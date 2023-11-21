Трансфер из Хивы в Бухару

Комфортный индивидуальный трансфер в компании опытного водителя

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Приглашаем доехать из Хивы в Бухару с комфортом: на современном легковом автомобиле с дружелюбным русскоговорящим водителем. Все организационные моменты мы возьмём на себя.

Вам останется наблюдать из окна за местной жизнью, любоваться природой страны и готовиться к знакомству с древней Бухарой.
Трансфер из Хивы в Бухару
Трансфер из Хивы в Бухару
Трансфер из Хивы в Бухару
Трансфер из Хивы в Бухару
Ближайшие даты:
21
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Мы с большим вниманием относимся к организации трансферов и стараемся сделать всё, чтобы поездка прошла чётко и безопасно. Все наши водители — профессионалы с огромным опытом вождения. Трансферы проходят на легковых машинах с мягким комфортным салоном. Марки автомобилей: Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cobalt или подобные им.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из отеля, аэропорта, ж/д вокзала и доставим по любому адресу в Бухаре
  • Также возможен трансфер в обратном направлении

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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