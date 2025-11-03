Мои заказы

Город-музей Хива: "живой" памятник или "Лувр" в пустыне

Отправляемся в сказочное путешествие — в загадочную Хиву, настоящий музей под открытым небом! За мощными стенами Ичан-Калы вас ждёт погружение в атмосферу древнего Востока: величественные медресе, резные минареты, старинные мечети, мавзолеи и дворцы, хранящие историю с X века. Это путешествие — встреча с ожившей легендой, одно из самых ярких сокровищ Узбекистана!
4 отзыва
Описание экскурсии

Место, где застыло прошлое Хива, являясь одним из старейших городов на Великом Шёлковом пути, смогла сберечь свой первозданный вид. Нас ждет прогулка по тесным переулкам Ичан-Калы, исторической сердцевины Хивы, защищенной внушительными стенами. Мы увидим уникальные архитектурные памятники, словно застывшие во времени. В этой экскурсии вы увидите:
  • Дворец Куня-Арк — резиденция хана с мечетями, монетным двором, канцелярией, ремесленными мастерскими и богатым убранством.
  • Дворец Таш-Хаули — ханский дворец с тремя внутренними двориками (гарем, приёмная, гостиная), более 120 комнатами и тайным коридором.
  • Джума-мечеть — построена в 10 веке, с двумя сотнями колонн, украшенных зороастрийскими символами. Подъём на минарет откроет великолепный вид на Ичан-Калу.
  • Минарет Кальта-Минор — недостроенный символ амбиций. История о том, почему его строительство так и не завершили.
  • Медресе и мавзолей Пахлаван-Махмуда — священное место с богатым изразцовым декором и легендами о великом поэте.

Ежедневно.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Минарет Кальта-Минор
  • Дворец Куня-Арк
  • Крепость Ичан-Кала
  • Дворец Хана
  • Джума-мечеть
  • Дворец Таш Хаули
  • Медресе и мавзолей Пахлаван-Махмуда
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты - 22$ с человека за все билеты
  • Транспорт
  • Трансфер
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Крепость Ичан Кала, у ворот Ата Дарваза
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
3 ноя 2025
Наш экскурсовод Рисалот провела очень душевную и интересную экскурсию по основным достопримечательностям Хивы. Посоветовала,где вкусно мне дорого поесть,что ещё можно посмотреть в Хиве. Спасибо большое
Д
Денис
25 сен 2025
Это была лучшая экскурсия за время нашего путешествия. Дадахон удивительно харизматичный, знающий экскурсовод, умеющий связать совершенно неожиданные события воедино, обладающий невероятными знаниями в области истории и языковедения. Таким мы всегда
читать дальше

представляли себе идеального экскурсовода, и это, несомненно, Дадахон. Мы благодарны за день открытий и незабываемых впечатлений и очень. Хотелось, чтобы экскурсия никогда не заканчивалась и очень надеемся когда-нибудь снова встретиться. Огромное спасибо!

М
Мила
24 сен 2025
Было просто бомбически! Бобджон рассказывает интересно, с подробностями, которые придают колорит, с легендами, которые делают экскурсию яркой и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО запоминающейся! Прошло два дня, а мы до сих пор обсуждаем и вспоминаем! Интересно и взрослым, и подросткам. Нас сопровождали, помогали отвечали на все вопросы. По нашему желанию сделали перерыв на обед на целый час. Показали и историю, и магазины, Однозначно рекомендую!
L
Laziz
24 сен 2025
Экскурсию проводила гид Рисалат. Проехав три города (Хива, Бухара, Самарканд) и послушав самых разных гидов, сошлись во мнении, что Рисалат была лучшей! Материал насыщен и историческими фактами, и разбавлен интересными
читать дальше

зарисовками. Речь грамотная, подача увлекает. Сама прогулка была выстроена очень грамотно. В самую жару сделали перерыв на пару часов, можно было покушать, отдохнуть и вечером продолжить. Причем гид подсказала, где поесть и что заказать (спасибо за зеленый лагман, вареники с яйцом и вкуснейшую рыбу на ужин)! Желаем успехов!

