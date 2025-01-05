читать дальше истории Бухары и только потом уже начал рассказывать подробно, зато сразу было ясно, что когда и почему происходило. Это прямо было очень здорово! Спасибо большое за великолепно проведенный день!

Гуляли с Шавкатом по Бухаре. Экскурсия очень понравилась! Началась она с того, что гид сначала рассказал основные хронологические периоды в