Топ самых интересных отелей 4-5* на первой линии с собственными песчаными пляжами у моря 🌊, большими бассейнами и системой «Всё включено». Если хотите купить тур или забронировать номер в этих отелях, мы разместили ссылки на самые популярные туристические агентства

Пляжные отели Турции

Если вы любитель пляжного отдыха, Турция – то что вам нужно. Длинная извилистая береговая линия, омывающаяся Эгейским и Средиземным морями, является горячей точкой, для европейских семей сбегающихся сюда толпами в июле и августе.

Турция – одно из лучших мест для посещения, так как пляжный отдых, можно легко совместить с осмотром достопримечательностей. Склоны холмов этого побережья усеяны древними руинами, и тут найдется множество занятий за пределами пляжа, если вам надоест загорать.

Пик сезона – июль и август, но с мая до начала октября погода на побережье стабильно теплая, поэтому весна и осень – отличное время для бюджетного отдыха.

Чтобы спланировать отдых на пляже, воспользуйтесь списком ХорошоТАМ лучших пляжных отелей Турции.

1. Отель Bodrum EDITION 5*

Отель Bodrum EDITION Живописный бассейн Пляж отеля Номер делюкс с видом на море Бар на пляже Спа-центр отеля Bodrum EDITION включает 14 процедурных кабинетов, турецкий хаммам, сауну, салон красоты, лаундж Vitality и витаминный бар

Dirmil Mahallesi, The Bodrum EDITION, Balyek Caddesi, Бодрум/Мугла, Турция

Bodrum EDITION – роскошный бутик отель отлично подойдёт для медового месяца и райского отдыха. Шикарный курорт, управляемый Marriott, расположен на берегу Эгейского моря на северном побережье полуострова Бодрум. Здесь вас ожидает множество летних развлечений и релаксации.

Все 108 номеров оформлены в кремовых и светло-бежевых тонах, дополнены элементами из светлого дерева, травертиновые полы и окна от пола до потолка, создают шикарную, современную и минималистичную пляжную атмосферу. Во всех номерах есть балконы с видом на море или сад.

Люксы или виллы имеют большие открытые террасы с потрясающими видами на побережье.

Проведя неторопливый день на белом песчаном пляже, окружающем отель, или понежившись на солнце у пейзажного бассейна, гости могут насладиться лечебными ваннами и массажем в спа-салоне Bodrum EDITION'S.

Также на территории отеле, есть четыре ресторана с большим выбором блюд. Например, фирменный ресторан Brava EDITION специализируется на латиноамериканских блюдах, а ресторан Morena специализируется на классической средиземноморской кухне.

2. Crowne Plaza Antalya 5*

Отель Crowne Plaza Antalya Уличный бассейн Гостевой номер с двухспальной кроватью Ресторан Амброзия на открытой террасе 10-го этажа Вид с высоты птичьего полета на бассейн, велосипедную и беговую дорожки Пляж Коньяалты

Gürsu, Crowne Plaza Antalya, an IHG Hotel, Akdeniz Bulvarı, Коньяалты/Анталия, Турция

Отель Crowne Plaza Antalya, известен своими недорогими номерами и прекрасным расположением на пляже Коньяалты, является популярным местом для проживания в Анталии.

Всего в отеле 194 номера, каждый из которых выполнен в классическом отельном стиле, есть номера с балконом и видом на море.

Популярный песчаный пляж Анталии находится прямо за дверью отеля, при этом недалеко расположен центр города с его старым районом, что отлично подходит для путешественников, которые хотят больше, чем просто бездельничать на пляже.

В Crowne Plaza Antaly есть большой бассейн и спа-салон Zeus с турецкой баней и финской сауной для дополнительного расслабления.

Три ресторана предлагают большой выбор блюд на территории отеля, если у вас ленивый день и вы не хотите ехать в город.

3. Отель Vogue Supreme Bodrum 5*

Отель Vogue Supreme Bodrum Семейный люкс с видом на море Один из бассейнов Пляж отеля Детский бассейн Аквапарк Candyland

Torba, Вог Отель Бодрум, Usuluk Koyu, Bodrum/Мугла, Турция

Этот пятизвездочный мега-курорт на северном побережье полуострова Бодрум предназначен для семейного отдыха.

Курорт расположен напротив длинного, но узкого пляжа с белым песком и несколькими бассейнами. Здесь достаточно места для купания и принятия солнечных ванн даже в разгар сезона в июле и августе.

В Vogue Hotel Supreme очень хорошо заботятся о детях, и большинство посетителей приезжают сюда специально для семейного отдыха. В собственности курорта находится тематический парк, который включает:

аквапарк Candyland с 25 водными горками;

Луна-парк с колесом обозрения;

8D кино и лазертаг;

а также несколько аттракционов, подходящих для малышей.

