Гости Бухары смогут насладиться прогулкой по узким улочкам, изучая архитектурные шедевры, такие как минарет Калян и крепость Арк.
В ходе экскурсии раскрываются тайны древних династий и религий, которые оставили свой след в истории города.
Также туристы увидят, как традиционные ремёсла, такие как ковроткачество и вышивка, продолжают процветать, сохраняя дух прошлого. Это путешествие обещает стать незабываемым опытом для всех участников
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
- 📜 Захватывающие исторические легенды
- 🧵 Живые традиции ремёсел
- 🌍 Погружение в культуру и историю
- 👥 Профессиональные гиды
Время начала: 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 15:00
Что можно увидеть
- Минарет Калян
- Крепость Арк
- Комплекс Ляби-Хауз
- Мавзолей Саманидов
Описание экскурсии
Архитектурные шедевры под небом Бухары
Мы пройдём по узким улочкам старого города и рассмотрим главные достопримечательности: минарет Калян, крепость Арк, комплекс Ляби-Хауз, торговые купола, мавзолей Саманидов, караван-сараи, медресе и мечети.
Легенды и тайны прошлого
Мы расскажем вам, почему город называется Бухарой, какие династии правили этой территорией, какие религии здесь исповедовались и чем бухарский плов отличается от остальных.
Традиции и ремёсла
Вы не только познакомитесь с памятниками древнего города, но и понаблюдаете за различными ремёслами, которые по-прежнему процветают — рассмотрите ковры и вышивку по ткани.
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи
- По желанию зайдём в некоторые локации. Билеты оплачиваются отдельно: мечеть Магоки-Аттари (внутри Музей ковров) — около $2, мечеть Калян — $1,5, крепость Арк — $5
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Возможно провести экскурсию индивидуально для компании до 5 человек — $70
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ансамбля Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:30, 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00, во вторник, среду и пятницу в 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00, в субботу в 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:15 и 15:00, в воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гулчехра — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 77 туристов
Дорогие гости, добро пожаловать! Меня зовут Гулчехра (Гуля). Я родилась и живу в удивительном городе Бухаре. С 2022 года я работаю гидом и с радостью познакомлю вас с этим великолепным местом. Вы тоже влюбитесь в Бухару, ведь вас ждет увлекательная история. Команда лучших гидов Бухары поможет вам не только познакомиться, но и глубже погрузиться в богатую историю этого города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
28 окт 2025
Благодарю Гулю за прекрасный рассказ!
3,5 часа пролетели очень быстро. Приятный рассказчик, логика повествования есть, знакомство с Бухарой прошло комфортно, с поэтапным погружением. Обзорная экскурсия - на то она и обзорная экскурсия.
Гуля очень хорошо подкована в истории и современном состоянии развития города, ответила на все вопросы. Ещё раз большое спасибо!
Светлана
16 авг 2025
Отличная экскурсия, не заметили как прошло 4 часа. Интересно и легко все было рассказано
Ольга
5 мая 2025
Нам понравилось. Мы рекомендуем!
Гид Гуля отлично знает историю, все структурировано и подробно рассказывала.
Сергей
26 апр 2025
Все прошло замечательно. Гуля приятный человек и грамотный гид. Спасибо!
PS для будущих туристов. Прислушивайтесь к советам гида!) Лучше курсировать по городу в вечерние часы. Днем детям тяжело с непривычки. .
Nastya
1 апр 2025
Спасибо большое за отличную экскурсию.
История, достаточная информация по архитектуре и быту
Валентина
31 мар 2025
Экскурсия понравилась. Гид Гуля интеллигентна, хорошо говорит на русском языке, приятно слушать и общаться. Чувствуется, что хорошо владеет информацией по истории Узбекистана и Бухары
