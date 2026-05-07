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Бухара сквозь столетия

Погулять по древнему восточному городу и прикоснуться к его богатой истории
Старая Бухара — место, где время словно остановилось. В этом её очарование! Вы погуляете по древним улочкам, посетите величественнее мечети и медресе. Оцените грандиозный минарет Калян и отдохнете в тени деревьев на уютной площади Ляби-Хауз. Я расскажу, как развивался город и какие удивительные события в нем происходили.
5
152 отзыва
Бухара сквозь столетия
Бухара сквозь столетия
Бухара сквозь столетия

Описание экскурсии

Визитные карточки Бухары

Вы погуляете по Старому городу и увидите его главные достопримечательности: древние торговые купола, медресе, мечети, архитектурный ансамбль Пои-Калон с 47-метровым минаретом и площадь Ляби-Хауз с живописным прудом. А также я покажу вам крепость Арк — цитадель эмира Бухарского — и мавзолей Чашма-аюб, одинаково важный для представителей трех мировых религий. Почему — вы узнаете на экскурсии.

Погружение в историю

Бухара хранит тысячи секретов. Вы узнаете, как храм огнепоклонников стал одной из важнейших мусульманских святынь и каким способом правитель Бухары пытался доказать местным жителям, что он «такой же, как они». Какая мечеть была построена еще до распространения ислама и какое медресе стало прообразом учебных заведений Узбекистана. Как пророк Иова ударом посоха создал колодец с чистой водой — и какое отношение эта история имеет к Бухаре.

Организационные детали

  • По желанию в середине экскурсии можем прерваться на 15-20 минут, чтобы зайти в ближайшую кофейню. Питание оплачивается самостоятельно
  • Входные билеты не включены в стоимость — около $10 с чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ляби Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ойбек
Ойбек — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1253 туристов
Когда-то я родился в священной Бухаре, в самом сердце Старого города. Рос в окружении караван-сараев, древних хамамов, величественных мечетей и медресе. Теперь я с радостью знакомлю с родными местами путешественников. Жду вас в нашей гостеприимной стране!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 152 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
146
4
6
3
2
1
Владимир
Очень благодарны нашему гиду Ойбеку за прекрасную экскурсию по Бухаре.

Он блестяще рассказал нам о главных достопримечательностях, познакомил с множеством деталей и нюансов, которые знает только местный житель. Ойбек родился и
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вырос в Бухаре, поэтому его взгляд на город особенно глубокий и личный. Благодаря ему можно узнать и об истории, искусстве и местных ремеслах, и об особенностях повседневной жизни в городе.

Экскурсия длилась несколько часов, но они пролетели совершенно незаметно. Ойбека можно слушать очень долго: он рассказывает увлекательно, живо и с большим знанием дела. Общение с ним было очень приятным, и мы с удовольствием сходим на другие его экскурсии в следующий приезд.

Отдельно хотим поблагодарить Ойбека за рекомендации: он посоветовал целый список мест, где можно вкусно поесть, подсказал видовые точки для красивых снимков и рассказал, что можно посмотреть самостоятельно в свободное время. Это было очень ценно, интересно и полезно. Большое спасибо!

Очень благодарны нашему гиду Ойбеку за прекрасную экскурсию по Бухаре.
Очень благодарны нашему гиду Ойбеку за прекрасную экскурсию по Бухаре.
Очень благодарны нашему гиду Ойбеку за прекрасную экскурсию по Бухаре.
Ойбек
Ойбек
Ответ организатора:
Владимир, благодарю за такой тёплый отзыв! От души рад, что экскурсия вам понравилась и запомнилась.

Бухара мой родной город, я здесь
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родился и вырос, и для меня большая радость делиться её историей, архитектурой и особым духом с такими заинтересованными гостями, как вы. Очень приятно, что вы оценили и детали, и мои рассказы о жизни города, и рекомендации. Стараюсь, чтобы каждый увёз с собой не только впечатления, но и что-то полезное.

Что время пролетело незаметно, это самый лучший комплимент для гида. Буду очень рад снова встретить вас в следующий приезд и показать другие уголки Бухары. До новых встреч и счастливого пути!

