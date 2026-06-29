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Сначала вас ждёт прогулка по городу-музею под читать дальше уменьшить открытым небом, а затем — дорога через Амударью и озеро Акчаколь к Аяз-Кале, Топрак-Кале и Кызыл-Кале.



Маршрут сочетает архитектуру, историю и выразительные пейзажи, поэтому поездка получается очень насыщенной и визуально яркой.



Отличный вариант для тех, кто хочет за один день увидеть и главные памятники Хивы, и легендарные крепости пустыни. За один день вы увидите сразу два мира: сказочную Хиву с её дворцами, медресе и минаретами и древние крепости Хорезма, затерянные среди пустынных просторов.Сначала вас ждёт прогулка по городу-музею под

Дастон Ваш гид в Хиве Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -5% $249 выгода $12.40 $236.60 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 10 часов 1-3 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Эта экскурсия за один день соединяет два ярких образа Узбекистана: величественную Хиву и суровые ландшафты древнего Хорезма. Первая часть маршрута пройдёт по старому городу, где сохранились дворцы, медресе, мечети и караванные памятники, напоминающие о времени расцвета Великого шелкового пути. Вы увидите Ота-Дарвозу, медресе и минарет Мухаммада Амин-хана, Куня-Арк, Джума-мечеть, мавзолей Пахлавана Махмуда и медресе и минарет Ислама Ходжи. В программу также входят музей учёных Востока, медресе Аллакулихана, караван-сарай и дворец Таш-Хаули с гаремом. После прогулки по Хиве вас ждёт обеденный перерыв и переезд в пустыню, где начинается совсем другая история — история древних крепостей среди песков. По дороге вы увидите Амударью и озеро Акчаколь, а затем отправитесь к главным памятникам Древнего Хорезма. Вас ждёт Аяз-Кала — впечатляющий комплекс крепостей на возвышенности, Топрак-Кала — бывшая резиденция правителей, и Кызыл-Кала — хорошо сохранившееся оборонительное сооружение. Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет за один день получить объёмное впечатление о регионе: от городской архитектуры до пустынных археологических ландшафтов. Экскурсия особенно понравится любителям истории, древних цивилизаций и редких маршрутов с сильной атмосферой. Это насыщенное путешествие, в котором Хива и крепости пустыни раскрываются как две части одной большой истории.

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