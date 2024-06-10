Трансфер из Бухары в Самарканд или обратно

Расписание поездов между Бухарой и Самаркандом не всегда удобно, а билеты могут быть недоступны. Чтобы ваше путешествие прошло без лишних хлопот, воспользуйтесь индивидуальным трансфером. Водитель встретит вас в любое время
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортная поездка
- 🌟 Профессиональные водители
- 📅 Гибкое расписание
- 🧳 Помощь с багажом
- 🍽 Возможность остановок
Что можно увидеть
- Чайхана
Ближайшие даты:
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Описание трансфер
Что вас ожидает
Мы предлагаем трансфер как из Бухары в Самарканд, так и обратно. Все наши водители — вежливые люди и профессионалы своего дела. Вас встретят, помогут с багажом и по пути ответят на все интересующие вопросы. По желанию можно сделать пару остановок по дороге или даже перекусить в одной из правильных чайхан.
Организационные детали
- Поездка проходит на седане или кроссовере марки Chevrolet: Orlando, Cobalt, Captiva, Lacetti
- Цена трансфера указана только в одну сторону. Максимальное количество багажа — не более 2 больших чемоданов.
- При бронировании сообщите, пожалуйста, следующую информацию: дата и время выезда, количество человек, адрес пункта назначения
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джафар — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 45 туристов
Я Джафар, гид-переводчик и туроператор с 10-летним стажем. Организую и провожу экскурсии по всему Узбекистану. Родился и вырос в Самарканде. Имею высшее юридическое образование. Знаю английский, русский, узбекский и таджикский. На наших экскурсиях вы полюбуетесь неповторимым историческим и культурным наследием наших городов, побываете у памятников, признанных шедеврами, и в замечательных местах, скрытых от повседневной туристической суеты.Задать вопрос
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