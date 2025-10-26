Мои заказы

Экскурсии по Коканду на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Коканде на русском языке, цены от $99. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Знакомьтесь, Коканд
На машине
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Посетить древний город в Ферганской долине и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: Любое место в городе Коканд, только сообщите заран...
Завтра в 09:30
19 янв в 09:30
$99 за всё до 3 чел.
Шёлковый путь: Риштан и Маргилан в Ферганской долине
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Посетить мастерские гончаров, столицу шёлка и зороастрийские памятники - из Коканда
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
$160 за всё до 3 чел.
В мастерскую риштанской керамики из Коканда
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Увидеть, как живая глина превращается в сверкающий сосуд
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
$150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    26 октября 2025
    Знакомьтесь, Коканд
    Вот и закончилось наше путешествие по Ферганской долине! Огромное спасибо Сардору за прекрасную организацию, интересные экскурсии, постоянную заботу во время
    поездки! Были охвачены его вниманием с момента выхода из аэропорта до конца маршрута. Сардор - отличный и аккуратный водитель, машина оказалась очень удобной и комфортной для поездок по долине. На экскурсиях видна вовлеченность гида в материал, глубокое знание предмета. Что очень приятно - Сардор внимательно относился ко всем нашим пожеланиям и оперативно адаптировал маршрут, добавляя новые объекты или интересные места для обеда/ужина. Благодаря Сардору удалось не только посмотреть исторические достопримечательности долины, но и повстречать прекрасных и отзывчивых людей. Тот факт, что Сардор проводит экскурсии и для иностранцев на хорошем английском языке, добавил авторитета в наших глазах.
    Настоятельно рекомендуем!!!

  • А
    Александр
    25 сентября 2025
    Знакомьтесь, Коканд
    Интересный рассказ, сбалансированное время. Нам все понравилось.
  • а
    андрей
    9 сентября 2025
    Знакомьтесь, Коканд
    Ездили на экскурсию в Коканд с местным гидом Сардорбеком. Гид заехал за нами в отель утром в назначенное время. Сардор
    очень внимательный человек, поинтересовался - завтракали ли мы, предложил нам различные варианты завтрака в местных заведениях на любой вкус, от европейского до местного варианта, отвёз в очень симпатичное место, где мы вкусно поели. Также Сардор, по нашей просьбе, помог нам приобрести местную сим-карту и завёз в банк для обмена денег. Затем была комфортная дорога в Коканд. По пути Сардор постоянно обращал наше внимание на попадающиеся нам достопримечательности, рассказал нам много интересного об обычаях и укладе жизни узбеков, ну и конечно об истории Кокандского царства. Весь маршрут в Коканд был составлен удобно, продумано, увидели и узнали много красивого и интересного, передвигались и пешком, и на авто. Хочется отметить, что Сардор заранее позаботился о местах, где мы могли передохнуть в тени или пообедать. А к назначенному времени вечером нас ждал самый вкусный плов, который мы только пробовали. День получился очень насыщенным и запоминающийся. Рекомендуем всем замечательную экскурсию с Сардором по достопримечательностям Ферганской долины.

  • О
    Ольга
    13 июля 2025
    Знакомьтесь, Коканд
    Огромное спасибо гиду Сардорбеку за удивительную экскурсию по Коканду! Отличное знание истории, интересные рассказы. Маршрут был продуман идеально — увидели
    все главные достопримечательности и скрытые жемчужины города. Отдельно порадовали рекомендации по местной кухне. Однозначно рекомендую этого гида всем, кто хочет познакомиться с настоящим Кокандом 🌟

  • Р
    Ринат
    7 июня 2025
    Знакомьтесь, Коканд
    Отлично, что есть такие люди, которые любят свой регион и продвигают его. Однозначно рекомендую Сардорбека – интересно, надежно!
    Все посмотрели, вкусно поели, вечером посадил на поезд до Ташкента. Желаю дальнейших успехов в развитии туризма в Фергане!
  • И
    Инна
    20 апреля 2025
    Знакомьтесь, Коканд
    Сардорбек был нашим гидом по Ферганской долине. За 2 дня мы посмотрели очень много. А самое главное, мы увидели местную
    жизнь изнутри. Маршрут был составлен с учётом наших пожеланий и интересов. Мы заходили в гости к мастерам- ремесленникам и к обычным людям, были на ткацком производстве в Маргилане, на винодельне в Фергане, в гончарой мастерской Алишера Назирова, у ножевого мастера в Чусте. Такде посетили многие знаковые исторические места этого региона. Обедали в очень колоритных местах, не туристических. Сардорбек прекрасный рассказчик, интересный собеседник и очень разносторонний человек! Рекомендуем его как проводника в прекрасный мир Узбекистана!
    От души благодарим и очень рады знакомству!

  • А
    Анна
    25 сентября 2024
    Знакомьтесь, Коканд
    Отлично погуляли по Коканду. Маршрут несложный, разнообразный. Гид интересный, гибкий. Организация четкая, без нареканий, очень клиентоориентировано
  • А
    Алексей
    5 мая 2024
    Знакомьтесь, Коканд
    У нас было 5 часов для знакомства с городом и его историей. Sardorbek показал основные достопримечательности города и рассказал историю
    этих мест. Кроме исторических мест, мы посетили частную ферму, где мы и наш ребенок смог увидеть своими глазами, как растут бананы, авокадо, папайя и другие виды плодовых растений. Спасибо гиду за теплый прием и интересную экскурсию!

  • И
    Ирина
    7 апреля 2024
    Знакомьтесь, Коканд
    06 апреля 2024 года мы путешествовали по Коканду и Ферганской долине вместе с гидом Сардорбеком. Экскурсия нам очень понравилось. Сардорбек
    хороший интересный рассказчик. Вместе с ним мы много интересного увидели, узнали. В ходе экскурсии мы узнали об истории и культуре Коканда, побывали на частной ферме, где выращивают редкие растения и производят из них органические медикаменты. Далее в ходе путешествия по Ферганской долине мы побывали в гостях у мастера-ткача шелковых тканей, мастера-гончара, изготавливающего прекрасную керамику в г. Риштан, проехали по Фергане. Путешествие было замечательным. Огромное спасибо Сардорбеку за радушный прием.

  • О
    Ольга
    5 ноября 2023
    Знакомьтесь, Коканд
    Наш жкскурсовод Сардарбек провел отличную экскурсию по прекрасной Ферганской долине, мы были в 4-х городах долины- Маргелан, Риштан, Фергана и
    Коканд. Услышали историю этого края увидели прекрасных людей, которые здесь живут, плпробывали местных блюд, почувствовали всю коасоту Долины и все благодаря Сардарбеку. Спасибо ему за это.

