Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Коканд
Посетить древний город в Ферганской долине и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: Любое место в городе Коканд, только сообщите заран...
Завтра в 09:30
19 янв в 09:30
$99 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Шёлковый путь: Риштан и Маргилан в Ферганской долине
Посетить мастерские гончаров, столицу шёлка и зороастрийские памятники - из Коканда
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
$160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В мастерскую риштанской керамики из Коканда
Увидеть, как живая глина превращается в сверкающий сосуд
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
$150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил26 октября 2025Вот и закончилось наше путешествие по Ферганской долине! Огромное спасибо Сардору за прекрасную организацию, интересные экскурсии, постоянную заботу во время
- ААлександр25 сентября 2025Интересный рассказ, сбалансированное время. Нам все понравилось.
- аандрей9 сентября 2025Ездили на экскурсию в Коканд с местным гидом Сардорбеком. Гид заехал за нами в отель утром в назначенное время. Сардор
- ООльга13 июля 2025Огромное спасибо гиду Сардорбеку за удивительную экскурсию по Коканду! Отличное знание истории, интересные рассказы. Маршрут был продуман идеально — увидели
- РРинат7 июня 2025Отлично, что есть такие люди, которые любят свой регион и продвигают его. Однозначно рекомендую Сардорбека – интересно, надежно!
Все посмотрели, вкусно поели, вечером посадил на поезд до Ташкента. Желаю дальнейших успехов в развитии туризма в Фергане!
- ИИнна20 апреля 2025Сардорбек был нашим гидом по Ферганской долине. За 2 дня мы посмотрели очень много. А самое главное, мы увидели местную
- ААнна25 сентября 2024Отлично погуляли по Коканду. Маршрут несложный, разнообразный. Гид интересный, гибкий. Организация четкая, без нареканий, очень клиентоориентировано
- ААлексей5 мая 2024У нас было 5 часов для знакомства с городом и его историей. Sardorbek показал основные достопримечательности города и рассказал историю
- ИИрина7 апреля 202406 апреля 2024 года мы путешествовали по Коканду и Ферганской долине вместе с гидом Сардорбеком. Экскурсия нам очень понравилось. Сардорбек
- ООльга5 ноября 2023Наш жкскурсовод Сардарбек провел отличную экскурсию по прекрасной Ферганской долине, мы были в 4-х городах долины- Маргелан, Риштан, Фергана и
Ответы на вопросы от путешественников по Коканду в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коканде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Коканду в январе 2026
Сейчас в Коканде в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 160. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Коканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на машине, 22 ⭐ отзыва, цены от $99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март