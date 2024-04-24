6 дней
Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Узбекистану! Узнайте секреты ремесленников, посетите мастерские и насладитесь культурным наследием страны
Начало: Хива, 09:00
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
$800 за человека
6 дней
Призраки прошлого: Аральское море и бывшая столица древнего государства
Уникальный тур по Хиве и окрестностям: Аральское море, древний Хорезм, мастер-классы, ночёвка в юртах. Погружение в культуру и историю Узбекистана
Начало: Ургенч, аэропорт, 09:00
14 сен в 08:00
$835 за человека
7 дней
Культовая архитектура и национальная кухня: 4 города Узбекистана в формате «всё включено»
Изучить колоритные древности, приготовить и съесть самсу и плов и покататься на лодке
Начало: Аэропорт Хивы, 10:00
23 сен в 10:00
$1 380 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТамара24 апреля 2024Всё экскурсии были великолепные! Спасибо гидам и организаторам тура!
- ССветлана30 марта 2024Спасибо большое за отличную организацию тура! Мы посетили Хиву, Бухару, Самарканд. Во всех городах все было четко организовано - комфортные трансферы,
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Групповые»
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Сколько стоит тур в Хиве в августе 2024
Сейчас в Хиве в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 800 до 1 380. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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