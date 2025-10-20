Трансфер из Хивы в Бухару

читать дальше обоих. Организовано все было очень четко. Хикмат прибыл к нам вовремя минута в минуту. Машину вел аккуратно. По нашей просьбе мы заезжали в две древние крепости Хорезма. Согласовали это заранее. Не пожалели. По ходу следования делали несколько небольших остановок и даже ели мороженое в пустыне…))) Климат-контроль позволил нам провести время в дороге с комфортом. Все было замечательно, благодаря Тимуру и Хикмату. Огромное спасибо!

Мы заранее забронировали трансфер, чтобы не беспокоится о том, как мы будем добираться из Хивы в Бухару. Организовал нашу поездку Тимур, а нашим водителем был Хикмат. Очень хочется поблагодарить их