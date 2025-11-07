На индивидуальной экскурсии по Хиве можно узнать о её многовековой истории и архитектурных шедеврах.
Прогулка среди медресе, минаретов и мавзолеев позволит увидеть, как город раз за разом восставал из пепла.
Прогулка среди медресе, минаретов и мавзолеев позволит увидеть, как город раз за разом восставал из пепла.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 📜 Многовековая история
- 🌟 Индивидуальный подход
- 👀 Панорамные виды
- 🕌 Древние медресе
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Крепость Ичан-Кала
- Дворец Хана
- Бастион Ак Шейх Бобо
- Джума-мечеть
- Дворец Таш Хаули
Описание экскурсии
В Хиве все старинные постройки расположены довольно компактно. В Старом городе на площади в один квадратный километр теснятся медресе, минареты, мавзолеи и музеи. Вы увидите главные из них:
- Крепость Ичан-Кала — обсудим её многовековую историю и особенности декора: вы узнаете, почему каждые из четырёх ворот украшены в своём стиле.
- Дворец Хана — проверим, действительно ли в средневековых зданиях были «кондиционеры»
- Бастион Ак Шейх Бобо — полюбуемся на город с высоты птичего полёта.
- Джума-мечеть — разберёмся, почему в ней нет внутреннего дворика и благодаря чему даже в летние месяцы внутри царит приятная прохлада.
- Дворец Таш Хаули — увидим все три двора, из которых он состоит: приёмную, гостиную и гарем. Погрузимся в мир дворцовых интриг и обсудим, за что же могли выгнать из гарема.
Организационные детали
- По желанию в середине экскурсии можем сделать кофе-брейк
- Входные билеты не включены в стоимость — 250 тысяч сум с чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле крепости Ичан-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Достонбек — ваша команда гидов в Хиве
Провели экскурсии для 241 туриста
Гид — это в первую очередь друг. Мы знаем, что нужно гостю при посещении новой страны. С радостью расскажем о нашем прекрасном и древнем городе Хива. С нетерпением ждём встречи с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Сарапульцева
7 ноя 2025
Были на экскурсии в октябре 2025 года. Все очень понравилось, почерпнули много новой информации для себя. Остались только положительные впечатления о Хиве. Достонбек порекомендовал где поесть вкусный хорезмский плов и помог с трансфером. Рекомендую данную экскурсию, на ней вы погрузитесь в атмосферу древнего востока.
Н
Надежда
24 окт 2025
Брали экскурсию с Достоном. Встретились вовремя, без накладок. Экскурсия была интересная и позновательная! Огромный экскурс в историю. Очень понравилось! Гид чудесный, с отличным чувством юмора.
В
Вера
21 окт 2025
Эта была наша лучшая экскурсия в туре по Узбекистану. Первый город и первый гид. Все последующее уже сравнивалось с этим местом, такой подачей материала и полученными эмоциями. Вся наша группа
А
Анна
17 окт 2025
Достонбек прекрасный рассказчик, приятная правильная речь, богатая историческими фактами.
Очень рекомендую всем при посещении Хивы!
Р
Рада
2 окт 2025
Волшебное путешествие по старинным улочкам Хивы вместе с Достонбеком. Интересные истории, помощь в организации. Было очень аутентично, увлекательно. Достонбек поделился частичкой своей души. Такое бывает редко. Спасибо! Нам очень понравилось 🌎🕊️.
Татьяна
1 окт 2025
Хива - первый город, с которым произошло наше знакомство с Узбекистаном. Мы долго и тщательно выбирали гида для этого события. Было прочитано множество отзывов. Наш выбор пал на Достонбека, и
Д
Дина
30 сен 2025
Мы посетили экскурсию по музеям и старому городу Хива и остались в полном восторге. Экскурсовод Рисолат провела её на прекрасном русском языке, рассказ был живым, насыщенным фактами и в то
Мария
29 сен 2025
Были сегодня на экскурсии, гид была замечательная девушка Рисолат. Очень интересно рассказывает, знает своё дело. Несмотря на то, что мы были немного не в себе после перелета, мы не утомились и максимально легко и с огромным интересом прошли экскурсию. Посетили топовые места Хивы. Время на фото и кофе-брейк было. Спасибо огромное. ♥️
И
Ирина
29 сен 2025
Выражаем огромную благодарность нашему гиду-экскурсоводу по Хиве Достонбеку.
Когда мы приезжаем в новый город, первое впечатление зависит от гида, который встретит тебя, от его доброжелательности, человеческого обаяния, умения создать контакт с
Ю
Юлия
21 сен 2025
Так получилось, что заехали в Хиву буквально на 3 часа и нашим экскурсоводом был выбран Достон. По любым вопросам общались еще до нашего приезда, консультировал, подсказывал, чётко подобрал под нас
Е
Елизавета
15 сен 2025
И сама экскурсия, и гид Дастон выше всяческих похвал! Дастон очень эрудированный молодой человек, отлично знает историю города! Не мучает скучными цифрами, рассказывает все очень интересно. Рекомендуем!
М
Мария
11 сен 2025
Посещали г. Хиву 10-12сентября 2025г., нашего гида звали Достонбек.
Экскурсия была по старому городу.
Хочется отметить прекрасный русский язык, глубокое знание материала и доступное изложение.
Внимательный и заботливый, дал советы по посещению других локаций.
Всем рекомендую.
Первое знакомство с Хивой прошло замечательно. Рахмат.
Юлия
9 сен 2025
Выражаю благодарность Достонбеку за увлекательную прогулку по Хиве! Нам очень понравилось, как он преподносит материал. Много информации, но не было ощущения перегруженности фактами. Рада, что наше путешествие по Узбекистану началось именно с экскурсии с таким замечательным гидом. Отдельно хочу подчеркнуть отменное владение русским языком и грамотную речь!
E
Ermekbaeva
8 сен 2025
Если бы я была менеджером Достон,я бы смело продвигала его с заголовком;
Если гид вас не устроит,я верну вам ваши деньги😃
Очень понравилась экскурсия. Достон в первую очередь доброжелательный, эрудированный,умный, образованный,молодой человек.
Очень понравилась экскурсия. Достон в первую очередь доброжелательный, эрудированный,умный, образованный,молодой человек.
Марианна
5 сен 2025
Экскурсия была интересной,легкой и познавательной! Гид учел все наши предпочтения и пожелания. Отвечал на все вопросы по ходу экскурсии. Был очень приятным в общении. А еще у Достонбека отличный русский)
