Хива — фантастически колоритный город! Вы увидите его главные достопримечательности: величественные медресы, минареты, дворцы и цитадели. Познакомитесь с местными традициями и ритуалами. Я расскажу о Великом шёлковом пути, о становлении, развитии Хивы и о том, чем она живет сейчас.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знаковые места Хивы

Мы отправимся исследовать Ичан-Калу — Старый город, защищённый оборонительными стенами. Я покажу гигантский недостроенный минарет Культа-Минор, по иронии судьбы ставший визитной карточкой Хивы. Мы зайдём в тысячелетнюю Джума-мечеть, украшенную резными колоннами с разными узорами. Также в программе:

Медресе Мухаммада Амин-хана — одно из самых больших в Узбекистане

Дворец Куня-Арк — бесподобная резиденция хорезмских правителей 16 века

Минарет Ислам-ходжа — самый высокий в стране

Дворец Таш-Хаули — величественная резиденция ханов 19 века

Караван-Сарай — сердце торговли на Шёлковом пути, где творилась история

Занимательные факты

Без сухих цифр и бесконечных имён я раскрою трехтысячелетнюю историю Хивы. Расскажу, как «огнепоклонники» Хорезма стали приверженцами ислама. Поделюсь историей о великом ученом Аль-Бируни, воспитанником которого был сам Авиценна. Поясню, что такое исрык и почему его сжигают. А ещё вы узнаете, как жили в гареме ханские жёны и наложницы и какие интриги они плели.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно — 250 тысяч сум с человека (включено посещение 15 достопримечательностей Старого города).