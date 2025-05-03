читать дальше

больше про историю города, быт и нравы Хивинского (Хорезмского) ханства и жизнь современных хорезмийцев.

У Тимура отличные навыки рассказчика, он харизматичен и отлично умеет шутить. И конечно же он много знает о Хиве. Было приятно побродить с ним по историческим улицам, заглянуть во дворцы, медресе и гарем.

Тимур также очень заботливый гид, он всегда искал для нас скамейки в тени, чтобы мы могли с комфортом послушать его рассказ, за что ему большое спасибо.

Экскурсии, однако, немного не хватает структуры. После нее не складывается целостной картинки Ичан-Калы. Остается ощущение, что даже внутри крепости есть еще множество интересных мест, которые не были посещены и осмотрены. Немного не хватило глубины и увлеченности темой со стороны Тимура.

Отдельное спасибо Тимуру за помощь с бронированием ресторана на ужин, он оказался действительно хорошим!