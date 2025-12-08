Мои заказы

Из Бухары в Гиждуван — к мастерам узбекской керамики. Посещение мастерской Нарзуллаевых и домашний обед по желанию.
Описание трансфер

Приглашаем вас в небольшое путешествие из Бухары в Гиждуван — в дом известной династии мастеров-керамистов Нарзуллаевых. Вы побываете в мастерской, узнаете историю ремесла, увидите процесс создания керамики и даже сможете поучаствовать в мастер-классе. По желанию — вкусный домашний обед в гостеприимной атмосфере узбекского дома. Экскурсия подойдёт для тех, кто интересуется культурой, ремёслами и ищет что-то по-настоящему аутентичное!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мастерская семьи Нарзуллаевых
  • Печь для обжига керамики
  • Галерея изделий ручной работы
  • Традиционный узбекский дом
  • (по желанию) Уютный обеденный двор с национальной кухней
Что включено
  • Трансфер
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Стоимость мастер-класса 10$ с человека
  • Обед с национальной кухне 15$ с человека
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель, либо по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бухары

