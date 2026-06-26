Мубашира — ваш гид в Бухаре Организатор данного мероприятия

На сайте с 2026 года

Я живу в Бухаре много лет и показываю город так, как видят его местные — не через туристические очки. Рассказываю истории, которые останутся с вами. Продумываю маршруты так, чтобы вы не ходили кругами и не теряли время. Со мной вы увидите всё самое яркое и услышите то, чего нет в путеводителях.