1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Безопасный трансфер из Хивы в Бухару с русскоговорящим водителем
Путешествуйте с комфортом из Хивы в Бухару на современном автомобиле с опытным водителем. Все организационные вопросы будут решены за вас
Начало: В удобном вам месте
«Мы с большим вниманием относимся к организации трансферов и стараемся сделать всё, чтобы поездка прошла чётко и безопасно»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
После долгого перелёта хочется без стресса и ожидания оказаться в отеле. Организуем трансфер из аэропорта Ургенч или ж/д вокзала с максимальной ответственностью
Начало: Место встречи планируется с организатором
«Все трансферы проходят на легковых машинах с мягким комфортным салоном»
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
€25 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум+Трансфер
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив древние крепости в пустыне Кызылкум. Уникальные руины расскажут о великих цивилизациях и их легендах
Начало: Отель, вокзал, аэропорт Ургенч, Хива
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГульнара19 мая 2024Все было замечательно. С организатором были постоянно на связи. Авиакомпания изменила время вылета, организатор мгновенно отреагировал и прислал подтверждение встречи в аэропорту согласно изменениям. Водитель встретил вовремя, с табличкой. Машина чистая, стиль вождения аккуратный, водитель вежливый. Благодарю за сервис! Буду рекомендовать Вас друзьям и знакомым.
- ЮЮля3 мая 2024Комфортный трансфер, забрали во время, ехали с одной остановкой. По пути, даже несколько исторических справок рассказали! Быстрее и комфортнее чем на поезде, рекомендую
- ММария27 марта 2024Очень хотелось попасть в Хиву,поезд по разным причинам не рассматривали и только благодаря этому трансферу мы попали в это место.
- ААлександр12 марта 2024Хороший и удобный трансфер. Водитель встретил вовремя с табличкой. Помог с погрузкой чемодана. Довез на комфортабельном и чистом автомобиле быстро
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Трансфер»
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Сколько стоит экскурсия по Хиве в июне 2024
Сейчас в Хиве в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 220. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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