В ресторане Natsumi подают блюда азиатской кухни, в La Frogole – классические итальянские блюда, а в ресторане Nisk – турецкие кебабы, а в ресторане Seabream – местные морепродукты. Сохраняя направленность на детей, есть даже специальный детский ресторан – идеально, если в вашей семье есть разборчивый едок.

Если вы подумали, что все плюшки только для маленьких гостей, то это не так Aqua Spa в отеле предлагает отдых для взрослых. Здесь есть хаммам (турецкая баня), снежная комната, дождевая комната, а также предлагается множество процедур для кожи и массаж для омоложения и расслабления.

Просторные номера оформлены в классическом гостиничном стиле. Рекомендуем бронировать улучшенный номер с балконом и видом на море.

Кстати стоит упомянуть, что отель предлагает хорошие варианты размещения для семей, от люксов с двумя спальнями до современных вилл с частными бассейнами.

4. Отель TUI SENSATORI Resort Barut 5*

Отель TUI SENSATORI Resort Barut Пляж Бассейн на территории отеля Семейный номер с частичным видом на море Детская комната Play House Ресторан Бугенвиллеи

Çiftlik, TUI SENSATORI Resort Barut Fethiye, Çiftlik, 226. Sk., Фетхие/Мугла, Турция

Для семейного отдыха на Средиземноморье этот мега-курорт будет лучшим выбором.

Курортный отель TUI SENSATORI Barut с видом на залив Фетхие раскинулся вдоль береговой линии, выходя на широкий, сияющий участок пляжа, усеянный частными кабинками для переодевания.

Семь бассейнов по всему курорту предполагают, что всегда есть место для купания и принятия солнечных ванн. Отдельная зона бассейна, предназначенная для детей, с оборудованием для водной игровой площадки, бассейном для занятий активным отдыхом и бассейном с водными горками. Детская зона отдыха расположена так, чтоб не мешать тем кто хочет просто расслабиться.

Активные члены семьи могут заняться йогой или водными видами спорта, включая обучение виндсерфингу или дайвингу. На курорте есть корты для тенниса и бадминтона, а также дорожки для бега. Ещё отель располагает хорошим фитнес-центром, в котором проводятся занятия пилатесом и зумбой.

Для детей есть прекрасно оборудованная детская комната Play House, которая дарит море развлечений своим маленьким гостям. Дизайн и оснащение всех детских зон были спланированы таким образом, чтобы привлекать внимание детей и в то же время давать возможность проводить различные представления.

Когда дети заняты в Play House, у родителей есть прекрасная возможность побаловать себя в турецкой бане курорта.

Даже самый придирчивый член семьи найдет что поесть: на территории отеля есть шесть ресторанов, начиная от классического итальянского меню в ресторане Basilico и заканчивая блюдами османской дворцовой кухни в ресторане Amber.

5. Rixos Premium Bodrum 5*

Rixos Premium Bodrum Пляж отеля Rixos Бодрум Бунгало с выходом в море Номер в Rixos выполнены в османском стиле Вилла Ресторан

Torba, Rixos Premium Bodrum, Rixos Premium/Бодрум/Мугла, Турция

Пятизвездочный курорт расположен на берегу Торбы, одного из самых популярных курортов на полуострове Бодрум.

Этот большой курортный отель расположен среди пышных садов с деревьями, спускающихся к частному пляжу. Здесь каждый найдет что-то для себя.

Для маленьких гостей есть свой собственный небольшой бассейн с водными горками, а также мероприятиями, предлагаемыми детским клубом Rixy, в то время как подростки и дети старшего возраста могут покататься с парашютом и научиться нырять или серфить с инструкторами курорта на пляже.

Помимо всех удобств для семейного отдыха, Rixos достаточно большой, чтобы пары могли спокойно отдыхать вдали от суеты. Расслабьтесь у большого главного бассейна или на прекрасном пляже с белоснежным песком, причал которого выходит в Эгейское море, обеспечивая ещё больше места для принятия солнечных ванн.

В Rixos Premium Bodrum четыре ресторана, где можно вкусно пообедать: гости могут отведать итальянскую пиццу и пасту в ресторане Cento Per Cento, а также попробовать изысканные морепродукты в средиземноморском стиле в ресторане Kalamata.

Чтобы полностью расслабиться, обязательно посетите спа-салоне Rixos во время вашего визита. Роскошный мраморный хаммам (турецкая баня) здесь – идеальное место, чтобы испытать традиционный турецкий банный ритуал в царственной обстановке.

Номера (все с балконами с видом на море или сады) в османском стиле с отделкой из бирюзовой керамической плитки и классической мебелью.

