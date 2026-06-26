Бухара — не просто город. Здесь за каждым углом — истории.
Они откроются вам на прогулке по Старому городу: от крепости Арк до торговых куполов, от мечети Боло-Хауз до ансамбля Ляби-Хауз.
Вы узнаете, почему минарет Калян прозвали «Башней смерти», где проходил Великий шёлковый путь и как жили эмиры в своей каменной твердыне.
Они откроются вам на прогулке по Старому городу: от крепости Арк до торговых куполов, от мечети Боло-Хауз до ансамбля Ляби-Хауз.
Вы узнаете, почему минарет Калян прозвали «Башней смерти», где проходил Великий шёлковый путь и как жили эмиры в своей каменной твердыне.
Описание экскурсии
Мы пройдём ключевые точки Старой Бухары, среди которых:
- мавзолей Саманидов — один из древнейших памятников Центральной Азии, где время будто остановилось
- мавзолей Чашма-Аюб — святыня с источником пророка Иова
- мечеть Боло-Хауз — визитная карточка города с ажурной колоннадой
- крепость Арк — бывшая резиденция эмиров, где кипела дворцовая жизнь
- комплекс Пои-Калян с минаретами и мечетями
- торговые купола — Токи Заргарон, Токи Телпак Фурушон и Токи Саррафон: те самые места, где шумел Великий шёлковый путь
- мечеть Магоки-Аттари — сегодня здесь музей ковров
- ансамбль Ляби-Хауз — сердце Бухары, где приятно замедлиться
ежедневно в 08:00, 12:30 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около ансамбля Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 12:30 и 17:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мубашира — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Бухаре много лет и показываю город так, как видят его местные — не через туристические очки. Рассказываю истории, которые останутся с вами. Продумываю маршруты так, чтобы вы не ходили кругами и не теряли время. Со мной вы увидите всё самое яркое и услышите то, чего нет в путеводителях.
Входит в следующие категории Бухары
Похожие экскурсии на «Бухара сквозь века: прогулка по Старому городу с живыми историями»
-
13%
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборБухара: живые истории и тайные места
Побывать в нетуристических уголках, услышать легенды и понять характер города
Начало: Ансамбля Ляби-Хауз
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$26
$30 за человека
Индивидуальная
Бухара сквозь столетия
Погулять по древнему восточному городу и прикоснуться к его богатой истории
Начало: Ляби Хауз
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $99 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Свет Бухары: святыни, кварталы и живые истории
Взглянуть на медресе, торговые купола и крепость Арк глазами горожан
Начало: У памятника Ходже Насреддину
Расписание: ежедневно в 09:30 и 15:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$29 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком на родину легенды средневекового Востока в Бухару
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$76
$80 за всё до 6 чел.
$25 за человека