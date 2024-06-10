Трансфер из Бухары в Самарканд или обратно

Расписание поездов между Бухарой и Самаркандом не всегда удобно, а билеты могут быть недоступны. Чтобы ваше путешествие прошло без лишних хлопот, воспользуйтесь индивидуальным трансфером. Водитель встретит вас в любое время

суток, поможет с багажом и доставит по нужному адресу. По пути можно сделать остановки для отдыха или перекуса в чайхане. Поездка проходит на комфортабельных автомобилях марки Chevrolet: Orlando, Cobalt, Captiva, Lacetti. Укажите дату, время выезда, количество человек и адрес пункта назначения при бронировании. Максимальное количество багажа - 2 больших чемодана

Описание трансфер

Что вас ожидает

Мы предлагаем трансфер как из Бухары в Самарканд, так и обратно. Все наши водители — вежливые люди и профессионалы своего дела. Вас встретят, помогут с багажом и по пути ответят на все интересующие вопросы. По желанию можно сделать пару остановок по дороге или даже перекусить в одной из правильных чайхан.

Организационные детали