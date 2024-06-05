1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в историю Хорезма через экскурсию по древним крепостям пустыни Кызылкум из Хивы. Узнайте о жизни и традициях древнего государства
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
Погрузитесь в богатую историю Хорезма, посетив древние крепости Аяз-Кала и Топрак-Кала. Узнайте о значении этих сооружений и их роли в истории региона
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Затерянный Хорезм и загадки древних крепостей
Индивидуальная экскурсия по западному Узбекистану. Посетите Аяз-Калу, Топрак-Калу и Кызыл-Калу, узнайте тайны древних крепостей и почувствуйте дух зороастризма
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Древняя магическая Хива: прогулка по узким улочкам и величественным постройкам
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Хиве. Узкие улочки, древние дворцы и мощные стены перенесут вас в эпоху великого Хорезма
Начало: Ваш отель
Расписание: 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Увлекательная экскурсия по древним крепостям пустыни Кызылкум из Хивы
Индивидуальная экскурсия по древним крепостям Хорезма. Откройте для себя Кызыл-Кала, Топрак-Кала и Аяз-Кала среди песков Кызылкума и Каракума
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТарас5 июня 2024Прекрасная экскурсия. Нет никаких нареканий. Интересный рассказ, комфортный автомобиль. Гид не отвлекается на управление машиной и все внимание уделяет гостям. Спасибо за отлично организованное путешествие
- ООлег21 мая 2024Были на экскурсии 8 мая. Экскурсия интересная, погружающая в глубины истории этого древнего края. Заранее договорились о переезде в Бухару
- ЮЮлия17 мая 2024Экскурсию провел Дадахон. Дадахон прекрасный рассказчик, а также очень позитивный человек, рассказал нам много нового и интересного и ответил на
- ЕЕлена28 февраля 2024Тимур - отличный гид и прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора и знанием истории. Очень увлекательная экскурсия! Узнали много интересного про историю крепостей и региона в целом.
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Хиве в июле 2024
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