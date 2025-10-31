Увлекательная экскурсия по древней Бухаре – городу, где история оживает на каждом шагу.
Вы увидите главные достопримечательности, прогуляетесь по восточным базарам, услышите легенды и тайны старого города. По желанию можно добавить мастер-класс по плову или традиционный концерт.
Описание экскурсии
Экскурсия по Бухаре: Истории, архитектура и культура Востока Во время экскурсии вы увидите главные жемчужины Бухары и малоизвестные уголки, позволяющие глубже прочувствовать атмосферу древнего города. В рамках однодневного тура вы посетите живописный ансамбль Ляби-Хауз, уникальные торговые купола, медресе Абдуллахон и Улугбека, символ Бухары – минарет Калян, а также древнюю резиденцию Арк Цитадель, Фабрику по производству ковров ручной работы и Экскурсия станет не только знакомством с архитектурными шедеврами, но и погружением в увлекательные истории и легенды Бухары. Вы сможете насладиться атмосферой восточной сказки, а также дополнить программу мастер-классом по плову или традиционным концертом. Важная информация:
Удобная обувь обязательна – прогулка проходит по мощеным улицам • В религиозные здания рекомендуется скромная одежда (женщинам – платок) • Можно добавить дополнительные активности.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ляби-Хауз
- Торговые купола
- Мечеть Магоки Аттори
- Минарет Калян
- Медресе Мири-Араб
- Мечеть Калян
- Арк Цитадель
- Мастерская ковроткачества
- Музей национальных кукол
- Медресе Кош (Улугбека и Абдуллахана)
- Зиндан
- Мечеть Болои Хавуз
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты на музеи
- Питание
- По желанию можем отправиться за пределы города - в мавзолей Бахауддина Накшбанди (главное святое место Бухары)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ансамбль Ляби Хавуз
Завершение: Мечеть «Болойи Хауз»
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Удобная обувь обязательна - прогулка проходит по мощеным улицам
- В религиозные здания рекомендуется скромная одежда (женщинам - платок)
- Можно добавить дополнительные активности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
31 окт 2025
М
Максим
30 окт 2025
О
Ольга
22 окт 2025
Экскурсия понравилась, очень насыщенная - много объектов и информации. Идет примерно 6 часов
И
Инна
20 окт 2025
Это была чудесная экскурсия! Нодира - просто кладезь знаний. Она провела меня по всей исторической части города. Неспешно рассказала мне про каждую локацию. Мы побывали с ней в тех местах,
А
Анастасия
9 окт 2025
Благодарю организаторов и гида Надиру за прекрасно организованную экскурсию! Все прошло отлично - очень много интересных деталей о Бухаре, помогающих погрузиться в атмосферу этого старинного города. И много различных локаций за экскурсию - медресе, музеи ковров и кукол, синагога, мечети, тюрьма, цитадель. Было ощущение что мы за один день объяли необъятное, но несмотря на это было очень интересно!
J
Jakob
8 окт 2025
Провели незабываемый день в Бухаре! Нодира провела экскурсию на все 5! Нам понравилось, что всё проходило очень спокойно, без спешки. На наши вопросы мы получали исчерпывающие ответы.
E
Elena
4 окт 2025
После экскурсий в Ташкенте и Хиве, которые прошли как на одном дыхании, мы ожидали и в Бухаре подобную экскурсию, но были разочарованы. Экскурсию проводила Нодира, которая несомненно знает историю, но
Т
Татьяна
30 сен 2025
М
Мария
29 сен 2025
И
Ирина
25 сен 2025
Все было прекрасно. Спасибо за чудесную экскурсию
К
Ксения
15 сен 2025
Отличная экскурсия. Жалко у нас было мало времени, чтобы успеть все. Нужно не менее 7 часов. Экскурсовод знает город и историю, было интересно слушать и созерцать виды. Рекомендую!
А
Артем
15 сен 2025
Я заказывал у Нодиры персональную экскурсию по Бухаре на 6 человек: четверо взрослых и двое детей (15 и 10 лет).
Э
Эвальд
14 сен 2025
Отличная экскурсия! Замечательный профессиональный гид. Рассказывает интересно, много и, что особенно понравилось, душевно. Этому трудно научиться. Нодира, спасибо вам!
Ю
Юлия
13 сен 2025
Большое спасибо Нодире за интересную экскурсию! Переживала, что родители могут устать так много ходить, но Нодира перенесла все на вторую часть дня, а до этого мы готовили и ели вкуснейший плов в гостеприимной и доброй обстановке. Не пожалели, что добавили этот мастер-класс к нашей экскурсии и посвятили весь день вдумчивому изучению Бухары!
Н
Наталья
30 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид очень доброжелательная. Учла все наши пожелания. Информацию дала профессиональную.