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Ольга
Маршрут по Узбекистану построили случайно. Первой оказалась Бухара. Знаете, это решение было правильное. Столько доброжелательных людей я давно не видела. Все улыбаются, все готовы что то подсказать и помочь. Наш
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экскурсовод поразил нас погруженностью в культуру и историю своего города. Наши 4 часа, проведённые в месте, пролетели очень быстро. Жаль, что пришлось расставаться. Бухара - ты наша любовь. И большая заслуга нашего экскурсовода в этом. Так много хороших мест в мире, но в Бухару очень хочется вернуться

Маршрут по Узбекистану построили случайно. Первой оказалась Бухара. Знаете, это решение было правильное. Столько доброжелательных людей
Маршрут по Узбекистану построили случайно. Первой оказалась Бухара. Знаете, это решение было правильное. Столько доброжелательных людей
Маршрут по Узбекистану построили случайно. Первой оказалась Бухара. Знаете, это решение было правильное. Столько доброжелательных людей
Маршрут по Узбекистану построили случайно. Первой оказалась Бухара. Знаете, это решение было правильное. Столько доброжелательных людей
Маршрут по Узбекистану построили случайно. Первой оказалась Бухара. Знаете, это решение было правильное. Столько доброжелательных людей
Маршрут по Узбекистану построили случайно. Первой оказалась Бухара. Знаете, это решение было правильное. Столько доброжелательных людей
Маршрут по Узбекистану построили случайно. Первой оказалась Бухара. Знаете, это решение было правильное. Столько доброжелательных людей
Маршрут по Узбекистану построили случайно. Первой оказалась Бухара. Знаете, это решение было правильное. Столько доброжелательных людей+2
Маршрут по Узбекистану построили случайно. Первой оказалась Бухара. Знаете, это решение было правильное. Столько доброжелательных людей
Маршрут по Узбекистану построили случайно. Первой оказалась Бухара. Знаете, это решение было правильное. Столько доброжелательных людей
Ойбек
Ойбек
Ответ организатора:
Спасибо за тёплые слова! Рад, что вам понравилось. Желаю добра, света и счастья! С нетерпением жду встречи в Узбекистане! 🙏
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Михаил
Гид Ойбек — очень эрудированный и приятный собеседник. Помимо интересной экскурсии по Бухаре, он поделился личными историями из жизни и рассказал о воспитании настоящего мусульманина, что помогло нам лучше понять культуру и традиции. Экскурсия получилась не только познавательной, но и глубокой. Рекомендуем!
Гид Ойбек — очень эрудированный и приятный собеседник. Помимо интересной экскурсии по Бухаре, он поделился личными
Гид Ойбек — очень эрудированный и приятный собеседник. Помимо интересной экскурсии по Бухаре, он поделился личными
Гид Ойбек — очень эрудированный и приятный собеседник. Помимо интересной экскурсии по Бухаре, он поделился личными
Гид Ойбек — очень эрудированный и приятный собеседник. Помимо интересной экскурсии по Бухаре, он поделился личными
Гид Ойбек — очень эрудированный и приятный собеседник. Помимо интересной экскурсии по Бухаре, он поделился личными
Ойбек
Ойбек
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие тёплые и искренние слова! Мне очень приятно, что экскурсия оставила у вас не только познавательные впечатления,
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но и затронула более глубокие темы. Рад, что личные истории и размышления о воспитании и традициях помогли вам лучше почувствовать нашу культуру. Бухара — это город, который особенно раскрывается через диалог.
Буду рад видеть вас снова в Узбекистане!

С уважением, Ойбек

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Александра
Невероятная экскурсия по Бухаре — это было настоящее путешествие во времени! От всего сердца благодарим гида Ойбека: он не просто показал город, а буквально оживил его многовековую историю. Мы увидели
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величественные медресе и мечети, прониклись атмосферой старинных караван-сараев и узнали, какую роль они играли в жизни города много веков назад.
Прогулка по историческому кварталу стала отдельным удовольствием: Ойбек обращал наше внимание на детали, которые мы бы точно пропустили сами, - например, на искусную резьбу на деревянных дверях.
Каждая такая деталь оказалась настоящим произведением искусства с собственным смыслом и историей!
А ещё было невероятно интересно узнавать о местных традициях и особенностях узбекской культуры прямо по пути от одной достопримечательности к другой.
Время пролетело незаметно, все было интересно в каждый момент экскурсии. Мы остались в абсолютном восторге и с полной уверенностью можем сказать: если хотите по-настоящему прочувствовать дух Бухары, эта экскурсия с Ойбеком - именно то, что нужно. От всей души рекомендуем!

