Индивидуальная
до 5 чел.
Хива - наследница великой эпохи: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам Хивы, ароматы пряностей, легенды Хорезма и дворец Таш-Хаули
Начало: У крепости Ичан-Кала
«По желанию экскурсию можно дополнить посещением зороастрийских крепостей, музеев или мастер-классов (обсуждается заранее)»
Сегодня в 12:30
20 авг в 10:30
$80 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
По следам Шёлкового пути: авторская прогулка по Хиве
Неспешно исследовать Ичан-Калу - сердце древнего города
Начало: Возле Ичан-Калы
«Музей истории Хивы покажет, как менялся город от эпохи караван-сараев до колониальных времён»
15 авг в 15:30
16 авг в 09:00
$20 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Хива - музей под открытым небом: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам, рынкам и памятникам Хивы
Начало: Ворота Ата Дарвоза
Расписание: Каждый день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$67 за всё до 10 чел.
- ААлексей3 мая 2025Пунктуальный вежливый знающий гид и просто очень приятный человек: Тимур. Отличная насыщенная прогулка + интересный рассказ.
Большое спасибо и рекомендация!
- ККристина18 апреля 2025Все было супер! Прекрасный маршрут, рассказ, знание истории и своего края! Было безумно интересно! Огромное спасибо гиду, точно будем рекомендовать! ☺️👍
- ЕЕвгения3 января 2025Тимур-отличный гид и очень тактичный собеседник. Экскурсия была перестроена под наш запрос и пролетела незаметно. Важно, что Тимур не подходил к работе формально и потратил больше заявленного времени
- ААлишер25 ноября 2024Я рекомендую эту экскурсию. Одно пожелание автору, подобрать точки для снимков потому что там очень красивые виды.
- ААлевтина1 ноября 2024Отличная экскурсия! Тимур замечательный рассказчик, очень грамотная речь, интересно и с юмором. Много информации и при этом легкая подача материала. Время пролетело незаметно! Мы влюбились в Хиву! Тимур, спасибо большое!
- ЖЖанна31 октября 2024Экскурсия очень понравилась, спасибо большое Тимуру! Было очень интересно и содержательно!
- ААлександр27 октября 2024В Хиве познакомиться с историей древнего города нам помог Тимур. Он коренной житель этого региона, прекрасно знает историю и культуру
- ББорис20 октября 2024Был на экскурсии Тимура уже второй раз. Возил в Хиву свою группу -- 10 человек.
Тимур -- отличный рассказчик и знаток города и страны. Экскурсии проводит легко и нескучно.
Очень рекомендую.
- ССергей7 октября 2024Экскурсия понравилась. Все четко и доходчиво. Ответил на все интересующие вопросы. Рекомендую Тимура.
- ААнна15 сентября 2024Тимур замечательный гид и приятный молодой человек. Чистая речь, доступная подача, увлекательный рассказ. Очень понравилось, однозначно рекомендую.
- ДДмитрий10 сентября 2024Тимур провел замечательную экскурсию по старой Хиве! Знал ответы на вопросы со звездочкой, привнес колорит в рассказ, как местный житель
- ТТимур6 августа 2024Отличная экскурсия! Гид Тимур очень образованный, много знающий про свой город и про то, что рассказывает. Уже порекомендовал друзьям
- ААнна18 мая 2024Экскурсия была интересная, достаточно наполненная.
Гид хорошо говорит по-русски, с приятным чувством юмора)))
- ММихаил3 мая 2024Хива - крайне интересное и уникальное место сама по себе. А Тимур позволил нам взглянуть за туристическую картинку и узнать
- ВВероника30 апреля 2024Отличная экскурсия! Очень познавательно и интересно.
- ССергей27 апреля 2024Это была наша третья экскурсия после Самарканда и Хивы. Нам понравилось как Тимур подавал материал, как он построил маршрут (всё
- ДДарига20 апреля 2024Хорошая обзорная экскурсия. Тимур - кладезь полезной информации, очень вдумчиво и спокойно объясняет, приятно слушать. Не спеша провел по всем
- ВВадим9 апреля 2024Хорошая и качественная экскурсия. Видно, что Тимур отлично разбирается в теме, много знает, хорошо говорит на русском. Но советую в процессе задавать вопросы, чтобы экскурсия получилась максимально полной — Тимур может многое рассказать, если вы интересуетесь.
- AAnastasia9 апреля 2024Очень понравилась экскурсия с Тимуром! Очень хороший рассказчик истории и современный жизни.
- ЛЛюдмила7 апреля 2024Спасибо большое Тимуру за экскурсию по Хиве. Нам очень понравилось. В нашей группе было 4 взрослых и один ребенок 11
