного большого багажника и т.п);

для передвижения по стране являются такси или аренда авто. В первом случае лучше заранее обзавестись номерами местных таксопарков, так как взять машину в аэропорте или у отеля всегда обойдется дороже (стоимость будет варьироваться зависимо от региона пребывания и продолжительности маршрута, класса автомобиля, наличия свободного большого багажника и т.п); если вы уверенно чувствуете себя за рулем – возьмите автомобиль в аренду, но учитывайте – движение на местных дорогах правостороннее. Лучше всего это сделать в отеле или на заказ у специализированных сервисов.

Сувениры / Что привезти из страны

Местные сладости Назар «Дурной глаз» Турецкий кофе Стаканы для заваривания чая «Армуду» Специи Мозаичная лампа

хорошим вариантом станут различные виды сладостей местного производства: рахат лукум, кадаиф, джезерье, пишмание, нуга и т. п.

С территории Турции запрещен вывоз любых незаконных веществ и предметов (оружие, психотропные средства, фальшивые деньги), кроме того, не получится увезти с собой лекарства, материалы порнографического содержания, пиратские аудио и видео записи, раскладные ножи, кинжалы, любые сувениры возрастом более 50 лет (включая костюмы и иные предметы одежды).

Полезные фразы на турецком языке

Фразы, которые пригодятся при общении с турками

Эти фразы и слова, могут пригодиться для соблюдения необходимого этикета вежливости при общении с турками:

Merhaba! (М'ерхаба!) – приветствие;

(М'ерхаба!) – приветствие; Günaydın ! (Гюнайд'ын!) – пожелание доброго утра;

! (Гюнайд'ын!) – пожелание доброго утра; İyi geceler! (Ий’и геджел’ер!) – спокойной ночи;

(Ий’и геджел’ер!) – спокойной ночи; İyi, teşekkürler (Ий’и, тешеккюрлер) – хорошо, спасибо;

(Ий’и, тешеккюрлер) – хорошо, спасибо; Memnun oldum (Мемнун олдум) – приятно познакомиться.

Персонал многих отелей и ресторанов владеет английским, в некоторых заведениях сотрудники знают основные фразы на русском.

Плюсы и минусы отдыха и проживания

Преимущества и недостатки отдыха в Турции

К недостаткам проживания в стране стоит отнести:

необходимость учитывать праздники и связанные с этим ограничения;

многолюдность туристических кварталов (для любителей уединения);

серьезные ограничения на вывоз вещей, представляющих историческую ценность.

Среди достоинств выделим:

светское государство, стандартны жизни и нравов во многом соответствуют европейским;

развитая туристическая инфраструктура;

высокий уровень безопасности и качества работы муниципальных служб;

относительно невысокая стоимость путевки;

отсутствие визы (для жителей ряда стран);

разнообразие вариантов для проведения времени: классический пляжный отдых, местная кухня, шопинг, посещение культурно-исторических объектов, религиозное паломничество.

Что нужно сделать обязательно

Храмы, Каппадокия Эфес Гранд-Базар Храм святителя Николая, Демпре

С какой целью посещать страну каждый для себя решает сам, в соответствии с жизненными приоритетами. Можем порекомендовать варианты, которые сделают отпуск отличным от стандартных программ:

для православных паломников важно посетить пещерные храмы на территории Каппадокии, Храм святителя Николая в Демпре и Софийский собор в Стамбуле (значительная часть комплекса отведена под экспозиции времен византийской эпохи);

важно посетить пещерные храмы на территории Каппадокии, Храм святителя Николая в Демпре и Софийский собор в Стамбуле (значительная часть комплекса отведена под экспозиции времен византийской эпохи); мусульманам следует побывать во дворце Топканы (здесь хранятся священные реликвии пророка), места захоронения Сахабов в Стамбуле (людей, при жизни видевших пророка), Мечеть Святого Юши (место захоронения Иисуса Навина);

во дворце Топканы (здесь хранятся священные реликвии пророка), места захоронения Сахабов в Стамбуле (людей, при жизни видевших пророка), Мечеть Святого Юши (место захоронения Иисуса Навина); древней Эфес будет интересен с точки зрения исторических изысканий исследователям античности;

будет интересен с точки зрения исторических изысканий исследователям античности; Каппадокия хорошо подойдет любителя нетронутой природы и уединения;

хорошо подойдет любителя нетронутой природы и уединения; Стамбульский Гранд-Базар оставит незабываемые впечатления у любителей экзотического шопинга.

В первый день пребывания стоит сразу решить вопрос транспорта и определиться с местами для необходимых покупок, размена валюты на национальную (хотя бы небольшую часть в наличности стоит всегда иметь при себе). Перед выездом проверьте багаж и обратите внимание на необходимость отсутствия в нем запрещенных к вывозу предметов.

Подводя итоги

Египетский рынок специй, Стамбул Турецкий кофе фирмы «Kocatepe Dibek»

Перед тем как покидать Турцию не забудьте приобрести на местном рынке специи (именно на рынке, в супермаркетах набор аналогичен с другими крупными торговыми сетями Европы) – такие не купишь в России или цены окажутся завышены в несколько раз. Кроме того, интересен и турецкий кофе, спросом у местного населения пользуются такие производители, как Hisar Kahve 1928, Keyfe Türk Kahvesi, Kocatepe Dibek.