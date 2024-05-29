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По популярности
Мини-группа
3.5 часа
Хива - город историй: групповая экскурсия по древнему городу
На прогулке по Хиве вы услышите о прошлом и настоящем города, посетите крепость Ичан-Кала, Дворец Хана и другие уникальные места
Начало: Возле крепости Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€30 за человека
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Хива в вечерней дымке - это волшебство. Прогулка по старым улочкам, грандиозные постройки, резные колонны мечети и истории древних правителей
Начало: У комплекса Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
49€45 за человека
Групповая
3 часа
Древняя Хива - портал в прошлое, к таинственному городу
Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, прогуливаясь по её древним улочкам и наслаждаясь уникальной архитектурой
Начало: Комплекс Ичанкала у ворот Ата Дарваза
Расписание: Каждый день в 09 00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$44 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Погрузитесь в атмосферу вечерней Хивы и узнайте её богатую историю. Прогулка по Ичан-Кале, посещение дворцов и мечетей оставят незабываемые впечатления
Начало: Комплекс Ичанкала у ворот Ата Дараваза
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
$45 за человека
Мини-группа
3 часа
Волшебная Хива - ожившая восточная сказка
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы и оцените целостность архитектурного ансамбля. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
Начало: У ворот Ичан Калы Ата Дарваза
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис29 мая 2024Достонбек отличный гид с отличным знанием русского языка и просто хороший человек!
- ААнастасия10 мая 2024У меня экскурсия получилась индивидуальная, мы довольно живенько осмотрели старый город, в целом мне все понравилось,и отдельное спасибо за фотографии😁
- ААлександра8 мая 2024Прекрасная прогулка, очень информативно и при этом легко, доступно и непринужденно.
- NNatalia17 апреля 2024Замечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. Стоит отметить великолепное знание русского языка. Спасибо за приятно проведенное время
- ЕЕлена8 апреля 2024Благодарю Бабаджана, рекомендую гида как большого профессионала и человека очень ответственного и надежного.
- ТТатьяна28 декабря 2023Огромное впечатление получили от посещения древней Ичан-Калы благодаря лучшему экскурсоводу Бабаджану!!! . Низкий поклон
- ЕЕкатерина2 декабря 2023Мы день в день забронировали прогулку и Азамат очень опертивно нашёл нам Гида. Гид прекрасен! Он хорошо знает историю, образованный
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Групповые»
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