В более уединенной части отеля есть виллы с частными бассейнами, пляжные павильоны прямо над водой и услуги дворецкого.

6. Эксклюзивный отель Lukka 4*

Lukka Exclusive Hotel Эксклюзивный ресторан Lukka Номер Бассейн Частный пляж Джакузи в одном из номеров

Andifli, Lukka Exclusive Hotel, Kaş/Анталия, Турция

Молодожены и пары, ищущие тихого уединения, предпочитают отель Lukka Exclusive Hotel за его интимную, уединенную атмосферу и роскошные особенности.

Небольшой курортный отель, предназначен только для взрослых, расположен он на скалистом побережье полуострова Чукурбаг, за пределами портового городка Каш. Здесь есть несколько террас, спускающихся к берегу, где платформы предлагают прямой доступ к морю. Из большого бассейна наверху, окруженного кабинками для переодевания и шезлонгами, открывается потрясающий панорамный вид на залив.

В отеле можно заказать множество мероприятий, от лодочных туров или морского каякинга до подводного погружения к затонувшим руинам города Кекова. Также у гостей есть прекрасная возможность насладиться массажем в тайском стиле от массажистки Lukka.

В светлых номерах есть мебель, которая для некоторых может показаться чересчур вычурной – пышные прозрачные ткани с балдахином над кроватью или настенные светильники в винтажном стиле – но для тех, кто ищет романтического отдыха, это как раз то, что нужно. Во всех номерах есть большие балконы, многие из которых выходят прямо на море.

7. Отель «Kibala» 2*

Отель «Kibala» Ресторан Знаменитый турецкий завтрак подают под открытым небом😊 Уютный номер Пляж в Чиралы Небольшие террасы

Ulupınar, Kibala hotel, Кемер/Анталия, Турция

Чиралы – это пляжный курортный город для людей, которые не любят шумные морские курорты. Это длинное побережье является одним из лучших пляжей Турции и имеет множество поклонников среди европейских пар и семей, которые предпочитают спокойный и независимый пляжный отдых.

Отель Kibala идеально символизирует непринужденный стиль Чиралы. Большие деревянные домики с просторными террасами расположены посреди пышного сада с фруктовыми деревьями и гамаками, а в ресторане готовят блюда из местных продуктов и традиционные домашние блюда. Все это поддерживается скалистыми холмами и всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа.

Для тех кто предпочитает пляжный отдых разбавлять активностями, есть возможность взять велосипеды или же отправиться в поход. Наиболее популярны походы к знаменитому пламени Химеры или вниз по пляжу к руинам древнего Олимпоса.

8. Отель Acanthus Cennet Barut Collection 5*

Отель Acanthus Cennet Barut Collection Бассейн на территории отеля Частный пляж Номер делюкс Ресторан Пальмие Спа-центр

Side, Acanthus &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Cennet Barut Collection, Özal Caddesi, Манавгат/Анталия, Турция

Этому небольшому пятизвездочному отелю удается уравновесить потребности пар, желающих расслабиться на пляже, с семьями, которым нужны все удобства, поэтому неудивительно, что его пакеты «все включено» так популярны.

Очень современные интерьеры с дизайнерским освещением и деревянными акцентами на всей территории курорта создают элегантную модернистскую атмосферу, которая продолжается и в больших номерах (все с балконами) в нейтральных тонах и воздушной атмосфере.

В центре внимания отеля находится большой главный бассейн, а частный пляж находится всего в нескольких шагах от отеля. Отдельный детский бассейн позволяет детям безопасно плескаться, в то время как на пляже есть множество водных видов спорта для подростков и детей старшего возраста.

Вечером в ресторане отеля предлагаются блюда средиземноморской кухни, но кафе и рестораны города Сиде находятся всего в нескольких минутах ходьбы, если вы захотите, что-то другое.

9. Seven Seas Hotel Life 5*

Отель Seven Seas Life Пляж Номер Бассейн на территории Ресторан в котором есть столики не только для взрослых, но и для маленьких гостей Зона отдыха для детей

Göynük, Seven Seas Hotel Life, Кемер/Анталия, Турция

Отель Seven Seas – это фаворит для семей, ищущих недорогой пляжный отдых. Он известен своим дружелюбным и увлеченным персоналом, широким пляжем и множеством удобств, предназначенных для детей.

Дети всегда заняты в детской зоне отеля, где есть специальный бассейн (с водными горками), игровые площадки, игровая комната и кинотеатр, а также детский клуб, который предлагает постоянно меняющийся спектр мероприятий в течение дня, а также бесплатные уроки плавания и тенниса.

Три ресторана на территории отеля предлагают блюда из морепродуктов, классическую турецкую или итальянскую кухню. Ориентация на детей сохраняется, и у всех есть специальное детское меню.

