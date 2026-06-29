За один день вы увидите сразу два мира: сказочную Хиву с её дворцами, медресе и минаретами и древние крепости Хорезма, затерянные среди пустынных просторов.
Сначала вас ждёт прогулка по городу-музею под
Сначала вас ждёт прогулка по городу-музею под
Описание экскурсииЭта экскурсия за один день соединяет два ярких образа Узбекистана: величественную Хиву и суровые ландшафты древнего Хорезма. Первая часть маршрута пройдёт по старому городу, где сохранились дворцы, медресе, мечети и караванные памятники, напоминающие о времени расцвета Великого шелкового пути. Вы увидите Ота-Дарвозу, медресе и минарет Мухаммада Амин-хана, Куня-Арк, Джума-мечеть, мавзолей Пахлавана Махмуда и медресе и минарет Ислама Ходжи. В программу также входят музей учёных Востока, медресе Аллакулихана, караван-сарай и дворец Таш-Хаули с гаремом. После прогулки по Хиве вас ждёт обеденный перерыв и переезд в пустыню, где начинается совсем другая история — история древних крепостей среди песков. По дороге вы увидите Амударью и озеро Акчаколь, а затем отправитесь к главным памятникам Древнего Хорезма. Вас ждёт Аяз-Кала — впечатляющий комплекс крепостей на возвышенности, Топрак-Кала — бывшая резиденция правителей, и Кызыл-Кала — хорошо сохранившееся оборонительное сооружение. Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет за один день получить объёмное впечатление о регионе: от городской архитектуры до пустынных археологических ландшафтов. Экскурсия особенно понравится любителям истории, древних цивилизаций и редких маршрутов с сильной атмосферой. Это насыщенное путешествие, в котором Хива и крепости пустыни раскрываются как две части одной большой истории.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Западные ворота Ота-Дарвоза
- Медресе и минарет Мухаммада Амин-хана
- Дворец Куня-Арк
- Джума-мечеть
- Мавзолей Пахлавана Махмуда
- Медресе и минарет Ислама Ходжи
- Музей учёных Востока
- Медресе Аллакулихана
- Караван-сарай
- Дворец Таш-Хаули и гарем
- Амударью
- Озеро Акчаколь
- Крепость Аяз-Кала
- Крепость Топрак-Кала
- Крепость Кызыл-Кала
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Болтаева, 41
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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