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Хива - восточная сказка

Погулять по одному из древнейших городов мира и раскрыть его богатую историю
Хива — фантастически колоритный город! Вы увидите его главные достопримечательности: величественные медресы, минареты, дворцы и цитадели. Познакомитесь с местными традициями и ритуалами. Я расскажу о Великом шёлковом пути, о становлении, развитии Хивы и о том, чем она живет сейчас.
5
244 отзыва
Хива - восточная сказка
Хива - восточная сказка
Хива - восточная сказка

Описание экскурсии

Знаковые места Хивы

Мы отправимся исследовать Ичан-Калу — Старый город, защищённый оборонительными стенами. Я покажу гигантский недостроенный минарет Культа-Минор, по иронии судьбы ставший визитной карточкой Хивы. Мы зайдём в тысячелетнюю Джума-мечеть, украшенную резными колоннами с разными узорами. Также в программе:

  • Медресе Мухаммада Амин-хана — одно из самых больших в Узбекистане
  • Дворец Куня-Арк — бесподобная резиденция хорезмских правителей 16 века
  • Минарет Ислам-ходжа — самый высокий в стране
  • Дворец Таш-Хаули — величественная резиденция ханов 19 века
  • Караван-Сарай — сердце торговли на Шёлковом пути, где творилась история

Занимательные факты

Без сухих цифр и бесконечных имён я раскрою трехтысячелетнюю историю Хивы. Расскажу, как «огнепоклонники» Хорезма стали приверженцами ислама. Поделюсь историей о великом ученом Аль-Бируни, воспитанником которого был сам Авиценна. Поясню, что такое исрык и почему его сжигают. А ещё вы узнаете, как жили в гареме ханские жёны и наложницы и какие интриги они плели.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно — 250 тысяч сум с человека (включено посещение 15 достопримечательностей Старого города).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ичан-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дадахон
Дадахон — ваш гид в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2718 туристов
Я с радостью проведу для вас экскурсии по волшебному Узбекистану. Здесь каждый город хранит атмосферу восточной сказки и богатую, древнюю историю, которую я помогу вам почувствовать и понять. Востоковедение и мировая история — мои главные увлечения, поэтому я знаю, как сделать рассказ живым, без сухих цифр и перегруженных дат. На моих экскурсиях оживают увлекательные факты, захватывающие истории и целые эпохи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 244 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
239
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2
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И
Посетили экскурсию по Хиве. Маршрут был логично выстроен: основные достопримечательности Ичан-Калы, уютные дворики и лучшие смотровые точки. Дадахон рассказывал живо, с местными легендами и интересными фактами, отвечал на вопросы и
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подсказывал удачные места для фото. Отдельно отмечу совет гида попробовать местную кухню Хивы — зеленую лапшу и вареники с яйцом — блюда оказались необычными, но очень вкусными. Отличная экскурсия, рекомендую всем, кто хочет и увидеть город, и почувствовать его вкусы.