После ужина развлекательные программы для всей семьи позволят детям занять себя до отхода ко сну.

10. Курортный отель Jiva Beach

Курортный отель Jiva Beach Пляж Номер Стандарт Главный бассейн Ресторан «Акация» (главный ресторан) Турецкий хаммам в спа-центре отеля

Karagedik, Jiva Beach Resort, 1104. Sokak, Fethiye/Фетхие/Мугла, Турция

Jiva Beach Resort – это спокойное место, где все туристические достопримечательности Фетхие всегда под рукой.

Пятизвездочный мега-курорт, работающий по системе «все включено», предлагает номера в современном стиле, все с балконами или террасами.

Здесь есть пять бассейнов, поэтому место найдется для всех, независимо от того, нужно ли детям потратить немного энергии в бассейне с его водными горками, или вы хотите просто поплавать или позагорать.

Если вам нужна дополнительная релаксация, отправляйтесь в спа-салон, где вас ждет традиционная турецкая баня и массаж.

Три ресторана обслуживают гостей отеля, но если есть желание отведать ужин в городе Фетхие, садитесь на местный автобус несколько минут езды и вы на месте.

11. Rixos Premium Belek 5*

Отель Rixos Premium Belek Частный пляж Номер Делюкс с видом на море Бирюзовый ресторан Бассейн и зона отдыха вокруг него Детская зона отдыха

Belek, Rixos Premium Belek, Серик/Анталия, Турция

Для пятизвездочного проживания по системе « все включено» трудно превзойти отель Rixos Premium на пляже Белека.

Этот отель, один из лучших курортов региона Анталии, предназначен для спокойного отдыха на Средиземном море.

Выберите место для принятия солнечных ванн на 700-метровом частном пляже с белом песочком или вместо этого выберите, где искупаться в одном из пяти бассейнов.

Если вам захочется отдохнуть от пляжа, можно заняться различными водными видами спорта в эксклюзивном спортивном клубе или на теннисных кортах на территории отеля. Для гостей, которые хотят совместить гольф с отдыхом на солнце и море, поблизости находится гольф-клуб Gloria.

В отеле Rixos Premium Belek, особенно подходящем для путешественников-гурманов, есть семь ресторанов, поэтому вы можете отведать блюда самых разных кухонь мира во время вашего визита.

Отель также подходит для семей с детьми, для них имеются специальные бассейны, игровое оборудование и детский клуб, который может занять маленьких гостей в течение всего дня мероприятиями и развлечениями.

12. Отель Lara Barut Collection 5*

Отель Lara Barut Collection Бассейны (всего их 5) Частный пляж Угловой сьют с джакузи и видом на море Ресторан «Zestful Bazaar» (шведский стол, главный ресторан) Детская комната «Bary Star»

Güzeloba, Lara Barut Collection, Муратпаша/Анталия, Турция

Отель располагает частным пляжем и шестью большими бассейнами, это говорит только об одном мест хватит всем. Для тех кто ищет эксклюзивный пляжный отдых, отель предоставляет аренду беседок.

О маленьких гостях хорошо позаботятся в детском клубе, который предлагает широкий спектр мероприятий и удобств, включая мягкую игровую площадку и игровую площадку на открытом воздухе. Вечерние выступления с участием некоторых из самых известных танцевальных коллективов Турции будут развлекать их перед сном.

Lara Barut Spa предлагает комплекс процедур и массаж для тех, кто хочет отдохнуть. Популярными процедурами считаются массаж в балийском стиле и обертывание морскими водорослями.

В Lara Barut Collection 12 ресторанов, что делает его лучшим курортным отелем для гурманов. Совершите путешествие по миру во время вашего пребывания, японские блюда можно отведать в Iro Sushi Restaurant, средиземноморскую классику в Akdeniz Fine Dining, с региональными деликатесами Анталии, можно познакомиться в ресторане Tirmis.

И парам, и семьям нравится шикарная атмосфера номеров с их синими и красными оттенками, которые гармонируют с современными минималистскими линиями. Во всех номерах есть большие балконы с видом на море или сад.

Мы пришли к такому выводу, что от шикарного Бодрума в Эгейском море до прибрежных средиземноморских курортов Анталии и Аланьи, на великолепном бирюзовом побережье Турции каждый найдет что-то для себя. Вы легко отыщите уединенные бухты, до которых можно добраться только на лодке, огромные полосы белого песка, где черепахи откладывают яйца, скалистые мысы, густые поросшие сосновым лесом склоны холмов и вездесущий фон высоких известняковых пиков. Этот красивый юго-западный уголок идеально подходит для пляжного отдыха, уверены, что наш список самых лучших пляжных отелей Турции обязательно вам пригодится.