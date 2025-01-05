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5 часов
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Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
«А также услышите легенду о знаменитом поклоне Чингисхана»
25 янв в 08:00
26 янв в 08:00
137$96 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
На родину легенды средневекового Востока в Бухару
Увлекательное путешествие по древней Бухаре. Узнайте тайны, традиции и архитектурные шедевры, сохранившиеся с 9 века. Полностью пешеходная экскурсия
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
$80 за всё до 6 чел.
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9%
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: легенда средневекового Востока
Познакомиться с архитектурными шедеврами города и ощутить его особую атмосферу
Завтра в 08:00
25 янв в 08:00
77$70 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 января 2025Удивительно интересная экскурсия с Маликой! Девушка познакомила нас с Бухарой, провела по всем достопримечательностям города, подсказала магазины, где купить местные сувениры и кафе, где вкусно покушать и отдохнуть.
- ННаталья4 января 2025Мы увидели основные достопримечательности, услышали интересный рассказ. Гид сделала по нашей просьбе перерыв на посещение центра плова. Спасибо за хорошую экскурсию.
- ТТатьяна15 ноября 2024Гуляли с Шавкатом по Бухаре. Экскурсия очень понравилась! Началась она с того, что гид сначала рассказал основные хронологические периоды в
- DDarya3 ноября 2024Необыкновенная, душевная и очень интересная экскурсия по древней Бухаре! Наш гид Асилбек рассказал много интересных исторических и современных фактов, мы
- ТТатьяна27 октября 2024Все экскурсоводы замечательно справились со своей задачей, нам очень понравились экскурсии. Объемные, интересные, содержательные, достаточно профессиональные.
- ППолина27 июля 2024Прекрасный гид! Может рассказать много интересных историй, не только сухую историческую справку. Пять часов пролетели незаметно. Если хотите погулять в приятной компании, от души советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Мифы и легенды»
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