Трансфер из Хивы в Бухару предлагает удобное и безопасное путешествие на легковом автомобиле с профессиональным водителем.
Пассажиры могут расслабиться и насладиться видами из окна, пока все организационные вопросы решаются за них. Услуга доступна для забора из отеля, аэропорта или ж/д вокзала, а также возможен обратный трансфер.
Путешествие проходит на автомобилях, таких как Chevrolet Lacetti или Chevrolet Cobalt, что гарантирует комфорт и безопасность
Пассажиры могут расслабиться и насладиться видами из окна, пока все организационные вопросы решаются за них. Услуга доступна для забора из отеля, аэропорта или ж/д вокзала, а также возможен обратный трансфер.
Путешествие проходит на автомобилях, таких как Chevrolet Lacetti или Chevrolet Cobalt, что гарантирует комфорт и безопасность
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортные автомобили
- 🗣 Русскоговорящий водитель
- 📍 Забор из любого места
- 🔄 Возможность обратного трансфера
- 👨🔧 Профессиональные водители
Что можно увидеть
- Хива
- Бухара
Описание трансфер
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Мы с большим вниманием относимся к организации трансферов и стараемся сделать всё, чтобы поездка прошла чётко и безопасно. Все наши водители — профессионалы с огромным опытом вождения. Трансферы проходят на легковых машинах с мягким комфортным салоном. Марки автомобилей: Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cobalt или подобные им.
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля, аэропорта, ж/д вокзала и доставим по любому адресу в Бухаре
- Также возможен трансфер в обратном направлении
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Малика — ваша команда гидов в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 333 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Малика, я лицензированный гид в Хиве. В туризме работаю уже 5-й год. Представляю команду гидов, влюблённых в Узбекистан. Мы с большим удовольствием расскажем о культуре и истории нашей страны. До скорой встречи.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень хотелось попасть в Хиву,поезд по разным причинам не рассматривали и только благодаря этому трансферу мы попали в это место. Водитель приехал заранее, как оказалось это владелец гостиницы в Хиве,замечательный интеллигентный и приятный человек. Мы доехали с комфортом и приятной беседой, была одна остановка по пути, очень рады что нашли такой вариант,всем будем рекомендовать 😊
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Ю
Комфортный трансфер, забрали во время, ехали с одной остановкой. По пути, даже несколько исторических справок рассказали! Быстрее и комфортнее чем на поезде, рекомендую
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Н
Хороший авто, замечательный водитель! Все остались довольны!
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Е
Очень приятный водитель Хасан. Спасибо организатору Малике
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Мы знали, что это только трансфер между городами. Поезда прошла нормально. Но мы остались не довольны организатором: мы заранее просили дать координаты водителя, чтобы связаться с ним и уточнить детали,
Малика
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв и за то, что нашли время поделиться своими впечатлениями.
Нам искренне жаль, что организация трансфера не полностью
Нам искренне жаль, что организация трансфера не полностью
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