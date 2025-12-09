Экскурсия к древним крепостям Хорезма, расположенным среди песков Кызылкума и Каракума.
Вы посетите крепости Кызыл-Кала, Топрак-Кала и Аяз-Кала, узнаете об истории древней цивилизации и легендах, связанных с этими местами.
Описание экскурсии
Древние крепости Хорезма:
- путешествие сквозь тысячелетия.
- Откройте для себя наследие древней цивилизации Хорезма, существовавшей в Средней Азии на протяжении тысячелетий. Эта экскурсия познакомит вас с архитектурными памятниками, которые сохранились среди песков пустынь Кызылкум и Каракум и хранят истории о персидских царях и Александре Македонском.
- Оборонительные сооружения древнего государства.
- Маршрут включает посещение крепости Кызыл-Кала, построенной в первом тысячелетии нашей эры для защиты северо-восточных границ Хорезма. Вы узнаете о роли этой крепости как караванного узла на Великом шелковом пути и убежища для местных жителей. Экскурсия продолжится в крепости Топрак-Кала, которая служила не только укреплением, но и одной из столиц древнего государства.
- Архитектура и легенды хорезмских крепостей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Кызыл-Кала
- Крепость Топрак-Кала
- Крепость Аяз-Кала
Что включено
- Услуга гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Рекомендуется надеть удобную обувь и головной убор
- Возьмите с собой достаточный запас воды
- Посещение крепостей связано с подъемами на возвышенности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
