Трансфер из Бухары в Самарканд или обратно

Наслаждайтесь комфортной поездкой между Бухарой и Самаркандом с нашим индивидуальным трансфером. Профессиональные водители и удобные автомобили
Расписание поездов между Бухарой и Самаркандом не всегда удобно, а билеты могут быть недоступны. Чтобы ваше путешествие прошло без лишних хлопот, воспользуйтесь индивидуальным трансфером. Водитель встретит вас в любое время
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суток, поможет с багажом и доставит по нужному адресу. По пути можно сделать остановки для отдыха или перекуса в чайхане. Поездка проходит на комфортабельных автомобилях марки Chevrolet: Orlando, Cobalt, Captiva, Lacetti. Укажите дату, время выезда, количество человек и адрес пункта назначения при бронировании. Максимальное количество багажа - 2 больших чемодана

5 причин купить этот трансфер

  1. 🚗 Комфортная поездка
  2. 🌟 Профессиональные водители
  3. 📅 Гибкое расписание
  4. 🧳 Помощь с багажом
  5. 🍽 Возможность остановок

Что можно увидеть

  • Чайхана
Трансфер из Бухары в Самарканд или обратно
Трансфер из Бухары в Самарканд или обратно
Трансфер из Бухары в Самарканд или обратно
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00

Описание трансфер

Что вас ожидает

Мы предлагаем трансфер как из Бухары в Самарканд, так и обратно. Все наши водители — вежливые люди и профессионалы своего дела. Вас встретят, помогут с багажом и по пути ответят на все интересующие вопросы. По желанию можно сделать пару остановок по дороге или даже перекусить в одной из правильных чайхан.

Организационные детали

  • Поездка проходит на седане или кроссовере марки Chevrolet: Orlando, Cobalt, Captiva, Lacetti
  • Цена трансфера указана только в одну сторону. Максимальное количество багажа — не более 2 больших чемоданов.
  • При бронировании сообщите, пожалуйста, следующую информацию: дата и время выезда, количество человек, адрес пункта назначения

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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