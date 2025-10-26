читать дальше

очень внимательный человек, поинтересовался - завтракали ли мы, предложил нам различные варианты завтрака в местных заведениях на любой вкус, от европейского до местного варианта, отвёз в очень симпатичное место, где мы вкусно поели. Также Сардор, по нашей просьбе, помог нам приобрести местную сим-карту и завёз в банк для обмена денег. Затем была комфортная дорога в Коканд. По пути Сардор постоянно обращал наше внимание на попадающиеся нам достопримечательности, рассказал нам много интересного об обычаях и укладе жизни узбеков, ну и конечно об истории Кокандского царства. Весь маршрут в Коканд был составлен удобно, продумано, увидели и узнали много красивого и интересного, передвигались и пешком, и на авто. Хочется отметить, что Сардор заранее позаботился о местах, где мы могли передохнуть в тени или пообедать. А к назначенному времени вечером нас ждал самый вкусный плов, который мы только пробовали. День получился очень насыщенным и запоминающийся. Рекомендуем всем замечательную экскурсию с Сардором по достопримечательностям Ферганской долины.