Мои заказы

Музеи и искусство Хивы

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Хиве на русском языке, цены от $20. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Хива - наследница великой эпохи
Пешая
3.5 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Хива - наследница великой эпохи: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам Хивы, ароматы пряностей, легенды Хорезма и дворец Таш-Хаули
Начало: У крепости Ичан-Кала
«По желанию экскурсию можно дополнить посещением зороастрийских крепостей, музеев или мастер-классов (обсуждается заранее)»
Сегодня в 12:30
20 авг в 10:30
$80 за всё до 5 чел.
По следам Шёлкового пути: авторская прогулка по Хиве
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
По следам Шёлкового пути: авторская прогулка по Хиве
Неспешно исследовать Ичан-Калу - сердце древнего города
Начало: Возле Ичан-Калы
«Музей истории Хивы покажет, как менялся город от эпохи караван-сараев до колониальных времён»
15 авг в 15:30
16 авг в 09:00
$20 за человека
Хива - музей под открытым небом
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Хива - музей под открытым небом: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам, рынкам и памятникам Хивы
Начало: Ворота Ата Дарвоза
Расписание: Каждый день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$67 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    3 мая 2025
    Хива - наследница великой эпохи
    Пунктуальный вежливый знающий гид и просто очень приятный человек: Тимур. Отличная насыщенная прогулка + интересный рассказ.
    Большое спасибо и рекомендация!
    Пунктуальный вежливый знающий гид и просто очень приятный человек: Тимур. Отличная насыщенная прогулка + интересный рассказПунктуальный вежливый знающий гид и просто очень приятный человек: Тимур. Отличная насыщенная прогулка + интересный рассказПунктуальный вежливый знающий гид и просто очень приятный человек: Тимур. Отличная насыщенная прогулка + интересный рассказ
  • К
    Кристина
    18 апреля 2025
    Хива - наследница великой эпохи
    Все было супер! Прекрасный маршрут, рассказ, знание истории и своего края! Было безумно интересно! Огромное спасибо гиду, точно будем рекомендовать! ☺️👍
  • Е
    Евгения
    3 января 2025
    Хива - наследница великой эпохи
    Тимур-отличный гид и очень тактичный собеседник. Экскурсия была перестроена под наш запрос и пролетела незаметно. Важно, что Тимур не подходил к работе формально и потратил больше заявленного времени
  • А
    Алишер
    25 ноября 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Я рекомендую эту экскурсию. Одно пожелание автору, подобрать точки для снимков потому что там очень красивые виды.
  • А
    Алевтина
    1 ноября 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Отличная экскурсия! Тимур замечательный рассказчик, очень грамотная речь, интересно и с юмором. Много информации и при этом легкая подача материала. Время пролетело незаметно! Мы влюбились в Хиву! Тимур, спасибо большое!
  • Ж
    Жанна
    31 октября 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Экскурсия очень понравилась, спасибо большое Тимуру! Было очень интересно и содержательно!
  • А
    Александр
    27 октября 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    В Хиве познакомиться с историей древнего города нам помог Тимур. Он коренной житель этого региона, прекрасно знает историю и культуру
    читать дальше

    своей малой родины и преподносит это в доступной форме. Хива нас с женой очаровала! Это город из сказки "Тысяча и одна ночь". Огромное спасибо Тимуру за интересную экскурсию и знакомство с Хивой!

  • Б
    Борис
    20 октября 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Был на экскурсии Тимура уже второй раз. Возил в Хиву свою группу -- 10 человек.
    Тимур -- отличный рассказчик и знаток города и страны. Экскурсии проводит легко и нескучно.
    Очень рекомендую.
  • С
    Сергей
    7 октября 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Экскурсия понравилась. Все четко и доходчиво. Ответил на все интересующие вопросы. Рекомендую Тимура.
  • А
    Анна
    15 сентября 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Тимур замечательный гид и приятный молодой человек. Чистая речь, доступная подача, увлекательный рассказ. Очень понравилось, однозначно рекомендую.
  • Д
    Дмитрий
    10 сентября 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Тимур провел замечательную экскурсию по старой Хиве! Знал ответы на вопросы со звездочкой, привнес колорит в рассказ, как местный житель
    читать дальше

    и носитель культуры. По русски говорит отлично! Темп был как надо для нашей группы, изменил немного маршрут в начале по нашей просьбе и это никак не сказалось на экскурсии. Рекомендую!

