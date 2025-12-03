В одном туре мы соединили всё самое интересное: вы посетите главные достопримечательности города-музея
Описание тура
Организационные детали
Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну.
Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000-40000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.
Питание. Включены завтраки со 2-го по 6-й дни. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельный минивэн или автобус с кондиционером.
Возраст участников. 10–85.
Уровень сложности. Минимальный. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту Бухары и отвезём в отель. Заселение с 14:00. Затем — свободное время, чтобы самостоятельно погулять по старинному городу, изучить его улочки и попробовать блюда местной кухни.
Мавзолей Саманидов, мечеть Боло-Хауз и крепость Арк и восточные базары
После завтрака мы отправимся на экскурсию по главным достопримечательностям Бухары. Посетим мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб с целебным источником. Увидим комплекс Боло-Хауз с колонной мечетью у пруда и поднимемся на крепость Арк — бывшую цитадель эмира. Продолжим в ансамбле Пои-Калян, посетим медресе Абдулазиз-хана с богатым декором и строгую постройку медресе Улугбека.
После осмотра отдохнём у ансамбля Ляби-Хауз с прудом, медресе Кукельдаш и Нодир-Диван-Беги, а также памятником Ходже Насреддину. Здесь можно будет выпить чай в тени чинар.
Завершим день прогулкой по крытым базарам 16 века, где работают ремесленники и продаются шелка, керамика и бухарские ножи.
Дворец Ситораи Мохи-Хоса, комплекс Бахаутдина Накшбанди и переезд в Самарканд
После завтрака мы отправимся за пределы Бухары, чтобы увидеть летнюю резиденцию последнего эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса. Здесь восточная и европейская архитектура сочетаются в белоснежных фасадах, зеркальных залах, изразцовых галереях и ухоженных садах.
Далее посетим мемориальный комплекс Бахаутдина Накшбанди. Мы осмотрим тихие дворики, бирюзовые купола, старинное кладбище и священный камень желаний, а также услышим истории, связанные с этим местом.
После обеда отправимся в Самарканд через долины и предгорья. Разместившись в гостинице, мы сможем прогуляться до площади Регистан и полюбоваться медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари в лучах заката.
Знакомство с Самаркандом: площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и обсерватория
После завтрака начнём экскурсионную программу по Самарканду. Увидим площадь Регистан с тремя медресе: Улугбека, где учились астрономы и философы; Шер-Дор с изображением тигров на портале; и Тилля-Кари, известным золотыми интерьерами.
Посетим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана. Далее отправимся в мечеть Биби-Ханум, построенную Тимуром в честь супруги, и продолжим в ансамбле Шахи-Зинда — на аллее мавзолеев с мозаичными фасадами. Завершим день в обсерватории Улугбека, где сохранились остатки гигантского секстанта 15 века.
Вечером будет время прогуляться по Сиабскому базару или подняться на холм Афросиаб, чтобы увидеть панораму города.
Древний и современный Ташкент: площадь Хаст-Имам, мавзолей Кафал-аль-Шаши, площадь Независимости и метро
Утром поедем в Ташкент (330 км, 5 часов). По прибытии начнём экскурсию на площади Хаст-Имам. Мы увидим Коран Усмана 7 века, хранящийся в медресе Барак-хана, и реликвию — волос пророка Мухаммеда. Также посетим мавзолей Кафал-аль-Шаши.
Далее отправимся на площадь Независимости с фонтанами и флагом страны, а затем — в сквер Амира Темура с памятником великому полководцу. Продолжим знакомство с городом в ташкентском метро, где каждая станция оформлена как произведение искусства.
Вечером останется свободное время для прогулки по базару «Чорсу», ужина в кафе с узбекской кухней или вечерней прогулки по центру с подсвеченными фонтанами.
Отъезд
После завтрака — групповой трансфер в аэропорт. По пути мы ещё раз проедем по проспектам Ташкента и полюбуемся улочками.
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$595
|1-местное размещение
|$745
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, минеральная вода
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт для каждого рейса
- Экскурсии с гидом
- Памятные сувениры
Что не входит в цену
- Билеты до Бухары и обратно из Ташкента
- Обеды и ужины
- Входные билеты на объекты экскурсий - ок. $35 (точная стоимость зависит от курса ЦБ РУз, поскольку оплачивается в узбекских сумах)
- Медицинские издержки и страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $150 (за весь тур)
- Дополнительная ночь в гостинице перед началом или после завершения тура - $50 (1-местный номер), $60 (2-местный номер)