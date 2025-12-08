Из Бухары в Гиждуван — к мастерам узбекской керамики. Посещение мастерской Нарзуллаевых и домашний обед по желанию.
Описание трансферПриглашаем вас в небольшое путешествие из Бухары в Гиждуван — в дом известной династии мастеров-керамистов Нарзуллаевых. Вы побываете в мастерской, узнаете историю ремесла, увидите процесс создания керамики и даже сможете поучаствовать в мастер-классе. По желанию — вкусный домашний обед в гостеприимной атмосфере узбекского дома. Экскурсия подойдёт для тех, кто интересуется культурой, ремёслами и ищет что-то по-настоящему аутентичное!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мастерская семьи Нарзуллаевых
- Печь для обжига керамики
- Галерея изделий ручной работы
- Традиционный узбекский дом
- (по желанию) Уютный обеденный двор с национальной кухней
Что включено
- Трансфер
- Транспорт
Что не входит в цену
- Стоимость мастер-класса 10$ с человека
- Обед с национальной кухне 15$ с человека
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель, либо по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
