Хива — фантастически колоритный город! Вы увидите его главные достопримечательности: величественные медресы, минареты, дворцы и цитадели. Познакомитесь с местными традициями и ритуалами. Я расскажу о Великом шёлковом пути, о становлении, развитии Хивы и о том, чем она живет сейчас.

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Описание

Что вас ожидает

Знаковые места Хивы

Мы отправимся исследовать Ичан-Калу — Старый город, защищенный оборонительными стенами. Я покажу гигантский недостроенный минарет Культа-Минор, по иронии судьбы ставший визитной карточкой Хивы. А также многочисленные медресе и дворцы. Кроме того, мы зайдем в тысячелетнюю Джума-мечеть, украшенную резными колоннами с разными узорами.

Занимательные факты

Без сухих цифр и бесконечных имен я раскрою трехтысячелетнюю историю Хивы.

Расскажу, как «огнепоклонники» Хорезма стали приверженцами ислама. Поделюсь историей о великом ученом Аль-Бируни, воспитанником которого был сам Авиценна. Поясню, что такое исрык и почему его сжигают. А еще вы узнаете, как жили в гареме ханские жёны и наложницы и какие интриги они плели.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно — 145 тысяч сум с человека (включено посещение 15 достопримечательностей Старого города).