Погулять по древнему восточному городу и прикоснуться к его богатой истории
Старая Бухара — место, где время словно остановилось. В этом её очарование! Вы погуляете по древним улочкам, посетите величественнее мечети и медресе. Оцените грандиозный минарет Калян и отдохнете в тени деревьев на уютной площади Ляби-Хауз. Я расскажу, как развивался город и какие удивительные события в нем происходили.
Вы погуляете по Старому городу и увидите его главные достопримечательности: древние торговые купола, медресе, мечети, архитектурный ансамбль Пои-Калон с 47-метровым минаретом и площадь Ляби-Хауз с живописным прудом. А также я покажу вам крепость Арк — цитадель эмира Бухарского — и мавзолей Чашма-аюб, одинаково важный для представителей трех мировых религий. Почему — вы узнаете на экскурсии.
Погружение в историю
Бухара хранит тысячи секретов. Вы узнаете, как храм огнепоклонников стал одной из важнейших мусульманских святынь и каким способом правитель Бухары пытался доказать местным жителям, что он «такой же, как они». Какая мечеть была построена еще до распространения ислама и какое медресе стало прообразом учебных заведений Узбекистана. Как пророк Иова ударом посоха создал колодец с чистой водой — и какое отношение эта история имеет к Бухаре.
Организационные детали
По желанию в середине экскурсии можем прерваться на 15-20 минут, чтобы зайти в ближайшую кофейню. Питание оплачивается самостоятельно
Входные билеты не включены в стоимость — около $10 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ляби Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ойбек — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1253 туристов
Когда-то я родился в священной Бухаре, в самом сердце Старого города. Рос в окружении караван-сараев, древних хамамов, величественных мечетей и медресе. Теперь я с радостью знакомлю с родными местами путешественников. Жду вас в нашей гостеприимной стране!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 152 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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6
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Владимир
Очень благодарны нашему гиду Ойбеку за прекрасную экскурсию по Бухаре.
Он блестяще рассказал нам о главных достопримечательностях, познакомил с множеством деталей и нюансов, которые знает только местный житель. Ойбек родился и читать дальшеуменьшить
вырос в Бухаре, поэтому его взгляд на город особенно глубокий и личный. Благодаря ему можно узнать и об истории, искусстве и местных ремеслах, и об особенностях повседневной жизни в городе.
Экскурсия длилась несколько часов, но они пролетели совершенно незаметно. Ойбека можно слушать очень долго: он рассказывает увлекательно, живо и с большим знанием дела. Общение с ним было очень приятным, и мы с удовольствием сходим на другие его экскурсии в следующий приезд.
Отдельно хотим поблагодарить Ойбека за рекомендации: он посоветовал целый список мест, где можно вкусно поесть, подсказал видовые точки для красивых снимков и рассказал, что можно посмотреть самостоятельно в свободное время. Это было очень ценно, интересно и полезно. Большое спасибо!
Ойбек
Ответ организатора:
Владимир, благодарю за такой тёплый отзыв! От души рад, что экскурсия вам понравилась и запомнилась.
Бухара мой родной город, я здесь читать дальшеуменьшить
родился и вырос, и для меня большая радость делиться её историей, архитектурой и особым духом с такими заинтересованными гостями, как вы. Очень приятно, что вы оценили и детали, и мои рассказы о жизни города, и рекомендации. Стараюсь, чтобы каждый увёз с собой не только впечатления, но и что-то полезное.
Что время пролетело незаметно, это самый лучший комплимент для гида. Буду очень рад снова встретить вас в следующий приезд и показать другие уголки Бухары. До новых встреч и счастливого пути!
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Ольга
Маршрут по Узбекистану построили случайно. Первой оказалась Бухара. Знаете, это решение было правильное. Столько доброжелательных людей я давно не видела. Все улыбаются, все готовы что то подсказать и помочь. Наш читать дальшеуменьшить
экскурсовод поразил нас погруженностью в культуру и историю своего города. Наши 4 часа, проведённые в месте, пролетели очень быстро. Жаль, что пришлось расставаться. Бухара - ты наша любовь. И большая заслуга нашего экскурсовода в этом. Так много хороших мест в мире, но в Бухару очень хочется вернуться
+2
Ойбек
Ответ организатора:
Спасибо за тёплые слова! Рад, что вам понравилось. Желаю добра, света и счастья! С нетерпением жду встречи в Узбекистане! 🙏
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Михаил
Гид Ойбек — очень эрудированный и приятный собеседник. Помимо интересной экскурсии по Бухаре, он поделился личными историями из жизни и рассказал о воспитании настоящего мусульманина, что помогло нам лучше понять культуру и традиции. Экскурсия получилась не только познавательной, но и глубокой. Рекомендуем!
