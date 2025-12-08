Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Спокойно и с комфортом преодолеть долгий путь и полюбоваться видами. Чтобы попасть из Хивы в Бухару или в обратном направлении, удобнее всего воспользоваться трансфером.



Опытный водитель поможет вам с багажом, а вам останется любоваться пейзажами пустыни Кызылкум и реки Амударьи.



При желании вы ненадолго остановитесь в самых живописных локациях, чтобы сделать фото или перекусить.

Расстояние — около 450 км. Время в пути — 5–6 часов Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Chevrolet Cobalt, Chevrolet Onix или аналогичном В машине есть питьевая вода По желанию и за доплату возможна замена автомобиля на марку повышенного класса, организация трансфера в другие города Узбекистана. Подробности уточняйте в переписке Возможно организовать трансфер для большего количества человек (до 53). Подробности уточняйте в переписке За рулём будет один из опытных водителей из нашей команды Важная информация: Обратите внимание: эта поездка — трансфер, она не предполагает экскурсионного обслуживания.

