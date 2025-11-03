Наш экскурсовод Рисалот провела очень душевную и интересную экскурсию по основным достопримечательностям Хивы. Посоветовала,где вкусно мне дорого поесть,что ещё можно посмотреть в Хиве. Спасибо большое

Это была лучшая экскурсия за время нашего путешествия. Дадахон удивительно харизматичный, знающий экскурсовод, умеющий связать совершенно неожиданные события воедино, обладающий невероятными знаниями в области истории и языковедения. Таким мы всегда

представляли себе идеального экскурсовода, и это, несомненно, Дадахон. Мы благодарны за день открытий и незабываемых впечатлений и очень. Хотелось, чтобы экскурсия никогда не заканчивалась и очень надеемся когда-нибудь снова встретиться. Огромное спасибо!

Было просто бомбически! Бобджон рассказывает интересно, с подробностями, которые придают колорит, с легендами, которые делают экскурсию яркой и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО запоминающейся! Прошло два дня, а мы до сих пор обсуждаем и вспоминаем! Интересно и взрослым, и подросткам. Нас сопровождали, помогали отвечали на все вопросы. По нашему желанию сделали перерыв на обед на целый час. Показали и историю, и магазины, Однозначно рекомендую!