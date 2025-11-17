Индивидуальный трансфер из Хивы в Бухару через реку Амударья и крепость Аяз-Кала - это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность.
Опытный русскоговорящий водитель обеспечит приятное путешествие, а уникальные маршруты позволят насладиться видами и историческими местами.
Этот трансфер - отличная возможность соединить комфорт и познавательный отдых, сделав вашу поездку незабываемой
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный автомобиль
- 🗣 Русскоговорящий водитель
- 🌉 Маршрут через Амударью
- 🏰 Посещение крепости Аяз-Кала
- 🔒 Безопасность и надежность
Что можно увидеть
- Крепость Аяз-Кала
Описание трансферДобраться из точки А до точки Б на комфортом автомобиле с русскоговорящим опытным водителем.
В любое время суток
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в гостинице
Завершение: Бухара или другой город
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время суток
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
