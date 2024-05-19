читать дальше Водитель приехал заранее, как оказалось это владелец гостиницы в Хиве,замечательный интеллигентный и приятный человек. Мы доехали с комфортом и приятной беседой, была одна остановка по пути, очень рады что нашли такой вариант,всем будем рекомендовать 😊

Очень хотелось попасть в Хиву,поезд по разным причинам не рассматривали и только благодаря этому трансферу мы попали в это место.