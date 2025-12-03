После завтрака мы отправимся на экскурсию по главным достопримечательностям Бухары. Посетим мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб с целебным источником. Увидим комплекс Боло-Хауз с колонной мечетью у пруда и поднимемся на крепость Арк — бывшую цитадель эмира. Продолжим в ансамбле Пои-Калян, посетим медресе Абдулазиз-хана с богатым декором и строгую постройку медресе Улугбека.

После осмотра отдохнём у ансамбля Ляби-Хауз с прудом, медресе Кукельдаш и Нодир-Диван-Беги, а также памятником Ходже Насреддину. Здесь можно будет выпить чай в тени чинар.

Завершим день прогулкой по крытым базарам 16 века, где работают ремесленники и продаются шелка, керамика и бухарские ножи.