Невероятная экскурсия по Бухаре — это было настоящее путешествие во времени! От всего сердца благодарим гида
Невероятная экскурсия по Бухаре — это было настоящее путешествие во времени! От всего сердца благодарим гида
Невероятная экскурсия по Бухаре — это было настоящее путешествие во времени! От всего сердца благодарим гида
Невероятная экскурсия по Бухаре — это было настоящее путешествие во времени! От всего сердца благодарим гида
Невероятная экскурсия по Бухаре — это было настоящее путешествие во времени! От всего сердца благодарим гида
Невероятная экскурсия по Бухаре — это было настоящее путешествие во времени! От всего сердца благодарим гида
Невероятная экскурсия по Бухаре — это было настоящее путешествие во времени! От всего сердца благодарим гида
Невероятная экскурсия по Бухаре — это было настоящее путешествие во времени! От всего сердца благодарим гида+3
Невероятная экскурсия по Бухаре — это было настоящее путешествие во времени! От всего сердца благодарим гида
Невероятная экскурсия по Бухаре — это было настоящее путешествие во времени! От всего сердца благодарим гида
Невероятная экскурсия по Бухаре — это было настоящее путешествие во времени! От всего сердца благодарим гида
Ойбек
Ойбек
Ответ организатора:
Спасибо, за такие тёплые слова — они по-настоящему тронули!

Рад, что наша прогулка стала для вас не просто экскурсией, а путешествием
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во времени — ведь моя цель: не «показать» Бухару, а помочь её почувствовать. Каждая резная дверь, узор на медресе, рассказ о караван-сарае — живые нити, связывающие нас с веками. Приятно, что вы заметили детали: каждая линия несёт смысл, память и любовь мастеров.

Благодарю за доверие к моему взгляду на культуру — делиться традициями как живым дыханием города — большая честь.

С нетерпением жду встречи в Бухаре — пусть следующая будет ещё личнее, глубже и насыщеннее открытий. С теплом, Ойбек

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Igor
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии с гидом Ойбеком — это был настоящий подарок для всех, кто интересуется историей и культурой!
Ойбек — не просто профессиональный экскурсовод, но и настоящий знаток своего
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дела, ведь он — местный житель, который искренне любит свой город и его традиции. Его рассказ о народе и его истории был настолько увлекательным, что четыре часа пролетели совершенно незаметно. Мы узнали множество интересных фактов, услышали живые истории и почувствовали атмосферу места так, как это доступно только благодаря личному опыту и глубоким знаниям.
Особенно приятно, что экскурсия была пешей, но совершенно не утомительной: маршрут был продуман, а темп — комфортным. Ойбек умеет удерживать внимание, его речь грамотная, а подача — живая и интересная. Он с удовольствием отвечал на вопросы и делился не только историческими фактами, но и личными наблюдениями.
Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, а по-настоящему понять и почувствовать дух города. Уверен, вы останетесь очень довольны.

Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии с гидом Ойбеком — это был настоящий подарок для всех, кто интересуется историей и культурой!
Ойбек
Ойбек
Ответ организатора:
Пожалуйста, не за что, очень приятно слышать такие тёплые слова! Надеюсь, что плов удался)
Огромное спасибо за отзыв, это ценно и
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вдохновляет. И спасибо за щедрое гостеприимство Санкт-Петербург, наша мечта! Город, о котором столько читали и мечтали особенно с таким тёплым приёмом 🌟

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Елена
Отличная экскурсия, которую провел для нас Ойбек! Это был абсолютно живой рассказ о жизни в Бухаре сквозь столетия. Ойбек отличный рассказчик, ответил на все наши вопросы и дал рекомендации как провести время и поесть вкусный каймак))! Мы остались под впечатлением и всем рекомендуем от души!
Отличная экскурсия, которую провел для нас Ойбек! Это был абсолютно живой рассказ о жизни в Бухаре
Отличная экскурсия, которую провел для нас Ойбек! Это был абсолютно живой рассказ о жизни в Бухаре
Ойбек
Ойбек
Ответ организатора:
Елена, спасибо большое за такой тёплый отзыв! 😊

Мне очень приятно, что вам запомнилась не только история Бухары, но и живые
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детали — каймак тут действительно must try! Рад, что смог ответить на все вопросы и помочь с рекомендациями.

Вы были замечательными слушателями, и с такими гостями экскурсия проходит на одном дыхании. Спасибо, что поделились впечатлениями и рекомендовали другим — это лучшая награда для гида.

Приезжайте ещё — Бухара каждый сезон открывается по-новому! До новых встреч 🌟

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