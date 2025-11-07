С Сарапульцева Были на экскурсии в октябре 2025 года. Все очень понравилось, почерпнули много новой информации для себя. Остались только положительные впечатления о Хиве. Достонбек порекомендовал где поесть вкусный хорезмский плов и помог с трансфером. Рекомендую данную экскурсию, на ней вы погрузитесь в атмосферу древнего востока.

Н Надежда Брали экскурсию с Достоном. Встретились вовремя, без накладок. Экскурсия была интересная и позновательная! Огромный экскурс в историю. Очень понравилось! Гид чудесный, с отличным чувством юмора.

В Вера читать дальше не раз вспоминала и жалела, что этот гид не путешествует с нами по всем городам Узбекистана, которые мы планировали посетить и не ведет свой такой замечательный и понятный сказ о традициях, истории и пикантных моментах. Однозначно рекомендую эту программу! Эта была наша лучшая экскурсия в туре по Узбекистану. Первый город и первый гид. Все последующее уже сравнивалось с этим местом, такой подачей материала и полученными эмоциями. Вся наша группа

А Анна Достонбек прекрасный рассказчик, приятная правильная речь, богатая историческими фактами.

Очень рекомендую всем при посещении Хивы!

Р Рада Волшебное путешествие по старинным улочкам Хивы вместе с Достонбеком. Интересные истории, помощь в организации. Было очень аутентично, увлекательно. Достонбек поделился частичкой своей души. Такое бывает редко. Спасибо! Нам очень понравилось 🌎🕊️.

Татьяна читать дальше мы ни разу и ни о чём не пожалели. Несмотря на достаточно большой объём информации, она подавалась настолько легко, увлекательно, живо, что мы не заметили как пролетели три с половиной часа экскурсии. Достонбек задавал нам шутливые вопросы, наши ответы нас же смешили, и это очень оживляло наше общение. Маршрут продуман идеально, а стоило нашему вниманию переключиться на новый объект, как Достонбек предвосхищал своим рассказом все возникающие вопросы! Во время кофе-брейка мы успели поговорить о сегодняшней жизни Узбекистана, о его людях. Мы получили удовольствие от общения и удовлетворение от начала нашего путешествия. Однозначно порекомендуем Достонбека желающим познакомиться с Хивой. Хива - первый город, с которым произошло наше знакомство с Узбекистаном. Мы долго и тщательно выбирали гида для этого события. Было прочитано множество отзывов. Наш выбор пал на Достонбека, и

Д Дина читать дальше же время лёгким и понятным. Благодаря увлекательному повествованию время пролетело незаметно — вместо запланированных 3,5 часов экскурсия продолжалась более 4 часов, и нам было интересно каждую минуту. Атмосфера древнего города ожила в её словах, и мы словно перенеслись в прошлое. Эта экскурсия оставила самые тёплые впечатления и подарила новые знания. С уверенностью можем рекомендовать её всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать Хиву. Мы посетили экскурсию по музеям и старому городу Хива и остались в полном восторге. Экскурсовод Рисолат провела её на прекрасном русском языке, рассказ был живым, насыщенным фактами и в то

Мария Были сегодня на экскурсии, гид была замечательная девушка Рисолат. Очень интересно рассказывает, знает своё дело. Несмотря на то, что мы были немного не в себе после перелета, мы не утомились и максимально легко и с огромным интересом прошли экскурсию. Посетили топовые места Хивы. Время на фото и кофе-брейк было. Спасибо огромное. ♥️

И Ирина

Когда мы приезжаем в новый город, первое впечатление зависит от гида, который встретит тебя, от его доброжелательности, человеческого обаяния, умения создать контакт с читать дальше гостями, владения информацией и влюблённости в свой город. Хива подарила нам встречу с человеком, который обладает всеми этими качествами в превосходной степени.

На протяжении трёх часов он был гидом, приятелем, с которым знаком не первый день. Лёгкость в общении, умение слышать, уловить интересы группы, чувство юмора с первых минут позволили нам общаться в комфортной обстановке.

Он позаботился о нас заранее, забронировал места в ресторанах города, мы были в восторге от местной кухни, национальных песен и танцев, прекрасных видов. Благодаря Достонбеку мы полюбили Хиву и мечтаем вернуться в восточную сказку. Всем рекомендуем нашего эрудированного, заботливого и внимательного ДОСТОНБЕКА! Выражаем огромную благодарность нашему гиду-экскурсоводу по Хиве Достонбеку.

Ю Юлия читать дальше время и продолжительность экскурсии. Провел интереснейшую экскурсию в очень сжатый промежуток времени. Эрудированный, с отличным чувством юмора, знающий историю и любящий своё дело. Нисколько не ошиблась в выборе. И город и гида искренне рекомендую и большое спасибо! Так получилось, что заехали в Хиву буквально на 3 часа и нашим экскурсоводом был выбран Достон. По любым вопросам общались еще до нашего приезда, консультировал, подсказывал, чётко подобрал под нас

Е Елизавета И сама экскурсия, и гид Дастон выше всяческих похвал! Дастон очень эрудированный молодой человек, отлично знает историю города! Не мучает скучными цифрами, рассказывает все очень интересно. Рекомендуем!

М Мария Посещали г. Хиву 10-12сентября 2025г., нашего гида звали Достонбек.

Экскурсия была по старому городу.

Хочется отметить прекрасный русский язык, глубокое знание материала и доступное изложение.

Внимательный и заботливый, дал советы по посещению других локаций.

Всем рекомендую.

Первое знакомство с Хивой прошло замечательно. Рахмат.

Юлия Выражаю благодарность Достонбеку за увлекательную прогулку по Хиве! Нам очень понравилось, как он преподносит материал. Много информации, но не было ощущения перегруженности фактами. Рада, что наше путешествие по Узбекистану началось именно с экскурсии с таким замечательным гидом. Отдельно хочу подчеркнуть отменное владение русским языком и грамотную речь!

E Ermekbaeva

Если гид вас не устроит,я верну вам ваши деньги😃

Очень понравилась экскурсия. Достон в первую очередь доброжелательный, эрудированный,умный, образованный,молодой человек. читать дальше С большим удовольствием ответил на все мои глупые из школьной программы и не только вопросы. Поразрывал шаблоны моего представления об Узбекистане. Спасибо за знание и за владением им и за то что любите то,чем занимаетесь💐🙌 Если бы я была менеджером Достон,я бы смело продвигала его с заголовком;Если гид вас не устроит,я верну вам ваши деньги😃Очень понравилась экскурсия. Достон в первую очередь доброжелательный, эрудированный,умный, образованный,молодой человек.