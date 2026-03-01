Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Пунта-дель-Эсте
Главные достопримечательности «Швейцарии Латинской Америки» на авто-пешеходной экскурсии
17 мар в 08:00
18 мар в 08:00
$410 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кабо Полонио: хиппи, песчаные дюны и морские львы
Отправиться в волшебную деревню, окружённую безлюдными пляжами и скалистыми островами
Начало: У вашего отеля
17 мар в 08:00
18 мар в 08:00
$520 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пунта-дель-Эсте: искусство и виды, которые вдохновляют
Посетить музеи, познакомиться с культурой Уругвая и полюбоваться пейзажами со смотровой площадки
Начало: По договорённости с организатором
8 мар в 11:00
9 мар в 11:00
$400 за всё до 3 чел.
