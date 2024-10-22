8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по древним крепостям Хорезма и дворцу хивинских ханов. Узнайте о великом прошлом этого региона
Начало: Хива, Ургенч
«Мы посетим дворец хивинских ханов 19 века»
25 янв в 08:30
26 янв в 08:30
$190 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Хорезму. Вы увидите крепости Кызын-Кала, Топрак-Кала и Аяз-Кала, а также дворец хивинских ханов 19 века
Начало: Ваш отель
«Мы посетим дворец хивинских ханов 19 века»
Завтра в 08:00
25 янв в 08:00
$180 за всё до 4 чел.
скидка
14%
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Экскурсия по дворцу Нуруллабая (трансфер от вашего отеля включён)
Погрузится в загадочную атмосферу последней резиденции хивинских ханов
Начало: Около ворот дворца
«Вы узнаете, как дворец Нуруллабая стал символом заката Хивинского ханства»
Завтра в 09:00
25 янв в 11:00
от 78$67 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 октября 2024Очень необычная экскурсия, ездили в пустыню кызылкум, посмотрели 3 невероятно старых крепости и плюс в хиве дворец хана. Очень впечатлило, что это не новострой, а сохранившиеся архитектурные памятники начала 1 тысячелетия. Гид Бобожонбой все рассказал, показал, было очень интересно.
- ААлексей16 октября 2024Хорошая, подробная экскурсия от гида Раджаба и водителя Алишера. Помимо древностей погрузились в особенности культуры, быта местных (дыни, хлопок, флора и фауна, еда), поняли больше про разницу и особенности населения разных регионов Узбекистана. Маршрут адаптировали к нашим потребностям и возможностям
- ААртем28 апреля 2024Интересная поездка для разбавления Хивы
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Дворцы, замки и особняки»
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