Гости Бухары смогут насладиться прогулкой по узким улочкам, изучая архитектурные шедевры, такие как минарет Калян и крепость Арк. В ходе экскурсии раскрываются тайны древних династий и религий, которые оставили свой след в истории города. Также туристы увидят, как традиционные ремёсла, такие как ковроткачество и вышивка, продолжают процветать, сохраняя дух прошлого. Это путешествие обещает стать незабываемым опытом для всех участников

Описание экскурсии

Архитектурные шедевры под небом Бухары

Мы пройдём по узким улочкам старого города и рассмотрим главные достопримечательности: минарет Калян, крепость Арк, комплекс Ляби-Хауз, торговые купола, мавзолей Саманидов, караван-сараи, медресе и мечети.

Легенды и тайны прошлого

Мы расскажем вам, почему город называется Бухарой, какие династии правили этой территорией, какие религии здесь исповедовались и чем бухарский плов отличается от остальных.

Традиции и ремёсла

Вы не только познакомитесь с памятниками древнего города, но и понаблюдаете за различными ремёслами, которые по-прежнему процветают — рассмотрите ковры и вышивку по ткани.

