Старая Бухара — место, где время словно остановилось. В этом её очарование! Вы погуляете по древним улочкам, посетите величественнее мечети и медресе. Оцените грандиозный минарет Калян и отдохнете в тени деревьев на уютной площади Ляби-Хауз. Я расскажу, как развивался город и какие удивительные события в нем происходили.

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Описание экскурсии

Визитные карточки Бухары

Вы погуляете по Старому городу и увидите его главные достопримечательности: древние торговые купола, медресе, мечети, архитектурный ансамбль Пои-Калон с 47-метровым минаретом и площадь Ляби-Хауз с живописным прудом. А также я покажу вам крепость Арк — цитадель эмира Бухарского — и мавзолей Чашма-аюб, одинаково важный для представителей трех мировых религий. Почему — вы узнаете на экскурсии.

Погружение в историю

Бухара хранит тысячи секретов. Вы узнаете, как храм огнепоклонников стал одной из важнейших мусульманских святынь и каким способом правитель Бухары пытался доказать местным жителям, что он «такой же, как они». Какая мечеть была построена еще до распространения ислама и какое медресе стало прообразом учебных заведений Узбекистана. Как пророк Иова ударом посоха создал колодец с чистой водой — и какое отношение эта история имеет к Бухаре.

Организационные детали