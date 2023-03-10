Хива - восточная сказка

Погулять по одному из древнейших городов мира и раскрыть его богатую историю

5
8 отзывов
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Ответы на вопросы
Хива — фантастически колоритный город! Вы увидите его главные достопримечательности: величественные медресы, минареты, дворцы и цитадели. Познакомитесь с местными традициями и ритуалами. Я расскажу о Великом шёлковом пути, о становлении, развитии Хивы и о том, чем она живет сейчас.
Хива - восточная сказка
Хива - восточная сказка
Хива - восточная сказка
Хива - восточная сказка
Хива - восточная сказка
Хива - восточная сказка
Хива - восточная сказка
Хива - восточная сказка
Хива - восточная сказка
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Описание

Что вас ожидает

Знаковые места Хивы

Мы отправимся исследовать Ичан-Калу — Старый город, защищенный оборонительными стенами. Я покажу гигантский недостроенный минарет Культа-Минор, по иронии судьбы ставший визитной карточкой Хивы. А также многочисленные медресе и дворцы. Кроме того, мы зайдем в тысячелетнюю Джума-мечеть, украшенную резными колоннами с разными узорами.

Занимательные факты

Без сухих цифр и бесконечных имен я раскрою трехтысячелетнюю историю Хивы.
Расскажу, как «огнепоклонники» Хорезма стали приверженцами ислама. Поделюсь историей о великом ученом Аль-Бируни, воспитанником которого был сам Авиценна. Поясню, что такое исрык и почему его сжигают. А еще вы узнаете, как жили в гареме ханские жёны и наложницы и какие интриги они плели.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно — 145 тысяч сум с человека (включено посещение 15 достопримечательностей Старого города).

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ичан-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
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1
Ирина
10 мар 2023
Отличная экскурсия, время пролетело незаметно. Осмотрели весь внутренний город, узнали много интересных фактов. Дадахон отличный гид, рекомендую экскурсию с ним
Д
9 мар 2023
Отлично провели время под руководством Дадахона. Созвонились накануне экскурсии и согласовали все организационные моменты. Без спешки прошли по всем достопримечательностям. Глубокое знание материала и прекрасная подача. 4 часа пролетели незаметно. Чувствовали себя как в Эрмитаже в родном Петербурге. Дополнительно Дадахон организовал нам трансфер в аэропорт. Всем рекомендую!
И
20 фев 2023
Дадахон, отличный гид, очень интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, очень интересный собеседник. Очень рекомендую.
П
20 фев 2023
Очень хороший экскурсовод с отличным русским языком. Я остался очень доволен экскурсией!
Г
12 фев 2023
Дадахон отличный квалифицированный гид. Отвечал на все вопросы да и просто проводили приятные беседы
Г
10 фев 2023
Несмотря на прохладную погоду (зато других людей практически не было), экскурсия получилась насыщенной и крайне интересной. Дадахон не загружает огромным количеством дат, но каждое здание, человек и событие встраивается в общую историческую канву. В результате создается насколько это возможно полноценное представление об истории Хорезма, его отношениях с окружающими народами и государствами. Этому помогает и то, что так или иначе в Хиве есть достопримечательности разных периодов - с X до XX века. Ну и как приятное дополнение - у Дадахона замечательный русский язык, поэтому проблем с коммуникацией не возникнет.
М
31 янв 2023
Очень благодарны Дадахону за прекрасную экскурсию по Хиве. Дадахон обладает глубокими знаниями истории, архитектуры, умеет подать информацию так, что 4 часа пролетели совершенно незаметно. Получили от прогулки огромное удовольствие! Спасибо большое!
Очень благодарны Дадахону за прекрасную экскурсию по Хиве. Дадахон обладает глубокими знаниями истории, архитектуры, умеет податьОчень благодарны Дадахону за прекрасную экскурсию по Хиве. Дадахон обладает глубокими знаниями истории, архитектуры, умеет податьОчень благодарны Дадахону за прекрасную экскурсию по Хиве. Дадахон обладает глубокими знаниями истории, архитектуры, умеет подать
Д
25 янв 2023
Дадахон отлично провёл экскурсию! Подача материала легкая, без лишней скучной информации. Очень понравилось:)

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