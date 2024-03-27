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оправдала ваши ожидания.



Хотим пояснить, что по внутренним стандартам мы не передаем контакты водителей заранее. Это связано с тем, что водители могут измениться в последний момент, что повлечет за собой путаницу. Мы самостоятельно координируем маршрут и взаимодействие, чтобы обеспечить выполнение всех обязательств перед гостями.



При бронировании тура все детали маршрута фиксируются на сайте, и затем наша команда организует все необходимые процессы с учетом вашего бронирования.



Водитель всегда работает по четко установленной инструкции, согласованной с организаторами.



Благодарим вас за обратную связь. Она помогает нам улучшать качество обслуживания. Будем рады видеть вас снова!