Экскурсия по дворцу Нуруллабая в Хиве — летней резиденции хивинских ханов.
Вы увидите парадные залы с интерьерами в стиле модерн, узнаете о жизни ханского двора в период присоединения к Российской империи и советской эпохе.
Вы увидите парадные залы с интерьерами в стиле модерн, узнаете о жизни ханского двора в период присоединения к Российской империи и советской эпохе.
Описание экскурсии
Летняя резиденция хивинских ханов:
- история и архитектура.
- Экскурсия знакомит с дворцом Нуруллабая — памятником архитектуры, который отражает последний период существования Хивинского ханства. Вы узнаете о жизни ханского двора в эпоху перемен, когда независимое государство стало частью Советской Средней Азии, и рассмотрите интерьеры, сочетающие восточные и европейские традиции.
- История создания дворцового комплекса.
- Дворец был построен по приказу Мухаммад-Рахим-хана II для его сына Асфендияра, который впоследствии стал правителем Хивинского ханства. Во время экскурсии вы узнаете, почему резиденция получила название Нуруллабая и как складывалась судьба ханской семьи в период политических изменений в регионе.
- Архитектурные особенности и интерьеры.
- Экскурсия проводится в пешеходном формате.
- Встреча участников осуществляется у ворот дворца.
- Входные билеты оплачиваются отдельно.
- Рекомендуется удобная обувь для прогулки по дворцовым залам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Нуруллабая
- Приемная из семи комнат
- Тронный зал
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты - $8 с человека
- Питание
- Транспорт
- Трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
У ворот дворца Нуруллабая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится в пешеходном формате
- Встреча участников осуществляется у ворот дворца
- Входные билеты оплачиваются отдельно
- Рекомендуется удобная обувь для прогулки по дворцовым залам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Rustem
17 окт 2025
Прекрасная экскурсия,спасибо!
Входит в следующие категории Хивы
Похожие экскурсии из Хивы
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$77 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Хива
Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, гуляя по её узким улочкам и изучая древние мечети и крепости. Узнайте историю города и его знаменитостей
Начало: Лобби отеля
Завтра в 08:00
9 дек в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Хива - наследница великой эпохи: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам Хивы, ароматы пряностей, легенды Хорезма и дворец Таш-Хаули
Начало: У крепости Ичан-Кала
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$80 за всё до 5 чел.