Отправляемся в сказочное путешествие — в загадочную Хиву, настоящий музей под открытым небом! За мощными стенами Ичан-Калы вас ждёт погружение в атмосферу древнего Востока: величественные медресе, резные минареты, старинные мечети, мавзолеи и дворцы, хранящие историю с X века. Это путешествие — встреча с ожившей легендой, одно из самых ярких сокровищ Узбекистана!
Описание экскурсииМесто, где застыло прошлое Хива, являясь одним из старейших городов на Великом Шёлковом пути, смогла сберечь свой первозданный вид. Нас ждет прогулка по тесным переулкам Ичан-Калы, исторической сердцевины Хивы, защищенной внушительными стенами. Мы увидим уникальные архитектурные памятники, словно застывшие во времени. В этой экскурсии вы увидите:
- Дворец Куня-Арк — резиденция хана с мечетями, монетным двором, канцелярией, ремесленными мастерскими и богатым убранством.
- Дворец Таш-Хаули — ханский дворец с тремя внутренними двориками (гарем, приёмная, гостиная), более 120 комнатами и тайным коридором.
- Джума-мечеть — построена в 10 веке, с двумя сотнями колонн, украшенных зороастрийскими символами. Подъём на минарет откроет великолепный вид на Ичан-Калу.
- Минарет Кальта-Минор — недостроенный символ амбиций. История о том, почему его строительство так и не завершили.
- Медресе и мавзолей Пахлаван-Махмуда — священное место с богатым изразцовым декором и легендами о великом поэте.
Ежедневно.
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты - 22$ с человека за все билеты
- Транспорт
- Трансфер
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Крепость Ичан Кала, у ворот Ата Дарваза
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
О
Оксана
3 ноя 2025
Наш экскурсовод Рисалот провела очень душевную и интересную экскурсию по основным достопримечательностям Хивы. Посоветовала,где вкусно мне дорого поесть,что ещё можно посмотреть в Хиве. Спасибо большое
Д
Денис
25 сен 2025
Это была лучшая экскурсия за время нашего путешествия. Дадахон удивительно харизматичный, знающий экскурсовод, умеющий связать совершенно неожиданные события воедино, обладающий невероятными знаниями в области истории и языковедения. Таким мы всегда
М
Мила
24 сен 2025
Было просто бомбически! Бобджон рассказывает интересно, с подробностями, которые придают колорит, с легендами, которые делают экскурсию яркой и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО запоминающейся! Прошло два дня, а мы до сих пор обсуждаем и вспоминаем! Интересно и взрослым, и подросткам. Нас сопровождали, помогали отвечали на все вопросы. По нашему желанию сделали перерыв на обед на целый час. Показали и историю, и магазины, Однозначно рекомендую!
L
Laziz
24 сен 2025
Экскурсию проводила гид Рисалат. Проехав три города (Хива, Бухара, Самарканд) и послушав самых разных гидов, сошлись во мнении, что Рисалат была лучшей! Материал насыщен и историческими фактами, и разбавлен интересными
