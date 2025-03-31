Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Рассмотреть значимые здания и памятники, погрузиться в историю и культуру и заглянуть на базар
Начало: Бухара, место и время по договорённости
31 мар в 08:00
1 апр в 08:00
$600 за человека
Поездка в пустыню Кызыл Кум и соленое озеро Айдаркуль
Начало: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 4 чел.
Индивидуально по Бухаре и окрестностям: древности, мастерские, кухня
Изучить культовые и безвестные локации, познакомиться с ремёслами и перепробовать мясные блюда
Начало: Аэропорт Бухары, утро, по времени рейса
9 мая в 08:00
23 мая в 08:00
$850 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Мавзолей Чашма-Айюб»
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