Посетили экскурсию по Хиве. Маршрут был логично выстроен: основные достопримечательности Ичан-Калы, уютные дворики и лучшие смотровые
Посетили экскурсию по Хиве. Маршрут был логично выстроен: основные достопримечательности Ичан-Калы, уютные дворики и лучшие смотровые
Посетили экскурсию по Хиве. Маршрут был логично выстроен: основные достопримечательности Ичан-Калы, уютные дворики и лучшие смотровые
Посетили экскурсию по Хиве. Маршрут был логично выстроен: основные достопримечательности Ичан-Калы, уютные дворики и лучшие смотровые
Посетили экскурсию по Хиве. Маршрут был логично выстроен: основные достопримечательности Ичан-Калы, уютные дворики и лучшие смотровые
Посетили экскурсию по Хиве. Маршрут был логично выстроен: основные достопримечательности Ичан-Калы, уютные дворики и лучшие смотровые
Посетили экскурсию по Хиве. Маршрут был логично выстроен: основные достопримечательности Ичан-Калы, уютные дворики и лучшие смотровые
Посетили экскурсию по Хиве. Маршрут был логично выстроен: основные достопримечательности Ичан-Калы, уютные дворики и лучшие смотровые
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И
Выбирала Дадахона в качестве нашего гида по Хиве и окрестностям по отзывам и не ошиблась. Мы с мужем остались очень довольны экскурсией, интересной и познавательной прогулкой и просто приятным общением с гидом. Он погрузил нас в чудесную атмосферу древнего города, воспоминания о котором останутся на всю жизнь!!!
Выбирала Дадахона в качестве нашего гида по Хиве и окрестностям по отзывам и не ошиблась. Мы
Выбирала Дадахона в качестве нашего гида по Хиве и окрестностям по отзывам и не ошиблась. Мы
Выбирала Дадахона в качестве нашего гида по Хиве и окрестностям по отзывам и не ошиблась. Мы
Выбирала Дадахона в качестве нашего гида по Хиве и окрестностям по отзывам и не ошиблась. Мы
Выбирала Дадахона в качестве нашего гида по Хиве и окрестностям по отзывам и не ошиблась. Мы
Выбирала Дадахона в качестве нашего гида по Хиве и окрестностям по отзывам и не ошиблась. Мы
Выбирала Дадахона в качестве нашего гида по Хиве и окрестностям по отзывам и не ошиблась. Мы
Выбирала Дадахона в качестве нашего гида по Хиве и окрестностям по отзывам и не ошиблась. Мы
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Анастасия
Хотим поблагодарить гида Дадахона за прекрасную экскурсию по городу. Рассказ был очень содержательный, интересная живая подача. Понравилось, что информация подавалась не в виде сухих фактов, а гид задавал наводящие вопросы
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(на подумать), также отвечал и на наши. Посетили основные достопримечательности, заявленные в программе, и на каждой из них услышали много интересных фактов. Отдельное спасибо гиду за рекомендации по поводу ужина (спрашивали сами, куда можно сходить, чтобы не промахнуться). Место оказалось очень атмосферное, с прекрасным видом и вкусными блюдами местной кухни.

Хотим поблагодарить гида Дадахона за прекрасную экскурсию по городу. Рассказ был очень содержательный, интересная живая подача.
Хотим поблагодарить гида Дадахона за прекрасную экскурсию по городу. Рассказ был очень содержательный, интересная живая подача.
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Елена
Я-организатор туров, и мне важно, чтобы все прошло на высшем уровне, четко, честно, гибко и эрудированно!
Дадахон-тот человек, которому можно доверить ваше долгожданное знакомство с Хивой 🩵 Нас было 5 девушек,
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и мы попали на встречу с человеком, который буквально оживил древние стены. Это было, знаете в таком стиле: «почувствуйте, как здесь жили люди 500 лет назад».
Дадахон-это не просто гид. Это маэстро, который дирижирует историей. Он не сыпал датами, он рассказывал такие истории, что мурашки бежали по коже. Про торговцев, которые везли шелк через пустыни, про девушек, что шептались на тайных балконах, про царей и ремесленников, и конечно гарем.

Он показал нам не просто город, а его душу. Показал, что за каждым камнем, за каждой резной дверью — целая жизнь, целая эпоха. Мы уехали с такой огромной любовью к Хиве🩵 Дадахон, спасибо!

Я-организатор туров, и мне важно, чтобы все прошло на высшем уровне, четко, честно, гибко и эрудированно!
Я-организатор туров, и мне важно, чтобы все прошло на высшем уровне, четко, честно, гибко и эрудированно!
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Ирина
Мы просто в восторге от экскурсии и это благодаря нашему гиду Дадахону. Глубокое знание истории, религии, традиций, любовь к своей родине, уважение ко всем другим народам и конфессиям чувствовалась в
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каждом слове. Грамотность и интеллигентность речи, обаяние и тонкое чувство юмора Дадахона, и 3 часа прогулки по крепости пролетели как один миг. Однозначно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Хивой!

Мы просто в восторге от экскурсии и это благодаря нашему гиду Дадахону. Глубокое знание истории, религии,
Мы просто в восторге от экскурсии и это благодаря нашему гиду Дадахону. Глубокое знание истории, религии,
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Сергей
Мы действительно оказались в Восточной сказке.
Дадахон очень интресный рассказчик, хочется слушать и слушать 👌 для того чтобы ощутить эффект полного погружения точно надо брать экскурсию, чтобы визуальное наслаждение дополнить рассказами об истории.
Мы действительно оказались в Восточной сказке.
Мы действительно оказались в Восточной сказке.
Мы действительно оказались в Восточной сказке.
Мы действительно оказались в Восточной сказке.
Мы действительно оказались в Восточной сказке.
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