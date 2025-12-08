Спокойно и с комфортом преодолеть долгий путь и полюбоваться видами. Чтобы попасть из Хивы в Бухару или в обратном направлении, удобнее всего воспользоваться трансфером.
Опытный водитель поможет вам с багажом, а вам останется любоваться пейзажами пустыни Кызылкум и реки Амударьи.
При желании вы ненадолго остановитесь в самых живописных локациях, чтобы сделать фото или перекусить.
Расстояние — около 450 км. Время в пути — 5–6 часов Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Chevrolet Cobalt, Chevrolet Onix или аналогичном В машине есть питьевая вода По желанию и за доплату возможна замена автомобиля на марку повышенного класса, организация трансфера в другие города Узбекистана. Подробности уточняйте в переписке Возможно организовать трансфер для большего количества человек (до 53). Подробности уточняйте в переписке За рулём будет один из опытных водителей из нашей команды Важная информация: Обратите внимание: эта поездка — трансфер, она не предполагает экскурсионного обслуживания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт/nТрансфер
Что не входит в цену
- Экскурсия/nПитание/nЛичные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Обратите внимание: эта поездка - трансфер
- Она не предполагает экскурсионного обслуживания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хивы