Ойбек
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие тёплые и искренние слова! Мне очень приятно, что экскурсия оставила у вас не только познавательные впечатления, читать дальшеуменьшить
но и затронула более глубокие темы. Рад, что личные истории и размышления о воспитании и традициях помогли вам лучше почувствовать нашу культуру. Бухара — это город, который особенно раскрывается через диалог. Буду рад видеть вас снова в Узбекистане!
С уважением, Ойбек
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Александра
Невероятная экскурсия по Бухаре — это было настоящее путешествие во времени! От всего сердца благодарим гида Ойбека: он не просто показал город, а буквально оживил его многовековую историю. Мы увидели читать дальшеуменьшить
величественные медресе и мечети, прониклись атмосферой старинных караван-сараев и узнали, какую роль они играли в жизни города много веков назад. Прогулка по историческому кварталу стала отдельным удовольствием: Ойбек обращал наше внимание на детали, которые мы бы точно пропустили сами, - например, на искусную резьбу на деревянных дверях. Каждая такая деталь оказалась настоящим произведением искусства с собственным смыслом и историей! А ещё было невероятно интересно узнавать о местных традициях и особенностях узбекской культуры прямо по пути от одной достопримечательности к другой. Время пролетело незаметно, все было интересно в каждый момент экскурсии. Мы остались в абсолютном восторге и с полной уверенностью можем сказать: если хотите по-настоящему прочувствовать дух Бухары, эта экскурсия с Ойбеком - именно то, что нужно. От всей души рекомендуем!
+3
Ойбек
Ответ организатора:
Спасибо, за такие тёплые слова — они по-настоящему тронули!
Рад, что наша прогулка стала для вас не просто экскурсией, а путешествием читать дальшеуменьшить
во времени — ведь моя цель: не «показать» Бухару, а помочь её почувствовать. Каждая резная дверь, узор на медресе, рассказ о караван-сарае — живые нити, связывающие нас с веками. Приятно, что вы заметили детали: каждая линия несёт смысл, память и любовь мастеров.
Благодарю за доверие к моему взгляду на культуру — делиться традициями как живым дыханием города — большая честь.
С нетерпением жду встречи в Бухаре — пусть следующая будет ещё личнее, глубже и насыщеннее открытий. С теплом, Ойбек
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Igor
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии с гидом Ойбеком — это был настоящий подарок для всех, кто интересуется историей и культурой! Ойбек — не просто профессиональный экскурсовод, но и настоящий знаток своего читать дальшеуменьшить
дела, ведь он — местный житель, который искренне любит свой город и его традиции. Его рассказ о народе и его истории был настолько увлекательным, что четыре часа пролетели совершенно незаметно. Мы узнали множество интересных фактов, услышали живые истории и почувствовали атмосферу места так, как это доступно только благодаря личному опыту и глубоким знаниям. Особенно приятно, что экскурсия была пешей, но совершенно не утомительной: маршрут был продуман, а темп — комфортным. Ойбек умеет удерживать внимание, его речь грамотная, а подача — живая и интересная. Он с удовольствием отвечал на вопросы и делился не только историческими фактами, но и личными наблюдениями. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, а по-настоящему понять и почувствовать дух города. Уверен, вы останетесь очень довольны.
Ойбек
Ответ организатора:
Пожалуйста, не за что, очень приятно слышать такие тёплые слова! Надеюсь, что плов удался) Огромное спасибо за отзыв, это ценно и читать дальшеуменьшить
вдохновляет. И спасибо за щедрое гостеприимство Санкт-Петербург, наша мечта! Город, о котором столько читали и мечтали особенно с таким тёплым приёмом 🌟
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Елена
Отличная экскурсия, которую провел для нас Ойбек! Это был абсолютно живой рассказ о жизни в Бухаре сквозь столетия. Ойбек отличный рассказчик, ответил на все наши вопросы и дал рекомендации как провести время и поесть вкусный каймак))! Мы остались под впечатлением и всем рекомендуем от души!
Ойбек
Ответ организатора:
Елена, спасибо большое за такой тёплый отзыв! 😊
Мне очень приятно, что вам запомнилась не только история Бухары, но и живые читать дальшеуменьшить
детали — каймак тут действительно must try! Рад, что смог ответить на все вопросы и помочь с рекомендациями.
Вы были замечательными слушателями, и с такими гостями экскурсия проходит на одном дыхании. Спасибо, что поделились впечатлениями и рекомендовали другим — это лучшая награда для гида.
Приезжайте ещё — Бухара каждый сезон открывается по-новому! До новых встреч 🌟