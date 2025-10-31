Экскурсия по Бухаре: Истории, архитектура и культура Востока Во время экскурсии вы увидите главные жемчужины Бухары и малоизвестные уголки, позволяющие глубже прочувствовать атмосферу древнего города. В рамках однодневного тура вы посетите живописный ансамбль Ляби-Хауз, уникальные торговые купола, медресе Абдуллахон и Улугбека, символ Бухары – минарет Калян, а также древнюю резиденцию Арк Цитадель, Фабрику по производству ковров ручной работы и Экскурсия станет не только знакомством с архитектурными шедеврами, но и погружением в увлекательные истории и легенды Бухары. Вы сможете насладиться атмосферой восточной сказки, а также дополнить программу мастер-классом по плову или традиционным концертом. Важная информация:

Удобная обувь обязательна – прогулка проходит по мощеным улицам • В религиозные здания рекомендуется скромная одежда (женщинам – платок) • Можно добавить дополнительные активности.