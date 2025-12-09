Индивидуальная
Добро пожаловать в Пунта-дель-Эсте
Главные достопримечательности «Швейцарии Латинской Америки» на авто-пешеходной экскурсии
Кабо Полонио: хиппи, песчаные дюны и морские львы
Отправиться в волшебную деревню, окружённую безлюдными пляжами и скалистыми островами
Пунта-дель-Эсте: искусство и виды, которые вдохновляют
Посетить музеи, познакомиться с культурой Уругвая и полюбоваться пейзажами со смотровой площадки
