Вы погуляете по Старому городу и увидите его главные достопримечательности: древние торговые купола, медресе, мечети, архитектурный ансамбль Пои-Калон с 47-метровым минаретом и площадь Ляби-Хауз с живописным прудом. А также я покажу вам крепость Арк — цитадель эмира Бухарского — и мавзолей Чашма-аюб, одинаково важный для представителей трех мировых религий. Почему — вы узнаете на экскурсии.
Бухара хранит тысячи секретов. Вы узнаете, как храм огнепоклонников стал одной из важнейших мусульманских святынь и каким способом правитель Бухары пытался доказать местным жителям, что он «такой же, как они». Какая мечеть была построена еще до распространения ислама и какое медресе стало прообразом учебных заведений Узбекистана. Как пророк Иова ударом посоха создал колодец с чистой водой — и какое отношение эта история имеет к Бухаре.