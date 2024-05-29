Групповые экскурсии Хивы

Найдено 5 экскурсий в категории «Групповые» в Хиве на русском языке, цены от €30, скидки до 8%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хива - город историй
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
3 отзыва
Хива - город историй: групповая экскурсия по древнему городу
На прогулке по Хиве вы услышите о прошлом и настоящем города, посетите крепость Ичан-Кала, Дворец Хана и другие уникальные места
Начало: Возле крепости Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 за человека
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
🚶 Пешая
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Хива в вечерней дымке - это волшебство. Прогулка по старым улочкам, грандиозные постройки, резные колонны мечети и истории древних правителей
Начало: У комплекса Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
4945 за человека
Древняя Хива - портал в прошлое, к таинственному городу
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
2 отзыва
Древняя Хива - портал в прошлое, к таинственному городу
Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, прогуливаясь по её древним улочкам и наслаждаясь уникальной архитектурой
Начало: Комплекс Ичанкала у ворот Ата Дарваза
Расписание: Каждый день в 09 00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$44 за человека
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Погрузитесь в атмосферу вечерней Хивы и узнайте её богатую историю. Прогулка по Ичан-Кале, посещение дворцов и мечетей оставят незабываемые впечатления
Начало: Комплекс Ичанкала у ворот Ата Дараваза
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
$45 за человека
Волшебная Хива - ожившая восточная сказка
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Волшебная Хива - ожившая восточная сказка
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы и оцените целостность архитектурного ансамбля. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
Начало: У ворот Ичан Калы Ата Дарваза
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    29 мая 2024
    Хива - город историй
    Достонбек отличный гид с отличным знанием русского языка и просто хороший человек!
  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Хива - город историй
    У меня экскурсия получилась индивидуальная, мы довольно живенько осмотрели старый город, в целом мне все понравилось,и отдельное спасибо за фотографии😁
  • А
    Александра
    8 мая 2024
    Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
    Прекрасная прогулка, очень информативно и при этом легко, доступно и непринужденно.
  • N
    Natalia
    17 апреля 2024
    Хива - город историй
    Замечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. Стоит отметить великолепное знание русского языка. Спасибо за приятно проведенное время
    Замечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. СтоитЗамечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. СтоитЗамечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. СтоитЗамечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. Стоит
  • Е
    Елена
    8 апреля 2024
    Древняя Хива - портал в прошлое, к таинственному городу
    Благодарю Бабаджана, рекомендую гида как большого профессионала и человека очень ответственного и надежного.
  • Т
    Татьяна
    28 декабря 2023
    Древняя Хива - портал в прошлое, к таинственному городу
    Огромное впечатление получили от посещения древней Ичан-Калы благодаря лучшему экскурсоводу Бабаджану!!! . Низкий поклон
  • Е
    Екатерина
    2 декабря 2023
    Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
    Мы день в день забронировали прогулку и Азамат очень опертивно нашёл нам Гида. Гид прекрасен! Он хорошо знает историю, образованный
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    человек, который нас погрузил в восточную сказку. Скажу так, вечером очень удачно гулять по Хиве, тк народу мало, все в подсветке. Очень красиво! Также наш Гид отвёл нас в хорошее место покушать.

    Мы день в день забронировали прогулку и Азамат очень опертивно нашёл нам Гида. Гид прекрасен! ОнМы день в день забронировали прогулку и Азамат очень опертивно нашёл нам Гида. Гид прекрасен! Он

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Групповые»

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  3. Древняя Хива - портал в прошлое, к таинственному городу
  4. Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
  5. Волшебная Хива - ожившая восточная сказка
Сколько стоит экскурсия по Хиве в июне 2024
Сейчас в Хиве в категории "Групповые" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 45 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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