Описание экскурсии
Знаковые места Хивы
Мы отправимся исследовать Ичан-Калу — Старый город, защищённый оборонительными стенами. Я покажу гигантский недостроенный минарет Культа-Минор, по иронии судьбы ставший визитной карточкой Хивы. Мы зайдём в тысячелетнюю Джума-мечеть, украшенную резными колоннами с разными узорами. Также в программе:
- Медресе Мухаммада Амин-хана — одно из самых больших в Узбекистане
- Дворец Куня-Арк — бесподобная резиденция хорезмских правителей 16 века
- Минарет Ислам-ходжа — самый высокий в стране
- Дворец Таш-Хаули — величественная резиденция ханов 19 века
- Караван-Сарай — сердце торговли на Шёлковом пути, где творилась история
Занимательные факты
Без сухих цифр и бесконечных имён я раскрою трехтысячелетнюю историю Хивы. Расскажу, как «огнепоклонники» Хорезма стали приверженцами ислама. Поделюсь историей о великом ученом Аль-Бируни, воспитанником которого был сам Авиценна. Поясню, что такое исрык и почему его сжигают. А ещё вы узнаете, как жили в гареме ханские жёны и наложницы и какие интриги они плели.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно — 250 тысяч сум с человека (включено посещение 15 достопримечательностей Старого города).
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Дадахон-тот человек, которому можно доверить ваше долгожданное знакомство с Хивой 🩵 Нас было 5 девушек,
Дадахон очень интресный рассказчик, хочется слушать и слушать 👌 для того чтобы ощутить эффект полного погружения точно надо брать экскурсию, чтобы визуальное наслаждение дополнить рассказами об истории.