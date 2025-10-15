Хорезм - это место, где история оживает.
Более десятка крепостей, многие из которых построены более 2000 лет назад, ждут вас в пустыне Кызылкум. Путешествие предлагает уникальную возможность увидеть Аяз-калу, Топрак-калу и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные древние крепости
- 🌄 Живописные виды пустыни
- 🗺 Путешествие в прошлое
- 👨🏫 Экскурсия с опытным гидом
- 🚗 Включённый транспорт
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Аяз-кала
- Топрак-кала
- Кызыл-кала
Описание экскурсии
Это путешествие — не просто маршрут по древним руинам. Это возможность прикоснуться к тысячелетней истории, почувствовать тишину пустыни, в которой когда-то звучал голос великого Хорезма. Вы увидите:
- Аяз-кала — один из самых живописных памятников Каракалпакстана. На самом деле это не одна, а сразу три крепости, сгруппированные вокруг холма. Их название переводится как «холодная крепость» — и вы поймёте почему
- Топрак-кала — некогда центр прогрессивной античной цивилизации. Гуляя среди руин, вы удивитесь, как точно и логично был устроен город — настоящая геометрия в пустыне
- Кызыл-кала — не просто руины, а свидетельство тревожных времён. Её стены защищали от набегов, служили укрытием для караванов и путников. Вы узнаете, кто угрожал этим землям, и почему укрепления здесь играли такую важную роль
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Дорога до первой локации займёт примерно 1,5 часа
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 60 тысяч сумов с чел. Это общая сумма за все крепости
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой $30 с каждого последующего
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раджаб — ваш гид в Хиве
Провёл экскурсии для 336 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Раджаб, я родился и всю жизнь прожил в Хиве. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными местами нашего волшебного города.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
15 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Раджаб замечательный экскурсовод, он прекрасно разбирается в истории древнего Хорезма и очень увлекательно о ней рассказывает! В том числе Раджаб знаком и использует при проведении экскурсии
Илья
28 сен 2025
Экскурсия на 6 часов. Гид по русски говорит отлично, историю знает. Как и было указанно в программе, заехали на все 3 крепости.
Скинул звезду за оплату. Учитывайте: старые доллары НЕ берут.
Юрий
28 сен 2025
Раджаб провёл для нас замечательную экскурсию в древних крепостях.
Видно, что гид очень начитан, прекрасно владеет информацией, увлечён темой, очень любит свою страну и родную Хорезмскую область. По пути к крепостям попробовали местный сорт дыни, свежевыжатый гранатовый сок.
Встретили закат в пустыне, прямо на стене городища Аяз-Кала.
Помимо заявленной темы, узнали очень много нового об истории Хорезмской области, об Узбекистане в целом.
Анастасия
25 сен 2025
Очень пунктуальный, отзывчивый и знающий! Много интересных исторических фактов. Рекомендуем!
А
Альбина
12 сен 2025
Прекрасная экскурсия с замечательным гидом. Очень интересно, познавательно, соответствует пожеланиям. Раджаб очень интересно рассказывает, узнали много нового. Очень доброжелательно. Подскаал по всем нашим вопросам. Мы довольны. Спасибо!
К
Колесников
6 авг 2025
Раджаб очень интересный гид и прекрасный собеседник! Помимо основной темы поездки рассказвло много интересного о легендах, культуре и жизни Узбекистана. Благодаря Раджабу попробовали верблюжее молоко на турбазе рядом с одной из крепостей
