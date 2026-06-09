Описание экскурсииОтправьтесь в увлекательное путешествие в сердце древней Бухары на комфортном современном автомобиле! За один день вы окунетесь в атмосферу легендарного города, который веками был центром культуры, науки и торговли на Великом Шелковом пути. Вы увидите величественные мечети и медресе — настоящие шедевры исламской архитектуры, прочувствуете дух священного города. Погрузитесь в историю неприступной крепости Арк, которая веками служила резиденцией бухарских эмиров. Восхититесь 47-метровым минаретом
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арк - крепость правителей Бухары
- Древняя цитадель, служившая резиденцией бухарских эмиров. Внутри - музей, а с крепостной стены открывается вид на старый город
- Минарет Калян и мечеть Калян
- Один из самых узнаваемых символов города. Минарет - почти 47 метров высоты, стоял здесь ещё в XII веке. Рядом - мечеть, вмещающая тысячи человек
- Медресе Мири-Араб
- Действующая мусульманская школа, закрытая для посещения внутри, но её фасад - настоящее украшение архитектурного ансамбля
- Комплекс Ляби-Хауз
- Исторический пруд, окружённый медресе, ханакой и чайханами. Атмосферное место для прогулки и отдыха в тени деревьев
- Мавзолей Исмаила Самани
- Настоящее сокровище раннего исламского зодчества. Построен в IX веке, почти без переделок дошёл до наших дней
- Мавзолей Чашма-Аюб («Источник Иова»)
- Место паломничества, связанное с легендой о пророке, который ударил посохом - и забил целебный источник
- Купольные базары (Токи)
- Уникальные крытые торговые ряды XVI века:
- Токи-Саррофон (обмен валют)
- Токи-Тилля-Кари (золотых дел мастера)
- Токи-Заргарон (ювелиры)
- Медресе Улугбека и Абдулазиза-хана
- Два медресе, стоящих друг напротив друга. Одно строгое и научное, второе - более пышное, с богатой отделкой
- Ханако и мечеть Надира Диван-беги
- Входят в ансамбль Ляби-Хауз. Особенно красива мозаика с птицами на фасаде медресе
- Старые караван-сараи и бани
- Можно увидеть бывшие гостиницы для купцов и старинные хаммамы, в некоторых до сих пор оказывают спа-услуги
Что включено
- В стоимость тура уже включены транспортные услуги по всему маршруту и услуги профессионального гида - никаких доплат за дорогу или экскурсионное сопровождение не потребуется.
Что не входит в цену
- Обратите внимание: питание и личные расходы в стоимость тура не входят.
Где начинаем и завершаем?
Начало: 53 Шохрух Стр Самарканд
Завершение: Экскурсия завершится в Самарканде. В конце поездки я вас обязательно довезу до вашего отеля, так что никуда идти не придётся - просто отдыхайте и наслаждайтесь дорогой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «Самарканд-Бухара: путешествие сквозь время»
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Завтра в 10:30
10 июн в 10:30
$90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Бухара сквозь столетия
Погулять по древнему восточному городу и прикоснуться к его богатой истории
Начало: Ляби Хауз
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $90 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бухары в Самарканд или обратно
Наслаждайтесь комфортной поездкой между Бухарой и Самаркандом с нашим индивидуальным трансфером. Профессиональные водители и удобные автомобили
Завтра в 00:00
10 июн в 00:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре + трансфер в Самарканд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
11 июн в 09:00
12 июн в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
$400 за экскурсию