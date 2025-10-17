Мои заказы

Дворец Нуруллабая в Хиве - эпоха модерна

Экскурсия по дворцу Нуруллабая в Хиве — летней резиденции хивинских ханов.

Вы увидите парадные залы с интерьерами в стиле модерн, узнаете о жизни ханского двора в период присоединения к Российской империи и советской эпохе.
1 отзыв
Описание экскурсии

Летняя резиденция хивинских ханов:

  • история и архитектура.
  • Экскурсия знакомит с дворцом Нуруллабая — памятником архитектуры, который отражает последний период существования Хивинского ханства. Вы узнаете о жизни ханского двора в эпоху перемен, когда независимое государство стало частью Советской Средней Азии, и рассмотрите интерьеры, сочетающие восточные и европейские традиции.
  • История создания дворцового комплекса.
  • Дворец был построен по приказу Мухаммад-Рахим-хана II для его сына Асфендияра, который впоследствии стал правителем Хивинского ханства. Во время экскурсии вы узнаете, почему резиденция получила название Нуруллабая и как складывалась судьба ханской семьи в период политических изменений в регионе.
  • Архитектурные особенности и интерьеры.
Особое внимание уделяется приемной из семи комнат, которая включает зал ожидания, тронный зал, банкетный зал и жилые покои. Интерьеры украшены резным ганчем с позолотой и яркой росписью. Тронный зал выполнен в стиле русского модерна с мебелью, венецианскими зеркалами и бронзовыми люстрами с хрустальными подвесками — подарком Николая II. Важная информация:
  • Экскурсия проводится в пешеходном формате.
  • Встреча участников осуществляется у ворот дворца.
  • Входные билеты оплачиваются отдельно.
  • Рекомендуется удобная обувь для прогулки по дворцовым залам.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец Нуруллабая
  • Приемная из семи комнат
  • Тронный зал
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты - $8 с человека
  • Питание
  • Транспорт
  • Трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
У ворот дворца Нуруллабая
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится в пешеходном формате
  • Встреча участников осуществляется у ворот дворца
  • Входные билеты оплачиваются отдельно
  • Рекомендуется удобная обувь для прогулки по дворцовым залам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
R
Rustem
17 окт 2025
Прекрасная экскурсия,спасибо!