    Тимур провел замечательную экскурсию по старой Хиве! Знал ответы на вопросы со звездочкой, привнес колорит вТимур провел замечательную экскурсию по старой Хиве! Знал ответы на вопросы со звездочкой, привнес колорит вТимур провел замечательную экскурсию по старой Хиве! Знал ответы на вопросы со звездочкой, привнес колорит вТимур провел замечательную экскурсию по старой Хиве! Знал ответы на вопросы со звездочкой, привнес колорит в
  • Т
    Тимур
    6 августа 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Отличная экскурсия! Гид Тимур очень образованный, много знающий про свой город и про то, что рассказывает. Уже порекомендовал друзьям
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Экскурсия была интересная, достаточно наполненная.
    Гид хорошо говорит по-русски, с приятным чувством юмора)))
  • М
    Михаил
    3 мая 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Хива - крайне интересное и уникальное место сама по себе. А Тимур позволил нам взглянуть за туристическую картинку и узнать
    читать дальше

    больше про историю города, быт и нравы Хивинского (Хорезмского) ханства и жизнь современных хорезмийцев.
    У Тимура отличные навыки рассказчика, он харизматичен и отлично умеет шутить. И конечно же он много знает о Хиве. Было приятно побродить с ним по историческим улицам, заглянуть во дворцы, медресе и гарем.
    Тимур также очень заботливый гид, он всегда искал для нас скамейки в тени, чтобы мы могли с комфортом послушать его рассказ, за что ему большое спасибо.
    Экскурсии, однако, немного не хватает структуры. После нее не складывается целостной картинки Ичан-Калы. Остается ощущение, что даже внутри крепости есть еще множество интересных мест, которые не были посещены и осмотрены. Немного не хватило глубины и увлеченности темой со стороны Тимура.
    Отдельное спасибо Тимуру за помощь с бронированием ресторана на ужин, он оказался действительно хорошим!

    Хива - крайне интересное и уникальное место сама по себе. А Тимур позволил нам взглянуть заХива - крайне интересное и уникальное место сама по себе. А Тимур позволил нам взглянуть заХива - крайне интересное и уникальное место сама по себе. А Тимур позволил нам взглянуть заХива - крайне интересное и уникальное место сама по себе. А Тимур позволил нам взглянуть заХива - крайне интересное и уникальное место сама по себе. А Тимур позволил нам взглянуть за
  • В
    Вероника
    30 апреля 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Отличная экскурсия! Очень познавательно и интересно.
  • С
    Сергей
    27 апреля 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Это была наша третья экскурсия после Самарканда и Хивы. Нам понравилось как Тимур подавал материал, как он построил маршрут (всё
    читать дальше

    было последовательно, и его рассказ не перепрыгивал с одной эпохи на другую, а потом обратно). У него чёткая, понятная речь. Никакой лишней воды, но при этом рассказал обо всём. Мы лишний раз убедились, насколько разный Узбекистан. У нас сложилось впечатление, что Тимур знает всё и обо всём, настолько быстро, легко и обстоятельно он отвечал на все наши вопросы.
    Спасибо, Тимур.
    Экскурсия была 25 апреля 2024 года.

  • Д
    Дарига
    20 апреля 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Хорошая обзорная экскурсия. Тимур - кладезь полезной информации, очень вдумчиво и спокойно объясняет, приятно слушать. Не спеша провел по всем
    читать дальше

    значимым локациям, на каждом объекте давал время для индивидуального изучения и фото. Также терпеливо отвечал на все наши многочисленные вопросы. В конце экскурсии нашел приятный ресторанчик для обеда, проводил до ювелирной мастерской. Большое спасибо за прекрасно проведённый день.

  • В
    Вадим
    9 апреля 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Хорошая и качественная экскурсия. Видно, что Тимур отлично разбирается в теме, много знает, хорошо говорит на русском. Но советую в процессе задавать вопросы, чтобы экскурсия получилась максимально полной — Тимур может многое рассказать, если вы интересуетесь.
  • A
    Anastasia
    9 апреля 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Очень понравилась экскурсия с Тимуром! Очень хороший рассказчик истории и современный жизни.
  • Л
    Людмила
    7 апреля 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Спасибо большое Тимуру за экскурсию по Хиве. Нам очень понравилось. В нашей группе было 4 взрослых и один ребенок 11
    читать дальше

    лет. И всем было одинаково интересно. Всегда хорошо чувствуешь, когда экскурсовод просто «выучил экскурсию», Тимур же легко отвечал на множество наших вопросов по истории, это было великолепно. Ребенок очень много запомнил и по приезду домой рассказывал бабушке с дедушкой почти все с большими подробностями. Тимуру - браво!

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хива - наследница великой эпохи
  2. По следам Шёлкового пути: авторская прогулка по Хиве
  3. Хива - музей под открытым небом
Какие места ещё посмотреть в Хиве
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Хиве в августе 2025
Сейчас в Хиве в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 80. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиве (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 114 ⭐ отзывов, цены от $20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь