На Рождество - в Узбекистан: тур-знакомство с Бухарой, Самаркандом и Ташкентом

Полюбоваться мечетью Биби-Ханум, погулять по улочкам столицы и исследовать древние мавзолеи
Приглашаем провести зимние праздники необычно — среди роскошных дворцов, шумных восточных базаров, покрытых яркой мозаикой мечетей и медресе.

В одном туре мы соединили всё самое интересное: вы посетите главные достопримечательности города-музея
Бухары, Самарканда и Ташкента.

Перед вами предстанет неприступная крепость Арк, летняя резиденция эмира — Ситораи Мохи-Хоса, величественная площадь Регистан, ансамбль Шахи-Зинда — и это лишь малая часть того, что вам удастся посмотреть.

А ещё вы исследуете обсерваторию 15 века, увидите Коран Усмана, спуститесь в метро, где каждая станция оформлена как произведение искусства, и, конечно, закупитесь сладостями на аутентичных рынках.

Описание тура

Организационные детали

Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну.

Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000-40000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.

Питание. Включены завтраки со 2-го по 6-й дни. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Комфортабельный минивэн или автобус с кондиционером.

Возраст участников. 10–85.

Уровень сложности. Минимальный. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту Бухары и отвезём в отель. Заселение с 14:00. Затем — свободное время, чтобы самостоятельно погулять по старинному городу, изучить его улочки и попробовать блюда местной кухни.

2 день

Мавзолей Саманидов, мечеть Боло-Хауз и крепость Арк и восточные базары

После завтрака мы отправимся на экскурсию по главным достопримечательностям Бухары. Посетим мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб с целебным источником. Увидим комплекс Боло-Хауз с колонной мечетью у пруда и поднимемся на крепость Арк — бывшую цитадель эмира. Продолжим в ансамбле Пои-Калян, посетим медресе Абдулазиз-хана с богатым декором и строгую постройку медресе Улугбека.

После осмотра отдохнём у ансамбля Ляби-Хауз с прудом, медресе Кукельдаш и Нодир-Диван-Беги, а также памятником Ходже Насреддину. Здесь можно будет выпить чай в тени чинар.

Завершим день прогулкой по крытым базарам 16 века, где работают ремесленники и продаются шелка, керамика и бухарские ножи.

3 день

Дворец Ситораи Мохи-Хоса, комплекс Бахаутдина Накшбанди и переезд в Самарканд

После завтрака мы отправимся за пределы Бухары, чтобы увидеть летнюю резиденцию последнего эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса. Здесь восточная и европейская архитектура сочетаются в белоснежных фасадах, зеркальных залах, изразцовых галереях и ухоженных садах.

Далее посетим мемориальный комплекс Бахаутдина Накшбанди. Мы осмотрим тихие дворики, бирюзовые купола, старинное кладбище и священный камень желаний, а также услышим истории, связанные с этим местом.

После обеда отправимся в Самарканд через долины и предгорья. Разместившись в гостинице, мы сможем прогуляться до площади Регистан и полюбоваться медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари в лучах заката.

4 день

Знакомство с Самаркандом: площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и обсерватория

После завтрака начнём экскурсионную программу по Самарканду. Увидим площадь Регистан с тремя медресе: Улугбека, где учились астрономы и философы; Шер-Дор с изображением тигров на портале; и Тилля-Кари, известным золотыми интерьерами.

Посетим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана. Далее отправимся в мечеть Биби-Ханум, построенную Тимуром в честь супруги, и продолжим в ансамбле Шахи-Зинда — на аллее мавзолеев с мозаичными фасадами. Завершим день в обсерватории Улугбека, где сохранились остатки гигантского секстанта 15 века.

Вечером будет время прогуляться по Сиабскому базару или подняться на холм Афросиаб, чтобы увидеть панораму города.

5 день

Древний и современный Ташкент: площадь Хаст-Имам, мавзолей Кафал-аль-Шаши, площадь Независимости и метро

Утром поедем в Ташкент (330 км, 5 часов). По прибытии начнём экскурсию на площади Хаст-Имам. Мы увидим Коран Усмана 7 века, хранящийся в медресе Барак-хана, и реликвию — волос пророка Мухаммеда. Также посетим мавзолей Кафал-аль-Шаши.

Далее отправимся на площадь Независимости с фонтанами и флагом страны, а затем — в сквер Амира Темура с памятником великому полководцу. Продолжим знакомство с городом в ташкентском метро, где каждая станция оформлена как произведение искусства.

Вечером останется свободное время для прогулки по базару «Чорсу», ужина в кафе с узбекской кухней или вечерней прогулки по центру с подсвеченными фонтанами.

6 день

Отъезд

После завтрака — групповой трансфер в аэропорт. По пути мы ещё раз проедем по проспектам Ташкента и полюбуемся улочками.

До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$595
1-местное размещение$745
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, минеральная вода
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт для каждого рейса
  • Экскурсии с гидом
  • Памятные сувениры
Что не входит в цену
  • Билеты до Бухары и обратно из Ташкента
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на объекты экскурсий - ок. $35 (точная стоимость зависит от курса ЦБ РУз, поскольку оплачивается в узбекских сумах)
  • Медицинские издержки и страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $150 (за весь тур)
  • Дополнительная ночь в гостинице перед началом или после завершения тура - $50 (1-местный номер), $60 (2-местный номер)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бухары, 14:00, возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Аэропорт Ташкента, 12:00, возможно другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Бухаре
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

Все туры из Бухары