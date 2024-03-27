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Трансфер из Хивы в Бухару

Путешествие из Хивы в Бухару станет приятным благодаря современному автомобилю и опытному водителю. Наслаждайтесь комфортом и видами по пути
Трансфер из Хивы в Бухару предлагает удобное и безопасное путешествие на легковом автомобиле с профессиональным водителем.

Пассажиры могут расслабиться и насладиться видами из окна, пока все организационные вопросы решаются за них. Услуга доступна для забора из отеля, аэропорта или ж/д вокзала, а также возможен обратный трансфер.

Путешествие проходит на автомобилях, таких как Chevrolet Lacetti или Chevrolet Cobalt, что гарантирует комфорт и безопасность
4.6
5 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортные автомобили
  • 🗣 Русскоговорящий водитель
  • 📍 Забор из любого места
  • 🔄 Возможность обратного трансфера
  • 👨‍🔧 Профессиональные водители
Трансфер из Хивы в Бухару
Трансфер из Хивы в Бухару
Трансфер из Хивы в Бухару

Что можно увидеть

  • Хива
  • Бухара

Описание трансфер

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Мы с большим вниманием относимся к организации трансферов и стараемся сделать всё, чтобы поездка прошла чётко и безопасно. Все наши водители — профессионалы с огромным опытом вождения. Трансферы проходят на легковых машинах с мягким комфортным салоном. Марки автомобилей: Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cobalt или подобные им.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из отеля, аэропорта, ж/д вокзала и доставим по любому адресу в Бухаре
  • Также возможен трансфер в обратном направлении

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Малика
Малика — ваша команда гидов в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 333 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Малика, я лицензированный гид в Хиве. В туризме работаю уже 5-й год. Представляю команду гидов, влюблённых в Узбекистан. Мы с большим удовольствием расскажем о культуре и истории нашей страны. До скорой встречи.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
М
Очень хотелось попасть в Хиву,поезд по разным причинам не рассматривали и только благодаря этому трансферу мы попали в это место. Водитель приехал заранее, как оказалось это владелец гостиницы в Хиве,замечательный интеллигентный и приятный человек. Мы доехали с комфортом и приятной беседой, была одна остановка по пути, очень рады что нашли такой вариант,всем будем рекомендовать 😊
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Ю
Комфортный трансфер, забрали во время, ехали с одной остановкой. По пути, даже несколько исторических справок рассказали! Быстрее и комфортнее чем на поезде, рекомендую
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Н
Хороший авто, замечательный водитель! Все остались довольны!
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Е
Очень приятный водитель Хасан. Спасибо организатору Малике
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Светлана
Мы знали, что это только трансфер между городами. Поезда прошла нормально. Но мы остались не довольны организатором: мы заранее просили дать координаты водителя, чтобы связаться с ним и уточнить детали,
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она не отвечала не только на наши звонки но и гида, который был с нами на экскурсии. Потом мы ждали водителя, он нас ждал в другой гостинице (это тоже ее упущение). Русский язык водитель знал плохо, было ощущение, что нашли таксиста в последний момент на заказ оформлений за две недели.

Малика
Малика
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв и за то, что нашли время поделиться своими впечатлениями.

Нам искренне жаль, что организация трансфера не полностью
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оправдала ваши ожидания.

Хотим пояснить, что по внутренним стандартам мы не передаем контакты водителей заранее. Это связано с тем, что водители могут измениться в последний момент, что повлечет за собой путаницу. Мы самостоятельно координируем маршрут и взаимодействие, чтобы обеспечить выполнение всех обязательств перед гостями.

При бронировании тура все детали маршрута фиксируются на сайте, и затем наша команда организует все необходимые процессы с учетом вашего бронирования.

Водитель всегда работает по четко установленной инструкции, согласованной с организаторами.

Благодарим вас за обратную связь. Она помогает нам улучшать качество обслуживания. Будем рады видеть вас снова!

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