Экскурсии от вашего отеля в Хиве

Найдено 5 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Хиве на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
32 отзыва
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в историю Хорезма через экскурсию по древним крепостям пустыни Кызылкум из Хивы. Узнайте о жизни и традициях древнего государства
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 8 чел.
Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
Погрузитесь в богатую историю Хорезма, посетив древние крепости Аяз-Кала и Топрак-Кала. Узнайте о значении этих сооружений и их роли в истории региона
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
80 за всё до 7 чел.
Затерянный Хорезм и загадки древних крепостей
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Затерянный Хорезм и загадки древних крепостей
Индивидуальная экскурсия по западному Узбекистану. Посетите Аяз-Калу, Топрак-Калу и Кызыл-Калу, узнайте тайны древних крепостей и почувствуйте дух зороастризма
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Древняя магическая Хива
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Древняя магическая Хива: прогулка по узким улочкам и величественным постройкам
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Хиве. Узкие улочки, древние дворцы и мощные стены перенесут вас в эпоху великого Хорезма
Начало: Ваш отель
Расписание: 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$100 за всё до 8 чел.
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Индивидуальная
9 часов
Увлекательная экскурсия по древним крепостям пустыни Кызылкум из Хивы
Индивидуальная экскурсия по древним крепостям Хорезма. Откройте для себя Кызыл-Кала, Топрак-Кала и Аяз-Кала среди песков Кызылкума и Каракума
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тарас
    5 июня 2024
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Прекрасная экскурсия. Нет никаких нареканий. Интересный рассказ, комфортный автомобиль. Гид не отвлекается на управление машиной и все внимание уделяет гостям. Спасибо за отлично организованное путешествие
  • О
    Олег
    21 мая 2024
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Были на экскурсии 8 мая. Экскурсия интересная, погружающая в глубины истории этого древнего края. Заранее договорились о переезде в Бухару
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    после окончания экскурсии, по дороге насладились видами пустыни. Так решили вопрос переезда из Хивы в Бухару, где продолжили свое путешествие по Узбекистану. Большое спасибо Дадахону за хорошую экскурсию и чёткую организацию.

  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Экскурсию провел Дадахон. Дадахон прекрасный рассказчик, а также очень позитивный человек, рассказал нам много нового и интересного и ответил на
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    все наши вопросы. В поездке нам было очень комфортно, Дадахон подстраивал поездку и рассказ под наши интересы и в то же время следил за временем, нам нужно было успеть в аэропорт. Экскурсия сама по себе очень интересная, никогда не думала, что прогуляюсь по пустыне Каракум и Кызылкум и увижу зороастрийские крепости. Ожидания от крепостей у меня были несколько завышенные изначально, они сохранились хорошо для строений, которым 2000+ лет, но мало что можно увидеть на месте, только некоторые стены. Тем не менее, очень интересно послушать легенды о данных местах, исторические факты, представить, как в этих местах протекала Амударья и проходили торговые караваны. В пустыне увидели интересные растения и мимо нас проскакал тушканчик) Большое спасибо Дадахону! Придем еще раз и закажем экскурсию по Хиве.

  • Е
    Елена
    28 февраля 2024
    Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
    Тимур - отличный гид и прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора и знанием истории. Очень увлекательная экскурсия! Узнали много интересного про историю крепостей и региона в целом.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «От вашего отеля»

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  2. Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
  3. Затерянный Хорезм и загадки древних крепостей
  4. Древняя магическая Хива
  5. Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Сколько стоит экскурсия по Хиве в июле 2024
Сейчас в Хиве в категории "От вашего отеля" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 80 до 160. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиве (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 35 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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