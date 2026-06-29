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Хива и крепости пустыни: экспедиция сквозь века

Хива и крепости пустыни
За один день вы увидите сразу два мира: сказочную Хиву с её дворцами, медресе и минаретами и древние крепости Хорезма, затерянные среди пустынных просторов.

Сначала вас ждёт прогулка по городу-музею под
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открытым небом, а затем — дорога через Амударью и озеро Акчаколь к Аяз-Кале, Топрак-Кале и Кызыл-Кале.

Маршрут сочетает архитектуру, историю и выразительные пейзажи, поэтому поездка получается очень насыщенной и визуально яркой.

Отличный вариант для тех, кто хочет за один день увидеть и главные памятники Хивы, и легендарные крепости пустыни.

Хива и крепости пустыни: экспедиция сквозь века
Хива и крепости пустыни: экспедиция сквозь века
Хива и крепости пустыни: экспедиция сквозь века

Описание экскурсии

Эта экскурсия за один день соединяет два ярких образа Узбекистана: величественную Хиву и суровые ландшафты древнего Хорезма. Первая часть маршрута пройдёт по старому городу, где сохранились дворцы, медресе, мечети и караванные памятники, напоминающие о времени расцвета Великого шелкового пути. Вы увидите Ота-Дарвозу, медресе и минарет Мухаммада Амин-хана, Куня-Арк, Джума-мечеть, мавзолей Пахлавана Махмуда и медресе и минарет Ислама Ходжи. В программу также входят музей учёных Востока, медресе Аллакулихана, караван-сарай и дворец Таш-Хаули с гаремом. После прогулки по Хиве вас ждёт обеденный перерыв и переезд в пустыню, где начинается совсем другая история — история древних крепостей среди песков. По дороге вы увидите Амударью и озеро Акчаколь, а затем отправитесь к главным памятникам Древнего Хорезма. Вас ждёт Аяз-Кала — впечатляющий комплекс крепостей на возвышенности, Топрак-Кала — бывшая резиденция правителей, и Кызыл-Кала — хорошо сохранившееся оборонительное сооружение. Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет за один день получить объёмное впечатление о регионе: от городской архитектуры до пустынных археологических ландшафтов. Экскурсия особенно понравится любителям истории, древних цивилизаций и редких маршрутов с сильной атмосферой. Это насыщенное путешествие, в котором Хива и крепости пустыни раскрываются как две части одной большой истории.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Западные ворота Ота-Дарвоза
  • Медресе и минарет Мухаммада Амин-хана
  • Дворец Куня-Арк
  • Джума-мечеть
  • Мавзолей Пахлавана Махмуда
  • Медресе и минарет Ислама Ходжи
  • Музей учёных Востока
  • Медресе Аллакулихана
  • Караван-сарай
  • Дворец Таш-Хаули и гарем
  • Амударью
  • Озеро Акчаколь
  • Крепость Аяз-Кала
  • Крепость Топрак-Кала
  • Крепость Кызыл-Кала
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Болтаева, 41
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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