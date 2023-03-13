Бухара сквозь столетия

Погулять по древнему восточному городу и прикоснуться к его богатой истории

5
4 отзыва
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Ответы на вопросы
Старая Бухара — место, где время словно остановилось. В этом её очарование! Вы погуляете по древним улочкам, посетите величественнее мечети и медресе. Оцените грандиозный минарет Калян и отдохнете в тени деревьев на уютной площади Ляби-Хауз. Я расскажу, как развивался город и какие удивительные события в нем происходили.
Бухара сквозь столетия
Бухара сквозь столетия
Бухара сквозь столетия
Бухара сквозь столетия
Бухара сквозь столетия
Бухара сквозь столетия
Бухара сквозь столетия
Бухара сквозь столетия
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Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки Бухары

Вы погуляете по Старому городу и увидите его главные достопримечательности: древние торговые купола, медресе, мечети, архитектурный ансамбль Пои-Калон с 47-метровым минаретом и площадь Ляби-Хауз с живописным прудом. А также я покажу вам крепость Арк — цитадель эмира Бухарского — и мавзолей Чашма-аюб, одинаково важный для представителей трех мировых религий. Почему — вы узнаете на экскурсии.

Погружение в историю

Бухара хранит тысячи секретов. Вы узнаете, как храм огнепоклонников стал одной из важнейших мусульманских святынь и каким способом правитель Бухары пытался доказать местным жителям, что он «такой же, как они». Какая мечеть была построена еще до распространения ислама и какое медресе стало прообразом учебных заведений Узбекистана. Как пророк Иова ударом посоха создал колодец с чистой водой — и какое отношение эта история имеет к Бухаре.

Организационные детали

  • По желанию в середине экскурсии мы зайдем в чайхану и попробуем национальные блюда. Питание оплачивается дополнительно.
  • Входные билеты не включены в стоимость — около 10$ с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ляби Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Ю
13 мар 2023
Несомненно, Бухара останется в нашей памяти как одно из самых интересных мест, которые мы посетили. А поездили мы не мало. Исторические памятники, созданные на территории города в YII-XVI вв,поражают воображение, работы реставраторов - восхищают, бережное отношение к памятникам местных властей и жителей города вызывает глубокое уважение. Насколько коренные жители Бухары любят свой город и трепетно относятся к его прошлому ярко продемонстрировал наш гид Oybek. Его экскурсия очень хорошо продумана и структурирована. Он сумел описать историческое полотно, на фоне которого создавались шедевры бухарской (и мировой!) архитектуры, не забывая увязывать с этническими и мусульманскими традициями. Очень оживляли экскурсию и некоторые бытовые детали жизни жителей древней Бухары, учеников медресе и организация их учебы. Oybek очень удачно дополнял рассказ воспоминаниями членов его семьи и воспоминаниями его детства. Oybek обратил наше внимание на этническую толерантность бухарцев, а беседа в ходе экскурсии со служителем синагоги подтвердила это. Замечательно, что кроме знакомства с историей города, гид предоставил нам возможность не только увидеть работы местных мастеров самых разнообразных традиционных промыслов, но и как они создаются. Oybek удивительно тактичный человек, он чутко улавливал какие темы нам наиболее интересны. В английском есть выражение "You made my day (Ты сделал мой день особенным)". Oybek, вы и Бухара -:) сделали этот день нашего путешествия очень особенным, познавательным и невероятно приятным. Спасибо!
Р
12 мар 2023
Экскурсия нам очень понравилась, познакомились со многими историческими местами. Посмотрели работы местных ремесленников. Очень подробно и интересно Ойбек рассказал про историю Бухары.
Экскурсию проходили с ребенком 7 лет.
Дарья
7 мар 2023
Очень понравилась экскурсия! Большое спасибо за индивидуальный подход с учетом особенностей раннего приезда. Отдельное спасибо за вкусный завтрак и великолепный плов!
А
3 мар 2023
Ойбек сам зашёл за нами в гостиницу, был вежлив и учел все наши пожелания. Маршрут интересный, Ойбек материал знает отлично. Сам местный, любит Бухару и любит о ней рассказывать.

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