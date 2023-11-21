Комфортный индивидуальный трансфер в компании опытного водителя
Приглашаем доехать из Хивы в Бухару с комфортом: на современном легковом автомобиле с дружелюбным русскоговорящим водителем. Все организационные моменты мы возьмём на себя.
Вам останется наблюдать из окна за местной жизнью, любоваться природой страны и готовиться к знакомству с древней Бухарой.
Вам останется наблюдать из окна за местной жизнью, любоваться природой страны и готовиться к знакомству с древней Бухарой.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Мы с большим вниманием относимся к организации трансферов и стараемся сделать всё, чтобы поездка прошла чётко и безопасно. Все наши водители — профессионалы с огромным опытом вождения. Трансферы проходят на легковых машинах с мягким комфортным салоном. Марки автомобилей: Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cobalt или подобные им.
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля, аэропорта, ж/д вокзала и доставим по любому адресу в Бухаре
- Также возможен трансфер в обратном направлении
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Малика — ваша команда гидов в Хиве
Провели экскурсии для 58 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Малика, я лицензированный гид в Хиве. В туризме работаю уже 5-й год. Представляю команду гидов, влюблённых в Узбекистан. Мы с большим удовольствием расскажем о культуре и истории нашей страны. До скорой встречи.
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Можно с детьми
Летние
На весь день
Трансфер
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