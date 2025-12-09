Мои заказы

Через пустыни - к древним крепостям Хорезма

Экскурсия к древним крепостям Хорезма, расположенным среди песков Кызылкума и Каракума.

Вы посетите крепости Кызыл-Кала, Топрак-Кала и Аяз-Кала, узнаете об истории древней цивилизации и легендах, связанных с этими местами.
Описание экскурсии

Древние крепости Хорезма:

  • путешествие сквозь тысячелетия.
  • Откройте для себя наследие древней цивилизации Хорезма, существовавшей в Средней Азии на протяжении тысячелетий. Эта экскурсия познакомит вас с архитектурными памятниками, которые сохранились среди песков пустынь Кызылкум и Каракум и хранят истории о персидских царях и Александре Македонском.
  • Оборонительные сооружения древнего государства.
  • Маршрут включает посещение крепости Кызыл-Кала, построенной в первом тысячелетии нашей эры для защиты северо-восточных границ Хорезма. Вы узнаете о роли этой крепости как караванного узла на Великом шелковом пути и убежища для местных жителей. Экскурсия продолжится в крепости Топрак-Кала, которая служила не только укреплением, но и одной из столиц древнего государства.
  • Архитектура и легенды хорезмских крепостей.
Вы посетите крепость Аяз-Кала, расположенную на вершине 60-метрового холма, и услышите легенду о богатыре Аязе, который добивался руки царевны. Гид расскажет о истории хорезмской цивилизации и особенностях архитектуры этих сооружений, многие из которых были полностью раскопаны археологами. Важная информация:
  • Рекомендуется надеть удобную обувь и головной убор.
  • Возьмите с собой достаточный запас воды.
  • Посещение крепостей связано с подъемами на возвышенности.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость Кызыл-Кала
  • Крепость Топрак-Кала
  • Крепость Аяз-Кала
Что включено
  • Услуга гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Рекомендуется надеть удобную обувь и головной убор
  • Возьмите с собой достаточный запас воды
  • Посещение крепостей связано с подъемами на возвышенности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

